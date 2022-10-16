Крессуэлл исполнил первый угловой удар в матче. Хозяева выбили мяч из штрафной площади.

2'

"Саутгемптон" играет в белых футболках с красной вертикальной полосой спереди и в чёрных трусах, "Вест Хэм" - в бордовых футболках и голубых трусах.