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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Бавария
 
Позже
Фрайбург

История личных встреч

Бавария
Фрайбург

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

78.9%
5.3%
15.8%
15 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

24 матча

75%
20.8%
4.2%
18 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

62.5%
33.3%
4.2%
15 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

54.2%
37.5%
8.3%
13 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

Б
1:4
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:4
Б
5:0
Б
4:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
7:0
Б
1:2
Б
4:2
Б
2:1
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 5 0.56
Сане Лерой 4 0.44
Мане Садио 4 (1) 0.44
Мюллер Томас 2 0.22
Киммих Йозуа 2 0.22
Гнабри Серж 2 0.22
Коман Кингсли 1 0.11
Горецка Леон 1 0.11
Павар Бенжамен 1 0.11
Де Лихт Маттайс 1 0.11
Тель Матис 1 0.11
Альфонсо Дэвис 0 0
Мазрауи Нуссер 0 0
Gabriel Vidovic 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грегорич Михаэль 4 0.44
Грифо Винченцо 3 0.33
Гинтер Маттиас 2 0.22
Доан Рицу 2 0.22
Киере Даниэль-Кофи 2 0.22
Шаде Кевин 1 0.11
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Эггештайн Максимилиан 0 0
Кайтель Янник 0 0
Чон У-Ён 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сане Лерой 3 0
Коман Кингсли 1 1
Забитцер Марсель 2 0
Киммих Йозуа 2 0
Де Лихт Маттайс 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Мане Садио 1 0
Горецка Леон 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 3 0
Гюнтер Кристиан 2 0
Шаллаи Роланд 2 0
Кайтель Янник 2 0
Грегорич Михаэль 1 0
Гинтер Маттиас 1 0
Доан Рицу 1 0
Киере Даниэль-Кофи 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

15
4
11 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
4
27%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
33%
2
50%
31-45
2
13%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
3
75%
76-90

Забито

24
14
17 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
5
21%
2
14%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
9
38%
2
14%
31-45
3
13%
5
36%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
17%
2
14%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Виктория Пльзень - Бавария 2:4 Боруссия Д - Бавария 2:2 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Бавария - Байер Л 4:0
Аугсбург - Бавария 1:0 Бавария - Барселона 2:0 Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2 Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1
Фрайбург
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Нант - Фрайбург 0:4 Герта - Фрайбург 2:2 Фрайбург - Нант 2:0 Фрайбург - Майнц 2:1
Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
2. Фрайбург Заявка 9 5 3 1 14 - 8 18
3. Бавария Заявка 9 4 4 1 25 - 8 16
4. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 13 - 12 16
5. Вердер Заявка 9 4 3 2 20 - 14 15
6. Боруссия М Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7. Хоффенхайм Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
8. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 16 - 16 14
9. Кёльн Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
10. Аугсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 13 13
11. РБ Лейпциг Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
12. Майнц Заявка 9 3 3 3 9 - 13 12
13. Вольфсбург Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
14. Герта Заявка 9 1 5 3 10 - 12 8
15. Байер Л Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
16. Шальке 04 Заявка 9 1 3 5 10 - 21 6
17. Штуттгарт Заявка 9 0 5 4 9 - 14 5
18. Бохум Заявка 9 1 1 7 8 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
3. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Вольфсбург Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
11. Байер Л Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
12. Шальке 04 Заявка 4 1 1 2 8 - 12 4
13. Герта Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
14. Аугсбург Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Вердер Заявка 4 1 1 2 10 - 8 4
16. Бохум Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
17. Майнц Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
18. Штуттгарт Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
2. Вердер Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
3. Унион Берлин Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Аугсбург Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Майнц Заявка 5 3 0 2 7 - 8 9
6. Бавария Заявка 5 2 2 1 16 - 5 8
7. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
8. Кёльн Заявка 5 1 3 1 10 - 11 6
9. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Байер Л Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Вольфсбург Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
15. Боруссия М Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. РБ Лейпциг Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Бавария Мусиала Джамал 5 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 5
Аугсбург Бауэр Максимилиан 5
Штуттгарт Каразор Атакан 5
Вердер Пипер Амос 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Фрайбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2022, осталось 2 дня 12 часов 57 минут.



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    • Прогнозы 36
    Бавария 94.4% (34)
    X 2.8% (1)
    Фрайбург 2.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Фрайбург
    6.00
    6.95
    9.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Бавария - Фрайбург

    Исход игры
    Бавария
    94.4% (34)
    Ничья
    2.8% (1)
    Фрайбург
    2.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.44% (25)
    Меньше
    30.56% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    52.78% (19)
    Нет
    47.22% (17)
    Популярный счёт
    3:1 Бавария
    25% (9)
    2:0 Бавария
    22.2% (8)
    2:1 Бавария
    16.7% (6)
    3:0 Бавария
    11.1% (4)
    4:0 Бавария
    5.6% (2)
    1:0 Бавария
    5.6% (2)
    3:2 Бавария
    5.6% (2)
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    Бавария
    Фрайбург
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