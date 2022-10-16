Заброс у гостей прошёл на правый край штрафной площади на подключившегося Канселу, который головой выполнял скидку в центр, но защитники "Ливерпуля" оказались первыми на подборе.

Холанн сыграл на левый край штрафной площади на Фодена, но тот почему-то засуетился и не пробил. Сам норвежец на месте партнёра по команде обязательно бы выстрелил.

По правому флангу следовал заброс в направлении Салаха у хозяев поля, но опять чётко на опережении сыграл Аке, который выбил мяч за боковую линию поля.

Передача с левого фланга прошла на блишний край штрафной площади на Холанна, который под прессингом защитника попытался перебросить Алиссона, однако бразильский вратарь всё же допрыгнул до мяча.

Доминирует в последние минуты на поле "Манчестер Сити". Потише стало на трибунах - болельщики "Ливерпуля" немного приуныли, ожидая очередного всплеска от своих любимцев.

Гомес на правом фланге обороны здорово выполнил подкат против Фодена, хотя всё равно было достаточно рискованно. Очень жёстко летел защитник.

После серии скидок в штрафной площади хозяев поля Холанну удалось найти возможность для удара по воротам головой, но получилось не слишком сильно, да ещё и на пару метров выше цели полетел мяч.

В атаке вторым темпом Робертсон с левого фланга диагональной подачей нашёл в центре штрафной площади голову Жоты, но удар пошёл прямо по центру ворот, где и находился Эдерсон.

У "Ман Сити" пока что особо комбинационная игра не получается. Пока что достаточно грамотно держат оборону "красные", не давая соперникам даже сантиметра лишнего пространства на поле.

ОПАСНО! Быстрый контрвыпад провели хозяева, после прострела вдоль ворот Эдерсон отбил мяч на свободного Робертсона, но тот выстрелил с ходу над перекладиной.

Милнер с правого фланга выполнил навес на дальний край штрафной площади на Робертсона, который головой выполнял скидку в центр на Фирмино, но мяч был перехвачен соперниками.

Снова "Ливерпуль" начал перехватывать инициативу на поле, забирая большую часть подборов в середине поля.

При этом хозяева поля практически не пытаются обострять игру через центральную ось, используя при своих атаках исключительно фланги.

Салах зацепился за мяч у чужих владений после заброса из глубины поля, сыграл на правый край штрафной площади на Эллиотта, который пробивал по воротам, но выстрел сумел блокировать Аке.

Ещё один заброс следовал вперёд у скаузеров в направлении Салаха, но египтянина на этот раз соперники сумели поймать в офсайдную ловушку.

23' Салах в контратаке заработал для мерсисайдцев угловой на правом фланге. Подача со стандарта пошла на ближнюю штангу, но там головой сработал де Брёйне.

22' 45 на 55 - к середине первого тайма статистика по владению мячом в процентном соотношении уже на стороне гостей.

21' Юрген Клопп явно нервничает у кромки поля, осознавая цену этого матча. "Ливерпуль" может скатиться в нижнюю половину турнирной таблицы, а сам тренер рискует быть уволенным.

20' Робертсон с левого фланга в контратаке выполнил диагональную подачу на дальнюю штангу в направлении Фирмино, но того сумел перепрыгнуть Аке.

19' Де Брёйне пасовал на правый край штрафной площади на ход Холанну, но норвежец под плотной опекой потерял равновесие и не добрался до мяча.

18' Непросто стало "Ливерпулю" выходить со своей половины поля, находясь под плотным прессингом, поэтому приходится просто пасоваться поперёк поля.

17' С дальней дистанции Гюндоган плотно приложился к мячу, выстрелив по воротам соперника, но Алиссона в падении удалось намертво поймать мяч.

16' Жота здорово на своей половине поля отработал в отборе, после чего ринулся в контратаку по левому флангу, но мяч у него из-под ног сумели чисто выбить соперники.

15' Холанн пока что остаётся на голодном пайке - плотно его опекают соперники. Эрлингу по этой причине приходится регулярно оттягиваться вглубь поля.