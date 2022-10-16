Первый тайм

12' Дэвис в предыдущем моменте отличился для своей команды в положительную сторону, разрядив обстановку после подачи с фланга поля.

11' "Фрайбург" заработал право на угловой стандарт н правой стороне поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, после чего был выбит игроком защиты.

10' Киммих получил передачу на чужой половине поля, взяв на себя игру, Йозуа выполнил удар по воротам, однако мяч полетел выше цели.

8' Киммих грамотно занял позицию и успешно заблокировал попытку соперника направить мяч в штрафную, при этом сохранил мяч для своей команды.

7' Силдиллия заметная персона на первых минутах матча, сейчас Килианн выполнил передачу в штрафную площадь, но никто из партнёров добраться до мяча не смог.

6' Шаде оказался на подборе у линии чужой штрафной, далее игрок выполнил удар, целя в правую девятку, но мяч полетел немного выше.