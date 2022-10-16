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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Тэйлор Энтони
Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 38'
Манчестер Сити
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 153
Ливерпуль 22.2% (34)
X 22.9% (35)
Манчестер Сити 54.9% (84)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Манчестер Сити
4.30
4.20
3.70
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Алиссон
Бекер
7
Милнер
Джеймс
2
Гомес
Джо
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
3
Фабиньо
Энрике
6
Алькантара
Тьяго
19
Эллиотт
Харви
9
Фирмино
Роберто
20
Жота
Диогу
11
Салах
Мохамед
31
Эдерсон
Мораес
7
Канселу
Жоау
25
Аканджи
Мануэль
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
20
Силва
Бернарду
9
Холанн
Эрлинг
47
Фоден
Фил
Ливерпуль
4-2-3-1
Манчестер Сити
4-3-3

История личных встреч

Ливерпуль
Манчестер Сити

24 матча

70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.8%
45.8%
8.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.8%
45.8%
8.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед

40 матчей

42.5%
32.5%
25%
17 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

27.5%
45%
27.5%
11 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.5%
50%
22.5%
11 побед 20 ничьих 9 побед

История матчей

С
3:1
К
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
МКЧ
1:2
ЛЧ
1:2
ЛЧ
3:0
ПЛ
4:3
ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
МКЧ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
КC
2:2
КC
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фирмино Роберто 6 0.67
Диас Луис 3 0.33
Салах Мохамед 2 0.22
Нуньес Дарвин 2 0.22
Карвалью Фабиу 2 0.22
Ван Дейк Виргил 1 0.11
Александер-Арнольд Трент 1 0.11
Эллиотт Харви 1 0.11
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Жота Диогу 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 15 (1) 1.5
Фоден Фил 6 0.6
Силва Бернарду 2 0.2
Гюндоган Илкай 2 0.2
Канселу Жоау 2 0.2
Альварес Хулиан 2 0.2
Де Брёйне Кевин 1 0.1
Марез Рияд 1 0.1
Грилиш Джек 1 0.1
Родри Эрнандес 0 0
Стоунс Джон 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александер-Арнольд Трент 2 0
Диас Луис 2 0
Нуньес Дарвин 0 1
Фабиньо Энрике 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Гомес Джо 1 0
Цимикас Костас 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 2 0
Родри Эрнандес 1 0
Стоунс Джон 1 0
Фоден Фил 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
15%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
3
23%
3
33%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

5
24
1 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
1
20%
7
29%
29%
31-45
1
20%
3
13%
46-60
1
20%
6
25%
61-75
2
40%
2
8%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
60%
76-90

Забито

18
33
7 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
2
11%
5
15%
1-15
1
6%
4
12%
16-30
4
22%
8
24%
31-45
2
11%
5
15%
46-60
4
22%
9
27%
61-75
5
28%
2
6%
76-90

Пропущено

14
9
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
2
14%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3
Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 10 7 3 0 33 - 9 24
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
4. Челси Заявка 9 6 1 2 15 - 10 19
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 13 - 15 16
6. Ньюкасл Заявка 10 3 6 1 17 - 9 15
7. Брайтон Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
8. Брентфорд Заявка 10 3 4 3 18 - 17 13
9. Борнмут Заявка 10 3 4 3 10 - 22 13
10. Фулхэм Заявка 10 3 3 4 16 - 20 12
11. Вест Хэм Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
12. Ливерпуль 0:0 Заявка 9 2 5 2 20 - 12 11
13. Кристал Пэлас Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
14. Эвертон Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
15. Лидс Заявка 9 2 3 4 11 - 13 9
16. Астон Вилла Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
17. Вулверхэмптон Заявка 10 2 3 5 4 - 12 9
18. Саутгемптон Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
19. Лестер Заявка 10 1 2 7 15 - 24 5
20. Ноттингем Форест Заявка 10 1 2 7 7 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Брентфорд Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
5. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
6. Ливерпуль 0:0 Заявка 5 2 3 0 15 - 5 9
7. Ньюкасл Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
8. Лидс Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
9. Борнмут Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 3 - 4 8
11. Фулхэм Заявка 5 2 2 1 10 - 11 8
12. Брайтон Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
13. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
14. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
15. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
16. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
17. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
19. Лестер Заявка 5 1 2 2 7 - 5 5
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 5 2 3 0 9 - 4 9
3. Челси Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
5. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
6. Брайтон Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
8. Эвертон Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
9. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
10. Вест Хэм Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
11. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
12. Саутгемптон Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
15. Ливерпуль 0:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Лидс Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
18. Вулверхэмптон Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
19. Ноттингем Форест Заявка 5 0 1 4 1 - 14 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 9
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Эвертон Гордон Энтони 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    После серии скидок в штрафной площади хозяев поля Холанну удалось найти возможность для удара по воротам головой, но получилось не слишком сильно, да ещё и на пару метров выше цели полетел мяч.
  • 37'
    Гомес на правом фланге обороны здорово выполнил подкат против Фодена, хотя всё равно было достаточно рискованно. Очень жёстко летел защитник.
  • 36'
    Доминирует в последние минуты на поле "Манчестер Сити". Потише стало на трибунах - болельщики "Ливерпуля" немного приуныли, ожидая очередного всплеска от своих любимцев.
  • Опасный момент
    35'
    Передача с левого фланга прошла на блишний край штрафной площади на Холанна, который под прессингом защитника попытался перебросить Алиссона, однако бразильский вратарь всё же допрыгнул до мяча.
  • 34'
    По правому флангу следовал заброс в направлении Салаха у хозяев поля, но опять чётко на опережении сыграл Аке, который выбил мяч за боковую линию поля.
  • 33'
    Холанн сыграл на левый край штрафной площади на Фодена, но тот почему-то засуетился и не пробил. Сам норвежец на месте партнёра по команде обязательно бы выстрелил.
  • 32'
    Заброс у гостей прошёл на правый край штрафной площади на подключившегося Канселу, который головой выполнял скидку в центр, но защитники "Ливерпуля" оказались первыми на подборе.
  • Офсайд
    31'
    Ещё один заброс следовал вперёд у скаузеров в направлении Салаха, но египтянина на этот раз соперники сумели поймать в офсайдную ловушку.
  • 30'
    Салах зацепился за мяч у чужих владений после заброса из глубины поля, сыграл на правый край штрафной площади на Эллиотта, который пробивал по воротам, но выстрел сумел блокировать Аке.
  • 29'
    При этом хозяева поля практически не пытаются обострять игру через центральную ось, используя при своих атаках исключительно фланги.
  • 28'
    Снова "Ливерпуль" начал перехватывать инициативу на поле, забирая большую часть подборов в середине поля.
  • 27'
    Милнер с правого фланга выполнил навес на дальний край штрафной площади на Робертсона, который головой выполнял скидку в центр на Фирмино, но мяч был перехвачен соперниками.
  • Опасный момент
    26'
    ОПАСНО! Быстрый контрвыпад провели хозяева, после прострела вдоль ворот Эдерсон отбил мяч на свободного Робертсона, но тот выстрелил с ходу над перекладиной.
  • 25'
    У "Ман Сити" пока что особо комбинационная игра не получается. Пока что достаточно грамотно держат оборону "красные", не давая соперникам даже сантиметра лишнего пространства на поле.
  • Опасный момент
    24'
    В атаке вторым темпом Робертсон с левого фланга диагональной подачей нашёл в центре штрафной площади голову Жоты, но удар пошёл прямо по центру ворот, где и находился Эдерсон.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      23'
      Салах в контратаке заработал для мерсисайдцев угловой на правом фланге. Подача со стандарта пошла на ближнюю штангу, но там головой сработал де Брёйне.
    • 22'
      45 на 55 - к середине первого тайма статистика по владению мячом в процентном соотношении уже на стороне гостей.
    • 21'
      Юрген Клопп явно нервничает у кромки поля, осознавая цену этого матча. "Ливерпуль" может скатиться в нижнюю половину турнирной таблицы, а сам тренер рискует быть уволенным.
    • 20'
      Робертсон с левого фланга в контратаке выполнил диагональную подачу на дальнюю штангу в направлении Фирмино, но того сумел перепрыгнуть Аке.
    • 19'
      Де Брёйне пасовал на правый край штрафной площади на ход Холанну, но норвежец под плотной опекой потерял равновесие и не добрался до мяча.
    • 18'
      Непросто стало "Ливерпулю" выходить со своей половины поля, находясь под плотным прессингом, поэтому приходится просто пасоваться поперёк поля.
    • Опасный момент
      17'
      С дальней дистанции Гюндоган плотно приложился к мячу, выстрелив по воротам соперника, но Алиссона в падении удалось намертво поймать мяч.
    • 16'
      Жота здорово на своей половине поля отработал в отборе, после чего ринулся в контратаку по левому флангу, но мяч у него из-под ног сумели чисто выбить соперники.
    • 15'
      Холанн пока что остаётся на голодном пайке - плотно его опекают соперники. Эрлингу по этой причине приходится регулярно оттягиваться вглубь поля.
    • 14'
      53 на 47 - к исходу первой трети тайма статистика по владению мячом уже практически выровнялась. Постепенно цифры будут смещаться в пользу гостей из Манчестера.
    • 13'
      Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп у кромки поля уже активно жестикулируют, подсказывая своим подопечным, кому и куда стоит двигаться.
    • 12'
      "Ливерпуль" перестаёт работать в высоком командном прессинге, всей командой уже обосновавшись на своей половине поля. Канселу с правого фланга выполнил навес в штрафную площадку, но там уверенно на выходе мяч забрал Алиссон.
    • 11'
      Постепенно игровая инициатива начинает переходить к "Манчестер Сити", который перед матчем считался букмекерами достаточно большим фаворитом этой встречи.
    • 10'
      Холанн запустил в прорыв правым флангом Канселу, но тот в борьбе с опекуном выпустил мяч за лицевую линию, не успев выполнить прострел в центр.
    • 9'
      Многовато брака в комбинационных действиях наблюдается в условиях стартового сумбура, который никак не стихнет. Много суеты на поле.
    • 8'
      В первой атаке гостей Фоден по левому краю мчался вперёд и пытался обыграться в пас с Холанном, но норвежца сумели накрыть защитники скаузеров.
    • 7'
      "Горожане" пока что заняли выжидательную позицию, не желая ввязываться с мерсисайдцами в открытый футбол. Контригры со стороны гостей пока не видно.
    • 6'
      "Ливерпуль" максимально заряжен сегодня на битву, стараясь действовать предельно жёстко против соперников, не позволяя им даже головы поднять.
    • Судья
      5'
      Робертсон немного завёлся и толкнул после свистка Бернарду Силву. Энтони Тэйлор решил ограничиться устным замечанием для шотландца.
    • Угловой
      4'
      Первый угловой в матче с правого фланга выполнили "красные", но ничего опасного после этого стандартного положения не произошло.
    • 3'
      Нуньес с правого фланга выполнял прострельную передачу в штрафную площадку направлении Жоты, но внимательные защитники "Сити" не позволили мячу дойти до адресата, выбив мяч в поле.
    • 2'
      Разумеется, аншлаг на "Энфилде". Атмосфера здесь в этот вечер просто великолепная. Мы надеемся, что команды подарят нам настоящий футбольный праздник.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити

    Исход игры
    Ливерпуль
    23.6% (37)
    Ничья
    22.3% (35)
    Манчестер Сити
    54.1% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.8% (92)
    Меньше
    25.2% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    91.87% (113)
    Нет
    8.13% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    25.5% (40)
    1:1 Ничья
    13.4% (21)
    2:2 Ничья
    7.6% (12)
    1:3 Манчестер Сити
    7% (11)
    2:1 Ливерпуль
    6.4% (10)
    2:3 Манчестер Сити
    5.7% (9)
    3:2 Ливерпуль
    4.5% (7)
    0:1 Манчестер Сити
    3.2% (5)
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    Ливерпуль
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