Тур: 13. Стадион: Эрнест Поль. Главный судья: Франковски Бартож
1:1
Второй тайм: 50'
Ход матча
4'
0:1
10'
1:1
64
Янжа
Эрик
96
Дадок
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Бролль КевинВратарь
- Защитник
-
17 Камбер РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bartosch Gaul
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Гурник Забже
Лех
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 17 побед
29 матчей
17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
13.8%
27.6%
58.6%
4 победы 8 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|4 (2)
|0.33
|Дадок Роберт
|3
|0.25
|Янжа Эрик
|2
|0.17
|Кравчик Пётр
|2 (1)
|0.17
|Палюшек Александр
|2
|0.17
|Kanji Okunuki
|2
|0.17
|Йенсен Ричард
|1
|0.08
|Ольковски Павел
|1
|0.08
|Новак Бартош
|1
|0.08
|Подольски Лукас
|0
|0
|Яницки Рафал
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|4 (1)
|0.33
|Скурась Михал
|3
|0.25
|Соуза Афонсу
|2
|0.17
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.08
|Квеквескири Ника
|1
|0.08
|Амарал Жоау
|1
|0.08
|Вельде Кристоффер
|1
|0.08
|Шимчак Филип
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Мархвиньски Филип
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|4
|0
|Мвондо Жан
|4
|0
|Йенсен Ричард
|2
|1
|Яницки Рафал
|3
|0
|Палюшек Александр
|3
|0
|Дадок Роберт
|2
|0
|Щесняк Криспин
|2
|0
|Бролль Кевин
|0
|1
|Подольски Лукас
|1
|0
|Пачеко Даниэль
|1
|0
|Коцке Йонатан
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Кравчик Пётр
|1
|0
|Влодарчик Шимон
|1
|0
|Jakub Szymanski
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|2
|1
|Квеквескири Ника
|3
|0
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Вельде Кристоффер
|3
|0
|Цитаишвили Георгий
|2
|0
|Соуза Афонсу
|2
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Скурась Михал
|1
|0
|Шимчак Филип
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
11
3
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
18%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
10%
2
40%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
57%
1
17%
76-90
Забито
19
12
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
16%
2
17%
1-15
4
21%
2
17%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
4
21%
3
25%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
2
11%
2
17%
76-90
Пропущено
18
9
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
2
11%
2
22%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
6
33%
1
11%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
4
22%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шлёнск - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3 Ракув - Гурник Забже 6:0 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2
Гурник Забже - Пяст 3:3 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Гурник Забже - Пуща Неполомице 2:1 Шлёнск - Гурник Забже 3:4
Лех
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Хапоэль Беэр-Шева - Лех 1:1 Лех - Радомьяк Радом 1:0 Лех - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Лех - Легия 0:0
Варта Познань - Лех 0:1 Лех - Аустрия Вена 4:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|2.
|Висла Плоцк
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|3.
|Легия
|13
|7
|3
|3
|16 - 15
|24
|4.
|Видзев Лодзь
|13
|7
|2
|4
|19 - 11
|23
|5.
|Сталь Мелец
|13
|7
|1
|5
|20 - 19
|22
|6.
|Погонь Щецин
|13
|6
|4
|3
|21 - 17
|22
|7.
|Лех
|1:1
|12
|5
|4
|3
|13 - 10
|19
|8.
|Краковия
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|9.
|Варта Познань
|13
|5
|2
|6
|12 - 13
|17
|10.
|Радомьяк Радом
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|11.
|Ягеллония
|13
|4
|5
|4
|20 - 16
|17
|12.
|Заглембе Любин
|13
|4
|5
|4
|12 - 17
|17
|13.
|Шлёнск
|13
|4
|4
|5
|13 - 18
|16
|14.
|Гурник Забже
|1:1
|12
|3
|5
|4
|18 - 21
|14
|15.
|Пяст
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|16.
|Корона Кельце
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|17.
|Лехия Гданьск
|12
|2
|2
|8
|10 - 24
|8
|18.
|Медзь
|12
|1
|3
|8
|12 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Легия
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|6.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Видзев Лодзь
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|8.
|Краковия
|7
|3
|1
|3
|9 - 5
|10
|9.
|Лех
|1:1
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|10.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|11.
|Сталь Мелец
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|12.
|Заглембе Любин
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|14.
|Гурник Забже
|1:1
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|15.
|Медзь
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|17.
|Корона Кельце
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|2.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Сталь Мелец
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|4.
|Ракув
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|5.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|6.
|Лех
|1:1
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|7.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|8.
|Гурник Забже
|1:1
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|9.
|Висла Плоцк
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|10.
|Легия
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|11.
|Корона Кельце
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Погонь Щецин
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|14.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|15.
|Шлёнск
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|16.
|Пяст
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|17.
|Ягеллония
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|18.
|Медзь
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (2)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|7
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|6
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|5