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Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Перуджа
1:2
Конец матча
Зюйдтироль
0'
0:1
13' Гол
Маццокки Симоне
24' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
40' Желтая карточка
Куан Кристиан
44' Желтая карточка
Оливьери Марко
1:1
50' Гол
Мелькьорри Федерико
52' Желтая карточка
Мелькьорри Федерико
73' Желтая карточка
Санторо Симоне
1:2
86' Гол
Карретта Мирко
90'+4
1
Гори
Стефано
17
Пас
Йеферсон
5
Анджелла
Габриэле
15
Дель
Орко
Кристиан
33
Бегетто
Андреа
7
Вулич
Милош
25
Санторо
Симоне
23
Лизи
Франческо
13
Луперини
Грегорио
11
Оливьери
Марко
18
Ди
Кармине
Самуэль
1
Полуцци
Джакомо
2
Берра
Филиппо
19
Giovanni
Zaro
55
Мазиелло
Андреа
11
Д'Орацио
Томмазо
26
Де
Коль
Филиппо
21
Fabian
Tait
14
Николусси
Кавилья
Ханс
88
Скьявоне
Андреа
90
Raphael
Odogwu
9
Маццокки
Симоне
Перуджа
4-2-3-1
Зюйдтироль
4-4-2

История личных встреч

Перуджа
Зюйдтироль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
1:0
СC
1:0
СC
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 2 0.22
Ди Кармине Самуэль 1 0.11
Мелькьорри Федерико 1 0.11
Луперини Грегорио 1 0.11
Касасола Тиаго 0 0
Анджелла Габриэле 0 0
Курадо Маркос 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровер Маттео 3 (2) 0.33
Raphael Odogwu 2 0.22
Маццокки Симоне 2 0.22
Daniele Casiraghi 1 (1) 0.11
Карретта Мирко 1 0.11
Giovanni Zaro 1 0.11
Де Коль Филиппо 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лизи Франческо 2 1
Мелькьорри Федерико 3 0
Дель Орко Кристиан 3 0
Курадо Маркос 3 0
Куан Кристиан 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Бартоломей Паоло 2 0
Касасола Тиаго 2 0
Оливьери Марко 2 0
Пас Йеферсон 2 0
Стриццоло Лука 1 0
Вулич Милош 1 0
Санторо Симоне 1 0
Ианнони Эдоардо 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 2 1
Мазиелло Андреа 3 0
Fabian Tait 3 0
Помпетти Марко 3 0
Карретта Мирко 2 0
Giovanni Zaro 2 0
Берра Филиппо 1 0
Raphael Odogwu 1 0
Daniele Casiraghi 1 0
Д'Орацио Томмазо 1 0
Маццокки Симоне 1 0
Крочата Джованни 1 0
Simone Davi 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
40%
1
9%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
20%
5
45%
76-90

Пропущено

14
11
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
5
36%
0
0%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
14%
4
36%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
3
21%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Комо - Перуджа 1:0 Перуджа - Пиза 1:3 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0
Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2
Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Сереньо 1:0 Зюйдтироль - Про Сесто 2:0 Ювентус (до 23 лет) - Зюйдтироль 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тернана 9 6 1 2 16 - 11 19
2. Реджина 9 6 0 3 17 - 5 18
3. Фрозиноне 9 6 0 3 14 - 6 18
4. Бари 9 5 3 1 18 - 11 18
5. Дженоа 9 5 3 1 11 - 6 18
6. Парма 9 4 4 1 15 - 10 16
7. Брешия 9 5 1 3 13 - 14 16
8. Кальяри 9 4 2 3 9 - 9 14
9. Зюйдтироль 9 4 2 3 10 - 12 14
10. Модена 9 4 0 5 14 - 11 12
11. Асколи 9 3 3 3 11 - 11 12
12. Козенца 9 3 2 4 9 - 11 11
13. СПАЛ 9 2 4 3 10 - 13 10
14. Читтаделла 9 2 4 3 8 - 12 10
15. Беневенто 9 2 3 4 8 - 10 9
16. Венеция 9 2 2 5 11 - 15 8
17. Палермо 9 2 2 5 9 - 15 8
18. Пиза 9 1 4 4 13 - 15 7
19. Комо 9 1 3 5 9 - 19 6
20. Перуджа 9 1 1 7 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 4 4 0 0 13 - 0 12
2. Фрозиноне 4 4 0 0 8 - 0 12
3. Тернана 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Брешия 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Парма 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Кальяри 5 3 0 2 6 - 7 9
7. Модена 5 3 0 2 11 - 6 9
8. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
9. Палермо 5 2 1 2 8 - 7 7
10. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
11. Козенца 4 2 0 2 6 - 5 6
12. СПАЛ 4 2 0 2 4 - 5 6
13. Зюйдтироль 4 1 2 1 5 - 5 5
14. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Бари 4 1 2 1 9 - 7 5
16. Комо 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Беневенто 5 1 1 3 5 - 8 4
18. Перуджа 5 1 1 3 4 - 8 4
19. Пиза 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Венеция 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 5 4 1 0 9 - 4 13
2. Дженоа 5 4 0 1 7 - 3 12
3. Тернана 5 3 0 2 10 - 10 9
4. Зюйдтироль 5 3 0 2 5 - 7 9
5. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Асколи 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Парма 4 1 3 0 6 - 4 6
8. Фрозиноне 5 2 0 3 6 - 6 6
9. Реджина 5 2 0 3 4 - 5 6
10. Брешия 5 2 0 3 7 - 12 6
11. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
12. Беневенто 4 1 2 1 3 - 2 5
13. Пиза 5 1 2 2 11 - 11 5
14. Козенца 5 1 2 2 3 - 6 5
15. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
16. Модена 4 1 0 3 3 - 5 3
17. Читтаделла 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
19. Комо 4 0 1 3 4 - 12 1
20. Перуджа 4 0 0 4 1 - 6 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ Ла Мантия Андреа 4 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Читтаделла Бранка Симоне 1 4
Палермо Ivan Marconi 1 4
Венеция Чеккарони Пьетро 1 4
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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