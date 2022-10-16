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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Штегеманн Саша
Бавария
0:0
Первый тайм: 13'
Фрайбург
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 137
Бавария 91.2% (125)
X 6.6% (9)
Фрайбург 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Фрайбург
5.20
6.55
8.20
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Ульрайх
Свен
40
Мазрауи
Нуссер
2
Упамекано
Дайо
4
Де
Лихт
Маттайс
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
7
Гнабри
Серж
10
Сане
Лерой
17
Мане
Садио
13
Чупо-Мотинг
Эрик
26
Флеккен
Марк
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
20
Шаде
Кевин
42
Доан
Рицу
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
Бавария
4-2-3-1
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Бавария
Фрайбург

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

78.9%
5.3%
15.8%
15 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

24 матча

75%
20.8%
4.2%
18 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

62.5%
33.3%
4.2%
15 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

54.2%
37.5%
8.3%
13 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

Б
1:4
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:4
Б
5:0
Б
4:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
7:0
Б
1:2
Б
4:2
Б
2:1
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 5 0.5
Сане Лерой 4 0.4
Мане Садио 4 (1) 0.4
Мюллер Томас 2 0.2
Киммих Йозуа 2 0.2
Гнабри Серж 2 0.2
Коман Кингсли 1 0.1
Горецка Леон 1 0.1
Павар Бенжамен 1 0.1
Де Лихт Маттайс 1 0.1
Тель Матис 1 0.1
Альфонсо Дэвис 0 0
Мазрауи Нуссер 0 0
Gabriel Vidovic 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грегорич Михаэль 4 0.4
Грифо Винченцо 3 0.3
Гинтер Маттиас 2 0.2
Доан Рицу 2 0.2
Киере Даниэль-Кофи 2 0.2
Шаде Кевин 1 0.1
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Эггештайн Максимилиан 0 0
Кайтель Янник 0 0
Чон У-Ён 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сане Лерой 3 0
Коман Кингсли 1 1
Забитцер Марсель 2 0
Киммих Йозуа 2 0
Де Лихт Маттайс 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Мане Садио 1 0
Горецка Леон 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 3 0
Гюнтер Кристиан 2 0
Шаллаи Роланд 2 0
Кайтель Янник 2 0
Грегорич Михаэль 1 0
Гинтер Маттиас 1 0
Доан Рицу 1 0
Киере Даниэль-Кофи 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

15
4
11 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
4
27%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
33%
2
50%
31-45
2
13%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
3
75%
76-90

Забито

24
14
17 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
5
21%
2
14%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
9
38%
2
14%
31-45
3
13%
5
36%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
17%
2
14%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Виктория Пльзень - Бавария 2:4 Боруссия Д - Бавария 2:2 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Бавария - Байер Л 4:0
Аугсбург - Бавария 1:0 Бавария - Барселона 2:0 Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2 Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1
Фрайбург
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Нант - Фрайбург 0:4 Герта - Фрайбург 2:2 Фрайбург - Нант 2:0 Фрайбург - Майнц 2:1
Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 10 7 2 1 18 - 6 23
2. Фрайбург 0:0 Заявка 10 5 4 1 14 - 8 19
3. Бавария 0:0 Заявка 10 4 5 1 25 - 8 17
4. Хоффенхайм Заявка 10 5 2 3 17 - 10 17
5. Айнтрахт Фр Заявка 10 5 2 3 21 - 17 17
6. Боруссия М Заявка 10 4 4 2 18 - 14 16
7. Кёльн Заявка 10 4 4 2 19 - 17 16
8. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 13 - 14 16
9. Вердер Заявка 10 4 3 3 20 - 16 15
10. РБ Лейпциг Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
11. Майнц Заявка 10 4 3 3 11 - 13 15
12. Аугсбург Заявка 10 4 1 5 11 - 16 13
13. Вольфсбург Заявка 10 2 4 4 11 - 17 10
14. Штуттгарт Заявка 10 1 5 4 13 - 15 8
15. Герта Заявка 10 1 5 4 12 - 15 8
16. Байер Л Заявка 10 2 2 6 14 - 21 8
17. Шальке 04 Заявка 10 1 3 6 10 - 24 6
18. Бохум Заявка 10 1 1 8 9 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2. РБ Лейпциг Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
3. Боруссия М Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
4. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
6. Кёльн Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
8. Бавария 0:0 Заявка 5 2 3 0 9 - 3 9
9. Фрайбург 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Вольфсбург Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
11. Штуттгарт Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
12. Вердер Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
13. Байер Л Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
14. Герта Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
15. Аугсбург Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16. Шальке 04 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
17. Бохум Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
18. Майнц Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 0:0 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
2. Майнц Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
3. Вердер Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
4. Унион Берлин Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5. Аугсбург Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
6. Бавария 0:0 Заявка 5 2 2 1 16 - 5 8
7. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
8. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
9. Кёльн Заявка 5 1 3 1 10 - 11 6
10. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
11. Боруссия М Заявка 5 0 4 1 6 - 10 4
12. Герта Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Вольфсбург Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14. Байер Л Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
15. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. РБ Лейпциг Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
Боруссия М Тюрам Маркус 7 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Айнтрахт Фр Камада Даити 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 4
Аугсбург Бериша Мергим 1 4
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 5
Аугсбург Бауэр Максимилиан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Дэвис в предыдущем моменте отличился для своей команды в положительную сторону, разрядив обстановку после подачи с фланга поля.
  • Угловой
    11'
    "Фрайбург" заработал право на угловой стандарт н правой стороне поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, после чего был выбит игроком защиты.
  • 10'
    Киммих получил передачу на чужой половине поля, взяв на себя игру, Йозуа выполнил удар по воротам, однако мяч полетел выше цели.
  • 8'
    Киммих грамотно занял позицию и успешно заблокировал попытку соперника направить мяч в штрафную, при этом сохранил мяч для своей команды.
  • 7'
    Силдиллия заметная персона на первых минутах матча, сейчас Килианн выполнил передачу в штрафную площадь, но никто из партнёров добраться до мяча не смог.
  • 6'
    Шаде оказался на подборе у линии чужой штрафной, далее игрок выполнил удар, целя в правую девятку, но мяч полетел немного выше.
  • 5'
    Силдиллия в своей штрафной площади идя на риск, совершил подкат и риск был оправдан, Килианн разрядил обстановку выбив мяч у соперника из-под ног.
  • 3'
    Хефлер отлично занял позицию на линии штрафной площади и разрядил обстановку, преградив путь сопернику и выбив мяч от ворот.
  • 2'
    Хозяева играют в красных цветах, а гостям выдан комплект чёрной формы. Мяч с центра поля ввели футболисты "Баварии".
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток и мы начинаем!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Бавария 0:0 Фрайбург

Исход игры
Бавария
91.2% (125)
Ничья
6.6% (9)
Фрайбург
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
74.19% (92)
Меньше
25.81% (32)
Обе команды забьют
Да
66.13% (82)
Нет
33.87% (42)
Популярный счёт
2:1 Бавария
26.3% (36)
3:1 Бавария
24.1% (33)
2:0 Бавария
17.5% (24)
3:0 Бавария
7.3% (10)
1:1 Ничья
2.9% (4)
4:0 Бавария
2.2% (3)
1:0 Бавария
2.2% (3)
3:2 Бавария
2.2% (3)
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Бавария
Фрайбург
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