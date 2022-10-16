Тур: 10. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Главный судья: Стилер Тобиас
2:0
Первый тайм: 38'
0'
1:0
8' ГолХаберер Яник
16' Желтая карточкаБаумгартль Тимо
2:0
21' ГолХаберер Яник
29' Желтая карточкаЭзкан Салих
Бонусы букмекеров
Ход матча
8'
1:0
16'
21'
2:0
29'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
31
Кнохе
Робин
13
Шефер
Андраш
19
Хаберер
Яник
25
Зюле
Никлас
24
Мёнье
Тома
23
Джан
Эмре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Зегуйн ПаульПолузащитник
-
11 Михель СвенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Роте ТомЗащитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Унион Берлин
Боруссия Д
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
22.2%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|6
|0.6
|Сибачо Жордан
|3
|0.3
|Хаберер Яник
|2
|0.2
|Михель Свен
|2
|0.2
|Кнохе Робин
|1
|0.1
|Торсби Мортен
|1
|0.1
|Еккель Пауль
|1
|0.1
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Бехренс Кевин
|0
|0
|Гисельман Нико
|0
|0
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Духи Данило
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукоко Юссуфа
|3
|0.3
|Ройс Марко
|2
|0.2
|Брандт Юлиан
|2
|0.2
|Модест Антони
|2
|0.2
|Вольф Мариус
|1
|0.1
|Геррейру Рафаэл
|1
|0.1
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.1
|Эзкан Салих
|0
|0
|Шлоттербек Нико
|0
|0
|Беллингем Джуд
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|3
|0
|Кнохе Робин
|2
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Михель Свен
|1
|0
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|Баумгартль Тимо
|1
|0
|Зегуйн Пауль
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джан Эмре
|3
|0
|Адейеми Карим
|3
|0
|Беллингем Джуд
|3
|0
|Модест Антони
|2
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Шлоттербек Нико
|2
|0
|Хуммельс Матс
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Зюле Никлас
|1
|0
|Геррейру Рафаэл
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
40%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
60%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
2
25%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
3
43%
76-90
Пропущено
4
5
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
13%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
33%
3
25%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
27%
6
50%
76-90
Пропущено
7
13
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
43%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Унион Берлин - Мальмё 1:0 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0
Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Богемианс 2:1 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боруссия Д - Севилья 1:1 Боруссия Д - Бавария 2:2 Севилья - Боруссия Д 1:4 Кёльн - Боруссия Д 3:2
Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Ферль - Боруссия Д 0:5 Динамо Дрезден - Боруссия Д 0:2 Luner SV - Боруссия Д 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 6
|23
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 10
|17
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 17
|17
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|18 - 14
|16
|6.
|Бавария
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|25 - 8
|16
|7.
|Кёльн
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 17
|16
|8.
|Боруссия Д
|0:2 Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 14
|16
|9.
|Вердер
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 16
|15
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|11.
|Майнц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 13
|15
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 16
|13
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 17
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 15
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 15
|8
|16.
|Байер Л
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 21
|8
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 24
|6
|18.
|Бохум
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|6.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Боруссия Д
|0:2 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|8.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|12.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|13.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|17.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Майнц
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|3.
|Вердер
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|4.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|6.
|Бавария
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|16 - 5
|8
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|9.
|Кёльн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 11
|6
|10.
|Боруссия Д
|0:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 10
|4
|12.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|9
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|8 (2)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 4
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 4
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|5
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|5
|Аугсбург
|Бауэр Максимилиан
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Унион Берлин 2:0 Боруссия Д
Исход игры
Унион Берлин
22% (29)
Ничья
30.3% (40)
Боруссия Д
47.7% (63)
Тотал 2.5
Больше
60.66% (74)
Меньше
39.34% (48)
Обе команды забьют
Да
88.52% (108)
Нет
11.48% (14)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
31.1% (41)
1:1 Ничья
25.8% (34)
2:1 Унион Берлин
12.9% (17)
1:3 Боруссия Д
6.1% (8)
1:0 Унион Берлин
4.5% (6)
0:2 Боруссия Д
3.8% (5)
2:3 Боруссия Д
3% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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