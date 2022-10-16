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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Саутгемптон
0:0
Первый тайм: 6'
Вест Хэм
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Прогнозы 124
Саутгемптон 16.1% (20)
X 43.5% (54)
Вест Хэм 40.3% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Вест Хэм
3.40
3.52
3.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Базуну
Гэвин
2
Уокер-Питерс
Кайл
37
Белла-Котчап
Армель
22
Салису
Мохаммед
15
Перро
Ромен
24
Эльюнусси
Мохамед
8
Уорд-Праус
Джеймс
3
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
7
Арибо
Джо
9
Армстронг
Адам
10
Адамс
Че
1
Фабьянски
Лукаш
2
Джонсон
Бен
24
Керер
Тило
3
Крессуэлл
Аарон
5
Цоуфал
Владимир
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
33
Эмерсон
Палмиери
20
Боуэн
Джаррод
7
Скамакка
Джанлука
11
Пакета
Лукас
Саутгемптон
4-4-2
Вест Хэм
3-4-3

История личных встреч

Саутгемптон
Вест Хэм

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
4 победы 9 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

24 матча

29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед

История матчей

К
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
Ч
1:1
Ч
1:0
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 2 0.22
Арибо Джо 2 0.22
Уорд-Праус Джеймс 1 0.11
Армстронг Адам 1 0.11
Уокер-Питерс Кайл 1 0.11
Лавия Ромео 1 0.11
Перро Ромен 0 0
Дженепо Мусса 0 0
Белла-Котчап Армель 0 0
Мара Секу 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 2 0.22
Скамакка Джанлука 2 0.22
Боуэн Джаррод 2 (1) 0.22
Соучек Томаш 1 0.11
Форнальс Пабло 1 0.11
Пакета Лукас 0 0
Райс Деклан 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд-Праус Джеймс 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Армстронг Стюарт 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Уокер-Питерс Кайл 1 0
Арибо Джо 1 0
Белла-Котчап Армель 1 0
Диалло Ибраима 1 0
Лавия Ромео 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керер Тило 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Райс Деклан 2 0
Антонио Майкл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Пакета Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
5
83%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
3
33%
3
33%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Пропущено

16
9
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
7
44%
1
11%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0
Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Лестер - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Брайтон - Саутгемптон 2:2
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0
Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 0:0 Заявка 10 8 1 1 23 - 10 25
2. Манчестер Сити Заявка 9 7 2 0 33 - 9 23
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
4. Челси 0:0 Заявка 9 5 2 2 13 - 10 17
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 9 5 1 3 13 - 15 16
6. Ньюкасл 0:0 Заявка 10 3 6 1 17 - 9 15
7. Брайтон Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
8. Брентфорд Заявка 10 3 4 3 18 - 17 13
9. Борнмут Заявка 10 3 4 3 10 - 22 13
10. Фулхэм Заявка 10 3 3 4 16 - 20 12
11. Вест Хэм 0:0 Заявка 10 3 2 5 8 - 10 11
12. Кристал Пэлас Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13. Ливерпуль Заявка 8 2 4 2 20 - 12 10
14. Лидс 0:0 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
15. Астон Вилла 0:0 Заявка 10 2 4 4 7 - 11 10
16. Эвертон Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
17. Вулверхэмптон Заявка 10 2 3 5 4 - 12 9
18. Саутгемптон 0:0 Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
19. Лестер Заявка 10 1 2 7 15 - 24 5
20. Ноттингем Форест Заявка 10 1 2 7 7 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал 0:0 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Брентфорд Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
5. Челси 0:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
6. Ньюкасл 0:0 Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
7. Лидс 0:0 Заявка 5 2 3 0 6 - 2 9
8. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
9. Борнмут Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10. Астон Вилла 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 3 - 4 8
12. Фулхэм Заявка 5 2 2 1 10 - 11 8
13. Брайтон Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
14. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
15. Вест Хэм 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
16. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
17. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18. Саутгемптон 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
19. Лестер Заявка 5 1 2 2 7 - 5 5
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
2. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
3. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Брайтон Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
6. Челси 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
7. Ньюкасл 0:0 Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
8. Эвертон Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
9. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
10. Вест Хэм 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
11. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
12. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
13. Кристал Пэлас Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
14. Саутгемптон 0:0 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Лидс 0:0 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
18. Вулверхэмптон Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
19. Ноттингем Форест Заявка 5 0 1 4 1 - 14 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 9
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Эвертон Гордон Энтони 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    3'
    Крессуэлл исполнил первый угловой удар в матче. Хозяева выбили мяч из штрафной площади.
  • 2'
    "Саутгемптон" играет в белых футболках с красной вертикальной полосой спереди и в чёрных трусах, "Вест Хэм" - в бордовых футболках и голубых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Сент-Мэрис"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Вест Хэм

Исход игры
Саутгемптон
16.4% (21)
Ничья
43% (55)
Вест Хэм
40.6% (52)
Тотал 2.5
Больше
46.28% (56)
Меньше
53.72% (65)
Обе команды забьют
Да
85.12% (103)
Нет
14.88% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.7% (47)
1:2 Вест Хэм
28.1% (36)
2:1 Саутгемптон
13.3% (17)
0:1 Вест Хэм
9.4% (12)
2:2 Ничья
2.3% (3)
1:0 Саутгемптон
2.3% (3)
0:2 Вест Хэм
1.6% (2)
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