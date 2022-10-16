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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Marc Nagtegaal
Аякс
7:1
Конец матча
Эксельсиор

Ход матча

15'
Коласио Хорхе
1:0
26'
Бергёйс Стивен
(Угелумба Кэлвин)
2:0
44'
Броббей Брайан
(Тадич Душан)
3:0
46'
 
Эйгенрам Йосуа
Маркело Натангело
46'
Вайндал Оуэн
Блинд Дэйли
 
59'
Броббей Брайан
(Бергвейн Стевен)
4:0
64'
Тадич Душан
5:0
70'
 
Лампру Лазарос
Ван Дёйнен Майк
70'
 
Файн Адриан
Гаудмейн Кензо
74'
Фернандес Франсиско
Бергёйс Стивен
 
74'
Кудус Мохаммед
Тадич Душан
 
75'
Бергвейн Стевен
(Вайндал Оуэн)
6:0
78'
Бас Юри
Коласио Хорхе
 
79'
 
Азаркан Маруан
Дриауех Каухайб
81'
Кудус Мохаммед
7:0
84'
Лукка Лоренцо
Броббей Брайан
 
84'
 
Аграфиотис Николас
Хархаух Реда
90'
7:1
Аграфиотис Николас
(Азаркан Маруан)

Статистика матча

  • 7 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 20 Удары в створ 2
  • 13 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Пасвер
Ремко
19
Коласио
Хорхе
III
2
Тимбер
Юррьен
17
Блинд
Дэйли
3
Угелумба
Кэлвин
4
Альварес
Эдсон
6
Классен
Дэви
23
Бергёйс
Стивен
7
Бергвейн
Стевен
9
Броббей
Брайан
10
Тадич
Душан
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
4
Эль-Яакуби
Редуан
34
Сеймор
Серано
24
Маркело
Натангело
28
Чу-А-Он
Натан
14
Дриауех
Каухайб
33
Бас
Юлиан
8
Гаудмейн
Кензо
29
Ван
Дёйнен
Майк
9
Хархаух
Реда
Аякс
4-3-3
Эксельсиор
5-4-1

История личных встреч

Аякс
Эксельсиор

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

17 матчей

76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
6:2
Э
1:7
Э
1:2
Э
3:1
Э
1:1
ТМК
1:3
Э
1:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
1:4
Э
4:1
Э
4:1
Э
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 7 0.7
Броббей Брайан 6 0.6
Кудус Мохаммед 5 0.5
Тейлор Кеннет 3 0.3
Бергёйс Стивен 3 (1) 0.3
Классен Дэви 3 0.3
Тадич Душан 2 (1) 0.2
Ренсх Девайн 2 0.2
Антони 1 0.1
Угелумба Кэлвин 1 0.1
Коласио Хорхе III 1 0.1
Альварес Эдсон 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Вайндал Оуэн 0 0
Тимбер Юррьен 0 0
Фернандес Франсиско 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бас Юлиан 2 0.2
Хархаух Реда 2 0.2
Азаркан Маруан 1 0.1
Лампру Лазарос 1 0.1
Хореман Сибе 1 0.1
Гаудмейн Кензо 1 0.1
Чу-А-Он Натан 1 0.1
Эль-Яакуби Редуан 1 0.1
Аграфиотис Николас 1 0.1
Сеймор Серано 1 0.1
Дриауех Каухайб 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 4 0
Тадич Душан 2 0
Классен Дэви 1 0
Броббей Брайан 1 0
Тейлор Кеннет 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Тимбер Юррьен 1 0
Фернандес Франсиско 1 0
Лукка Лоренцо 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хореман Сибе 2 0
Эйгенрам Йосуа 2 0
Ван Дёйнен Майк 1 0
Аюб Яссин 1 0
Файн Адриан 1 0
Эль-Яакуби Редуан 1 0
Хархаух Реда 1 0
Бас Юлиан 1 0
Дриауех Каухайб 1 0
Сеймор Серано 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
6
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
13%
2
33%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
2
33%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
2
9%
2
33%
76-90

Пропущено

3
18
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 12
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
33%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
2
67%
5
28%
76-90

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Забито

34
12
17 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
5
15%
3
25%
1-15
4
12%
1
8%
16-30
8
24%
2
17%
31-45
7
21%
0
0%
46-60
7
21%
2
17%
61-75
3
9%
4
33%
76-90

Пропущено

9
27
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
22%
4
15%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
2
22%
5
19%
31-45
0
0%
6
22%
46-60
1
11%
3
11%
61-75
4
44%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Наполи - Аякс 4:2 Волендам - Аякс 2:4 Аякс - Наполи 1:6 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1
АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2
Эксельсиор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 Эксельсиор - Утрехт 0:1 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Эммен 2:1
Валвейк - Эксельсиор 5:2 Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3 Эксельсиор - Хераклес 3:0 Рода - Эксельсиор 0:2 Эксельсиор - Рода 2:2 Эксельсиор - НАК Бреда 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 1 1 34 - 9 25
2. ПСВ 10 8 0 2 35 - 14 24
3. Фейеноорд 10 7 2 1 26 - 11 23
4. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 20 - 10 23
5. Твенте 10 6 1 3 18 - 7 19
6. Спарта Роттердам 10 5 2 3 16 - 11 17
7. Валвейк 10 3 5 2 20 - 14 14
8. Херенвен 10 3 5 2 9 - 9 14
9. Утрехт 10 3 3 4 12 - 18 12
10. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 18 11
11. Эксельсиор 10 3 1 6 12 - 27 10
12. НЕК Неймеген 10 1 7 2 9 - 9 10
13. Гоу Эхед Иглс 10 2 3 5 12 - 17 9
14. Витесс 10 2 2 6 11 - 21 8
15. Гронинген 10 2 2 6 10 - 22 8
16. Камбюр 10 2 2 6 8 - 17 8
17. Волендам 10 1 3 6 11 - 28 6
18. Эммен 10 1 3 6 8 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 5 5 0 0 22 - 6 15
2. Твенте 5 5 0 0 15 - 1 15
3. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
4. Спарта Роттердам 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Фейеноорд 4 3 1 0 9 - 0 10
6. Валвейк 5 2 2 1 14 - 8 8
7. АЗ Алкмаар 5 2 2 1 7 - 6 8
8. Херенвен 5 2 2 1 4 - 3 8
9. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
10. Эммен 5 1 3 1 5 - 7 6
11. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
12. Утрехт 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 8 - 11 5
14. Гронинген 5 1 1 3 6 - 10 4
15. НЕК Неймеген 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
17. Камбюр 5 1 0 4 3 - 7 3
18. Витесс 5 0 2 3 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Фейеноорд 6 4 1 1 17 - 11 13
3. Аякс 5 4 0 1 11 - 6 12
4. ПСВ 5 3 0 2 13 - 8 9
5. Утрехт 5 2 1 2 10 - 14 7
6. НЕК Неймеген 5 1 3 1 5 - 4 6
7. Валвейк 5 1 3 1 6 - 6 6
8. Херенвен 5 1 3 1 5 - 6 6
9. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
10. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Твенте 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Гронинген 5 1 1 3 4 - 12 4
16. Эксельсиор 6 1 1 4 6 - 18 4
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (7)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (1)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (1)
Аякс Броббей Брайан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Аякс заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Аякс: 74%, Эксельсиор: 26%.
  • 93'
    Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Хореман Сибе из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Файн Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Эксельсиор контролирует мяч.
  • 92'
    Бергвейн Стевен пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем
  • 92'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Эйгенрам Йосуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Контроль мяча: Аякс: 73%, Эксельсиор: 27%.
  • 91'
    Аякс контролирует мяч.
  • 90'
    Азаркан Маруан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    90'
    ГОООООЛ - Nikolas Agrafiotis Эксельсиор забивает ударом головой
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