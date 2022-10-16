Тур: 11. Стадион: Сент-Мэрис. Главный судья: Питер Банкс
0:0
Первый тайм: 6'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
31
Базуну
Гэвин
15
Перро
Ромен
10
Адамс
Че
24
Керер
Тило
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
11
Пакета
Лукас
- Основной состав
-
31 Базуну ГэвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Хуан ЛариосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мара СекуНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Пакета ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Саутгемптон
Вест Хэм
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
4 победы 9 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
24 матча
29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|2
|0.22
|Арибо Джо
|2
|0.22
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0.11
|Армстронг Адам
|1
|0.11
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.11
|Лавия Ромео
|1
|0.11
|Перро Ромен
|0
|0
|Дженепо Мусса
|0
|0
|Белла-Котчап Армель
|0
|0
|Мара Секу
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|2
|0.22
|Скамакка Джанлука
|2
|0.22
|Боуэн Джаррод
|2 (1)
|0.22
|Соучек Томаш
|1
|0.11
|Форнальс Пабло
|1
|0.11
|Пакета Лукас
|0
|0
|Райс Деклан
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0
|Арибо Джо
|1
|0
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
|Диалло Ибраима
|1
|0
|Лавия Ромео
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керер Тило
|3
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Райс Деклан
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
5
83%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
3
33%
3
33%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Пропущено
16
9
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
7
44%
1
11%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0
Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Лестер - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Брайтон - Саутгемптон 2:2
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0
Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|23 - 10
|25
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|33 - 9
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 10
|23
|4.
|Челси
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 10
|17
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 15
|16
|6.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|17 - 9
|15
|7.
|Брайтон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 17
|13
|9.
|Борнмут
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 22
|13
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 20
|12
|11.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|20 - 12
|10
|14.
|Лидс
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|15.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|16.
|Эвертон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|4 - 12
|9
|18.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|19.
|Лестер
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|15 - 24
|5
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|24 - 5
|15
|2.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|4.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|5.
|Челси
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|6.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|7.
|Лидс
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|15 - 5
|8
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|10.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 4
|8
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 11
|8
|13.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|14.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|15.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|17.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|19.
|Лестер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 5
|5
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|2.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 11
|9
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|6.
|Челси
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 18
|5
|10.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|11.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|14.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Лидс
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 14
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
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|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
|Эвертон
|Гордон Энтони
|5
Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
Исход игры
Саутгемптон
16.4% (21)
Ничья
43% (55)
Вест Хэм
40.6% (52)
Тотал 2.5
Больше
46.28% (56)
Меньше
53.72% (65)
Обе команды забьют
Да
85.12% (103)
Нет
14.88% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.7% (47)
1:2 Вест Хэм
28.1% (36)
2:1 Саутгемптон
13.3% (17)
0:1 Вест Хэм
9.4% (12)
2:2 Ничья
2.3% (3)
1:0 Саутгемптон
2.3% (3)
0:2 Вест Хэм
1.6% (2)
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