Тур: 11. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Джонс Роберт
Позже
История личных встреч
Астон Вилла
Челси
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед
27 матчей
14.8%
14.8%
70.4%
4 победы 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
14.8%
37%
48.2%
4 победы 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
14.8%
25.9%
59.3%
4 победы 7 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|1
|0.11
|Бэйли Леон
|1
|0.11
|Рамси Джакоб
|1
|0.11
|Янг Эшли
|1
|0.11
|Ингс Дэнни
|1
|0.11
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.11
|Соарес Дуглас
|1
|0.11
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|3
|0.38
|Хаверц Кай
|2
|0.25
|Чилуэлл Бен
|1
|0.13
|Пулишич Кристиан
|1
|0.13
|Джеймс Рис II
|1
|0.13
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.13
|Кулибали Калиду
|1
|0.13
|Галлахер Конор
|1
|0.13
|Броя Армандо
|1
|0.13
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.13
|Силва Тьяго
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Маунт Мэйсон
|0
|0
|Ковачич Матео
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Макгинн Джон
|3
|0
|Янг Эшли
|2
|0
|Коутиньо Филиппе
|2
|0
|Ингс Дэнни
|2
|0
|Динь Люка
|2
|0
|Кэш Мэтти
|2
|0
|Конса Эзри
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Соарес Дуглас
|1
|0
|Камара Бубакар I
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|3
|0
|Джеймс Рис II
|3
|0
|Кулибали Калиду
|1
|1
|Галлахер Конор
|1
|1
|Томас Тухель
|1
|1
|Кукурелья Марк
|2
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
75%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
5
38%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
30%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
4
40%
61-75
2
20%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1
Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3
Челси
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2
Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 10
|24
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|33 - 9
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 10
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 10
|16
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 15
|15
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 9
|14
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|8.
|Борнмут
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 20
|12
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 18
|11
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|20 - 12
|10
|11.
|Эвертон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 17
|10
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 10
|10
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|3 - 12
|6
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 22
|5
|20.
|Лестер
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|15 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|24 - 5
|15
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|4.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|15 - 5
|8
|7.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|Борнмут
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|13.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|17.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|19.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 11
|9
|2.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|8.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 16
|4
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 13
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|9 (1)
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Ливерпуль
|Фирмино Роберто
|6 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|8 (2)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
|Эвертон
|Гордон Энтони
|5
|Борнмут
|Смит Адам
|4
Прогнозы на матч Астон Вилла - Челси
Исход игры
Астон Вилла
2.8% (1)
Ничья
8.3% (3)
Челси
88.9% (32)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (24)
Меньше
33.33% (12)
Обе команды забьют
Да
66.67% (24)
Нет
33.33% (12)
Популярный счёт
1:2 Челси
52.8% (19)
0:2 Челси
19.4% (7)
0:1 Челси
11.1% (4)
2:2 Ничья
5.6% (2)
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