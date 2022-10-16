Тур: 12. Стадион: Дженерали Арена.
1:2
Второй тайм: 48'
0'
0:1
11' ГолАдаму Чуквубике
1:1
37' ГолФитц Доминик
45' Желтая карточкаСеско Бенджамин
Ход матча
11'
0:1
37'
1:1
45'
48'
1:2
39
Тейгль
Георг
36
Фитц
Доминик
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
21
Сучич
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сучич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Диарра ЮбаПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Окафор НоаНападающий
-
23 Шимич РокоНападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
История личных встреч
Аустрия Вена
Ред Булл Зальцбург
16 матчей
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
87.5%
11 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
41 матч
12.2%
87.8%
0 побед 5 ничьих 36 побед
Первый тайм
19.5%
80.5%
0 побед 8 ничьих 24 победы
Второй тайм
9.8%
90.2%
0 побед 4 ничьи 38 побед
57 матчей
14%
22.8%
63.2%
8 побед 13 ничьих 36 побед
Первый тайм
19.3%
38.6%
42.1%
11 побед 22 ничьи 24 победы
Второй тайм
19.3%
14%
66.7%
11 побед 8 ничьих 38 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|4
|0.33
|Фитц Доминик
|4 (1)
|0.33
|Табакович Харис
|2
|0.17
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0.17
|Джукич Александар
|2
|0.17
|Келес Джан
|2
|0.17
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.08
|Фишер Манфред
|1
|0.08
|Хускович Муарем
|1
|0.08
|Джуричин Марко
|1
|0.08
|Тейгль Георг
|0
|0
|Мартинс Марвин
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окафор Ноа
|5
|0.42
|Фернандо Педро
|4 (1)
|0.33
|Сеско Бенджамин
|4
|0.33
|Адаму Чуквубике
|4
|0.33
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.17
|Капальдо Николас
|2
|0.17
|Вебер Максимилиан
|1
|0.08
|Соле Умар
|1
|0.08
|Павлович Страхиня
|1
|0.08
|Камери Дийон
|1
|0.08
|Койта Секу
|1
|0.08
|Диарра Юба
|1
|0.08
|Сучич Лука
|0
|0
|Ульмер Андреас
|0
|0
|Дедич Амар
|0
|0
|Шимич Роко
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|3
|1
|Ранфтль Райнхольд
|3
|0
|Фитц Доминик
|3
|0
|Тейгль Георг
|2
|0
|Браунёдер Маттиас
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Табакович Харис
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Мюль Лукас
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
|Крейкер Дарио
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дедич Амар
|3
|0
|Сучич Лука
|3
|0
|Адаму Чуквубике
|1
|1
|Дьямбу Мамади
|1
|1
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Соле Умар
|2
|0
|Шимич Роко
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Капальдо Николас
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
5
33%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
1
13%
3
20%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
8%
2
18%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
1
8%
2
18%
76-90
Пропущено
11
3
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
67%
76-90
Забито
20
26
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
2
10%
4
15%
1-15
5
25%
3
12%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
6
30%
7
27%
46-60
3
15%
5
19%
61-75
2
10%
5
19%
76-90
Пропущено
18
7
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
29%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
22%
2
29%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3
Аустрия Вена - Рид 3:0 Лех - Аустрия Вена 4:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Динамо Загреб - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 1:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:1
|12
|9
|2
|1
|28 - 8
|29
|2.
|Штурм
|12
|8
|3
|1
|22 - 8
|27
|3.
|ЛАСК
|12
|6
|4
|2
|23 - 16
|22
|4.
|Аустрия Вена
|1:2
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|12
|5
|2
|5
|21 - 23
|17
|6.
|Вольфсбергер
|12
|4
|2
|6
|24 - 25
|14
|7.
|Рапид Вена
|11
|4
|2
|5
|14 - 12
|14
|8.
|Сваровски Тироль
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|9.
|Аустрия Лустенау
|12
|3
|3
|6
|16 - 24
|12
|10.
|Альтах
|12
|3
|2
|7
|15 - 26
|11
|11.
|Рид
|12
|3
|2
|7
|9 - 18
|11
|12.
|Хартберг
|11
|3
|1
|7
|12 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|2:1
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|3.
|ЛАСК
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|4.
|Аустрия Вена
|1:2
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|5.
|Сваровски Тироль
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|7.
|Рид
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|Аустрия Лустенау
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|9.
|Альтах
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|10.
|Хартберг
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|11.
|Вольфсбергер
|6
|1
|1
|4
|10 - 15
|4
|12.
|Рапид Вена
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:1
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|2.
|ЛАСК
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|3.
|Штурм
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|4.
|Аустрия Вена
|1:2
|6
|3
|1
|2
|12 - 11
|10
|5.
|Рапид Вена
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|3
|1
|2
|14 - 13
|10
|7.
|Вольфсбергер
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|8.
|Сваровски Тироль
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
|9.
|Аустрия Лустенау
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|10.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|11.
|Хартберг
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|12.
|Рид
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ЛАСК
|Любичич Марин
|9 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|7 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|7 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|7
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|7 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|6
|Рид
|Leo Mikic
|2 2
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 3
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|1 3
|Альтах
|Райтер Доминик
|1 3