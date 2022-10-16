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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Гент
1:0
Первый тайм: 44'
Мехелен
0'
1:0
36' Гол
Самуаз Матисс
40' Желтая карточка
Болинголи-Мбомбо Боли

Ход матча

36'
Самуаз Матисс
1:0
40'
 
Болинголи-Мбомбо Боли
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Мехелен
4.50
5.94
6.00
Все Коэффициенты
1
Нарди
Поль
2
Окуму
Джозеф
5
Нгадеу
Майкл
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
25
Фортуна
Нуриу
24
Кумс
Свен
6
Овусу
Элиша
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
11
Кейперс
Уго
7
Хон
Хён-Сок
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
23
Пейре
Тибо
27
Бейтс
Дэвид
21
Болинголи-Мбомбо
Боли
66
Верстрате
Биргер
30
Ванлерберге
Йорди
7
Хайреманс
Джеффри
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
22
Да
Крус
Алессио
Гент
3-4-1-2
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

Гент
Мехелен

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

22 матча

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПОЗПВЛЕ
1:2
ПОЗПВЛЕ
1:0
ПДА
4:3
ПДА
2:0
ПОЗПВЛЕ
1:2
ПОЗПВЛЕ
2:2
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
0:3
ПДА
3:0
К
1:2
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ЛП
3:0
ЛП
2:0
ЛП
2:0
К
1:0
ЛП
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 7 (2) 0.58
Хон Хён-Сок 4 0.33
Депуатр Лоран 2 0.17
Торунарига Джордан 2 (1) 0.17
Кумс Свен 1 0.08
Юльсагер Эндрю 1 0.08
Марре Сулейман 1 0.08
Тиссудали Тарик 1 0.08
Лемайич Дарко 1 0.08
Самуаз Матисс 0 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайреманс Джеффри 4 0.33
Схоофс Роб 4 0.33
Уолш Сэнди 2 0.17
Пейре Тибо 2 0.17
Milan Robberechts 2 0.17
Нгой Жульен 1 0.08
Ванлерберге Йорди 1 (1) 0.08
Да Крус Алессио 0 0
Воутерс Дрис 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годо Бруно 3 0
Марре Сулейман 3 0
Нгадеу Майкл 3 0
Лемайич Дарко 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Окуму Джозеф 0 1
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Овусу Элиша 1 0
Кейперс Уго 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Самуаз Матисс 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Крус Алессио 1 1
Хайреманс Джеффри 2 0
Болинголи-Мбомбо Боли 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Нгой Жульен 2 0
Ван Хоренбек Алек 2 0
Frederic Soelle Soelle 2 0
Схоофс Роб 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Швед Марьян 1 0
Воутерс Дрис 1 0
Лавале Димитри 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Jorge Hernandez1 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
38%
3
33%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
4
36%
2
18%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
3
27%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
17%
5
42%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Забито

20
17
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
2
10%
1
6%
1-15
4
20%
2
12%
16-30
3
15%
5
29%
29%
31-45
5
25%
4
24%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
2
10%
4
24%
76-90

Пропущено

14
21
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
1
7%
5
24%
46-60
1
7%
6
29%
61-75
5
36%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Юргорден - Гент 4:2 Эйпен - Гент 0:4 Гент - Юргорден 0:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4
Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0
Мехелен
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Мехелен - Андерлехт 1:3 Брюгге - Мехелен 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 Кортрейк - Мехелен 1:4
Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1 Мехелен - Антверпен 0:2 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Антверпен - Мехелен 4:0 Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Генк 0:0 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 12 10 1 1 27 - 11 31
2. Антверпен 12 10 0 2 24 - 11 30
3. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 19 - 15 22
4. Стандард 12 7 1 4 19 - 15 22
5. Брюгге 11 7 1 3 22 - 12 22
6. Гент 1:0 12 6 2 4 21 - 14 20
7. АХ Лёвен 12 6 2 4 21 - 19 20
8. Вестерло 12 6 1 5 22 - 20 19
9. Андерлехт 11 5 1 5 19 - 12 16
10. Сент-Трейден 12 4 4 4 12 - 12 16
11. Шарлеруа 12 5 0 7 17 - 19 15
12. Серкль Брюгге 12 3 3 6 15 - 21 12
13. Остенде 11 3 2 6 12 - 16 11
14. Серен Юнайтед 12 3 2 7 13 - 21 11
15. Мехелен 0:1 12 3 2 7 17 - 22 11
16. Кортрейк 12 3 1 8 10 - 21 10
17. Эйпен 12 3 0 9 10 - 25 9
18. Зульте-Варегем 12 2 2 8 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Генк 6 5 1 0 12 - 5 16
3. Вестерло 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Брюгге 6 4 1 1 13 - 6 13
5. Стандард 7 4 1 2 12 - 7 13
6. Унион Сент-Жиллуаз 5 4 0 1 8 - 5 12
7. Андерлехт 6 3 1 2 11 - 6 10
8. Гент 1:0 6 3 1 2 10 - 8 10
9. АХ Лёвен 6 3 0 3 7 - 10 9
10. Серкль Брюгге 6 2 3 1 9 - 6 9
11. Мехелен 0:1 6 2 1 3 11 - 12 7
12. Сент-Трейден 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Остенде 5 2 0 3 5 - 7 6
14. Шарлеруа 6 2 0 4 9 - 12 6
15. Кортрейк 6 1 1 4 4 - 11 4
16. Эйпен 6 1 0 5 4 - 12 3
17. Зульте-Варегем 6 1 0 5 7 - 18 3
18. Серен Юнайтед 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 6 5 0 1 15 - 6 15
2. Антверпен 6 4 0 2 8 - 6 12
3. АХ Лёвен 6 3 2 1 14 - 9 11
4. Гент 1:0 6 3 1 2 11 - 6 10
5. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 11 - 10 10
6. Серен Юнайтед 7 3 1 3 12 - 12 10
7. Брюгге 5 3 0 2 9 - 6 9
8. Стандард 5 3 0 2 7 - 8 9
9. Шарлеруа 6 3 0 3 8 - 7 9
10. Сент-Трейден 6 2 3 1 5 - 3 9
11. Андерлехт 5 2 0 3 8 - 6 6
12. Кортрейк 6 2 0 4 6 - 10 6
13. Эйпен 6 2 0 4 6 - 13 6
14. Вестерло 6 2 0 4 10 - 14 6
15. Остенде 6 1 2 3 7 - 9 5
16. Зульте-Варегем 6 1 2 3 5 - 8 5
17. Мехелен 0:1 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Серкль Брюгге 6 1 0 5 6 - 15 3
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  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 6 (1)
Серен Юнайтед Муандилмаджи Мариус 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 4
Генк Артеага Херардо 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Мехелен
4.50
5.94
6.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гент 1:0 Мехелен онлайн

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