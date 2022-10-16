Тур: 10. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Масса Давиде
Бонусы букмекеров
Ход матча
9'
0:1
19'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
21
Гюнтер
Корай
61
Тамез
Адриен
20
Калюлю
Пьер
19
Тео
Эрнандес
33
Крунич
Раде
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
-
30 Каллон ЯяНападающий
-
-
Главный тренер: Salvatore Bocchetti
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Тиау МаликЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Вранкс АстерПолузащитник
-
12 Ребич АнтеНападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Верона
Милан
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
15 матчей
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дойг Джош
|2
|0.2
|Анри Тома
|2
|0.2
|Ласанья Кевин
|1
|0.1
|Депаоли Фабио
|1
|0.1
|Каллон Яя
|1
|0.1
|Лазович Дарко
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Гюнтер Корай
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|4
|0.4
|Жиру Оливье
|4 (1)
|0.4
|Ребич Анте
|3
|0.3
|Диас Браим
|2
|0.2
|Тео Эрнандес
|1 (1)
|0.1
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.1
|Томори Фикайо
|1
|0.1
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.1
|Мессьяс Жуниор
|1
|0.1
|Крунич Раде
|0
|0
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Тонали Сандро
|0
|0
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|3
|1
|Анри Тома
|4
|0
|Хиен Исак
|4
|0
|Велозу Мигель
|3
|0
|Коппола Диего
|3
|0
|Гюнтер Корай
|2
|0
|Депаоли Фабио
|2
|0
|Хонгла Мартин
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Фараони Марко
|1
|0
|Давидович Павел
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Хуан Кабаль
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
|Сулемана Ибрахим
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леау Рафаэл
|2
|1
|Тео Эрнандес
|3
|0
|Тонали Сандро
|3
|0
|Кьяер Симон
|2
|0
|Крунич Раде
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Ребич Анте
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Диас Браим
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
33%
1
8%
31-45
1
33%
5
42%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Забито
7
18
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
3
17%
1-15
2
29%
2
11%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
2
29%
5
28%
46-60
1
14%
4
22%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Пропущено
18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
6%
1
11%
1-15
3
17%
2
22%
16-30
4
22%
1
11%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
5
28%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Салернитана - Верона 2:1 Верона - Удинезе 1:2 Фиорентина - Верона 2:0 Лацио - Верона 2:0
Верона - Сампдория 2:1 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2 Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0
Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3
Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|25 - 9
|26
|2.
|Аталанта
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|16 - 6
|24
|3.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 5
|21
|4.
|Милан
|1:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 10
|21
|5.
|Удинезе
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 10
|21
|6.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 9
|19
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Ювентус
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 7
|16
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|10.
|Эмполи
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 11
|11
|11.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|12.
|Монца
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|13.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|15.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|16.
|Лечче
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 11
|7
|17.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|18.
|Верона
|1:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
|20.
|Сампдория
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|3.
|Милан
|1:1 Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|5.
|Ювентус
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|7.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|8.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|9.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|12.
|Салернитана
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|13.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|14.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|17.
|Верона
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|18.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|5.
|Милан
|1:1 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 1
|8
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|8.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Монца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Лечче
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Верона
|1:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 12
|0
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|7 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (3)
|Рома
|Дибала Пауло
|6 (2)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|5
|Удинезе
|Бекао Родриго
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Верона 1:1 Милан
Исход игры
Верона
2.2% (3)
Ничья
4.5% (6)
Милан
93.3% (125)
Тотал 2.5
Больше
64.52% (80)
Меньше
35.48% (44)
Обе команды забьют
Да
65.32% (81)
Нет
34.68% (43)
Популярный счёт
1:2 Милан
47.8% (64)
0:1 Милан
16.4% (22)
0:2 Милан
14.2% (19)
1:3 Милан
8.2% (11)
1:1 Ничья
2.2% (3)
2:1 Верона
1.5% (2)
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