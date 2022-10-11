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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Саутгемптон
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 37
Саутгемптон 24.3% (9)
X 37.8% (14)
Вест Хэм 37.8% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Вест Хэм
3.40
3.60
3.05
Все Коэффициенты

История личных встреч

Саутгемптон
Вест Хэм

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
4 победы 9 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

24 матча

29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед

История матчей

К
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
Ч
1:1
Ч
1:0
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 2 0.22
Арибо Джо 2 0.22
Уорд-Праус Джеймс 1 0.11
Армстронг Адам 1 0.11
Уокер-Питерс Кайл 1 0.11
Лавия Ромео 1 0.11
Перро Ромен 0 0
Дженепо Мусса 0 0
Белла-Котчап Армель 0 0
Мара Секу 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 2 0.22
Скамакка Джанлука 2 0.22
Боуэн Джаррод 2 (1) 0.22
Соучек Томаш 1 0.11
Форнальс Пабло 1 0.11
Пакета Лукас 0 0
Райс Деклан 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд-Праус Джеймс 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Армстронг Стюарт 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Уокер-Питерс Кайл 1 0
Арибо Джо 1 0
Белла-Котчап Армель 1 0
Диалло Ибраима 1 0
Лавия Ромео 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керер Тило 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Райс Деклан 2 0
Антонио Майкл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Пакета Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
5
83%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
3
33%
3
33%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Пропущено

16
9
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
7
44%
1
11%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0
Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Лестер - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Брайтон - Саутгемптон 2:2
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0
Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 9 8 0 1 23 - 10 24
2. Манчестер Сити Заявка 9 7 2 0 33 - 9 23
3. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 20 - 10 20
4. Челси Заявка 8 5 1 2 13 - 10 16
5. Манчестер Юнайтед Заявка 8 5 0 3 13 - 15 15
6. Ньюкасл Заявка 9 3 5 1 17 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Борнмут Заявка 9 3 3 3 8 - 20 12
9. Фулхэм Заявка 9 3 2 4 14 - 18 11
10. Ливерпуль Заявка 8 2 4 2 20 - 12 10
11. Эвертон Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 16 - 17 10
13. Вест Хэм Заявка 9 3 1 5 8 - 10 10
14. Кристал Пэлас Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
15. Лидс Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Астон Вилла Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
17. Саутгемптон Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
18. Вулверхэмптон Заявка 9 1 3 5 3 - 12 6
19. Ноттингем Форест Заявка 9 1 2 6 7 - 22 5
20. Лестер Заявка 9 1 1 7 15 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Ньюкасл Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
6. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
7. Лидс Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
8. Борнмут Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Фулхэм Заявка 4 2 1 1 8 - 9 7
12. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
13. Брайтон Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
14. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
16. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
17. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
19. Лестер Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
2. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
3. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Брайтон Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
7. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
8. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
10. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Саутгемптон Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Лидс Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
18. Ноттингем Форест Заявка 4 0 1 3 1 - 13 1
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 9 (1)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Ливерпуль Фирмино Роберто 6 (3)
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Эвертон Гордон Энтони 5
Борнмут Смит Адам 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2022, осталось 2 дня 8 часов 27 минут.

    Главный судья: Питер Банкс

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Саутгемптон 24.3% (9)
    X 37.8% (14)
    Вест Хэм 37.8% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Вест Хэм
    3.40
    3.60
    3.05
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Саутгемптон - Вест Хэм онлайн

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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Вест Хэм

    Исход игры
    Саутгемптон
    24.3% (9)
    Ничья
    37.8% (14)
    Вест Хэм
    37.8% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.35% (19)
    Меньше
    48.65% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    86.49% (32)
    Нет
    13.51% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.1% (13)
    1:2 Вест Хэм
    32.4% (12)
    2:1 Саутгемптон
    18.9% (7)
    1:0 Саутгемптон
    5.4% (2)
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    Саутгемптон
    Вест Хэм
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