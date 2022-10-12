Тур: 10. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Francesco Cosso
История личных встреч
Наполи
Болонья
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.7%
15.8%
10.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
94.7%
10.5%
18 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
28 матчей
60.7%
14.3%
25%
17 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
64.3%
17.9%
17.8%
18 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|5
|0.56
|Политано Маттео
|3 (2)
|0.33
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0.22
|Осимхен Виктор
|2
|0.22
|Симеоне Джованни
|2
|0.22
|Ким Мин-Чжэ
|2
|0.22
|Зелиньски Пётр
|1
|0.11
|Лоботка Станислав
|1
|0.11
|Лосано Ирвинг
|1
|0.11
|Оливера Матиас
|1
|0.11
|Распадори Джакомо
|1
|0.11
|Элмас Эльиф
|1
|0.11
|Руй Мариу
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|6 (2)
|0.67
|Домингес Николас
|1
|0.11
|Барроу Муса
|1
|0.11
|Касиус Денсо
|0
|0
|Сориано Роберто
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучано Спаллетти
|2
|1
|Руй Мариу
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Ким Мин-Чжэ
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
|Ндомбеле Танги
|1
|0
|Дзербин Алессио
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сумаоро Адама
|1
|1
|Орсолини Риккардо
|1
|1
|Арнаутович Марко
|2
|0
|Домингес Николас
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Сансоне Никола
|1
|0
|Медель Гари
|1
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|Эбишер Мишель
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
|Хоакин Соса
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
100%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
13
5
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
2
15%
2
40%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
22
10
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
9%
1
10%
1-15
2
9%
1
10%
16-30
6
27%
2
20%
31-45
2
9%
3
30%
46-60
3
14%
3
30%
61-75
7
32%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1
Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3
Болонья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Болонья - Сампдория 1:1 Ювентус - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:1 Болонья - Фиорентина 2:1
Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 7
|23
|2.
|Аталанта
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|14 - 5
|21
|3.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 5
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|5.
|Удинезе
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|6.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 9
|19
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Ювентус
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|11.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|12.
|Салернитана
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|14.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 17
|8
|15.
|Эмполи
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|16.
|Лечче
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 11
|7
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Ювентус
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|4.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|5.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|6.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|8.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|12.
|Салернитана
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|13.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|14.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|16.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|4.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 1
|8
|6.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|8.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Лечче
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|14.
|Ювентус
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|16.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|18.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 12
|0
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|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Рома
|Дибала Пауло
|6 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6 (1)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 3
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи - Болонья
Исход игры
Наполи
94.3% (33)
Ничья
2.9% (1)
Болонья
2.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.71% (16)
Меньше
54.29% (19)
Обе команды забьют
Да
34.29% (12)
Нет
65.71% (23)
Популярный счёт
2:0 Наполи
45.7% (16)
2:1 Наполи
17.1% (6)
3:0 Наполи
14.3% (5)
3:1 Наполи
11.4% (4)
1:0 Наполи
5.7% (2)
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