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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Унион Берлин
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 36
Унион Берлин 19.4% (7)
X 25% (9)
Боруссия Д 55.6% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Боруссия Д
3.55
3.68
3.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Унион Берлин
Боруссия Д

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б
0:3
Б
4:2
Б
2:0
Б
2:1
Б
5:0
Б
3:1
К
3:2
К
1:1
ТМК
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 6 0.67
Сибачо Жордан 3 0.33
Михель Свен 2 0.22
Хаберер Яник 1 0.11
Кнохе Робин 1 0.11
Торсби Мортен 1 0.11
Еккель Пауль 1 0.11
Триммель Кристофер 0 0
Бехренс Кевин 0 0
Гисельман Нико 0 0
Зегуйн Пауль 0 0
Духи Данило 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукоко Юссуфа 3 0.33
Ройс Марко 2 0.22
Брандт Юлиан 2 0.22
Модест Антони 2 0.22
Вольф Мариус 1 0.11
Геррейру Рафаэл 1 0.11
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.11
Эзкан Салих 0 0
Шлоттербек Нико 0 0
Беллингем Джуд 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 3 0
Кнохе Робин 2 0
Гисельман Нико 2 0
Рённов Фредерик 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Михель Свен 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Зегуйн Пауль 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 3 0
Адейеми Карим 3 0
Беллингем Джуд 3 0
Модест Антони 2 0
Ройс Марко 2 0
Мёнье Тома 2 0
Шлоттербек Нико 2 0
Хуммельс Матс 1 0
Азар Торган 1 0
Зюле Никлас 1 0
Геррейру Рафаэл 1 0
Вольф Мариус 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
40%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
60%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
2
25%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
3
43%
76-90

Пропущено

4
5
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
13%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
33%
3
25%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
27%
6
50%
76-90

Пропущено

7
13
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
43%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0
Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Богемианс 2:1 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Магдебург - Унион Берлин 1:4
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боруссия Д - Севилья 1:1 Боруссия Д - Бавария 2:2 Севилья - Боруссия Д 1:4 Кёльн - Боруссия Д 3:2
Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Ферль - Боруссия Д 0:5 Динамо Дрезден - Боруссия Д 0:2 Luner SV - Боруссия Д 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
2. Фрайбург Заявка 9 5 3 1 14 - 8 18
3. Бавария Заявка 9 4 4 1 25 - 8 16
4. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 13 - 12 16
5. Вердер Заявка 9 4 3 2 20 - 14 15
6. Боруссия М Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7. Хоффенхайм Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
8. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 16 - 16 14
9. Кёльн Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
10. Аугсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 13 13
11. РБ Лейпциг Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
12. Майнц Заявка 9 3 3 3 9 - 13 12
13. Вольфсбург Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
14. Герта Заявка 9 1 5 3 10 - 12 8
15. Байер Л Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
16. Шальке 04 Заявка 9 1 3 5 10 - 21 6
17. Штуттгарт Заявка 9 0 5 4 9 - 14 5
18. Бохум Заявка 9 1 1 7 8 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
3. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Вольфсбург Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
11. Байер Л Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
12. Шальке 04 Заявка 4 1 1 2 8 - 12 4
13. Герта Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
14. Аугсбург Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Вердер Заявка 4 1 1 2 10 - 8 4
16. Бохум Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
17. Майнц Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
18. Штуттгарт Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
2. Вердер Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
3. Унион Берлин Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Аугсбург Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Майнц Заявка 5 3 0 2 7 - 8 9
6. Бавария Заявка 5 2 2 1 16 - 5 8
7. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
8. Кёльн Заявка 5 1 3 1 10 - 11 6
9. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Байер Л Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Вольфсбург Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
15. Боруссия М Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. РБ Лейпциг Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Бавария Мусиала Джамал 5 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 5
Аугсбург Бауэр Максимилиан 5
Штуттгарт Каразор Атакан 5
Вердер Пипер Амос 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Унион Берлин - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2022, осталось 2 дня 10 часов 57 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Унион Берлин 19.4% (7)
    X 25% (9)
    Боруссия Д 55.6% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Боруссия Д
    3.55
    3.68
    3.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Унион Берлин - Боруссия Д

    Исход игры
    Унион Берлин
    19.4% (7)
    Ничья
    25% (9)
    Боруссия Д
    55.6% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.44% (25)
    Меньше
    30.56% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    91.67% (33)
    Нет
    8.33% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    30.6% (11)
    1:1 Ничья
    22.2% (8)
    1:3 Боруссия Д
    16.7% (6)
    2:1 Унион Берлин
    16.7% (6)
    0:2 Боруссия Д
    5.6% (2)
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    Унион Берлин
    Боруссия Д
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