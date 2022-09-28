Тур: 10. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай.
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История личных встреч
Унион Берлин
Боруссия Д
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
22.2%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|6
|0.67
|Сибачо Жордан
|3
|0.33
|Михель Свен
|2
|0.22
|Хаберер Яник
|1
|0.11
|Кнохе Робин
|1
|0.11
|Торсби Мортен
|1
|0.11
|Еккель Пауль
|1
|0.11
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Бехренс Кевин
|0
|0
|Гисельман Нико
|0
|0
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Духи Данило
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукоко Юссуфа
|3
|0.33
|Ройс Марко
|2
|0.22
|Брандт Юлиан
|2
|0.22
|Модест Антони
|2
|0.22
|Вольф Мариус
|1
|0.11
|Геррейру Рафаэл
|1
|0.11
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.11
|Эзкан Салих
|0
|0
|Шлоттербек Нико
|0
|0
|Беллингем Джуд
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|3
|0
|Кнохе Робин
|2
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Михель Свен
|1
|0
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|Зегуйн Пауль
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джан Эмре
|3
|0
|Адейеми Карим
|3
|0
|Беллингем Джуд
|3
|0
|Модест Антони
|2
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Шлоттербек Нико
|2
|0
|Хуммельс Матс
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Зюле Никлас
|1
|0
|Геррейру Рафаэл
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
40%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
60%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
2
25%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
3
43%
76-90
Пропущено
4
5
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
13%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
33%
3
25%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
27%
6
50%
76-90
Пропущено
7
13
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
43%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0
Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Богемианс 2:1 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Магдебург - Унион Берлин 1:4
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боруссия Д - Севилья 1:1 Боруссия Д - Бавария 2:2 Севилья - Боруссия Д 1:4 Кёльн - Боруссия Д 3:2
Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Ферль - Боруссия Д 0:5 Динамо Дрезден - Боруссия Д 0:2 Luner SV - Боруссия Д 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|3.
|Бавария
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|25 - 8
|16
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 12
|16
|5.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|20 - 14
|15
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 16
|14
|9.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 13
|13
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|12.
|Майнц
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 13
|12
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 12
|8
|15.
|Байер Л
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 21
|6
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 14
|5
|18.
|Бохум
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|11.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|12.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 12
|4
|13.
|Герта
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Вердер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|10 - 8
|4
|16.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|17.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|18.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|2.
|Вердер
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Бавария
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|16 - 5
|8
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|8.
|Кёльн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 11
|6
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 8
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|9
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|5 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|5 (2)
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|5
|Аугсбург
|Бауэр Максимилиан
|5
|Штуттгарт
|Каразор Атакан
|5
|Вердер
|Пипер Амос
|5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Унион Берлин - Боруссия Д
Исход игры
Унион Берлин
19.4% (7)
Ничья
25% (9)
Боруссия Д
55.6% (20)
Тотал 2.5
Больше
69.44% (25)
Меньше
30.56% (11)
Обе команды забьют
Да
91.67% (33)
Нет
8.33% (3)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
30.6% (11)
1:1 Ничья
22.2% (8)
1:3 Боруссия Д
16.7% (6)
2:1 Унион Берлин
16.7% (6)
0:2 Боруссия Д
5.6% (2)
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