Тур: 12. Стадион: Лото-парк.
Ход матча
39'
56
Дебас
Зено
14
Вертонген
Ян
99
Силва
Фабио
94
Абакар
Силла
20
Ванакен
Ханс
19
Сова
Камаль
- Основной состав
- Вратарь
-
56 Дебас ЗеноЗащитник
- Защитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Силва ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Садики НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
94 Абакар СиллаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
-
19 Сова КамальНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Боята ДедрикЗащитник
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Полузащитник
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
- Нападающий
-
14 Мейер Бьорн
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
История личных встреч
Андерлехт
Брюгге
31 матч
61.3%
38.7%
19 побед 12 ничьих 0 побед
Первый тайм
48.4%
48.4%
3.2%
15 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.5%
41.9%
20 побед 13 ничьих 0 побед
25 матчей
32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед
56 матчей
33.9%
35.7%
30.4%
19 побед 20 ничьих 17 побед
Первый тайм
26.8%
42.9%
30.3%
15 побед 24 ничьи 17 побед
Второй тайм
35.7%
41.1%
23.2%
20 побед 23 ничьи 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|5
|0.42
|Рафаэлов Лиор
|2 (1)
|0.17
|Ашимеру Маджид
|2
|0.17
|Амузу Френсис
|2
|0.17
|Струйкенс Марио
|2
|0.17
|Мурильо Микаэль
|1
|0.08
|Вертонген Ян
|1
|0.08
|Раман Бенито
|1
|0.08
|Версхарен Яри
|1
|0.08
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.08
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0.08
|Требель Адриен
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
|Н'Диайе Мусса
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ютгла Ферран
|6
|0.5
|Сков-Ольсен Андреас
|4
|0.33
|Нильсен Каспер
|3
|0.25
|Ванакен Ханс
|2
|0.17
|Яремчук Роман
|1
|0.08
|Ланг Ноа
|1 (1)
|0.08
|Соболь Эдуард
|1
|0.08
|Ларин Кайл
|1
|0.08
|Бьюкенен Тейджон
|1
|0.08
|Мейер Бьорн
|1
|0.08
|Сова Камаль
|0
|0
|Хендри Джек
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Струйкенс Марио
|3
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|1
|Силва Фабио
|2
|0
|Диавара Амаду
|2
|0
|Арнстад Кристиан
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|Требель Адриен
|1
|0
|Худт Уэсли
|1
|0
|Ван Кромбрюгге Хендрик
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Кана Марко
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Дебас Зено
|1
|0
|Nilson Angulo
|1
|0
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|3
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Мата Клинтон
|2
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Сова Камаль
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Нуса Антонио
|1
|0
|Рафаэль Онедика
|1
|0
|Абакар Силла
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
4
44%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
4
67%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
4
50%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
19
21
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
11%
2
10%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
3
16%
7
33%
31-45
2
11%
6
29%
46-60
7
37%
2
10%
61-75
2
11%
3
14%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
25%
2
15%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
5
42%
2
15%
61-75
1
8%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Андерлехт - Шарлеруа 0:1
Андерлехт - Кортрейк 4:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0
Брюгге
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Брюгге 0:0 Брюгге - Вестерло 0:2 Брюгге - Атлетико М 2:0 Брюгге - Мехелен 3:0
Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|12
|10
|1
|1
|27 - 11
|31
|2.
|Антверпен
|12
|10
|0
|2
|24 - 11
|30
|3.
|Брюгге
|0:0
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|5.
|Стандард
|12
|7
|1
|4
|19 - 15
|22
|6.
|Гент
|12
|6
|2
|4
|23 - 14
|20
|7.
|АХ Лёвен
|12
|6
|2
|4
|21 - 19
|20
|8.
|Вестерло
|12
|6
|1
|5
|22 - 20
|19
|9.
|Андерлехт
|0:0
|12
|5
|2
|5
|19 - 12
|17
|10.
|Сент-Трейден
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|11.
|Шарлеруа
|12
|5
|0
|7
|17 - 19
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|13.
|Остенде
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|14.
|Серен Юнайтед
|12
|3
|2
|7
|13 - 21
|11
|15.
|Мехелен
|12
|3
|2
|7
|17 - 24
|11
|16.
|Кортрейк
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|17.
|Эйпен
|12
|3
|0
|9
|10 - 25
|9
|18.
|Зульте-Варегем
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Генк
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Вестерло
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Брюгге
|0:0
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|7.
|Андерлехт
|0:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|8.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|9.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|11.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|12.
|Сент-Трейден
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|14.
|Шарлеруа
|6
|2
|0
|4
|9 - 12
|6
|15.
|Кортрейк
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|16.
|Эйпен
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|0
|5
|7 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|15 - 6
|15
|2.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|3.
|АХ Лёвен
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|4.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|5.
|Брюгге
|0:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|7.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|8.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|9.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|11.
|Андерлехт
|0:0
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|12.
|Кортрейк
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|13.
|Эйпен
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|14.
|Вестерло
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|15.
|Остенде
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Мехелен
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Серкль Брюгге
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|6 (1)
|Серен Юнайтед
|Муандилмаджи Мариус
|9 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 4
|Генк
|Артеага Херардо
|5