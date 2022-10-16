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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Унион Берлин
2:0
Первый тайм: 38'
Боруссия Д
0'
1:0
8' Гол
Хаберер Яник
16' Желтая карточка
Баумгартль Тимо
2:0
21' Гол
Хаберер Яник
29' Желтая карточка
Эзкан Салих
Унион - Боруссия Дортмунд. 2:0. ...
Унион - Боруссия Дортмунд. 1:0. ...

Ход матча

8'
Хаберер Яник
1:0
16'
Баумгартль Тимо
 
21'
Хаберер Яник
(Сибачо Жордан)
2:0
29'
 
Эзкан Салих

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 132
Унион Берлин 22% (29)
X 30.3% (40)
Боруссия Д 47.7% (63)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Боруссия Д
3.35
7.97
20.15
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
25
Баумгартль
Тимо
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
6
Рюэрсон
Юлиан
13
Шефер
Андраш
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
45
Сибачо
Жордан
27
Бекер
Шеральдо
1
Кобель
Грегор
25
Зюле
Никлас
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
24
Мёнье
Тома
13
Геррейру
Рафаэл
22
Беллингем
Джуд
23
Джан
Эмре
6
Эзкан
Салих
27
Адейеми
Карим
18
Мукоко
Юссуфа
Унион Берлин
3-5-2
Боруссия Д
3-5-2

История личных встреч

Унион Берлин
Боруссия Д

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б
0:3
Б
4:2
Б
2:0
Б
2:1
Б
5:0
Б
3:1
К
3:2
К
1:1
ТМК
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 6 0.6
Сибачо Жордан 3 0.3
Хаберер Яник 2 0.2
Михель Свен 2 0.2
Кнохе Робин 1 0.1
Торсби Мортен 1 0.1
Еккель Пауль 1 0.1
Триммель Кристофер 0 0
Бехренс Кевин 0 0
Гисельман Нико 0 0
Зегуйн Пауль 0 0
Духи Данило 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукоко Юссуфа 3 0.3
Ройс Марко 2 0.2
Брандт Юлиан 2 0.2
Модест Антони 2 0.2
Вольф Мариус 1 0.1
Геррейру Рафаэл 1 0.1
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.1
Эзкан Салих 0 0
Шлоттербек Нико 0 0
Беллингем Джуд 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 3 0
Кнохе Робин 2 0
Гисельман Нико 2 0
Рённов Фредерик 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Михель Свен 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Зегуйн Пауль 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 3 0
Адейеми Карим 3 0
Беллингем Джуд 3 0
Модест Антони 2 0
Ройс Марко 2 0
Мёнье Тома 2 0
Шлоттербек Нико 2 0
Хуммельс Матс 1 0
Азар Торган 1 0
Зюле Никлас 1 0
Геррейру Рафаэл 1 0
Вольф Мариус 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
40%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
60%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
2
25%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
3
43%
76-90

Пропущено

4
5
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
13%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
33%
3
25%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
27%
6
50%
76-90

Пропущено

7
13
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
43%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Унион Берлин - Мальмё 1:0 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0
Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Богемианс 2:1 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боруссия Д - Севилья 1:1 Боруссия Д - Бавария 2:2 Севилья - Боруссия Д 1:4 Кёльн - Боруссия Д 3:2
Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Ферль - Боруссия Д 0:5 Динамо Дрезден - Боруссия Д 0:2 Luner SV - Боруссия Д 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин 2:0 Заявка 10 7 2 1 18 - 6 23
2. Фрайбург Заявка 9 5 3 1 14 - 8 18
3. Хоффенхайм Заявка 10 5 2 3 17 - 10 17
4. Айнтрахт Фр Заявка 10 5 2 3 21 - 17 17
5. Боруссия М Заявка 10 4 4 2 18 - 14 16
6. Бавария Заявка 9 4 4 1 25 - 8 16
7. Кёльн Заявка 10 4 4 2 19 - 17 16
8. Боруссия Д 0:2 Заявка 10 5 1 4 13 - 14 16
9. Вердер Заявка 10 4 3 3 20 - 16 15
10. РБ Лейпциг Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
11. Майнц Заявка 10 4 3 3 11 - 13 15
12. Аугсбург Заявка 10 4 1 5 11 - 16 13
13. Вольфсбург Заявка 10 2 4 4 11 - 17 10
14. Штуттгарт Заявка 10 1 5 4 13 - 15 8
15. Герта Заявка 10 1 5 4 12 - 15 8
16. Байер Л Заявка 10 2 2 6 14 - 21 8
17. Шальке 04 Заявка 10 1 3 6 10 - 24 6
18. Бохум Заявка 10 1 1 8 9 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин 2:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2. РБ Лейпциг Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
3. Боруссия М Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
4. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
6. Кёльн Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Боруссия Д 0:2 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
8. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
9. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Вольфсбург Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
11. Штуттгарт Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
12. Вердер Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
13. Байер Л Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
14. Герта Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
15. Аугсбург Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16. Шальке 04 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
17. Бохум Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
18. Майнц Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Майнц Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
2. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
3. Вердер Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
4. Унион Берлин 2:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5. Аугсбург Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
6. Бавария Заявка 5 2 2 1 16 - 5 8
7. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
8. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
9. Кёльн Заявка 5 1 3 1 10 - 11 6
10. Боруссия Д 0:2 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
11. Боруссия М Заявка 5 0 4 1 6 - 10 4
12. Герта Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Вольфсбург Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14. Байер Л Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
15. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. РБ Лейпциг Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
Боруссия М Тюрам Маркус 7 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Айнтрахт Фр Камада Даити 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 4
Аугсбург Бериша Мергим 1 4
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 5
Аугсбург Бауэр Максимилиан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Мукоко продолжает угрожать воротам оппонента. Сейчас она снова выстрелил издали, попав в створ, но Рённов среагировал. 
  • 36'
    Стремительную атаку удалось провести "Боруссии", и даже ударом она завершилась, но неточным. Юссуфа Мукоко пробил выше цели. 
  • 35'
    "Боруссия" снова затевает затяжную перепасовку, которая нисколько не смущает "Унион", ведь происходит это около штрафной площади дортмундской команды. 
  • 34'
    Жордан Сибачо нашёл возможность для удара с дальней дистанции, после которого игровой снаряд отправился на трибуны. 
  • Офсайд
    32'
    Шеральдо Бекер раньше времени совершил рывок в сторону чужой штрафной, в результате чего в момент передачи оказался в офсайде. 
  • Желтая карточка
    31'
    Салих Эзкан сорвал контратаку "Униона" на левом фланге, после чего получил наказание в виде жёлтой карточки. 
  • 30'
    Юлиан Рюэрсон напомнил о себе, выстрелив с левого края штрафной площадки, но довести мяч до створа не получилось. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Кристофер Триммель остановил атаку "Боруссии" на правом фланге, но сделал это при помощи фола на втором этаже.
  • 27'
    Карим Адейеми исполнил корнер, отправив мяч на линию вратарской, где выше всех выпрыгнул Робин Кнохе и сыграл на вынос. 
  • Угловой
    26'
    Юссуфа Мукоко совершил рывок по левому флангу, который завершил прострелом и добился права на исполнение углового. 
  • 25'
    Сибачо ворвался в штрафную площадку и попытался откликнуться на подачу Триммеля, но немного не дотянулся до мяча. 
  • 23'
    Эмре Джан увидел рывок Карима Адейеми в штрафную площадку и выполнил заброс, который прервал вышедший из ворот Фредерик Рённов. 
  • 22'
    И снова нужно отметить высокий прессинг, который заставил Геррейру ошибиться в передаче в центре поля, после чего началась результативная атака. 
  • 2 гола - дубль!
    21'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! ХАБЕРЕР!!! Яник Хаберер оформляет дубль, нанося точный удар в левый нижний угол из-за штрафной. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Многовато начинают фолить хозяева. Теперь уже Рани Хедира перестарался в борьбе, уронив на газон Эмре Джана. 
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    • 18'
      Джуд Беллингем взялся за исполнение штрафного. Удар получился плотным, но неточным. Над перекладиной прошёл круглый. 
    • Желтая карточка
      17'
      Первая жёлтая карточка выписана. Её обладателем становится Тимо Баумгартль, нарушив правила рядом со своей штрафной. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Пока не идёт игра у Беллингема. Сейчас Джуд потерял мяч на правом фланге, а потом совершил фол. 
    • 15'
      Карим Адейеми выиграл воздух в чужой штрафной и нанёс удар головой, с которым уверенно справился Фредерик Рённов. 
    • 13'
      Кобель снова получил мяч, но на сей раз сыграл максимально надёжно, остановив его и выполнив пас на правый фланг на Мёнье. 
    • 12'
      Джуд Беллингем попытался прорваться к воротам по правому флангу, но против оказался Юлиан Рюэрсон, сыграв в отборе. 
    • Угловой
      11'
      Ещё один угловой выполнили хозяева, но снова не смогли навязать борьбу на втором этаже. Пока в воздухе дортмундцы хороши. 
    • Опасный момент
      10'
      Эмре Джан откликнулся на подачу Тома Мёнье с правого фланга и пробил головой с линии вратарской - выше цели. 
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ХАБЕРЕР!!! Ой-ой, Кобель получил мяч от своего же игрока, а потом потерял над ним контроль, оказавшись на газоне. Этим воспользовался Хаберер, поразив пустые ворота. 
    • Угловой
      8'
      Гости выиграли воздух после исполнения соперником углового, а вот подбор проиграли. Бекер подобрал мяч и нанёс два удара, но оба мимо цели. 
    • Опасный момент
      7'
      Шефер добирается до штрафной площадки и наносит удар, после которого Кобель отбивает мяч перед собой, а потом на вынос играет Хуммельс. Корнер для "Униона". 
    • 6'
      Очень компактно действуют хозяева, не позволяя соперникам добраться до своей штрафной площадки. 
    • 5'
      Рафаэл Геррейру принял мяч на левом фланге, но далеко его отпустил, позволив Андрашу Шеферу себя обокрасть.
    • 4'
      "Унион" и не думает отсиживаться в обороне, включая высокий прессинг и вынуждая гостей подключать к игре в пас Грегора Кобеля. 
    • 3'
      "Боруссия" устанавливает контроль над игровым снарядом, но пока обменивается короткими передачами на своей половине поля. 
    • 2'
      Жордан Сибачо откликается на передачу с правого фланга и наносит удар, который успевает заблокировать Матс Хуммельс. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Унион Берлин 2:0 Боруссия Д

    Исход игры
    Унион Берлин
    22% (29)
    Ничья
    30.3% (40)
    Боруссия Д
    47.7% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.66% (74)
    Меньше
    39.34% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    88.52% (108)
    Нет
    11.48% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    31.1% (41)
    1:1 Ничья
    25.8% (34)
    2:1 Унион Берлин
    12.9% (17)
    1:3 Боруссия Д
    6.1% (8)
    1:0 Унион Берлин
    4.5% (6)
    0:2 Боруссия Д
    3.8% (5)
    2:3 Боруссия Д
    3% (4)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
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