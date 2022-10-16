Тур: 10. Стадион: Альянц Арена. Главный судья: Штегеманн Саша
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
26
Ульрайх
Свен
10
Сане
Лерой
17
Мане
Садио
26
Флеккен
Марк
20
Шаде
Кевин
42
Доан
Рицу
- Основной состав
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
17 Мане СадиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Шенк ДжонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шаде КевинПолузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Атуболу НоаВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бавария
Фрайбург
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
78.9%
5.3%
15.8%
15 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
140%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
24 матча
75%
20.8%
4.2%
18 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
62.5%
33.3%
4.2%
15 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
54.2%
37.5%
8.3%
13 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусиала Джамал
|5
|0.5
|Сане Лерой
|4
|0.4
|Мане Садио
|4 (1)
|0.4
|Мюллер Томас
|2
|0.2
|Киммих Йозуа
|2
|0.2
|Гнабри Серж
|2
|0.2
|Коман Кингсли
|1
|0.1
|Горецка Леон
|1
|0.1
|Павар Бенжамен
|1
|0.1
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.1
|Тель Матис
|1
|0.1
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|Gabriel Vidovic
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грегорич Михаэль
|4
|0.4
|Грифо Винченцо
|3
|0.3
|Гинтер Маттиас
|2
|0.2
|Доан Рицу
|2
|0.2
|Киере Даниэль-Кофи
|2
|0.2
|Шаде Кевин
|1
|0.1
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
|Хёфлер Николас
|0
|0
|Эггештайн Максимилиан
|0
|0
|Кайтель Янник
|0
|0
|Чон У-Ён
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сане Лерой
|3
|0
|Коман Кингсли
|1
|1
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Киммих Йозуа
|2
|0
|Де Лихт Маттайс
|2
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Горецка Леон
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|3
|0
|Гюнтер Кристиан
|2
|0
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|Кайтель Янник
|2
|0
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|Гинтер Маттиас
|1
|0
|Доан Рицу
|1
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
15
4
11 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
4
27%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
33%
2
50%
31-45
2
13%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
3
75%
76-90
Забито
24
14
17 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
5
21%
2
14%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
9
38%
2
14%
31-45
3
13%
5
36%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
17%
2
14%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Виктория Пльзень - Бавария 2:4 Боруссия Д - Бавария 2:2 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Бавария - Байер Л 4:0
Аугсбург - Бавария 1:0 Бавария - Барселона 2:0 Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2 Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1
Фрайбург
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Нант - Фрайбург 0:4 Герта - Фрайбург 2:2 Фрайбург - Нант 2:0 Фрайбург - Майнц 2:1
Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 6
|23
|2.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 8
|19
|3.
|Бавария
|0:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|25 - 8
|17
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 10
|17
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 17
|17
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|18 - 14
|16
|7.
|Кёльн
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 17
|16
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 14
|16
|9.
|Вердер
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 16
|15
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|11.
|Майнц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 13
|15
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 16
|13
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 17
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 15
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 15
|8
|16.
|Байер Л
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 21
|8
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 24
|6
|18.
|Бохум
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|6.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|8.
|Бавария
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 3
|9
|9.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|12.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|13.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|17.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Майнц
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|3.
|Вердер
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|6.
|Бавария
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|16 - 5
|8
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|9.
|Кёльн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 11
|6
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 10
|4
|12.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|9
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|8 (2)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 4
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 4
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|5
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|5
|Аугсбург
|Бауэр Максимилиан
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бавария 0:0 Фрайбург
Исход игры
Бавария
91.2% (125)
Ничья
6.6% (9)
Фрайбург
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
74.19% (92)
Меньше
25.81% (32)
Обе команды забьют
Да
66.13% (82)
Нет
33.87% (42)
Популярный счёт
2:1 Бавария
26.3% (36)
3:1 Бавария
24.1% (33)
2:0 Бавария
17.5% (24)
3:0 Бавария
7.3% (10)
1:1 Ничья
2.9% (4)
4:0 Бавария
2.2% (3)
1:0 Бавария
2.2% (3)
3:2 Бавария
2.2% (3)
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