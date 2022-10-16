Второй тайм начался

Первый тайм

46' Команда Аякс играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

44' Тадич Душан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

44' Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Бергёйс Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Броббей Брайан нанес удар головой, но Stijn van Gassel спокойно отбил мяч.

41' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

39' Ван Дёйнен Майк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Хорошую попытку сделал Коласио Хорхе III . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Блинд Дэйли из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Nathan Tjoe-A-On ослабляет давление, выбив мяч.

36' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Удар от ворот произведет Аякс

35' Дриауех Каухайб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Бергёйс Стивен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Хорошую попытку сделал Броббей Брайан . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Альварес Эдсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Дриауех Каухайб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Тадич Душан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Redouan El Yaakoubi пробует нанести удар издали, но Ремко Пасвеер держит все под контролем

32' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Классен Дэви наказан за толчок Кензо Гудмийн

32' Удар от ворот произведет Эксельсиор

31' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

30' Тадич Душан нанес удар головой, но Stijn van Gassel спокойно отбил мяч.

30' Бергвейн Стевен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Redouan El Yaakoubi успешно блокирует удар.

26' Г О О О О Л - Бергёйс Стивен из команды Аякс левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

26' Угелумба Кэлвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Удар от ворот произведет Аякс

26' Хархаух Реда не смог попасть в створ ударом издали

25' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

23' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Кензо Гудмийн успешно блокирует удар.

23' Тадич Душан пробил со штрафного прямо в стенку

20' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Альварес Эдсон нанес удар головой, но Stijn van Gassel спокойно отбил мяч.

20' Бергвейн Стевен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Оооо... вот это был удар! Альварес Эдсон должен был забить с этой позиции.

20' Альварес Эдсон нанес удар головой, но Stijn van Gassel спокойно отбил мяч.

19' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

18' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Redouan El Yaakoubi успешно блокирует удар.

17' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Г О О О О Л - Коласио Хорхе III первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

15' Бергёйс Стивен пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем

15' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

14' Угелумба Кэлвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Коласио Хорхе III пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем

11' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Redouan El Yaakoubi успешно блокирует удар.

5' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Дриауех Каухайб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Эксельсиор

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Эксельсиор начинает с центра поля