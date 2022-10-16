  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Аустрия Вена
1:2
Второй тайм: 48'
Ред Булл Зальцбург
0'
0:1
11' Гол
Адаму Чуквубике
1:1
37' Гол
Фитц Доминик
45' Желтая карточка
Сеско Бенджамин
1:2
48' Гол
1
Фрюхтль
Кристиан
26
Ранфтль
Райнхольд
3
Галвао
Лукас
40
Мейсль
Маттео
39
Тейгль
Георг
11
Польстер
Мануэль
23
Браунёдер
Маттиас
36
Фитц
Доминик
30
Фишер
Манфред
17
Грубер
Андреас
77
Джукич
Александар
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхиня
39
Вебер
Максимилиан
13
Зайвальд
Николас
27
Гурна-Дуат
Люка
14
Кьергаард
Мауриц
21
Сучич
Лука
9
Адаму
Чуквубике
30
Сеско
Бенджамин
Аустрия Вена
5-3-2
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Аустрия Вена
Ред Булл Зальцбург

16 матчей

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
87.5%
11 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

41 матч

12.2%
87.8%
0 побед 5 ничьих 36 побед

Первый тайм

19.5%
80.5%
0 побед 8 ничьих 24 победы

Второй тайм

9.8%
90.2%
0 побед 4 ничьи 38 побед

57 матчей

14%
22.8%
63.2%
8 побед 13 ничьих 36 побед

Первый тайм

19.3%
38.6%
42.1%
11 побед 22 ничьи 24 победы

Второй тайм

19.3%
14%
66.7%
11 побед 8 ничьих 38 побед

История матчей

Б
3:0
БЧГ
5:0
БЧГ
1:2
Б
0:1
Б
1:0
Б
3:1
К
2:0
Б
0:2
Б
2:2
Б
4:1
БЧГ
1:2
БЧГ
5:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
4:0
Б
5:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:3
Б
5:0
Б
1:3
Б
4:1
Б
0:2
К
5:2
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:2
КОС
0:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:4
Б
2:3
Б
3:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
5:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
0:1
Б(M
3:0
Б(M
3:2
Б(M
2:0
Б(M
2:4
Б(M
1:1
Б(M
1:1
Б(M
0:0
Б(M
0:1
Б(M
1:1
Б(M
1:0
Б(M
2:1
Б(M
4:1
Б(M
1:1
Б(M
5:1
Б(M
3:2
Б(M
2:0
Б(M
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 4 0.33
Фитц Доминик 4 (1) 0.33
Табакович Харис 2 0.17
Ранфтль Райнхольд 2 0.17
Джукич Александар 2 0.17
Келес Джан 2 0.17
Браунёдер Маттиас 1 0.08
Фишер Манфред 1 0.08
Хускович Муарем 1 0.08
Джуричин Марко 1 0.08
Тейгль Георг 0 0
Мартинс Марвин 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окафор Ноа 5 0.42
Фернандо Педро 4 (1) 0.33
Сеско Бенджамин 4 0.33
Адаму Чуквубике 4 0.33
Кьергаард Мауриц 2 0.17
Капальдо Николас 2 0.17
Вебер Максимилиан 1 0.08
Соле Умар 1 0.08
Павлович Страхиня 1 0.08
Камери Дийон 1 0.08
Койта Секу 1 0.08
Диарра Юба 1 0.08
Сучич Лука 0 0
Ульмер Андреас 0 0
Дедич Амар 0 0
Шимич Роко 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 3 1
Ранфтль Райнхольд 3 0
Фитц Доминик 3 0
Тейгль Георг 2 0
Браунёдер Маттиас 2 0
Хускович Муарем 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Джуричин Марко 1 0
Табакович Харис 1 0
Фишер Манфред 1 0
Мюль Лукас 1 0
Келес Джан 1 0
Крейкер Дарио 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дедич Амар 3 0
Сучич Лука 3 0
Адаму Чуквубике 1 1
Дьямбу Мамади 1 1
Вебер Максимилиан 2 0
Соле Умар 2 0
Шимич Роко 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Окафор Ноа 1 0
Диарра Юба 1 0
Капальдо Николас 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Павлович Страхиня 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Гурна-Дуат Люка 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
5
33%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
1
13%
3
20%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
8%
2
18%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
1
8%
2
18%
76-90

Пропущено

11
3
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
67%
76-90

Забито

20
26
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
2
10%
4
15%
1-15
5
25%
3
12%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
6
30%
7
27%
46-60
3
15%
5
19%
61-75
2
10%
5
19%
76-90

Пропущено

18
7
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
29%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
22%
2
29%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3
Аустрия Вена - Рид 3:0 Лех - Аустрия Вена 4:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Динамо Загреб - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 1:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2:1 12 9 2 1 28 - 8 29
2. Штурм 12 8 3 1 22 - 8 27
3. ЛАСК 12 6 4 2 23 - 16 22
4. Аустрия Вена 1:2 12 5 3 4 21 - 20 18
5. Аустрия Клагенфурт 12 5 2 5 21 - 23 17
6. Вольфсбергер 12 4 2 6 24 - 25 14
7. Рапид Вена 11 4 2 5 14 - 12 14
8. Сваровски Тироль 12 4 2 6 17 - 23 14
9. Аустрия Лустенау 12 3 3 6 16 - 24 12
10. Альтах 12 3 2 7 15 - 26 11
11. Рид 12 3 2 7 9 - 18 11
12. Хартберг 11 3 1 7 12 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 7 5 1 1 13 - 5 16
2. Ред Булл Зальцбург 2:1 6 4 2 0 11 - 3 14
3. ЛАСК 6 3 1 2 11 - 11 10
4. Аустрия Вена 1:2 6 2 2 2 9 - 9 8
5. Сваровски Тироль 6 2 2 2 8 - 13 8
6. Аустрия Клагенфурт 6 2 1 3 7 - 10 7
7. Рид 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Аустрия Лустенау 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Альтах 7 2 1 4 10 - 14 7
10. Хартберг 5 2 0 3 6 - 9 6
11. Вольфсбергер 6 1 1 4 10 - 15 4
12. Рапид Вена 5 1 1 3 5 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2:1 6 5 0 1 17 - 5 15
2. ЛАСК 6 3 3 0 12 - 5 12
3. Штурм 5 3 2 0 9 - 3 11
4. Аустрия Вена 1:2 6 3 1 2 12 - 11 10
5. Рапид Вена 6 3 1 2 9 - 4 10
6. Аустрия Клагенфурт 6 3 1 2 14 - 13 10
7. Вольфсбергер 6 3 1 2 14 - 10 10
8. Сваровски Тироль 6 2 0 4 9 - 10 6
9. Аустрия Лустенау 7 1 2 4 8 - 12 5
10. Альтах 5 1 1 3 5 - 12 4
11. Хартберг 6 1 1 4 6 - 10 4
12. Рид 6 1 1 4 3 - 9 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 7 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 7 (1)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 7
Вольфсбергер Барибо Тай 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 6
Рид Leo Mikic 2 2
Альтах Нухиу Атдхи 1 3
Аустрия Вена Галвао Лукас 1 3
Альтах Райтер Доминик 1 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Ред Булл Зальцбург
5.61
5.50
4.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аустрия Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Аустрия Вена
Ред Булл Зальцбург
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 