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Финляндия: Вейккауслига
2022

Тур: 5. Стадион: .
ХИК
0:1
Конец матча
КуПС
0'
16' Желтая карточка
Дальстрем Себастьян
0:1
31' Гол
Оксанен Яакко
55' Желтая карточка
Мартич Мануэль
62' Желтая карточка
Миеттинен Тони
90' Желтая карточка
Рикардо Пауло
90'+4
1
Хазард
Конор
14
Пелтола
Матти
5
Хосконен
Артту
22
Райтала
Юкка
23
Соири
Пюрю
10
Бурджеллаб
Нассим
37
Танака
Атому
24
Браун
Дэвид
9
Риски
Рику
18
Радулович
Боян
29
Олусанья
Антони
21
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
38
Миеттинен
Тони
3
Томас
Диого
2
Рикардо
Пауло
8
Дальстрем
Себастьян
14
Попович
Антон
13
Оксанен
Яакко
23
Каррильо
Даниэль
II
7
Ветели
Йоона
19
Биспо
Габриэл
ХИК
КуПС

История личных встреч

ХИК
КуПС

32 матча

78.1%
21.9%
7.105427357601E-15%
25 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.9%
25%
3.1%
23 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
22 победы 10 ничьих 0 побед

18 матчей

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 6 побед

50 матчей

50%
32%
18%
25 побед 16 ничьих 9 побед

Первый тайм

46%
38%
16%
23 победы 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

44%
44%
12%
22 победы 22 ничьи 6 побед

История матчей

В
1:1
В
0:0
В
1:1
В
1:1
К
0:0
В
0:0
В
0:3
В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
0:0
В
0:1
В
2:2
В
1:2
К
2:0
В
1:0
В
0:2
В
2:0
В
1:0
В
2:3
К
1:4
В
0:0
В
0:1
В
1:1
В
1:0
В
2:2
В
2:2
В
3:1
В
4:2
В
0:0
В
1:2
В
4:1
В
2:0
В
0:3
ТМС
1:2
К
0:0
В
1:0
В
2:4
В
4:1
КЛ
4:3
В
1:2
В
0:5
К
1:0
В
0:3
В
5:1
КЛ
1:4
В
3:2
К
0:2
В
0:0
КЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 8 (4) 0.3
Олусанья Антони 7 0.26
Терхо Каспер 4 0.15
Хосконен Артту 3 0.11
Хетемай Перпарим 2 0.07
Браун Дэвид 2 0.07
Тенхо Миро 2 0.07
Жаир 2 0.07
Хостикка Сантери 2 0.07
Серраренс Фабиан 1 0.04
Вяянянен Сантери 1 0.04
Или-Кокко Йоханнес 1 0.04
Танака Атому 1 0.04
Соири Пюрю 1 0.04
Хальме Аапо 1 0.04
Мартич Мануэль 1 0.04
Бурджеллаб Нассим 1 0.04
Абубакари Малик 1 0.04
Мурило 0 0
Райтала Юкка 0 0
Лингман Лукас 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вяйринен Тим 11 (3) 0.41
Икауниекс Янис 8 0.3
Биспо Габриэл 6 0.22
Антви Клинтон 3 0.11
Ветели Йоона 2 0.07
Попович Антон 2 (1) 0.07
Де Паула Таллес 2 0.07
Каррильо Даниэль II 2 0.07
Оксанен Яакко 2 0.07
Томас Диого 1 0.04
Саволайнен Саку 1 0.04
Тойвомяки Ханри 1 0.04
Дальстрем Себастьян 1 0.04
Ярвинен Ииро 0 0
Валенчич Филип 0 0
Рикардо Пауло 0 0
Хаарала Сантери 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтала Юкка 4 0
Тенхо Миро 4 0
Бурджеллаб Нассим 4 0
Хетемай Перпарим 3 0
Вяянянен Сантери 3 0
Мурило 3 0
Или-Кокко Йоханнес 3 0
Радулович Боян 1 1
Танака Атому 2 0
Тойвио Йоона 2 0
Соири Пюрю 2 0
Лингман Лукас 2 0
Хостикка Сантери 2 0
Мартич Мануэль 2 0
Хосконен Артту 2 0
Пелтола Матти 2 0
Араюури Паулус 1 0
Серраренс Фабиан 1 0
Браун Дэвид 1 0
Хазард Конор 1 0
Олусанья Антони 1 0
Терхо Каспер 1 0
Абубакари Малик 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Диого 5 0
Биспо Габриэл 5 0
Каррильо Даниэль II 3 1
Рикардо Пауло 4 0
Крайдль Йоханнес 2 1
Икауниекс Янис 3 0
Дальстрем Себастьян 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Попович Антон 2 0
Хаарала Сантери 2 0
Узочокву Хенри 2 0
Нуу Муса 2 0
Хямяляйнен Танели 2 0
Де Паула Таллес 1 0
Сичинава Ника 1 0
Ветели Йоона 1 0
Вяйринен Тим 1 0
Антви Клинтон 1 0
Миеттинен Тони 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
16
7 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
2
8%
4
25%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
5
21%
2
13%
46-60
4
17%
4
25%
61-75
8
33%
3
19%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
23%
2
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

17
27
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
14 Не забивали 15
4
24%
3
11%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
6
35%
6
22%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
2
12%
6
22%
61-75
4
24%
4
15%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
4
44%
2
25%
76-90

Забито

41
43
18 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 18
2 Не забивали 4
6
15%
7
16%
1-15
4
10%
5
12%
16-30
8
20%
8
19%
31-45
5
12%
6
14%
46-60
6
15%
10
23%
61-75
12
29%
29%
7
16%
76-90

Пропущено

22
20
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 15
3
14%
3
15%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
4
18%
5
25%
31-45
1
5%
6
30%
46-60
4
18%
3
15%
61-75
6
27%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1 ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0
Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1 Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2
КуПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1
КуПС - Интер Турку 1:0 ВПС - КуПС 0:1 КуПС - Ильвес 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1 КуПС - Мариехамн 1:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 КуПС - Хонка 1:1 КуПС - Янг Бойз 0:2 Хака - КуПС 2:1 Милсами - КуПС 1:4 КуПС - ХИФК 5:1 КуПС - Милсами 2:2 Дила - КуПС 0:0 КуПС - Лахти 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 27 18 4 5 41 - 23 58
2. КуПС 27 17 6 4 43 - 21 57
3. Хонка 27 14 7 6 53 - 27 49
4. Хака 27 13 6 8 40 - 40 45
5. Оулу 27 12 6 9 47 - 40 42
6. СЯК Сейнайоки 27 10 5 12 33 - 38 35
7. ВПС 27 10 5 12 52 - 41 35
8. Ильвес 27 9 7 11 43 - 43 34
9. Мариехамн 27 9 7 11 41 - 43 34
10. Интер Турку 27 9 5 13 39 - 37 32
11. Лахти 27 5 6 16 26 - 55 21
12. ХИФК 27 1 6 20 20 - 70 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 14 10 4 0 27 - 8 34
2. ХИК 14 10 1 3 24 - 14 31
3. Хонка 14 9 4 1 35 - 13 31
4. Хака 13 8 2 3 21 - 18 26
5. Оулу 14 7 4 3 20 - 19 25
6. СЯК Сейнайоки 13 7 4 2 23 - 16 25
7. Мариехамн 14 5 5 4 25 - 22 20
8. Интер Турку 13 5 3 5 19 - 14 18
9. Ильвес 14 5 1 8 20 - 26 16
10. ВПС 13 3 3 7 19 - 19 12
11. Лахти 13 2 3 8 11 - 22 9
12. ХИФК 13 0 1 12 7 - 36 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 13 8 3 2 17 - 9 27
2. КуПС 13 7 2 4 16 - 13 23
3. ВПС 14 7 2 5 33 - 22 23
4. Хака 14 5 4 5 19 - 22 19
5. Хонка 13 5 3 5 18 - 14 18
6. Ильвес 13 4 6 3 23 - 17 18
7. Оулу 13 5 2 6 27 - 21 17
8. Интер Турку 14 4 2 8 20 - 23 14
9. Мариехамн 13 4 2 7 16 - 21 14
10. Лахти 14 3 3 8 15 - 33 12
11. СЯК Сейнайоки 14 3 1 10 10 - 22 10
12. ХИФК 14 1 5 8 13 - 34 8
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Топ бомбардиров
Хака Эрвин Ли 20 (2)
ВПС kalle Multanen 16 (5)
Хонка Agon Sadiku 16
Мариехамн Овоери Джон 16 (6)
КуПС Вяйринен Тим 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лахти Эмсис Эдуард 11
Оулу Magnus Breitenmoser 10
Интер Турку Арсьеро Родриго 1 8
Лахти Вирта Эмели 9
ХИФК Маттила Сакари 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Оксанен Яакко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Дальстрем Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ХИК 0:1 КуПС онлайн

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