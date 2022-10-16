Тео с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Калюлю в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Анри.

Хрустич разогнал атаку по левой половине поля, далее Айдин отыгрался с Депаоли, который был у левого угла штрафной площади, а затем Хрустич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч вновь попал в защитника "Милана".

Из глубины поля последовал заброс на ход Анри по левой половине поля, но Тома под давлением Габбия не смог зацепиться за мяч.

Депаоли попытался убежать в штрафную площадь по левой половине поля, Габбия грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

А вот теперь уже Калюлю на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Депаоли. Игроки "Вероны" заработали довольно неплохой стандарт.

Верди со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Диас из центра поля выполнил заброс на ход Жиру по центру, Хиен за счёт грамотной позиции спокойно перехватил мяч.

Из глубины поля Габбия выбил мяч в центр поля, Жиру головой сбросил мяч на ход Леау по левой половине поля, Рафаэл оказался в офсайде.

Леау при развитии атаки в прошлом эпизоде убежал в штрафную площадь "Вероны", где налетел на Маньяни. Вышли на поле врачи "Вероны", пауза в игре.

Поднялся Маньяни после паузы, показал центральный защитник "Вероны", что с ним всё нормально, Джанджакомо готов играть дальше.

Диас из центра поля выполнил передачу на ход Тонали по правому флангу, Сандро не смог оторваться от Депаоли и потерял мяч.

Депаоли теперь уже разогнал атаку своей команды по левому флангу, далее Фабио выполнил пас чуть назад, Велозу в касание выполнил подачу в центр к линии вратарской, Татарушану грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Хрустич с правой половины поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Анри выполнил прострел в центр штрафной, защитники "Милана" сыграли внимательно и перехватили мяч.

АВТОГ-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Тамез разогнал атаку по центру, далее Адриен выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Депаоли в свою очередь пяткой быстро отправил мяч на левый угол штрафной площади, Гюнтер в свою очередь на исполнение пробил в дальний угол ворот, Габбия попытался выбить мяч на угловой, но в итоге Маттео сыграл очень неудачно и срезал мяч в левый угол ворот.

Леау вновь по левой половине поля убежал в штрафную площадь, а затем Рафаэл под давлением Маньяни заработал угловой для своей команды.

13' Адли перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Вероны" и нарушил правила против Маньяни.

12' Угловой у ворот "Вероны". Тео выполнил подачу на ближний угол вратарской, хозяева поля спокойно выбили мяч в аут.

11' Калюлю при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Диасом, а затем Пьер выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Вероны" сыграли внимательно и перехватили мяч.

10' И сразу же ещё один момент создаёт "Милан". Жиру вновь разогнал атаку по центру, на этот раз Оливье при развитии атаки отыгрался с Диасом, который был на левой половине поля, Браим в свою очередь своевременно выполнил ответный пас к линии штрафной площади, Жиру в итоге пробил мимо Монтипо в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

9' АВТОГ-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Жиру получил передачу на ход по центру из центра поля, далее Оливье выполнил передачу на ход Леау по левой половине поля, Рафаэл убежал в штрафную площадь и выполнил передачу во вратарскую, Велозу попытался перехватить мяч, но Мигель сыграл крайне неудачно и в итоге срезал мяч в правый угол собственных ворот.

8' Хрустич теперь уже пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Милана".

7' Верди с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, после рикошета мяч оказался в радиусе штрафной площади, в итоге Хрустич в касание пробил по воротам, мяч полетел не очень сильно и практически точно по центру, Татарушану выловил его без всякого труда.

6' Угловой у ворот "Милана". Верди выполнил подачу на ближний угол вратарской, гости очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

5' Жиру заметил, что Монтипо вышел далековато из ворот, в итоге Оливье с дальней дистанции попытался "мягко" перебросить мяч через голкипера "Вероны", но мяч полетел значительно выше цели.