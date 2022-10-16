Первый тайм

7' Напомним, что у "Наполи" текущая серия из девяти побед подряд - 5 в Серии А и 4 в Лиге чемпионов, причем там неаполитанцы забили аж 17 голов.

5' После навеса Зелиньски с углового и верхового единоборства мяч полетел во вратарскую, но был выбит Скорупски, а с подбора удар Хвичи оказался заблокирован.

4' Еще один прострел справа исполняет Ди Лоренцо, Распадори был готов бить с угла вратарской, однако Лукуми выбил мяч на угловой.

3' Ди Лоренцо проходит по правому флангу и исполняет прострел в штрафную, однако оборона "Болоньи" справляется с угрозой.

2' "Аталанта" после вчерашней победы над "Сассуоло" вышла на первое место, однако неаполитанцы в случае успеха сегодня лидерство вернут.