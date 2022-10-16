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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Андерлехт
0:0
Второй тайм: 56'
Брюгге
0'
39' Желтая карточка
Одои Денис

Ход матча

39'
 
Одои Денис
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Брюгге
3.60
3.80
3.60
Все Коэффициенты
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
56
Дебас
Зено
4
Худт
Уэсли
14
Вертонген
Ян
62
Мурильо
Микаэль
5
Н'Диайе
Мусса
61
Арнстад
Кристиан
29
Струйкенс
Марио
21
Диавара
Амаду
76
Стассин
Лукас
99
Силва
Фабио
22
Миньоле
Симон
6
Одои
Денис
44
Мехеле
Брэндон
94
Абакар
Силла
7
Сков-Ольсен
Андреас
17
Бьюкенен
Тейджон
27
Нильсен
Каспер
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
9
Ютгла
Ферран
19
Сова
Камаль
Андерлехт
3-5-2
Брюгге
3-5-2

История личных встреч

Андерлехт
Брюгге

31 матч

61.3%
38.7%
19 побед 12 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.4%
48.4%
3.2%
15 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.5%
41.9%
20 побед 13 ничьих 0 побед

25 матчей

32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед

56 матчей

33.9%
35.7%
30.4%
19 побед 20 ничьих 17 побед

Первый тайм

26.8%
42.9%
30.3%
15 побед 24 ничьи 17 побед

Второй тайм

35.7%
41.1%
23.2%
20 побед 23 ничьи 13 побед

История матчей

ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
3:3
ПОЗЧТ
2:2
ПДА
2:1
ПДА
3:0
ПДА
1:2
К
0:2
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
2:3
ПДА
2:2
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
5:0
ПДА
0:0
ЛППОЧГ
1:1
ЛППОЧГ
2:0
ЛП
0:0
ЛП
2:1
ЛП
4:0
ЛП
1:0
ЛП
1:4
ЛП
3:1
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:1
КБ
2:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
6:1
ЛЖ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 5 0.42
Рафаэлов Лиор 2 (1) 0.17
Ашимеру Маджид 2 0.17
Амузу Френсис 2 0.17
Струйкенс Марио 2 0.17
Мурильо Микаэль 1 0.08
Вертонген Ян 1 0.08
Раман Бенито 1 0.08
Версхарен Яри 1 0.08
Эспозито Себастьяно 1 0.08
Дюранвилль Юлиен 1 0.08
Требель Адриен 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Н'Диайе Мусса 0 0
Садики Ноа 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 6 0.5
Сков-Ольсен Андреас 4 0.33
Нильсен Каспер 3 0.25
Ванакен Ханс 2 0.17
Яремчук Роман 1 0.08
Ланг Ноа 1 (1) 0.08
Соболь Эдуард 1 0.08
Ларин Кайл 1 0.08
Бьюкенен Тейджон 1 0.08
Мейер Бьорн 1 0.08
Сова Камаль 0 0
Хендри Джек 0 0
Нуса Антонио 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Струйкенс Марио 3 0
Абдулразак Исхак 1 1
Силва Фабио 2 0
Диавара Амаду 2 0
Арнстад Кристиан 2 0
Садики Ноа 2 0
Рафаэлов Лиор 1 0
Требель Адриен 1 0
Худт Уэсли 1 0
Ван Кромбрюгге Хендрик 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Кана Марко 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Версхарен Яри 1 0
Дебас Зено 1 0
Nilson Angulo 1 0
Дюранвилль Юлиен 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 3 0
Сков-Ольсен Андреас 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Мата Клинтон 2 0
Ларин Кайл 1 0
Хендри Джек 1 0
Сова Камаль 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Нуса Антонио 1 0
Рафаэль Онедика 1 0
Абакар Силла 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
4
44%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
4
67%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
4
50%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

19
21
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
11%
2
10%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
3
16%
7
33%
31-45
2
11%
6
29%
46-60
7
37%
2
10%
61-75
2
11%
3
14%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
25%
2
15%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
5
42%
2
15%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Андерлехт - Шарлеруа 0:1
Андерлехт - Кортрейк 4:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0
Брюгге
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Брюгге 0:0 Брюгге - Вестерло 0:2 Брюгге - Атлетико М 2:0 Брюгге - Мехелен 3:0
Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 12 10 1 1 27 - 11 31
2. Антверпен 12 10 0 2 24 - 11 30
3. Брюгге 0:0 12 7 2 3 22 - 12 23
4. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 19 - 15 22
5. Стандард 12 7 1 4 19 - 15 22
6. Гент 12 6 2 4 23 - 14 20
7. АХ Лёвен 12 6 2 4 21 - 19 20
8. Вестерло 12 6 1 5 22 - 20 19
9. Андерлехт 0:0 12 5 2 5 19 - 12 17
10. Сент-Трейден 12 4 4 4 12 - 12 16
11. Шарлеруа 12 5 0 7 17 - 19 15
12. Серкль Брюгге 12 3 3 6 15 - 21 12
13. Остенде 11 3 2 6 12 - 16 11
14. Серен Юнайтед 12 3 2 7 13 - 21 11
15. Мехелен 12 3 2 7 17 - 24 11
16. Кортрейк 12 3 1 8 10 - 21 10
17. Эйпен 12 3 0 9 10 - 25 9
18. Зульте-Варегем 12 2 2 8 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Генк 6 5 1 0 12 - 5 16
3. Вестерло 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Стандард 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Брюгге 0:0 6 4 1 1 13 - 6 13
6. Унион Сент-Жиллуаз 5 4 0 1 8 - 5 12
7. Андерлехт 0:0 7 3 2 2 11 - 6 11
8. Гент 6 3 1 2 12 - 8 10
9. АХ Лёвен 6 3 0 3 7 - 10 9
10. Серкль Брюгге 6 2 3 1 9 - 6 9
11. Мехелен 6 2 1 3 11 - 12 7
12. Сент-Трейден 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Остенде 5 2 0 3 5 - 7 6
14. Шарлеруа 6 2 0 4 9 - 12 6
15. Кортрейк 6 1 1 4 4 - 11 4
16. Эйпен 6 1 0 5 4 - 12 3
17. Зульте-Варегем 6 1 0 5 7 - 18 3
18. Серен Юнайтед 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 6 5 0 1 15 - 6 15
2. Антверпен 6 4 0 2 8 - 6 12
3. АХ Лёвен 6 3 2 1 14 - 9 11
4. Гент 6 3 1 2 11 - 6 10
5. Брюгге 0:0 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 11 - 10 10
7. Серен Юнайтед 7 3 1 3 12 - 12 10
8. Шарлеруа 6 3 0 3 8 - 7 9
9. Стандард 5 3 0 2 7 - 8 9
10. Сент-Трейден 6 2 3 1 5 - 3 9
11. Андерлехт 0:0 5 2 0 3 8 - 6 6
12. Кортрейк 6 2 0 4 6 - 10 6
13. Эйпен 6 2 0 4 6 - 13 6
14. Вестерло 6 2 0 4 10 - 14 6
15. Остенде 6 1 2 3 7 - 9 5
16. Зульте-Варегем 6 1 2 3 5 - 8 5
17. Мехелен 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Серкль Брюгге 6 1 0 5 6 - 15 3
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 6 (1)
Серен Юнайтед Муандилмаджи Мариус 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 4
Генк Артеага Херардо 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Одои Денис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Брюгге
3.60
3.80
3.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Андерлехт 0:0 Брюгге онлайн

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