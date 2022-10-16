Юлиан Рюэрсон напомнил о себе, выстрелив с левого края штрафной площадки, но довести мяч до створа не получилось.

Салих Эзкан сорвал контратаку "Униона" на левом фланге, после чего получил наказание в виде жёлтой карточки.

Шеральдо Бекер раньше времени совершил рывок в сторону чужой штрафной, в результате чего в момент передачи оказался в офсайде.

Жордан Сибачо нашёл возможность для удара с дальней дистанции, после которого игровой снаряд отправился на трибуны.

"Боруссия" снова затевает затяжную перепасовку, которая нисколько не смущает "Унион", ведь происходит это около штрафной площади дортмундской команды.

Стремительную атаку удалось провести "Боруссии", и даже ударом она завершилась, но неточным. Юссуфа Мукоко пробил выше цели.

Мукоко продолжает угрожать воротам оппонента. Сейчас она снова выстрелил издали, попав в створ, но Рённов среагировал.

Многовато начинают фолить хозяева. Теперь уже Рани Хедира перестарался в борьбе, уронив на газон Эмре Джана.

И снова нужно отметить высокий прессинг, который заставил Геррейру ошибиться в передаче в центре поля, после чего началась результативная атака.

Эмре Джан увидел рывок Карима Адейеми в штрафную площадку и выполнил заброс, который прервал вышедший из ворот Фредерик Рённов.

Сибачо ворвался в штрафную площадку и попытался откликнуться на подачу Триммеля, но немного не дотянулся до мяча.

Юссуфа Мукоко совершил рывок по левому флангу, который завершил прострелом и добился права на исполнение углового.

Карим Адейеми исполнил корнер, отправив мяч на линию вратарской, где выше всех выпрыгнул Робин Кнохе и сыграл на вынос.

Кристофер Триммель остановил атаку "Боруссии" на правом фланге, но сделал это при помощи фола на втором этаже.

18' Джуд Беллингем взялся за исполнение штрафного. Удар получился плотным, но неточным. Над перекладиной прошёл круглый.

17' Первая жёлтая карточка выписана. Её обладателем становится Тимо Баумгартль, нарушив правила рядом со своей штрафной.

16' Пока не идёт игра у Беллингема. Сейчас Джуд потерял мяч на правом фланге, а потом совершил фол.

15' Карим Адейеми выиграл воздух в чужой штрафной и нанёс удар головой, с которым уверенно справился Фредерик Рённов.

13' Кобель снова получил мяч, но на сей раз сыграл максимально надёжно, остановив его и выполнив пас на правый фланг на Мёнье.

12' Джуд Беллингем попытался прорваться к воротам по правому флангу, но против оказался Юлиан Рюэрсон, сыграв в отборе.

11' Ещё один угловой выполнили хозяева, но снова не смогли навязать борьбу на втором этаже. Пока в воздухе дортмундцы хороши.

10' Эмре Джан откликнулся на подачу Тома Мёнье с правого фланга и пробил головой с линии вратарской - выше цели.

9' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ХАБЕРЕР!!! Ой-ой, Кобель получил мяч от своего же игрока, а потом потерял над ним контроль, оказавшись на газоне. Этим воспользовался Хаберер, поразив пустые ворота.