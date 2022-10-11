  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Астон Вилла
 
Позже
Челси
Прогнозы 36
Астон Вилла 2.8% (1)
X 8.3% (3)
Челси 88.9% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Челси
4.75
3.84
4.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Астон Вилла
Челси

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед

27 матчей

14.8%
14.8%
70.4%
4 победы 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

14.8%
37%
48.2%
4 победы 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

14.8%
25.9%
59.3%
4 победы 7 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
1:3
КЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
8:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:3
ТМС
0:2
ТМС
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
К
0:3
ПЛ
7:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:4

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 1 0.11
Бэйли Леон 1 0.11
Рамси Джакоб 1 0.11
Янг Эшли 1 0.11
Ингс Дэнни 1 0.11
Буэндия Эмилиано 1 0.11
Соарес Дуглас 1 0.11
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 3 0.38
Хаверц Кай 2 0.25
Чилуэлл Бен 1 0.13
Пулишич Кристиан 1 0.13
Джеймс Рис II 1 0.13
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.13
Кулибали Калиду 1 0.13
Галлахер Конор 1 0.13
Броя Армандо 1 0.13
Жоржиньо II 1 (1) 0.13
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Маунт Мэйсон 0 0
Ковачич Матео 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамси Джакоб 4 0
Макгинн Джон 3 0
Янг Эшли 2 0
Коутиньо Филиппе 2 0
Ингс Дэнни 2 0
Динь Люка 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Конса Эзри 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Бэйли Леон 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Камара Бубакар I 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 3 0
Джеймс Рис II 3 0
Кулибали Калиду 1 1
Галлахер Конор 1 1
Томас Тухель 1 1
Кукурелья Марк 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Силва Тьяго 1 0
Жоржиньо II 1 0
Ковачич Матео 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Менди Эдуар 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
75%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
5
38%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
30%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
4
40%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1
Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3
Челси
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2
Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 9 8 0 1 23 - 10 24
2. Манчестер Сити Заявка 9 7 2 0 33 - 9 23
3. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 20 - 10 20
4. Челси Заявка 8 5 1 2 13 - 10 16
5. Манчестер Юнайтед Заявка 8 5 0 3 13 - 15 15
6. Ньюкасл Заявка 9 3 5 1 17 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Борнмут Заявка 9 3 3 3 8 - 20 12
9. Фулхэм Заявка 9 3 2 4 14 - 18 11
10. Ливерпуль Заявка 8 2 4 2 20 - 12 10
11. Эвертон Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 16 - 17 10
13. Вест Хэм Заявка 9 3 1 5 8 - 10 10
14. Кристал Пэлас Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
15. Лидс Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Астон Вилла Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
17. Саутгемптон Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
18. Вулверхэмптон Заявка 9 1 3 5 3 - 12 6
19. Ноттингем Форест Заявка 9 1 2 6 7 - 22 5
20. Лестер Заявка 9 1 1 7 15 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Ньюкасл Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
6. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
7. Лидс Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
8. Борнмут Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Фулхэм Заявка 4 2 1 1 8 - 9 7
12. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
13. Брайтон Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
14. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
16. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
17. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
19. Лестер Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
2. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
3. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Брайтон Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
7. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
8. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
10. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Саутгемптон Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Лидс Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
18. Ноттингем Форест Заявка 4 0 1 3 1 - 13 1
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 9 (1)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Ливерпуль Фирмино Роберто 6 (3)
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Эвертон Гордон Энтони 5
Борнмут Смит Адам 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2022, осталось 2 дня 8 часов 27 минут.

    Главный судья: Джонс Роберт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Астон Вилла 2.8% (1)
    X 8.3% (3)
    Челси 88.9% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Челси
    4.75
    3.84
    4.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Астон Вилла - Челси онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Астон Вилла - Челси

    Исход игры
    Астон Вилла
    2.8% (1)
    Ничья
    8.3% (3)
    Челси
    88.9% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (24)
    Меньше
    33.33% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (24)
    Нет
    33.33% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    52.8% (19)
    0:2 Челси
    19.4% (7)
    0:1 Челси
    11.1% (4)
    2:2 Ничья
    5.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Астон Вилла
    Челси
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     