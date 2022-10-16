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Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Железярне Подбрезова
1:0
Первый тайм: 38'
Спартак Трнава
0'
1:0
9' Гол
Ковачик Петер

Ход матча

9'
Ковачик Петер
(Кузма Марек)
1:0
Лучшие коэффициенты
Железярне Подбрезова
Ничья
Спартак Трнава
3.60
3.55
5.50
Все Коэффициенты
1
Лудга
Рихард
14
Matej
Gresak
21
Годал
Борис
39
Marek
Kristian
Bartos
11
Samuel
Datko
15
Rene
Paraj
23
Бакаля
Микулаш
20
Ковачик
Петер
29
Кузма
Марек
6
Брежнаник
Михал
99
David
Cobnan
71
Такач
Доминик
26
Коша
Себастьян
2
Штетина
Лукаш
24
Коштрна
Кристиан
29
Мишович
Мартин
22
Иван
Алекс
8
Стефаник
Самуэль
88
Саввидис
Кириакос
15
Прохазка
Роман
7
Ристовски
Милан
12
Тайво
Абдулрахман
Железярне Подбрезова
3-4-3
Спартак Трнава
3-5-2

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Спартак Трнава

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:1
СГБ
3:1
СГБ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Cobnan 4 0.29
Кузма Марек 3 (1) 0.21
Годал Борис 3 0.21
Ковачик Петер 2 (1) 0.14
Samuel Datko 2 0.14
Бариш Дамьян 1 0.07
Daniel Pavuk 1 0.07
Rene Paraj 1 0.07
Andy Masaryk 1 0.07
Грендель Эрик 0 0
Куколь Владимир 0 0
Брежнаник Михал 0 0
Issa Adekunle 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефаник Самуэль 4 0.29
Ристовски Милан 3 0.21
Буката Мартин 3 0.21
Саввидис Кириакос 3 0.21
Бамиделе Юсуф 2 0.14
Мишович Мартин 2 0.14
Тайво Абдулрахман 1 0.07
Даниэл Эрик 1 0.07
Паур Якуб 1 0.07
Коша Себастьян 1 0.07
Боатенг Келвин 1 0.07
Прохазка Роман 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
Азеведо Дижан 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грендель Эрик 3 2
Rene Paraj 5 0
Годал Борис 4 0
Брежнаник Михал 3 0
Marek Kristian Bartos 3 0
Daniel Pavuk 3 0
David Cobnan 3 0
Куколь Владимир 2 0
Matej Gresak 2 0
Лудга Рихард 2 0
Кузма Марек 1 0
Бариш Дамьян 1 0
Оравец Матей 1 0
Issa Adekunle 1 0
Бакаля Микулаш 1 0
Samuel Datko 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штетина Лукаш 4 0
Паур Якуб 4 0
Мишович Мартин 2 1
Саввидис Кириакос 3 0
Ристовски Милан 2 0
Иван Алекс 2 0
Боатенг Келвин 2 0
Уйлаки Марек 1 0
Прохазка Роман 1 0
Коштрна Кристиан 1 0
Азеведо Дижан 1 0
Такач Доминик 1 0
Тайво Абдулрахман 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0
Коша Себастьян 1 0
Боладжи Казим 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
12
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
4
40%
2
20%
76-90

Пропущено

11
6
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
4
36%
2
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Забито

17
22
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
3
18%
3
14%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
4
24%
2
9%
31-45
1
6%
8
36%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
5
29%
29%
3
14%
76-90

Пропущено

15
12
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
5
33%
3
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0
Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 2:5 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован-2 Братислава - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Партизан Бардеёв 7:1 Жилина-2 - Железярне Подбрезова 3:5 Железярне Подбрезова - Дубница 8:0 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:4 Железярне Подбрезова - Петржалка 2:3 Комарно - Железярне Подбрезова 0:4
Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 0:2
Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Скалица - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - ДАК 3:1 Земплин - Спартак Трнава 0:4 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Жилина 2:2 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ньютаун - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Спартак Трнава - Ньютаун 4:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 12 8 2 2 26 - 12 26
2. Спартак Трнава 0:1 14 7 4 3 24 - 11 25
3. ДАК 13 6 5 2 22 - 13 23
4. Железярне Подбрезова 1:0 14 6 5 3 19 - 14 23
5. Ружомберок 13 5 6 2 18 - 13 21
6. Жилина 14 5 4 5 21 - 19 19
7. Дукла Банска-Бистрица 14 6 1 7 19 - 24 19
8. Тренчин 14 5 3 6 15 - 18 18
9. Земплин 13 4 2 7 14 - 22 14
10. Скалица 14 2 6 6 10 - 20 12
11. Злате Моравце 13 2 5 6 12 - 21 11
12. Татран Липтовски-Микулаш 14 1 5 8 13 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 6 5 1 0 18 - 5 16
2. ДАК 6 5 0 1 15 - 5 15
3. Железярне Подбрезова 1:0 7 4 2 1 8 - 4 14
4. Жилина 7 4 2 1 13 - 6 14
5. Тренчин 7 4 1 2 12 - 7 13
6. Спартак Трнава 0:1 7 3 3 1 10 - 6 12
7. Земплин 6 3 1 2 8 - 8 10
8. Дукла Банска-Бистрица 7 3 1 3 11 - 10 10
9. Ружомберок 7 2 3 2 8 - 8 9
10. Скалица 7 2 3 2 6 - 7 9
11. Злате Моравце 7 1 4 2 8 - 11 7
12. Татран Липтовски-Микулаш 7 0 3 4 5 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 0:1 7 4 1 2 14 - 5 13
2. Ружомберок 6 3 3 0 10 - 5 12
3. Слован Братислава 6 3 1 2 8 - 7 10
4. Железярне Подбрезова 1:0 7 2 3 2 11 - 10 9
5. Дукла Банска-Бистрица 7 3 0 4 8 - 14 9
6. ДАК 7 1 5 1 7 - 8 8
7. Тренчин 7 1 2 4 3 - 11 5
8. Жилина 7 1 2 4 8 - 13 5
9. Татран Липтовски-Микулаш 7 1 2 4 8 - 12 5
10. Земплин 7 1 1 5 6 - 14 4
11. Злате Моравце 6 1 1 4 4 - 10 4
12. Скалица 7 0 3 4 4 - 13 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 8 (3)
Дукла Банска-Бистрица Robert Polievka 7 (3)
Ружомберок Регали Мартин 7 (1)
Слован Братислава Грнчар Давид 5 (2)
Жилина Дурис Давид 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Железярне Подбрезова Грендель Эрик 2 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 6
ДАК Кальмар Жолт 5
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 5
Скалица Блажек Филип 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Железярне Подбрезова
Ничья
Спартак Трнава
3.60
3.55
5.50
Все Коэффициенты
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