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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Francesco Cosso
Наполи
 
Позже
Болонья

История личных встреч

Наполи
Болонья

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
15.8%
10.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

94.7%
10.5%
18 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

28 матчей

60.7%
14.3%
25%
17 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

64.3%
17.9%
17.8%
18 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:2
СA
3:2
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:7
СA
3:1
СA
6:0
СA
3:2
СA
2:2
СA
3:0
СA
0:3
К
1:2
СA
2:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:2
К
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 5 0.56
Политано Маттео 3 (2) 0.33
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.22
Осимхен Виктор 2 0.22
Симеоне Джованни 2 0.22
Ким Мин-Чжэ 2 0.22
Зелиньски Пётр 1 0.11
Лоботка Станислав 1 0.11
Лосано Ирвинг 1 0.11
Оливера Матиас 1 0.11
Распадори Джакомо 1 0.11
Элмас Эльиф 1 0.11
Руй Мариу 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 6 (2) 0.67
Домингес Николас 1 0.11
Барроу Муса 1 0.11
Касиус Денсо 0 0
Сориано Роберто 0 0
Медель Гари 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучано Спаллетти 2 1
Руй Мариу 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Ким Мин-Чжэ 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Ндомбеле Танги 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаоро Адама 1 1
Орсолини Риккардо 1 1
Арнаутович Марко 2 0
Домингес Николас 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Сансоне Никола 1 0
Медель Гари 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Эбишер Мишель 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Хоакин Соса 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
100%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

13
5
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
2
15%
2
40%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

22
10
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
9%
1
10%
1-15
2
9%
1
10%
16-30
6
27%
2
20%
31-45
2
9%
3
30%
46-60
3
14%
3
30%
61-75
7
32%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1
Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3
Болонья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Болонья - Сампдория 1:1 Ювентус - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:1 Болонья - Фиорентина 2:1
Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 9 7 2 0 22 - 7 23
2. Аталанта Заявка 9 6 3 0 14 - 5 21
3. Лацио Заявка 9 6 2 1 21 - 5 20
4. Милан Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
5. Удинезе Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
6. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 9 19
7. Интер Милан Заявка 9 5 0 4 16 - 14 15
8. Ювентус Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Торино Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
11. Монца Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
12. Салернитана Заявка 9 2 4 3 12 - 14 10
13. Фиорентина Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
14. Специя Заявка 9 2 2 5 7 - 17 8
15. Эмполи Заявка 9 1 5 3 8 - 11 8
16. Лечче Заявка 9 1 4 4 8 - 11 7
17. Болонья Заявка 9 1 4 4 8 - 14 7
18. Верона Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
19. Кремонезе Заявка 9 0 3 6 7 - 19 3
20. Сампдория Заявка 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
3. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
4. Удинезе Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
5. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
6. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
7. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
8. Аталанта Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
10. Фиорентина Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
11. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Салернитана Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
13. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Торино Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
16. Верона Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Эмполи Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Удинезе Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
5. Лацио Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
6. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
8. Эмполи Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Монца Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
12. Лечче Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
13. Салернитана Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
15. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
16. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Болонья Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
20. Специя Заявка 5 0 0 5 0 - 12 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Рома Дибала Пауло 6 (2)
Ювентус Влахович Душан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Фиорентина Роша Игор II 1 3
Верона Чеккерини Федерико 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2022, осталось 2 дня 11 часов 27 минут.

    Главный судья: Francesco Cosso

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    • Прогнозы 35
    Наполи 94.3% (33)
    X 2.9% (1)
    Болонья 2.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Болонья
    6.00
    6.35
    13.09
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Наполи - Болонья

    Исход игры
    Наполи
    94.3% (33)
    Ничья
    2.9% (1)
    Болонья
    2.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.71% (16)
    Меньше
    54.29% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    34.29% (12)
    Нет
    65.71% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    45.7% (16)
    2:1 Наполи
    17.1% (6)
    3:0 Наполи
    14.3% (5)
    3:1 Наполи
    11.4% (4)
    1:0 Наполи
    5.7% (2)
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