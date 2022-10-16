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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Верона
1:1
Первый тайм: 28'
Милан
0'
0:1
9' Гол в свои ворота
Велозу Мигель
1:1
19' Гол
Гюнтер Корай
0:1. Гол Мигела Велозу в свои во...

Ход матча

9'
0:1
Велозу Мигель
19'
Гюнтер Корай
(Депаоли Фабио)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 134
Верона 2.2% (3)
X 4.5% (6)
Милан 93.3% (125)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Милан
7.10
4.55
7.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
6
Хиен
Исак
23
Маньяни
Джанджакомо
21
Гюнтер
Корай
5
Фараони
Марко
29
Депаоли
Фабио
61
Тамез
Адриен
4
Велозу
Мигель
10
Хрустич
Айдин
7
Верди
Симоне
9
Анри
Тома
1
Татарушану
Чиприан
20
Калюлю
Пьер
46
Габбия
Маттео
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
33
Крунич
Раде
10
Диас
Браим
7
Адли
Ясин
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
Верона
3-4-2-1
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Верона
Милан

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

15 матчей

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

СA
1:3
СA
3:2
СA
0:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:1
СA
4:1
СA
3:0
К
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дойг Джош 2 0.2
Анри Тома 2 0.2
Ласанья Кевин 1 0.1
Депаоли Фабио 1 0.1
Каллон Яя 1 0.1
Лазович Дарко 0 0
Фараони Марко 0 0
Гюнтер Корай 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 4 0.4
Жиру Оливье 4 (1) 0.4
Ребич Анте 3 0.3
Диас Браим 2 0.2
Тео Эрнандес 1 (1) 0.1
Беннасер Исмаэль 1 0.1
Томори Фикайо 1 0.1
Балло-Туре Фоде 1 0.1
Мессьяс Жуниор 1 0.1
Крунич Раде 0 0
Калабрия Давиде 0 0
Тонали Сандро 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 3 1
Анри Тома 4 0
Хиен Исак 4 0
Велозу Мигель 3 0
Коппола Диего 3 0
Гюнтер Корай 2 0
Депаоли Фабио 2 0
Хонгла Мартин 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Фараони Марко 1 0
Давидович Павел 1 0
Илич Иван 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Амионе Бруно 1 0
Сулемана Ибрахим 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леау Рафаэл 2 1
Тео Эрнандес 3 0
Тонали Сандро 3 0
Кьяер Симон 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Жиру Оливье 1 0
Ребич Анте 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Томори Фикайо 1 0
Диас Браим 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
33%
1
8%
31-45
1
33%
5
42%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Забито

7
18
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
3
17%
1-15
2
29%
2
11%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
2
29%
5
28%
46-60
1
14%
4
22%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Пропущено

18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
6%
1
11%
1-15
3
17%
2
22%
16-30
4
22%
1
11%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
5
28%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Салернитана - Верона 2:1 Верона - Удинезе 1:2 Фиорентина - Верона 2:0 Лацио - Верона 2:0
Верона - Сампдория 2:1 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2 Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0
Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3
Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 10 8 2 0 25 - 9 26
2. Аталанта Заявка 10 7 3 0 16 - 6 24
3. Лацио Заявка 10 6 3 1 21 - 5 21
4. Милан 1:1 Заявка 10 6 3 1 19 - 10 21
5. Удинезе Заявка 10 6 3 1 19 - 10 21
6. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 9 19
7. Интер Милан Заявка 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Ювентус Заявка 10 4 4 2 13 - 7 16
9. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
10. Эмполи Заявка 10 2 5 3 9 - 11 11
11. Торино Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
12. Монца Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
13. Салернитана Заявка 10 2 4 4 12 - 16 10
14. Фиорентина Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
15. Специя Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
16. Лечче Заявка 9 1 4 4 8 - 11 7
17. Болонья Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
18. Верона 1:1 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
19. Кремонезе Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
20. Сампдория Заявка 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Лацио Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
3. Милан 1:1 Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
4. Интер Милан Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
5. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
6. Аталанта Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
7. Удинезе Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
9. Специя Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
10. Фиорентина Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
11. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Салернитана Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
13. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Верона 1:1 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
18. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
5. Милан 1:1 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6. Лацио Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
7. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
8. Эмполи Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Монца Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Лечче Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Верона 1:1 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
18. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Болонья Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя Заявка 5 0 0 5 0 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (3)
Рома Дибала Пауло 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Сассуоло Феррари Джанмарко 5
Удинезе Бекао Родриго 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Диас из центра поля выполнил заброс на ход Жиру по центру, Хиен за счёт грамотной позиции спокойно перехватил мяч. 
  • 27'
    Верди со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    26'
    А вот теперь уже Калюлю на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Депаоли. Игроки "Вероны" заработали довольно неплохой стандарт. 
  • 25'
    Депаоли попытался убежать в штрафную площадь по левой половине поля, Габбия грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • 24'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Анри по левой половине поля, но Тома под давлением Габбия не смог зацепиться за мяч. 
  • 23'
    Хрустич разогнал атаку по левой половине поля, далее Айдин отыгрался с Депаоли, который был у левого угла штрафной площади, а затем Хрустич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч вновь попал в защитника "Милана". 
  • Угловой
    22'
    Тео с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Калюлю в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Анри. 
  • 21'
    Леау вновь по левой половине поля убежал в штрафную площадь, а затем Рафаэл под давлением Маньяни заработал угловой для своей команды. 
  • Гол в свои ворота
    20'
    АВТОГ-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Тамез разогнал атаку по центру, далее Адриен выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Депаоли в свою очередь пяткой быстро отправил мяч на левый угол штрафной площади, Гюнтер в свою очередь на исполнение пробил в дальний угол ворот, Габбия попытался выбить мяч на угловой, но в итоге Маттео сыграл очень неудачно и срезал мяч в левый угол ворот. 
  • 19'
    Хрустич с правой половины поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Анри выполнил прострел в центр штрафной, защитники "Милана" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 18'
    Депаоли теперь уже разогнал атаку своей команды по левому флангу, далее Фабио выполнил пас чуть назад, Велозу в касание выполнил подачу в центр к линии вратарской, Татарушану грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 17'
    Диас из центра поля выполнил передачу на ход Тонали по правому флангу, Сандро не смог оторваться от Депаоли и потерял мяч. 
  • 16'
    Поднялся Маньяни после паузы, показал центральный защитник "Вероны", что с ним всё нормально, Джанджакомо готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    15'
    Леау при развитии атаки в прошлом эпизоде убежал в штрафную площадь "Вероны", где налетел на Маньяни. Вышли на поле врачи "Вероны", пауза в игре. 
  • Офсайд
    14'
    Из глубины поля Габбия выбил мяч в центр поля, Жиру головой сбросил мяч на ход Леау по левой половине поля, Рафаэл оказался в офсайде.
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    • Фол, нарушение
      13'
      Адли перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Вероны" и нарушил правила против Маньяни. 
    • Угловой
      12'
      Угловой у ворот "Вероны". Тео выполнил подачу на ближний угол вратарской, хозяева поля спокойно выбили мяч в аут. 
    • 11'
      Калюлю при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Диасом, а затем Пьер выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Вероны" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Опасный момент
      10'
      И сразу же ещё один момент создаёт "Милан". Жиру вновь разогнал атаку по центру, на этот раз Оливье при развитии атаки отыгрался с Диасом, который был на левой половине поля, Браим в свою очередь своевременно выполнил ответный пас к линии штрафной площади, Жиру в итоге пробил мимо Монтипо в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Гол в свои ворота
      9'
      АВТОГ-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Жиру получил передачу на ход по центру из центра поля, далее Оливье выполнил передачу на ход Леау по левой половине поля, Рафаэл убежал в штрафную площадь и выполнил передачу во вратарскую, Велозу попытался перехватить мяч, но Мигель сыграл крайне неудачно и в итоге срезал мяч в правый угол собственных ворот. 
    • 8'
      Хрустич теперь уже пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Милана". 
    • 7'
      Верди с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, после рикошета мяч оказался в радиусе штрафной площади, в итоге Хрустич в касание пробил по воротам, мяч полетел не очень сильно и практически точно по центру, Татарушану выловил его без всякого труда. 
    • Угловой
      6'
      Угловой у ворот "Милана". Верди выполнил подачу на ближний угол вратарской, гости очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
    • 5'
      Жиру заметил, что Монтипо вышел далековато из ворот, в итоге Оливье с дальней дистанции попытался "мягко" перебросить мяч через голкипера "Вероны", но мяч полетел значительно выше цели. 
    • Судья
      4'
      Анри досталось от Томори в центральном круге поля, Давиде Масса показал, что нужно играть дальше. 
    • 3'
      "Верона" при активной поддержке своих болельщиков старается идти в высокий прессинг на первых минутах матча, но пока что "Милан" очень грамотно играет в обороне. 
    • Судья
      2'
      Сразу же Верди попытался с левого фланга войти в штрафную площадь, но под давлением Тонали Симоне оказался на газоне, Давиде масса показал, что будет удар от ворот. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Верона" проиграла уже четыре матча подряд и оказалась в крайне неприятном положении, команде пора выбираться из подвала турнирной таблицы, но конечно же против "Милана" даже на своём поле зацепить хоть какие-то очки будет крайне проблематично. 
    • Первый тайм
    • 28'
      Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Хиен Исак из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Хиен Исак ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Томори Фикайо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Леау Рафаэл из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Пьер Калулу из команды Милан поставил подножку. Пострадал Верди Симоне
    • 25'
      Габбия Маттео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Тамез Адриен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Верона: 51%, Милан: 49%.
    • 24'
      Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Тонали Сандро успешно блокирует удар.
    • 24'
      Хрустич Айдин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Верона начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      22'
      Пьер Калулу наказан за толчок Анри Тома
    • Угловой
      21'
      Тео Эрнандес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Тамез Адриен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Леау Рафаэл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Контроль мяча: Верона: 51%, Милан: 49%.
    • 21'
      Маньяни Джанджакомо из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Депаоли Фабио сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Гюнтер Корай забивает с правой ноги!
    • 19'
      Депаоли Фабио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 19'
      Крунич Раде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Хиен Исак ослабляет давление, выбив мяч.
    • Травма, повреждение
      18'
      Маньяни Джанджакомо возвращается на поле.
    • 18'
      Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Татарушану Чиприан из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Томори Фикайо выиграл воздушное противоборство у Анри Тома.
    • 17'
      Матч возобновлен
    • 16'
      Контроль мяча: Верона: 54%, Милан: 46%.
    • Травма, повреждение
      16'
      Ох, нехорошо это выглядит. Маньяни Джанджакомо получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      16'
      Маньяни Джанджакомо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 16'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Офсайд
      15'
      Леау Рафаэл из команды Милан в офсайде
    • 15'
      Милан начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      14'
      Адли Ясин из команды Милан сбивает игрока соперника — это фол.
    • 14'
      Милан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Тамез Адриен из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      13'
      Тео Эрнандес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Диас Браим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Крунич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Хиен Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Маньяни Джанджакомо из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Верона
    • 11'
      Жиру Оливье нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 11'
      Диас Браим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Милан начинает контратаку
    • 10'
      Команда Милан забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Велозу Мигель уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 9'
      Леау Рафаэл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Милан начинает контратаку
    • 9'
      Контроль мяча: Верона: 64%, Милан: 36%.
    • 9'
      Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Крунич Раде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Тамез Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Габбия Маттео успешно блокирует удар.
    • 8'
      Хрустич Айдин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Фараони Марко пробует нанести удар издали, но Чиприан Тэтэрушану держит все под контролем
    • 7'
      Верди Симоне создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Томори Фикайо из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Верди Симоне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Габбия Маттео ослабляет давление, выбив мяч.
    • Травма, повреждение
      5'
      Анри Тома возвращается на поле.
    • 5'
      Контроль мяча: Верона: 58%, Милан: 42%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Верона
    • 5'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      5'
      Ох, нехорошо это выглядит. Анри Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      4'
      Анри Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 4'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 4'
      Жиру Оливье не смог попасть в створ ударом издали
    • 3'
      Милан начинает контратаку
    • 3'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 3'
      Крунич Раде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Габбия Маттео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Верона начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Верона 1:1 Милан

    Исход игры
    Верона
    2.2% (3)
    Ничья
    4.5% (6)
    Милан
    93.3% (125)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.52% (80)
    Меньше
    35.48% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    65.32% (81)
    Нет
    34.68% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    47.8% (64)
    0:1 Милан
    16.4% (22)
    0:2 Милан
    14.2% (19)
    1:3 Милан
    8.2% (11)
    1:1 Ничья
    2.2% (3)
    2:1 Верона
    1.5% (2)
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