Тур: 11. Стадион: Энфилд. Главный судья: Тэйлор Энтони
0:0
Первый тайм: 38'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
20
Жота
Диогу
47
Фоден
Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жота ДиогуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Гомес СерхиоЗащитник
- Защитник
-
82 Льюис РикоЗащитник
- Защитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Нападающий
-
26 Марез РиядНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ливерпуль
Манчестер Сити
24 матча
70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.8%
45.8%
8.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.8%
45.8%
8.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед
40 матчей
42.5%
32.5%
25%
17 побед 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
27.5%
45%
27.5%
11 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.5%
50%
22.5%
11 побед 20 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фирмино Роберто
|6
|0.67
|Диас Луис
|3
|0.33
|Салах Мохамед
|2
|0.22
|Нуньес Дарвин
|2
|0.22
|Карвалью Фабиу
|2
|0.22
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.11
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.11
|Эллиотт Харви
|1
|0.11
|Цимикас Костас
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Жота Диогу
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|15 (1)
|1.5
|Фоден Фил
|6
|0.6
|Силва Бернарду
|2
|0.2
|Гюндоган Илкай
|2
|0.2
|Канселу Жоау
|2
|0.2
|Альварес Хулиан
|2
|0.2
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.1
|Марез Рияд
|1
|0.1
|Грилиш Джек
|1
|0.1
|Родри Эрнандес
|0
|0
|Стоунс Джон
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Нуньес Дарвин
|0
|1
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Гомес Джо
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|2
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
15%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
3
23%
3
33%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
5
24
1 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
1
20%
7
29%
29%
31-45
1
20%
3
13%
46-60
1
20%
6
25%
61-75
2
40%
2
8%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
60%
76-90
Забито
18
33
7 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
2
11%
5
15%
1-15
1
6%
4
12%
16-30
4
22%
8
24%
31-45
2
11%
5
15%
46-60
4
22%
9
27%
61-75
5
28%
2
6%
76-90
Пропущено
14
9
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
2
14%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3
Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|33 - 9
|24
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 10
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 10
|19
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 15
|16
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|17 - 9
|15
|7.
|Брайтон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 17
|13
|9.
|Борнмут
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 22
|13
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 20
|12
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|12.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|20 - 12
|11
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Эвертон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 13
|9
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|4 - 12
|9
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|19.
|Лестер
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|15 - 24
|5
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|24 - 5
|15
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|4.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|5.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|6.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|15 - 5
|9
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|8.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 4
|8
|11.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 11
|8
|12.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|17.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|19.
|Лестер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 5
|5
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|3.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 11
|9
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 18
|5
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|11.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|15.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 14
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
|Эвертон
|Гордон Энтони
|5
Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити
Исход игры
Ливерпуль
23.6% (37)
Ничья
22.3% (35)
Манчестер Сити
54.1% (85)
Тотал 2.5
Больше
74.8% (92)
Меньше
25.2% (31)
Обе команды забьют
Да
91.87% (113)
Нет
8.13% (10)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
25.5% (40)
1:1 Ничья
13.4% (21)
2:2 Ничья
7.6% (12)
1:3 Манчестер Сити
7% (11)
2:1 Ливерпуль
6.4% (10)
2:3 Манчестер Сити
5.7% (9)
3:2 Ливерпуль
4.5% (7)
0:1 Манчестер Сити
3.2% (5)
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