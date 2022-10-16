Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

87' Тимбер Юррьен выиграл воздушное противоборство у Nikolas Agrafiotis.

87' Удар от ворот произведет Эксельсиор

86' Удар от ворот произведет Эксельсиор

85' Лоренцо Лукка нанес удар чуть мимо. Близко!

85' Кудус Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Эксельсиор

84' Тактическая замена. Хархаух Реда уходит с поля и его заменяет Nikolas Agrafiotis

84' Тактическая замена. Броббей Брайан уходит с поля и его заменяет Лоренцо Лукка

83' Nathan Tjoe-A-On ослабляет давление, выбив мяч.

83' Вайндал Оуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Nathan Tjoe-A-On плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

81' Г О О О О Л - Кудус Мохаммед первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

81' Кудус Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

78' Бергвейн Стевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

75' Г О О О О Л - Бергвейн Стевен забивает с правой ноги!

75' Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

72' Дриауех Каухайб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Тактическая замена. Кензо Гудмийн уходит с поля и его заменяет Файн Адриан

69' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

69' Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Матч возобновится спорным мячом

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Удар от ворот произведет Аякс

64' Г О О О О Л - Тадич Душан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

64' Броббей Брайан нанес удар головой, но Stijn van Gassel спокойно отбил мяч.

64' Бергёйс Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Вайндал Оуэн из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

63' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Г О О О О Л - Броббей Брайан забивает с правой ноги!

59' Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Удар от ворот произведет Аякс

59' Дриауех Каухайб не смог попасть в створ ударом издали

59' Хархаух Реда создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Аякс

57' Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Redouan El Yaakoubi успешно блокирует удар.

56' Тадич Душан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Тимбер Юррьен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Альварес Эдсон пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем

55' Хорошую попытку сделал Бергвейн Стевен . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Тадич Душан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Классен Дэви из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Удар от ворот произведет Эксельсиор

54' Удар от ворот произведет Аякс

54' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Вайндал Оуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Угелумба Кэлвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Удар от ворот произведет Эксельсиор

47' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.