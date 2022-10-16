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Финляндия: Вейккауслига
2022

Тур: 5. Стадион: .
Хонка
1:0
Первый тайм: 43'
Хака
0'
9' Желтая карточка
Бак Флориан
1:0
15' Гол
Модесто Руй
28' Желтая карточка
Левянен Йонас
41' Желтая карточка
Ацка Нтоналнто

Ход матча

9'
Бак Флориан
 
15'
Модесто Руй
(Воутилайнен Джерри)
1:0
28'
Левянен Йонас
 
41'
 
Ацка Нтоналнто
Лучшие коэффициенты
Хонка
Ничья
Хака
3.75
5.67
4.90
Все Коэффициенты
12
Паунио
Роопе
7
Левянен
Йонас
21
Коски
Вилле
3
Бак
Флориан
47
Elias
Aijala
17
Модесто
Руй
6
Воутилайнен
Джерри
33
Таммилето
Дуарте
8
Янсен
Кевин
88
Коскинен
Отсо
18
Agon
Sadiku
1
Хиландер
Мика
18
Сааринен
Сет
6
Atte
Sihvonen
25
Херберт
Антони
19
Elias
Collin
15
Пурме
Тино
17
Лайне
Янне-Пекка
8
Ацка
Нтоналнто
11
Роджерсон
Логан
23
Ойала
Саломо
7
Oliver
Whyte
Хонка
Хака

История личных встреч

Хонка
Хака

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

92.9%
28.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

28 матчей

39.3%
25%
35.7%
11 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

46.4%
21.4%
32.2%
13 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
21.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

В
2:1
В
3:2
В
0:2
В
1:1
В
2:1
К
1:0
В
1:2
В
1:1
И
2:2
И
1:0
И
0:4
К
2:1
Р
3:2
В
1:0
В
2:2
В
2:1
ТМС
1:0
В
0:4
В
1:1
В
2:2
КЛ
4:2
В
2:0
В
4:2
В
2:0
В
1:1
КЛ
1:0
К
0:1
В
7:0

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agon Sadiku 14 (2) 0.52
Модесто Руй 7 0.26
Воутилайнен Джерри 6 0.22
Florian Krebs2 4 0.15
Янсен Кевин 4 0.15
Арко-Менса Эдмунд 3 0.11
Эрнандес Алдайр 3 0.11
Багарич Дражен 3 (1) 0.11
Коски Вилле 2 0.07
Рале Матиас 2 0.07
Коскинен Отсо 2 0.07
Кауфманн Лукас 1 (1) 0.04
Аалто Хенри 1 0.04
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрвин Ли 17 (3) 0.63
Stavros Zarokostas 7 0.26
Роджерсон Логан 4 0.15
Oliver Whyte 2 0.07
Мастокангас Элиас 2 0.07
Лайне Янне-Пекка 2 0.07
Ойала Саломо 1 0.04
Сааринен Сет 1 0.04
Артур Джуд 1 0.04
Де Лукас Луии 1 0.04
Ацка Нтоналнто 1 0.04
Малундама Хенри 0 0
Пурме Тино 0 0

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таммилето Дуарте 6 0
Florian Krebs2 5 0
Agon Sadiku 5 0
Арко-Менса Эдмунд 4 0
Янсен Кевин 3 0
Воутилайнен Джерри 3 0
Эрнандес Алдайр 3 0
Коски Вилле 3 0
Рудаков Максим 2 0
Багарич Дражен 2 0
Рале Матиас 2 0
Коскинен Отсо 2 0
Аалто Хенри 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Левянен Йонас 1 0
Бак Флориан 1 0
Модесто Руй 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фриберг Никлас 6 0
Де Лукас Луии 6 0
Stavros Zarokostas 6 0
Эрвин Ли 4 0
Atte Sihvonen 4 0
Лайне Янне-Пекка 4 0
Малундама Хенри 3 0
Аувинен Ээро-Матти 3 0
Артур Джуд 3 0
Ацка Нтоналнто 3 0
Роджерсон Логан 2 0
Хакала Аату 2 0
Сааринен Сет 2 0
Мастокангас Элиас 1 0
Ойала Саломо 1 0
Пурме Тино 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
18
13 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
8
24%
2
11%
1-15
3
9%
3
17%
16-30
2
6%
1
6%
31-45
5
15%
1
6%
46-60
7
21%
6
33%
61-75
8
24%
5
28%
76-90

Пропущено

13
21
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
8%
4
19%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
1
8%
5
24%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
3
23%
4
19%
61-75
4
31%
2
10%
76-90

Забито

19
21
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
1
5%
1
5%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
3
16%
6
29%
46-60
5
26%
2
10%
61-75
5
26%
6
29%
76-90

Пропущено

13
18
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
0
0%
3
17%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
1
8%
5
28%
31-45
4
31%
2
11%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
3
23%
5
28%
76-90

Забито

52
39
19 В 1-м тайме 13
33 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 11
3 Не забивали 6
9
17%
3
8%
1-15
5
10%
7
18%
16-30
5
10%
3
8%
31-45
8
15%
7
18%
46-60
12
23%
8
21%
61-75
13
25%
11
28%
76-90

Пропущено

26
39
7 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 20
1
4%
7
18%
1-15
4
15%
6
15%
16-30
2
8%
10
26%
31-45
7
27%
4
10%
46-60
5
19%
5
13%
61-75
7
27%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хонка - Интер Турку 2:1 КуПС - Хонка 3:2 Хонка - ХИК 3:1
Хонка - ХИК 1:2 Хака - Хонка 2:1 Хонка - Оулу 2:2 Хонка - ХИФК 4:1 Ильвес - Хонка 0:4 КуПС - Хонка 1:1 Хонка - ВПС 4:0 Интер Турку - Хонка 0:1 Хонка - Лахти 5:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Мариехамн 1:1 ВПС - Хонка 0:1 Хонка - КуПС 2:0 ХИФК - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1
Хака
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хака - ХИК 0:1 КуПС - Хака 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Интер Турку - Хака 0:1
Лахти - Хака 0:1 Хака - Хонка 2:1 Ильвес - Хака 2:3 Хака - ХИК 0:3 Хака - Оулу 3:2 Мариехамн - Хака 2:0 Хака - КуПС 2:1 ВПС - Хака 3:3 Хака - Интер Турку 3:2 ХИФК - Хака 0:2 Хака - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2 ХЯС Академия - Хака 0:1 Хака - Лахти 1:1 КТП - Хака 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 0:1 27 18 4 5 41 - 23 58
2. КуПС 1:0 27 17 6 4 43 - 21 57
3. Хонка 1:0 27 15 6 6 53 - 26 51
4. Хака 0:1 27 13 5 9 39 - 40 44
5. Оулу 27 12 6 9 47 - 40 42
6. СЯК Сейнайоки 0:0 27 10 6 11 33 - 37 36
7. ВПС 27 10 5 12 52 - 41 35
8. Ильвес 27 9 7 11 43 - 43 34
9. Мариехамн 27 9 7 11 41 - 43 34
10. Интер Турку 0:0 27 8 6 13 38 - 37 30
11. Лахти 27 5 6 16 26 - 55 21
12. ХИФК 27 1 6 20 20 - 70 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 1:0 14 10 4 0 27 - 8 34
2. Хонка 1:0 14 10 3 1 35 - 12 33
3. ХИК 0:1 14 10 1 3 24 - 14 31
4. Хака 0:1 13 8 2 3 21 - 18 26
5. Оулу 14 7 4 3 20 - 19 25
6. СЯК Сейнайоки 0:0 13 7 4 2 23 - 16 25
7. Мариехамн 14 5 5 4 25 - 22 20
8. Ильвес 14 5 1 8 20 - 26 16
9. Интер Турку 0:0 13 4 4 5 18 - 14 16
10. ВПС 13 3 3 7 19 - 19 12
11. Лахти 13 2 3 8 11 - 22 9
12. ХИФК 13 0 1 12 7 - 36 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 0:1 13 8 3 2 17 - 9 27
2. КуПС 1:0 13 7 2 4 16 - 13 23
3. ВПС 14 7 2 5 33 - 22 23
4. Хонка 1:0 13 5 3 5 18 - 14 18
5. Хака 0:1 14 5 3 6 18 - 22 18
6. Ильвес 13 4 6 3 23 - 17 18
7. Оулу 13 5 2 6 27 - 21 17
8. Интер Турку 0:0 14 4 2 8 20 - 23 14
9. Мариехамн 13 4 2 7 16 - 21 14
10. Лахти 14 3 3 8 15 - 33 12
11. СЯК Сейнайоки 0:0 14 3 2 9 10 - 21 11
12. ХИФК 14 1 5 8 13 - 34 8
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Топ бомбардиров
Хака Эрвин Ли 20 (2)
ВПС kalle Multanen 16 (5)
Хонка Agon Sadiku 16
Мариехамн Овоери Джон 16 (6)
КуПС Вяйринен Тим 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лахти Эмсис Эдуард 11
Оулу Magnus Breitenmoser 10
Интер Турку Арсьеро Родриго 1 8
Лахти Вирта Эмели 9
ХИФК Маттила Сакари 1 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Хонка
Ничья
Хака
3.75
5.67
4.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хонка 1:0 Хака онлайн

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