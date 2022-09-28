Тур: 10. Стадион: Альянц Арена.
История личных встреч
Бавария
Фрайбург
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
78.9%
5.3%
15.8%
15 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
140%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
24 матча
75%
20.8%
4.2%
18 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
62.5%
33.3%
4.2%
15 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
54.2%
37.5%
8.3%
13 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусиала Джамал
|5
|0.56
|Сане Лерой
|4
|0.44
|Мане Садио
|4 (1)
|0.44
|Мюллер Томас
|2
|0.22
|Киммих Йозуа
|2
|0.22
|Гнабри Серж
|2
|0.22
|Коман Кингсли
|1
|0.11
|Горецка Леон
|1
|0.11
|Павар Бенжамен
|1
|0.11
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.11
|Тель Матис
|1
|0.11
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|Gabriel Vidovic
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грегорич Михаэль
|4
|0.44
|Грифо Винченцо
|3
|0.33
|Гинтер Маттиас
|2
|0.22
|Доан Рицу
|2
|0.22
|Киере Даниэль-Кофи
|2
|0.22
|Шаде Кевин
|1
|0.11
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
|Хёфлер Николас
|0
|0
|Эггештайн Максимилиан
|0
|0
|Кайтель Янник
|0
|0
|Чон У-Ён
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сане Лерой
|3
|0
|Коман Кингсли
|1
|1
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Киммих Йозуа
|2
|0
|Де Лихт Маттайс
|2
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Горецка Леон
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|3
|0
|Гюнтер Кристиан
|2
|0
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|Кайтель Янник
|2
|0
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|Гинтер Маттиас
|1
|0
|Доан Рицу
|1
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
15
4
11 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
4
27%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
33%
2
50%
31-45
2
13%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
3
75%
76-90
Забито
24
14
17 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
5
21%
2
14%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
9
38%
2
14%
31-45
3
13%
5
36%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
17%
2
14%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Виктория Пльзень - Бавария 2:4 Боруссия Д - Бавария 2:2 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Бавария - Байер Л 4:0
Аугсбург - Бавария 1:0 Бавария - Барселона 2:0 Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2 Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1
Фрайбург
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Нант - Фрайбург 0:4 Герта - Фрайбург 2:2 Фрайбург - Нант 2:0 Фрайбург - Майнц 2:1
Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|3.
|Бавария
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|25 - 8
|16
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 12
|16
|5.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|20 - 14
|15
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 16
|14
|9.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 13
|13
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|12.
|Майнц
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 13
|12
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 12
|8
|15.
|Байер Л
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 21
|6
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 14
|5
|18.
|Бохум
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|11.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|12.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 12
|4
|13.
|Герта
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Вердер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|10 - 8
|4
|16.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|17.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|18.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|2.
|Вердер
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Бавария
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|16 - 5
|8
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|8.
|Кёльн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 11
|6
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 8
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|9
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|5 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|5 (2)
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|5
|Аугсбург
|Бауэр Максимилиан
|5
|Штуттгарт
|Каразор Атакан
|5
|Вердер
|Пипер Амос
|5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бавария - Фрайбург
Исход игры
Бавария
94.4% (34)
Ничья
2.8% (1)
Фрайбург
2.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
69.44% (25)
Меньше
30.56% (11)
Обе команды забьют
Да
52.78% (19)
Нет
47.22% (17)
Популярный счёт
3:1 Бавария
25% (9)
2:0 Бавария
22.2% (8)
2:1 Бавария
16.7% (6)
3:0 Бавария
11.1% (4)
4:0 Бавария
5.6% (2)
1:0 Бавария
5.6% (2)
3:2 Бавария
5.6% (2)
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