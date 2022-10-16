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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Гурник Забже
1:2
Конец матча
Лех
0'
0:1
4' Гол
Исхак Микаэль
1:1
10' Пенальти
Влодарчик Шимон
51' Желтая карточка
Муравски Радослав
56' Желтая карточка
Коцке Йонатан
57' Желтая карточка
Исхак Микаэль
1:2
67' Пенальти
Исхак Микаэль
71' Желтая карточка
Врховец Блаж
77' Желтая карточка
Янжа Эрик
90' Желтая карточка
Квеквескири Ника
90' Желтая карточка
Беднарек Филип
90'+10
1
Белица
Даниэль
5
Щесняк
Криспин
13
Бергстрём
Эмиль
3
Йенсен
Ричард
33
Kanji
Okunuki
64
Янжа
Эрик
25
Коцке
Йонатан
8
Врховец
Блаж
96
Дадок
Роберт
10
Подольски
Лукас
20
Влодарчик
Шимон
35
Беднарек
Филип
44
Червински
Алан
37
Шатка
Любомир
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
22
Муравски
Радослав
30
Квеквескири
Ника
50
Ба-Луа
Адриэль
11
Мархвиньски
Филип
23
Вельде
Кристоффер
9
Исхак
Микаэль
Гурник Забже
3-4-2-1
Лех
4-2-3-1

История личных встреч

Гурник Забже
Лех

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 17 побед

29 матчей

17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

13.8%
27.6%
58.6%
4 победы 8 ничьих 17 побед

История матчей

К
0:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
2:2
Э
2:4
Э
3:1
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:1
ЭГА
1:6
Э
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:0
ТМС
0:0
OE
1:1
ТМС
4:0
OE
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 4 (2) 0.33
Дадок Роберт 3 0.25
Янжа Эрик 2 0.17
Кравчик Пётр 2 (1) 0.17
Палюшек Александр 2 0.17
Kanji Okunuki 2 0.17
Йенсен Ричард 1 0.08
Ольковски Павел 1 0.08
Новак Бартош 1 0.08
Подольски Лукас 0 0
Яницки Рафал 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 5 (2) 0.42
Скурась Михал 3 0.25
Соуза Афонсу 2 0.17
Цитаишвили Георгий 1 0.08
Квеквескири Ника 1 0.08
Амарал Жоау 1 0.08
Вельде Кристоффер 1 0.08
Шимчак Филип 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Мархвиньски Филип 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 5 0
Мвондо Жан 4 0
Йенсен Ричард 2 1
Яницки Рафал 3 0
Палюшек Александр 3 0
Коцке Йонатан 2 0
Дадок Роберт 2 0
Щесняк Криспин 2 0
Бролль Кевин 0 1
Подольски Лукас 1 0
Пачеко Даниэль 1 0
Врховец Блаж 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Манне Аласана 1 0
Белица Даниэль 1 0
Кравчик Пётр 1 0
Влодарчик Шимон 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Dariusz Stalmach 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ника 4 0
Дуглас Барри 2 1
Карлстрём Йеспер 3 0
Вельде Кристоффер 3 0
Исхак Микаэль 2 0
Беднарек Филип 2 0
Цитаишвили Георгий 2 0
Соуза Афонсу 2 0
Муравски Радослав 1 0
Милич Антонио 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Скурась Михал 1 0
Шимчак Филип 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
3
30%
1
11%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

13
4
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
23%
2
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
10%
2
40%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
57%
1
17%
76-90

Забито

20
14
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
4
20%
3
21%
1-15
4
20%
2
14%
16-30
4
20%
1
7%
31-45
4
20%
3
21%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
2
10%
2
14%
76-90

Пропущено

20
10
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
3
15%
3
30%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
6
30%
1
10%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
4
20%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шлёнск - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3 Ракув - Гурник Забже 6:0 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2
Гурник Забже - Пяст 3:3 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Гурник Забже - Пуща Неполомице 2:1 Шлёнск - Гурник Забже 3:4
Лех
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Хапоэль Беэр-Шева - Лех 1:1 Лех - Радомьяк Радом 1:0 Лех - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Лех - Легия 0:0
Варта Познань - Лех 0:1 Лех - Аустрия Вена 4:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 9 2 2 23 - 9 29
2. Висла Плоцк 13 7 3 3 25 - 14 24
3. Легия 13 7 3 3 16 - 15 24
4. Видзев Лодзь 13 7 2 4 19 - 11 23
5. Сталь Мелец 13 7 1 5 20 - 19 22
6. Погонь Щецин 13 6 4 3 21 - 17 22
7. Лех 12 6 3 3 14 - 10 21
8. Краковия 13 5 3 5 15 - 11 18
9. Варта Познань 13 5 2 6 12 - 13 17
10. Радомьяк Радом 13 5 2 6 13 - 16 17
11. Ягеллония 13 4 5 4 20 - 16 17
12. Заглембе Любин 13 4 5 4 12 - 17 17
13. Шлёнск 13 4 4 5 13 - 18 16
14. Гурник Забже 12 3 4 5 18 - 22 13
15. Пяст 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Корона Кельце 13 3 3 7 14 - 20 12
17. Лехия Гданьск 12 2 2 8 10 - 24 8
18. Медзь 12 1 3 8 12 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Висла Плоцк 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Легия 6 5 1 0 11 - 4 16
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
6. Шлёнск 7 3 2 2 10 - 10 11
7. Видзев Лодзь 6 3 1 2 10 - 6 10
8. Краковия 7 3 1 3 9 - 5 10
9. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
10. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
11. Сталь Мелец 6 3 1 2 9 - 7 10
12. Заглембе Любин 6 1 4 1 5 - 5 7
13. Пяст 6 2 1 3 8 - 6 7
14. Медзь 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Гурник Забже 7 1 2 4 9 - 14 5
16. Варта Познань 6 1 1 4 5 - 10 4
17. Корона Кельце 6 1 1 4 6 - 9 4
18. Лехия Гданьск 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 7 4 0 3 11 - 12 12
4. Лех 5 3 2 0 9 - 4 11
5. Ракув 6 3 1 2 8 - 5 10
6. Заглембе Любин 7 3 1 3 7 - 12 10
7. Краковия 6 2 2 2 6 - 6 8
8. Гурник Забже 5 2 2 1 9 - 8 8
9. Висла Плоцк 7 2 2 3 12 - 10 8
10. Легия 7 2 2 3 5 - 11 8
11. Корона Кельце 7 2 2 3 8 - 11 8
12. Погонь Щецин 6 2 1 3 8 - 10 7
13. Радомьяк Радом 6 2 1 3 4 - 7 7
14. Лехия Гданьск 7 2 0 5 8 - 15 6
15. Шлёнск 6 1 2 3 3 - 8 5
16. Пяст 7 1 2 4 5 - 10 5
17. Ягеллония 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Медзь 6 0 1 5 6 - 13 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 7
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Радомьяк Радом Машаду Луиш 6
Гурник Забже Янжа Эрик 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Szymon Wlodarczyk уходит с поля. Холевяк Матеуш выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Szymon Wlodarczyk из команды Гурник Забже забивает с точки!
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Исхак Микаэль бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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