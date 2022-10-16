Тур: 12. Стадион: Геламко.
Ход матча
36'
1:0
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
23
Пейре
Тибо
27
Бейтс
Дэвид
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
10 Хёуге ЙенсЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Нападающий
-
10 Маледе ЙонасНападающий
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
История личных встреч
Гент
Мехелен
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
22 матча
45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|7 (2)
|0.58
|Хон Хён-Сок
|4
|0.33
|Депуатр Лоран
|2
|0.17
|Торунарига Джордан
|2 (1)
|0.17
|Кумс Свен
|1
|0.08
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.08
|Марре Сулейман
|1
|0.08
|Тиссудали Тарик
|1
|0.08
|Лемайич Дарко
|1
|0.08
|Самуаз Матисс
|0
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайреманс Джеффри
|4
|0.33
|Схоофс Роб
|4
|0.33
|Уолш Сэнди
|2
|0.17
|Пейре Тибо
|2
|0.17
|Milan Robberechts
|2
|0.17
|Нгой Жульен
|1
|0.08
|Ванлерберге Йорди
|1 (1)
|0.08
|Да Крус Алессио
|0
|0
|Воутерс Дрис
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годо Бруно
|3
|0
|Марре Сулейман
|3
|0
|Нгадеу Майкл
|3
|0
|Лемайич Дарко
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Окуму Джозеф
|0
|1
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Овусу Элиша
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Крус Алессио
|1
|1
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Болинголи-Мбомбо Боли
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Ван Хоренбек Алек
|2
|0
|Frederic Soelle Soelle
|2
|0
|Схоофс Роб
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Воутерс Дрис
|1
|0
|Лавале Димитри
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Jorge Hernandez1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
38%
3
33%
76-90
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
4
36%
2
18%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
3
27%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
17%
5
42%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Забито
20
17
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
2
10%
1
6%
1-15
4
20%
2
12%
16-30
3
15%
5
29%
29%
31-45
5
25%
4
24%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
2
10%
4
24%
76-90
Пропущено
14
21
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
1
7%
5
24%
46-60
1
7%
6
29%
61-75
5
36%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Юргорден - Гент 4:2 Эйпен - Гент 0:4 Гент - Юргорден 0:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4
Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0
Мехелен
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Мехелен - Андерлехт 1:3 Брюгге - Мехелен 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 Кортрейк - Мехелен 1:4
Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1 Мехелен - Антверпен 0:2 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Антверпен - Мехелен 4:0 Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Генк 0:0 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|12
|10
|1
|1
|27 - 11
|31
|2.
|Антверпен
|12
|10
|0
|2
|24 - 11
|30
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|4.
|Стандард
|12
|7
|1
|4
|19 - 15
|22
|5.
|Брюгге
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|6.
|Гент
|1:0
|12
|6
|2
|4
|21 - 14
|20
|7.
|АХ Лёвен
|12
|6
|2
|4
|21 - 19
|20
|8.
|Вестерло
|12
|6
|1
|5
|22 - 20
|19
|9.
|Андерлехт
|11
|5
|1
|5
|19 - 12
|16
|10.
|Сент-Трейден
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|11.
|Шарлеруа
|12
|5
|0
|7
|17 - 19
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|13.
|Остенде
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|14.
|Серен Юнайтед
|12
|3
|2
|7
|13 - 21
|11
|15.
|Мехелен
|0:1
|12
|3
|2
|7
|17 - 22
|11
|16.
|Кортрейк
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|17.
|Эйпен
|12
|3
|0
|9
|10 - 25
|9
|18.
|Зульте-Варегем
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Генк
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Вестерло
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|5.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|7.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|8.
|Гент
|1:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|9.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|11.
|Мехелен
|0:1
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|12.
|Сент-Трейден
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|14.
|Шарлеруа
|6
|2
|0
|4
|9 - 12
|6
|15.
|Кортрейк
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|16.
|Эйпен
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|0
|5
|7 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|15 - 6
|15
|2.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|3.
|АХ Лёвен
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|4.
|Гент
|1:0
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|7.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|8.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|9.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|10.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|11.
|Андерлехт
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|12.
|Кортрейк
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|13.
|Эйпен
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|14.
|Вестерло
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|15.
|Остенде
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Мехелен
|0:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Серкль Брюгге
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|6 (1)
|Серен Юнайтед
|Муандилмаджи Мариус
|9 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 4
|Генк
|Артеага Херардо
|5