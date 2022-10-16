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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Астон Вилла
0:0
Первый тайм: 4'
Челси
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 133
Астон Вилла 4.5% (6)
X 11.3% (15)
Челси 84.2% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Челси
4.65
3.70
4.10
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
18
Янг
Эшли
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
41
Рамси
Джакоб
31
Бэйли
Леон
9
Ингс
Дэнни
11
Уоткинс
Олли
1
Аррисабалага
Кепа
14
Чалоба
Трево
6
Силва
Тьяго
32
Кукурелья
Марк
12
Лофтус-Чик
Рубен
21
Чилуэлл
Бен
19
Маунт
Мэйсон
8
Ковачич
Матео
29
Хаверц
Кай
17
Стерлинг
Рахим
9
Обамеянг
Пьер-Эмерик
Астон Вилла
4-3-3
Челси
3-4-2-1

История личных встреч

Астон Вилла
Челси

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед

27 матчей

14.8%
14.8%
70.4%
4 победы 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

14.8%
37%
48.2%
4 победы 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

14.8%
25.9%
59.3%
4 победы 7 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
1:3
КЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
8:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:3
ТМС
0:2
ТМС
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
К
0:3
ПЛ
7:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:4

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 1 0.11
Бэйли Леон 1 0.11
Рамси Джакоб 1 0.11
Янг Эшли 1 0.11
Ингс Дэнни 1 0.11
Буэндия Эмилиано 1 0.11
Соарес Дуглас 1 0.11
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 3 0.38
Хаверц Кай 2 0.25
Чилуэлл Бен 1 0.13
Пулишич Кристиан 1 0.13
Джеймс Рис II 1 0.13
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.13
Кулибали Калиду 1 0.13
Галлахер Конор 1 0.13
Броя Армандо 1 0.13
Жоржиньо II 1 (1) 0.13
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Маунт Мэйсон 0 0
Ковачич Матео 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамси Джакоб 4 0
Макгинн Джон 3 0
Янг Эшли 2 0
Коутиньо Филиппе 2 0
Ингс Дэнни 2 0
Динь Люка 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Конса Эзри 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Бэйли Леон 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Камара Бубакар I 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 3 0
Джеймс Рис II 3 0
Кулибали Калиду 1 1
Галлахер Конор 1 1
Томас Тухель 1 1
Кукурелья Марк 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Силва Тьяго 1 0
Жоржиньо II 1 0
Ковачич Матео 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Менди Эдуар 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
75%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
5
38%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
30%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
4
40%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1
Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3
Челси
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2
Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 0:0 Заявка 10 8 1 1 23 - 10 25
2. Манчестер Сити Заявка 9 7 2 0 33 - 9 23
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
4. Челси 0:0 Заявка 9 5 2 2 13 - 10 17
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 9 5 1 3 13 - 15 16
6. Ньюкасл 0:0 Заявка 10 3 6 1 17 - 9 15
7. Брайтон Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
8. Брентфорд Заявка 10 3 4 3 18 - 17 13
9. Борнмут Заявка 10 3 4 3 10 - 22 13
10. Фулхэм Заявка 10 3 3 4 16 - 20 12
11. Вест Хэм 0:0 Заявка 10 3 2 5 8 - 10 11
12. Кристал Пэлас Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13. Ливерпуль Заявка 8 2 4 2 20 - 12 10
14. Лидс 0:0 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
15. Астон Вилла 0:0 Заявка 10 2 4 4 7 - 11 10
16. Эвертон Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
17. Вулверхэмптон Заявка 10 2 3 5 4 - 12 9
18. Саутгемптон 0:0 Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
19. Лестер Заявка 10 1 2 7 15 - 24 5
20. Ноттингем Форест Заявка 10 1 2 7 7 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал 0:0 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Брентфорд Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
5. Челси 0:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
6. Ньюкасл 0:0 Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
7. Лидс 0:0 Заявка 5 2 3 0 6 - 2 9
8. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
9. Борнмут Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10. Астон Вилла 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 3 - 4 8
12. Фулхэм Заявка 5 2 2 1 10 - 11 8
13. Брайтон Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
14. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
15. Вест Хэм 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
16. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
17. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18. Саутгемптон 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
19. Лестер Заявка 5 1 2 2 7 - 5 5
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
2. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
3. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Брайтон Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
6. Челси 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
7. Ньюкасл 0:0 Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
8. Эвертон Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
9. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
10. Вест Хэм 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
11. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
12. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
13. Кристал Пэлас Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
14. Саутгемптон 0:0 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Лидс 0:0 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
18. Вулверхэмптон Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
19. Ноттингем Форест Заявка 5 0 1 4 1 - 14 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 9
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Эвертон Гордон Энтони 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Отдавал пас по флангу Кэш на ход Бэйли, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 6'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Рамси на ход Уоткинсу, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 5'
    По флангу отдавал пас Макгинн на ход Ингсу в чужую штрафную, но тот не смог оторваться от Силвы и в итоге потерял мяч.
  • 4'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Рамси и с лету пробил в нижний угол, но без труда забрал мяч в руки Кепа.
  • 3'
    В центре поля получил по ногам Дуглас в борьбе против Хаверца. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Астон Виллы".
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бордово-белых цветах, гости выбрали себе бело-голубой комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Астон Виллы"!
  • Первый тайм
  • 4'
    Удар от ворот произведет Челси
  • 3'
    Янг Эшли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 3'
    Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Челси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Соарес Дуглас пробует нанести удар издали, но Кепа Аррисабалага ловит мяч
  • 2'
    Силва Тьяго ослабляет давление, выбив мяч.
  • 2'
    Рамси Джакоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 2'
    Конса Эзри создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 2'
    Соарес Дуглас из команды Астон Вилла своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Фол, нарушение
    1'
    Кукурелья Марк наказан за толчок Бэйли Леон
  • 1'
    Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Астон Вилла начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Астон Вилла 0:0 Челси

Исход игры
Астон Вилла
4.5% (6)
Ничья
11.3% (15)
Челси
84.2% (112)
Тотал 2.5
Больше
62.3% (76)
Меньше
37.7% (46)
Обе команды забьют
Да
68.03% (83)
Нет
31.97% (39)
Популярный счёт
1:2 Челси
48.1% (64)
0:1 Челси
16.5% (22)
0:2 Челси
10.5% (14)
1:1 Ничья
6.8% (9)
1:3 Челси
2.3% (3)
2:3 Челси
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
2:1 Астон Вилла
1.5% (2)
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