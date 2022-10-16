Тур: 10. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Marc Nagtegaal
3:0
Второй тайм: 56'
Ход матча
15'
1:0
26'
44'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
12 Удары в створ 1
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
76 Владение мячом, % 24
Владение мячом
22
Пасвер
Ремко
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
-
25 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Регер ЮриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Донкор ДжекиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аякс
Эксельсиор
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
17 матчей
76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|6
|0.6
|Броббей Брайан
|5
|0.5
|Кудус Мохаммед
|4
|0.4
|Тейлор Кеннет
|3
|0.3
|Бергёйс Стивен
|3 (1)
|0.3
|Классен Дэви
|3
|0.3
|Ренсх Девайн
|2
|0.2
|Тадич Душан
|1 (1)
|0.1
|Антони
|1
|0.1
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.1
|Коласио Хорхе III
|1
|0.1
|Альварес Эдсон
|0
|0
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Тимбер Юррьен
|0
|0
|Фернандес Франсиско
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бас Юлиан
|2
|0.2
|Хархаух Реда
|2
|0.2
|Лампру Лазарос
|1
|0.1
|Хореман Сибе
|1
|0.1
|Гаудмейн Кензо
|1
|0.1
|Азаркан Маруан
|1
|0.1
|Чу-А-Он Натан
|1
|0.1
|Эль-Яакуби Редуан
|1
|0.1
|Сеймор Серано
|1
|0.1
|Дриауех Каухайб
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|4
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Броббей Брайан
|1
|0
|Тейлор Кеннет
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Тимбер Юррьен
|1
|0
|Фернандес Франсиско
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хореман Сибе
|2
|0
|Эйгенрам Йосуа
|2
|0
|Ван Дёйнен Майк
|1
|0
|Аюб Яссин
|1
|0
|Файн Адриан
|1
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|1
|0
|Хархаух Реда
|1
|0
|Бас Юлиан
|1
|0
|Дриауех Каухайб
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
5
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
13%
2
40%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
2
40%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
1
20%
76-90
Пропущено
2
11
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
50%
4
36%
76-90
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Забито
27
11
14 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
4
15%
3
27%
1-15
3
11%
1
9%
16-30
7
26%
2
18%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
5
19%
2
18%
61-75
2
7%
3
27%
76-90
Пропущено
8
20
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
25%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
25%
4
20%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
1
13%
1
5%
61-75
3
38%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Наполи - Аякс 4:2 Волендам - Аякс 2:4 Аякс - Наполи 1:6 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1
АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2
Эксельсиор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 Эксельсиор - Утрехт 0:1 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Эммен 2:1
Валвейк - Эксельсиор 5:2 Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3 Эксельсиор - Хераклес 3:0 Рода - Эксельсиор 0:2 Эксельсиор - Рода 2:2 Эксельсиор - НАК Бреда 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3:0
|10
|8
|1
|1
|30 - 8
|25
|2.
|ПСВ
|10
|8
|0
|2
|35 - 14
|24
|3.
|Фейеноорд
|10
|7
|2
|1
|26 - 11
|23
|4.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|20 - 10
|23
|5.
|Твенте
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|6.
|Спарта Роттердам
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|7.
|Валвейк
|10
|3
|5
|2
|20 - 14
|14
|8.
|Херенвен
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|9.
|Утрехт
|10
|3
|3
|4
|12 - 18
|12
|10.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 18
|11
|11.
|Эксельсиор
|0:3
|10
|3
|1
|6
|11 - 23
|10
|12.
|НЕК Неймеген
|10
|1
|7
|2
|9 - 9
|10
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|14.
|Витесс
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|15.
|Гронинген
|10
|2
|2
|6
|10 - 22
|8
|16.
|Камбюр
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|17.
|Волендам
|10
|1
|3
|6
|11 - 28
|6
|18.
|Эммен
|10
|1
|3
|6
|8 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|5
|5
|0
|0
|22 - 6
|15
|2.
|Твенте
|5
|5
|0
|0
|15 - 1
|15
|3.
|Аякс
|3:0
|5
|4
|1
|0
|19 - 2
|13
|4.
|Спарта Роттердам
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|6.
|Валвейк
|5
|2
|2
|1
|14 - 8
|8
|7.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|8.
|Херенвен
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|9.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|10.
|Эммен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|11.
|Эксельсиор
|0:3
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|12.
|Утрехт
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|14.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|НЕК Неймеген
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Волендам
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Камбюр
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|18.
|Витесс
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|Фейеноорд
|6
|4
|1
|1
|17 - 11
|13
|3.
|Аякс
|3:0
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|4.
|ПСВ
|5
|3
|0
|2
|13 - 8
|9
|5.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|10 - 14
|7
|6.
|НЕК Неймеген
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Валвейк
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Херенвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|9.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Твенте
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|16.
|Эксельсиор
|0:3
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|17.
|Волендам
|6
|0
|3
|3
|5 - 17
|3
|18.
|Эммен
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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|ПСВ
|Гакпо Коди
|11 (7)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (1)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|6 (3)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2