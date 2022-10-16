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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Francesco Cosso
Наполи
0:0
Первый тайм: 8'
Болонья
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 129
Наполи 95.3% (123)
X 3.9% (5)
Болонья 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Болонья
6.30
6.59
12.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
3
Ким
Мин-Чжэ
5
Жуан
Жезус
6
Руй
Мариу
91
Ндомбеле
Танги
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
81
Распадори
Джакомо
77
Кварацхелия
Хвича
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
14
Бонифаци
Кевин
26
Лукуми
Джон
50
Камбьясо
Андреа
19
Фергюсон
Льюис
17
Медель
Гари
20
Эбишер
Мишель
8
Домингес
Николас
99
Барроу
Муса
11
Зиркзее
Джошуа
Наполи
4-3-3
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Наполи
Болонья

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
15.8%
10.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

94.7%
10.5%
18 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

28 матчей

60.7%
14.3%
25%
17 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

64.3%
17.9%
17.8%
18 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:2
СA
3:2
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:7
СA
3:1
СA
6:0
СA
3:2
СA
2:2
СA
3:0
СA
0:3
К
1:2
СA
2:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:2
К
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 5 0.56
Политано Маттео 3 (2) 0.33
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.22
Осимхен Виктор 2 0.22
Симеоне Джованни 2 0.22
Ким Мин-Чжэ 2 0.22
Зелиньски Пётр 1 0.11
Лоботка Станислав 1 0.11
Лосано Ирвинг 1 0.11
Оливера Матиас 1 0.11
Распадори Джакомо 1 0.11
Элмас Эльиф 1 0.11
Руй Мариу 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 6 (2) 0.67
Домингес Николас 1 0.11
Барроу Муса 1 0.11
Касиус Денсо 0 0
Сориано Роберто 0 0
Медель Гари 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучано Спаллетти 2 1
Руй Мариу 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Ким Мин-Чжэ 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Ндомбеле Танги 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаоро Адама 1 1
Орсолини Риккардо 1 1
Арнаутович Марко 2 0
Домингес Николас 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Сансоне Никола 1 0
Медель Гари 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Эбишер Мишель 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Хоакин Соса 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
100%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

13
5
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
2
15%
2
40%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

22
10
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
9%
1
10%
1-15
2
9%
1
10%
16-30
6
27%
2
20%
31-45
2
9%
3
30%
46-60
3
14%
3
30%
61-75
7
32%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1
Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3
Болонья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Болонья - Сампдория 1:1 Ювентус - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:1 Болонья - Фиорентина 2:1
Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 0:0 Заявка 10 7 3 0 22 - 7 24
2. Аталанта Заявка 10 7 3 0 16 - 6 24
3. Лацио Заявка 10 6 3 1 21 - 5 21
4. Удинезе Заявка 10 6 3 1 19 - 10 21
5. Милан Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
6. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 9 19
7. Интер Милан Заявка 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Ювентус Заявка 10 4 4 2 13 - 7 16
9. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
10. Эмполи Заявка 10 2 5 3 9 - 11 11
11. Торино Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
12. Монца Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
13. Салернитана Заявка 10 2 4 4 12 - 16 10
14. Фиорентина Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
15. Специя Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
16. Болонья 0:0 Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
17. Лечче Заявка 9 1 4 4 8 - 11 7
18. Верона Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
19. Кремонезе Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
20. Сампдория Заявка 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
2. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
3. Интер Милан Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
4. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
5. Наполи 0:0 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
6. Аталанта Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
7. Удинезе Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
9. Специя Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
10. Фиорентина Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
11. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Салернитана Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
13. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
14. Болонья 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Верона Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
18. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 0:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
5. Лацио Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
6. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
8. Эмполи Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Монца Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Лечче Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Болонья 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
18. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
19. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Специя Заявка 5 0 0 5 0 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Рома Дибала Пауло 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Сассуоло Феррари Джанмарко 5
Удинезе Бекао Родриго 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Напомним, что у "Наполи" текущая серия из девяти побед подряд - 5 в Серии А и 4 в Лиге чемпионов, причем там неаполитанцы забили аж 17 голов.
  • Угловой
    5'
    После навеса Зелиньски с углового и верхового единоборства мяч полетел во вратарскую, но был выбит Скорупски, а с подбора удар Хвичи оказался заблокирован.
  • 4'
    Еще один прострел справа исполняет Ди Лоренцо, Распадори был готов бить с угла вратарской, однако Лукуми выбил мяч на угловой.
  • 3'
    Ди Лоренцо проходит по правому флангу и исполняет прострел в штрафную, однако оборона "Болоньи" справляется с угрозой.
  • 2'
    "Аталанта" после вчерашней победы над "Сассуоло" вышла на первое место, однако неаполитанцы в случае успеха сегодня лидерство вернут.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 10-го тура итальянской Серии А "Наполи" принимает "Болонью". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. 
  • Первый тайм
  • 9'
    Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Пош Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 7'
    Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    6'
    Зиркзее Джошуа из команды Болонья в офсайде
  • 5'
    Контроль мяча: Наполи: 50%, Болонья: 50%.
  • 5'
    Эбишер Мишель успешно блокирует удар.
  • 5'
    Кварацхелия Хвича нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 5'
    Лукуми Джон из команды Болонья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    5'
    Зелиньски Пётр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 4'
    Бонифаци Кевин из команды Болонья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 4'
    Бонифаци Кевин из команды Болонья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 4'
    Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Бонифаци Кевин из команды Болонья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 3'
    Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Ндомбеле Танги из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Камбьясо Андреа
  • 2'
    Болонья контролирует мяч.
  • 2'
    Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Болонья начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Наполи 0:0 Болонья

Исход игры
Наполи
95.4% (124)
Ничья
3.8% (5)
Болонья
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.41% (62)
Меньше
49.59% (61)
Обе команды забьют
Да
34.96% (43)
Нет
65.04% (80)
Популярный счёт
2:0 Наполи
41.5% (54)
3:1 Наполи
17.7% (23)
3:0 Наполи
13.1% (17)
2:1 Наполи
10.8% (14)
1:0 Наполи
3.1% (4)
4:0 Наполи
3.1% (4)
1:1 Ничья
2.3% (3)
4:1 Наполи
1.5% (2)
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