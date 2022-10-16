Тур: 9. Стадион: Ренато Кури.
0:1
Первый тайм: 28'
Ход матча
13'
24'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
17
Пас
Йеферсон
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сильвия Найд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Fabian TaitПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Simone Davi
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Перуджа
Зюйдтироль
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стриццоло Лука
|2
|0.22
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0.11
|Луперини Грегорио
|1
|0.11
|Касасола Тиаго
|0
|0
|Анджелла Габриэле
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ровер Маттео
|3 (2)
|0.33
|Raphael Odogwu
|2
|0.22
|Daniele Casiraghi
|1 (1)
|0.11
|Giovanni Zaro
|1
|0.11
|Маццокки Симоне
|1
|0.11
|Карретта Мирко
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лизи Франческо
|2
|1
|Дель Орко Кристиан
|3
|0
|Курадо Маркос
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Мелькьорри Федерико
|2
|0
|Бартоломей Паоло
|2
|0
|Касасола Тиаго
|2
|0
|Пас Йеферсон
|2
|0
|Куан Кристиан
|2
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Оливьери Марко
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
|Ианнони Эдоардо
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Curto
|2
|1
|Fabian Tait
|3
|0
|Помпетти Марко
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Giovanni Zaro
|2
|0
|Берра Филиппо
|1
|0
|Raphael Odogwu
|1
|0
|Daniele Casiraghi
|1
|0
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0
|Маццокки Симоне
|1
|0
|Крочата Джованни
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
4
44%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
17%
4
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Комо - Перуджа 1:0 Перуджа - Пиза 1:3 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0
Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2
Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Сереньо 1:0 Зюйдтироль - Про Сесто 2:0 Ювентус (до 23 лет) - Зюйдтироль 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тернана
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|2.
|Реджина
|9
|6
|0
|3
|17 - 5
|18
|3.
|Фрозиноне
|9
|6
|0
|3
|14 - 6
|18
|4.
|Бари
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|5.
|Дженоа
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|6.
|Парма
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Брешия
|9
|5
|1
|3
|13 - 14
|16
|8.
|Кальяри
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|9.
|Зюйдтироль
|1:0
|9
|4
|2
|3
|9 - 11
|14
|10.
|Модена
|9
|4
|0
|5
|14 - 11
|12
|11.
|Асколи
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|12.
|Козенца
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|13.
|СПАЛ
|9
|2
|4
|3
|10 - 13
|10
|14.
|Читтаделла
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|15.
|Беневенто
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Венеция
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|17.
|Палермо
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|18.
|Пиза
|9
|1
|4
|4
|13 - 15
|7
|19.
|Комо
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|20.
|Перуджа
|0:1
|9
|1
|1
|7
|4 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|4
|4
|0
|0
|13 - 0
|12
|2.
|Фрозиноне
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|3.
|Тернана
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Парма
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Кальяри
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Модена
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|8.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Палермо
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Дженоа
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Козенца
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|12.
|СПАЛ
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Зюйдтироль
|1:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|Асколи
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Бари
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|16.
|Комо
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Беневенто
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|18.
|Перуджа
|0:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|19.
|Пиза
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Венеция
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Дженоа
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|3.
|Тернана
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|4.
|Зюйдтироль
|1:0
|5
|3
|0
|2
|4 - 6
|9
|5.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Асколи
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Парма
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|8.
|Фрозиноне
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|9.
|Реджина
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|10.
|Брешия
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|11.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|12.
|Беневенто
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|13.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|11 - 11
|5
|14.
|Козенца
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|15.
|СПАЛ
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|16.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|17.
|Читтаделла
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Палермо
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|19.
|Комо
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|20.
|Перуджа
|0:1
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|СПАЛ
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|5 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 4
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 4
|Венеция
|Чеккарони Пьетро
|1 4