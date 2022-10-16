Первый тайм

7' Отдавал пас по флангу Кэш на ход Бэйли, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

6' Диагональ исполнял в штрафную соперника Рамси на ход Уоткинсу, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

5' По флангу отдавал пас Макгинн на ход Ингсу в чужую штрафную, но тот не смог оторваться от Силвы и в итоге потерял мяч.

4' Выиграл подбор у штрафной соперника Рамси и с лету пробил в нижний угол, но без труда забрал мяч в руки Кепа.

3' В центре поля получил по ногам Дуглас в борьбе против Хаверца. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Астон Виллы".

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бордово-белых цветах, гости выбрали себе бело-голубой комплект формы.