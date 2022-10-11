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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Тэйлор Энтони
Ливерпуль
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 37
Ливерпуль 24.3% (9)
X 29.7% (11)
Манчестер Сити 45.9% (17)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Манчестер Сити
4.20
4.30
4.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ливерпуль
Манчестер Сити

24 матча

70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.8%
45.8%
8.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.8%
45.8%
8.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед

40 матчей

42.5%
32.5%
25%
17 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

27.5%
45%
27.5%
11 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.5%
50%
22.5%
11 побед 20 ничьих 9 побед

История матчей

С
3:1
К
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
МКЧ
1:2
ЛЧ
1:2
ЛЧ
3:0
ПЛ
4:3
ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
МКЧ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
КC
2:2
КC
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фирмино Роберто 6 0.75
Диас Луис 3 0.38
Салах Мохамед 2 0.25
Нуньес Дарвин 2 0.25
Карвалью Фабиу 2 0.25
Ван Дейк Виргил 1 0.13
Александер-Арнольд Трент 1 0.13
Эллиотт Харви 1 0.13
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Жота Диогу 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 15 (1) 1.67
Фоден Фил 6 0.67
Силва Бернарду 2 0.22
Гюндоган Илкай 2 0.22
Канселу Жоау 2 0.22
Альварес Хулиан 2 0.22
Де Брёйне Кевин 1 0.11
Марез Рияд 1 0.11
Грилиш Джек 1 0.11
Родри Эрнандес 0 0
Стоунс Джон 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александер-Арнольд Трент 2 0
Диас Луис 2 0
Нуньес Дарвин 0 1
Фабиньо Энрике 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Гомес Джо 1 0
Цимикас Костас 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 2 0
Родри Эрнандес 1 0
Стоунс Джон 1 0
Фоден Фил 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
15%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
3
23%
3
33%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

5
24
1 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
1
20%
7
29%
29%
31-45
1
20%
3
13%
46-60
1
20%
6
25%
61-75
2
40%
2
8%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
60%
76-90

Забито

18
33
7 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
2
11%
5
15%
1-15
1
6%
4
12%
16-30
4
22%
8
24%
31-45
2
11%
5
15%
46-60
4
22%
9
27%
61-75
5
28%
2
6%
76-90

Пропущено

14
9
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
2
14%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3
Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 9 8 0 1 23 - 10 24
2. Манчестер Сити Заявка 9 7 2 0 33 - 9 23
3. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 20 - 10 20
4. Челси Заявка 8 5 1 2 13 - 10 16
5. Манчестер Юнайтед Заявка 8 5 0 3 13 - 15 15
6. Ньюкасл Заявка 9 3 5 1 17 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Борнмут Заявка 9 3 3 3 8 - 20 12
9. Фулхэм Заявка 9 3 2 4 14 - 18 11
10. Ливерпуль Заявка 8 2 4 2 20 - 12 10
11. Эвертон Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 16 - 17 10
13. Вест Хэм Заявка 9 3 1 5 8 - 10 10
14. Кристал Пэлас Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
15. Лидс Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Астон Вилла Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
17. Саутгемптон Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
18. Вулверхэмптон Заявка 9 1 3 5 3 - 12 6
19. Ноттингем Форест Заявка 9 1 2 6 7 - 22 5
20. Лестер Заявка 9 1 1 7 15 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Ньюкасл Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
6. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
7. Лидс Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
8. Борнмут Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Фулхэм Заявка 4 2 1 1 8 - 9 7
12. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
13. Брайтон Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
14. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
16. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
17. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
19. Лестер Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
2. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
3. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Брайтон Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
7. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
8. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
10. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Саутгемптон Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Лидс Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
18. Ноттингем Форест Заявка 4 0 1 3 1 - 13 1
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 9 (1)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Ливерпуль Фирмино Роберто 6 (3)
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Эвертон Гордон Энтони 5
Борнмут Смит Адам 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2022, осталось 2 дня 10 часов 57 минут.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Ливерпуль 24.3% (9)
    X 29.7% (11)
    Манчестер Сити 45.9% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Манчестер Сити
    4.20
    4.30
    4.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Сити

    Исход игры
    Ливерпуль
    24.3% (9)
    Ничья
    29.7% (11)
    Манчестер Сити
    45.9% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.22% (26)
    Меньше
    27.78% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    94.44% (34)
    Нет
    5.56% (2)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    21.6% (8)
    1:2 Манчестер Сити
    21.6% (8)
    2:1 Ливерпуль
    13.5% (5)
    1:3 Манчестер Сити
    10.8% (4)
    2:3 Манчестер Сити
    10.8% (4)
    2:2 Ничья
    8.1% (3)
    3:2 Ливерпуль
    5.4% (2)
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    Ливерпуль
    Манчестер Сити
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