Тур: 5. Стадион: Арена Болт.
0'
16' Желтая карточкаДальстрем Себастьян
0:1
31' ГолОксанен Яакко
55' Желтая карточкаМартич Мануэль
62' Желтая карточкаМиеттинен Тони
90' Желтая карточкаРикардо Пауло
90'+4
Ход матча
31'
0:1
55'
62'
90'
22
Райтала
Юкка
23
Соири
Пюрю
37
Танака
Атому
24
Браун
Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
-
24 Браун ДэвидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Ярвинен ИироНападающий
-
Главный тренер: Валакари Симо
История личных встреч
ХИК
КуПС
32 матча
78.1%
21.9%
7.105427357601E-15%
25 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.9%
25%
3.1%
23 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
22 победы 10 ничьих 0 побед
18 матчей
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 6 побед
50 матчей
50%
32%
18%
25 побед 16 ничьих 9 побед
Первый тайм
46%
38%
16%
23 победы 19 ничьих 8 побед
Второй тайм
44%
44%
12%
22 победы 22 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|8 (4)
|0.3
|Олусанья Антони
|7
|0.26
|Терхо Каспер
|4
|0.15
|Хосконен Артту
|3
|0.11
|Хетемай Перпарим
|2
|0.07
|Браун Дэвид
|2
|0.07
|Тенхо Миро
|2
|0.07
|Жаир
|2
|0.07
|Хостикка Сантери
|2
|0.07
|Серраренс Фабиан
|1
|0.04
|Вяянянен Сантери
|1
|0.04
|Или-Кокко Йоханнес
|1
|0.04
|Танака Атому
|1
|0.04
|Соири Пюрю
|1
|0.04
|Хальме Аапо
|1
|0.04
|Мартич Мануэль
|1
|0.04
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.04
|Абубакари Малик
|1
|0.04
|Мурило
|0
|0
|Райтала Юкка
|0
|0
|Лингман Лукас
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вяйринен Тим
|11 (3)
|0.41
|Икауниекс Янис
|8
|0.3
|Биспо Габриэл
|6
|0.22
|Антви Клинтон
|3
|0.11
|Ветели Йоона
|2
|0.07
|Попович Антон
|2 (1)
|0.07
|Де Паула Таллес
|2
|0.07
|Каррильо Даниэль II
|2
|0.07
|Оксанен Яакко
|2
|0.07
|Томас Диого
|1
|0.04
|Саволайнен Саку
|1
|0.04
|Тойвомяки Ханри
|1
|0.04
|Дальстрем Себастьян
|1
|0.04
|Ярвинен Ииро
|0
|0
|Валенчич Филип
|0
|0
|Рикардо Пауло
|0
|0
|Хаарала Сантери
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтала Юкка
|4
|0
|Тенхо Миро
|4
|0
|Бурджеллаб Нассим
|4
|0
|Хетемай Перпарим
|3
|0
|Вяянянен Сантери
|3
|0
|Мурило
|3
|0
|Или-Кокко Йоханнес
|3
|0
|Радулович Боян
|1
|1
|Танака Атому
|2
|0
|Тойвио Йоона
|2
|0
|Соири Пюрю
|2
|0
|Лингман Лукас
|2
|0
|Хостикка Сантери
|2
|0
|Мартич Мануэль
|2
|0
|Хосконен Артту
|2
|0
|Пелтола Матти
|2
|0
|Араюури Паулус
|1
|0
|Серраренс Фабиан
|1
|0
|Браун Дэвид
|1
|0
|Хазард Конор
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томас Диого
|5
|0
|Биспо Габриэл
|5
|0
|Каррильо Даниэль II
|3
|1
|Рикардо Пауло
|4
|0
|Крайдль Йоханнес
|2
|1
|Икауниекс Янис
|3
|0
|Дальстрем Себастьян
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Попович Антон
|2
|0
|Хаарала Сантери
|2
|0
|Узочокву Хенри
|2
|0
|Нуу Муса
|2
|0
|Хямяляйнен Танели
|2
|0
|Де Паула Таллес
|1
|0
|Сичинава Ника
|1
|0
|Ветели Йоона
|1
|0
|Вяйринен Тим
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Миеттинен Тони
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
16
7 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
2
8%
4
25%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
5
21%
2
13%
46-60
4
17%
4
25%
61-75
8
33%
3
19%
76-90
Пропущено
13
12
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
23%
2
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
17
27
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
14 Не забивали 15
4
24%
3
11%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
6
35%
6
22%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
2
12%
6
22%
61-75
4
24%
4
15%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
4
44%
2
25%
76-90
Забито
41
43
18 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 18
2 Не забивали 4
6
15%
7
16%
1-15
4
10%
5
12%
16-30
8
20%
8
19%
31-45
5
12%
6
14%
46-60
6
15%
10
23%
61-75
12
29%
29%
7
16%
76-90
Пропущено
22
20
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 15
3
14%
3
15%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
4
18%
5
25%
31-45
1
5%
6
30%
46-60
4
18%
3
15%
61-75
6
27%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1 ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0
Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1 Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2
КуПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1
КуПС - Интер Турку 1:0 ВПС - КуПС 0:1 КуПС - Ильвес 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1 КуПС - Мариехамн 1:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 КуПС - Хонка 1:1 КуПС - Янг Бойз 0:2 Хака - КуПС 2:1 Милсами - КуПС 1:4 КуПС - ХИФК 5:1 КуПС - Милсами 2:2 Дила - КуПС 0:0 КуПС - Лахти 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|27
|18
|4
|5
|41 - 23
|58
|2.
|КуПС
|27
|17
|6
|4
|43 - 21
|57
|3.
|Хонка
|27
|14
|7
|6
|53 - 27
|49
|4.
|Хака
|27
|13
|6
|8
|40 - 40
|45
|5.
|Оулу
|27
|12
|6
|9
|47 - 40
|42
|6.
|СЯК Сейнайоки
|27
|10
|5
|12
|33 - 38
|35
|7.
|ВПС
|27
|10
|5
|12
|52 - 41
|35
|8.
|Ильвес
|27
|9
|7
|11
|43 - 43
|34
|9.
|Мариехамн
|27
|9
|7
|11
|41 - 43
|34
|10.
|Интер Турку
|27
|9
|5
|13
|39 - 37
|32
|11.
|Лахти
|27
|5
|6
|16
|26 - 55
|21
|12.
|ХИФК
|27
|1
|6
|20
|20 - 70
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|14
|10
|4
|0
|27 - 8
|34
|2.
|ХИК
|14
|10
|1
|3
|24 - 14
|31
|3.
|Хонка
|14
|9
|4
|1
|35 - 13
|31
|4.
|Хака
|13
|8
|2
|3
|21 - 18
|26
|5.
|Оулу
|14
|7
|4
|3
|20 - 19
|25
|6.
|СЯК Сейнайоки
|13
|7
|4
|2
|23 - 16
|25
|7.
|Мариехамн
|14
|5
|5
|4
|25 - 22
|20
|8.
|Интер Турку
|13
|5
|3
|5
|19 - 14
|18
|9.
|Ильвес
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|10.
|ВПС
|13
|3
|3
|7
|19 - 19
|12
|11.
|Лахти
|13
|2
|3
|8
|11 - 22
|9
|12.
|ХИФК
|13
|0
|1
|12
|7 - 36
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|13
|8
|3
|2
|17 - 9
|27
|2.
|КуПС
|13
|7
|2
|4
|16 - 13
|23
|3.
|ВПС
|14
|7
|2
|5
|33 - 22
|23
|4.
|Хака
|14
|5
|4
|5
|19 - 22
|19
|5.
|Хонка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|6.
|Ильвес
|13
|4
|6
|3
|23 - 17
|18
|7.
|Оулу
|13
|5
|2
|6
|27 - 21
|17
|8.
|Интер Турку
|14
|4
|2
|8
|20 - 23
|14
|9.
|Мариехамн
|13
|4
|2
|7
|16 - 21
|14
|10.
|Лахти
|14
|3
|3
|8
|15 - 33
|12
|11.
|СЯК Сейнайоки
|14
|3
|1
|10
|10 - 22
|10
|12.
|ХИФК
|14
|1
|5
|8
|13 - 34
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Хака
|Эрвин Ли
|20 (2)
|ВПС
|kalle Multanen
|16 (5)
|Хонка
|Agon Sadiku
|16
|Мариехамн
|Овоери Джон
|16 (6)
|КуПС
|Вяйринен Тим
|14 (2)
|Лахти
|Эмсис Эдуард
|11
|Оулу
|Magnus Breitenmoser
|10
|Интер Турку
|Арсьеро Родриго
|1 8
|Лахти
|Вирта Эмели
|9
|ХИФК
|Маттила Сакари
|1 7