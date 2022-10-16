Тур: 14. Стадион: ZELPO Arena.
1:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
9'
1:0
14
Matej
Gresak
21
Годал
Борис
11
Samuel
Datko
15
Rene
Paraj
29
Кузма
Марек
99
David
Cobnan
22
Иван
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Matej GresakЗащитник
-
21 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
11 Samuel DatkoПолузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кузма МарекНападающий
- Нападающий
-
99 David CobnanНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Marcel Vasil
-
41 Ivan Rehak
-
-
-
30 Andy Masaryk
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иван АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Azeez Oseni
-
-
Главный тренер: Michal Gasparik
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Спартак Трнава
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Cobnan
|4
|0.29
|Кузма Марек
|3 (1)
|0.21
|Годал Борис
|3
|0.21
|Ковачик Петер
|2 (1)
|0.14
|Samuel Datko
|2
|0.14
|Бариш Дамьян
|1
|0.07
|Daniel Pavuk
|1
|0.07
|Rene Paraj
|1
|0.07
|Andy Masaryk
|1
|0.07
|Грендель Эрик
|0
|0
|Куколь Владимир
|0
|0
|Брежнаник Михал
|0
|0
|Issa Adekunle
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефаник Самуэль
|4
|0.29
|Ристовски Милан
|3
|0.21
|Буката Мартин
|3
|0.21
|Саввидис Кириакос
|3
|0.21
|Бамиделе Юсуф
|2
|0.14
|Мишович Мартин
|2
|0.14
|Тайво Абдулрахман
|1
|0.07
|Даниэл Эрик
|1
|0.07
|Паур Якуб
|1
|0.07
|Коша Себастьян
|1
|0.07
|Боатенг Келвин
|1
|0.07
|Прохазка Роман
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
|Азеведо Дижан
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грендель Эрик
|3
|2
|Rene Paraj
|5
|0
|Годал Борис
|4
|0
|Брежнаник Михал
|3
|0
|Marek Kristian Bartos
|3
|0
|Daniel Pavuk
|3
|0
|David Cobnan
|3
|0
|Куколь Владимир
|2
|0
|Matej Gresak
|2
|0
|Лудга Рихард
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Бариш Дамьян
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Бакаля Микулаш
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штетина Лукаш
|4
|0
|Паур Якуб
|4
|0
|Мишович Мартин
|2
|1
|Саввидис Кириакос
|3
|0
|Ристовски Милан
|2
|0
|Иван Алекс
|2
|0
|Боатенг Келвин
|2
|0
|Уйлаки Марек
|1
|0
|Прохазка Роман
|1
|0
|Коштрна Кристиан
|1
|0
|Азеведо Дижан
|1
|0
|Такач Доминик
|1
|0
|Тайво Абдулрахман
|1
|0
|Бамиделе Юсуф
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
|Боладжи Казим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
12
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
4
40%
2
20%
76-90
Пропущено
11
6
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
4
36%
2
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Забито
17
22
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
3
18%
3
14%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
4
24%
2
9%
31-45
1
6%
8
36%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
5
29%
29%
3
14%
76-90
Пропущено
15
12
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
5
33%
3
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0
Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 2:5 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован-2 Братислава - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Партизан Бардеёв 7:1 Жилина-2 - Железярне Подбрезова 3:5 Железярне Подбрезова - Дубница 8:0 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:4 Железярне Подбрезова - Петржалка 2:3 Комарно - Железярне Подбрезова 0:4
Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 0:2
Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Скалица - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - ДАК 3:1 Земплин - Спартак Трнава 0:4 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Жилина 2:2 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ньютаун - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Спартак Трнава - Ньютаун 4:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|12
|8
|2
|2
|26 - 12
|26
|2.
|Спартак Трнава
|0:1
|14
|7
|4
|3
|24 - 11
|25
|3.
|ДАК
|13
|6
|5
|2
|22 - 13
|23
|4.
|Железярне Подбрезова
|1:0
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|5.
|Ружомберок
|13
|5
|6
|2
|18 - 13
|21
|6.
|Жилина
|14
|5
|4
|5
|21 - 19
|19
|7.
|Дукла Банска-Бистрица
|14
|6
|1
|7
|19 - 24
|19
|8.
|Тренчин
|14
|5
|3
|6
|15 - 18
|18
|9.
|Земплин
|13
|4
|2
|7
|14 - 22
|14
|10.
|Скалица
|14
|2
|6
|6
|10 - 20
|12
|11.
|Злате Моравце
|13
|2
|5
|6
|12 - 21
|11
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|14
|1
|5
|8
|13 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|2.
|ДАК
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|3.
|Железярне Подбрезова
|1:0
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|4.
|Жилина
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|5.
|Тренчин
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|6.
|Спартак Трнава
|0:1
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|Земплин
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|8.
|Дукла Банска-Бистрица
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Ружомберок
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|10.
|Скалица
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|11.
|Злате Моравце
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|7
|0
|3
|4
|5 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|0:1
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|2.
|Ружомберок
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|3.
|Слован Братислава
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|4.
|Железярне Подбрезова
|1:0
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|5.
|Дукла Банска-Бистрица
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|6.
|ДАК
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|7.
|Тренчин
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|8.
|Жилина
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|9.
|Татран Липтовски-Микулаш
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|10.
|Земплин
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|11.
|Злате Моравце
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|12.
|Скалица
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|8 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Robert Polievka
|7 (3)
|Ружомберок
|Регали Мартин
|7 (1)
|Слован Братислава
|Грнчар Давид
|5 (2)
|Жилина
|Дурис Давид
|5 (1)
|Железярне Подбрезова
|Грендель Эрик
|2 3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|6
|ДАК
|Кальмар Жолт
|5
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|5
|Скалица
|Блажек Филип
|5