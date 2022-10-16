Тур: 12. Стадион: Diaz Arena.
0:1
Первый тайм: 13'
Ход матча
12'
0:1
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
49
Морис
Антони
20
Линен
Сенне
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Капон БрехтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Боонен ИндиПолузащитник
- Нападающий
-
34 Бэтцнер НикНападающий
-
-
14 Dapo Mebude
-
19 Manuel Osifo
-
36 Siebe Wylin
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
Остенде
Унион Сент-Жиллуаз
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Давид
|3
|0.25
|Бэтцнер Ник
|2
|0.17
|Амброз Тьерри
|2 (1)
|0.17
|Хорнби Фрэйзер
|2
|0.17
|Д'Хасе Робби
|1
|0.08
|Медли Зех
|1
|0.08
|Матам Тео Ндика
|1
|0.08
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
|Боонен Инди
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Адингра
|4
|0.33
|Теума Тедди
|3 (2)
|0.25
|Ванзейр Данте
|3
|0.25
|Бонифасе Виктор
|2
|0.17
|Эккерт Айенса Деннис
|2 (1)
|0.17
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0.08
|Лапуссен Лоик
|1
|0.08
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.08
|Сайкс Росс
|1
|0.08
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.08
|Ниукоп Барт
|0
|0
|Франсуа Гийом
|0
|0
|Родригес Хосе
|0
|0
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роша Кенни
|5
|0
|Альбанезе Алессандро
|1
|2
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Медли Зех
|3
|0
|Урогиде Осазе
|3
|0
|Кателарис Фанос
|1
|1
|Амаде Альфонс
|2
|0
|Атанга Давид
|0
|1
|Макгихан Кэмерон
|1
|0
|Гейе Махтар
|1
|0
|Сакамото Тацухиро
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Andy Musayev
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|4
|0
|Амани Жан
|2
|1
|Ван дер Хейден Сибе
|3
|0
|Линен Сенне
|3
|0
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0
|Теума Тедди
|2
|0
|Франсуа Гийом
|0
|1
|Эль Аззоузи Уссама
|0
|1
|Родригес Хосе
|1
|0
|Морис Антони
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Лапуссен Лоик
|1
|0
|Виктор Боне
|1
|0
|Кандусс Исмаэль
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
|Саймон Адингра
|1
|0
|Зиани Илис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
13
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
2
40%
3
23%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
4
57%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
14%
3
38%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Забито
12
21
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 0
3
25%
6
29%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
4
33%
2
10%
76-90
Пропущено
16
13
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
0
0%
3
23%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
19%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Остенде - Генк 1:2 Валансьен - Остенде 0:1 Серкль Брюгге - Остенде 2:2
Остенде - Эйпен 1:0 Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Гент 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4 Торхаут - Остенде 1:3
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3
Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|12
|10
|1
|1
|27 - 11
|31
|2.
|Антверпен
|12
|10
|0
|2
|24 - 11
|30
|3.
|Брюгге
|12
|8
|1
|3
|23 - 12
|25
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1:0
|12
|8
|1
|3
|20 - 15
|25
|5.
|Стандард
|12
|7
|1
|4
|19 - 15
|22
|6.
|Гент
|12
|6
|2
|4
|23 - 14
|20
|7.
|АХ Лёвен
|12
|6
|2
|4
|21 - 19
|20
|8.
|Вестерло
|12
|6
|1
|5
|22 - 20
|19
|9.
|Андерлехт
|12
|5
|1
|6
|19 - 13
|16
|10.
|Сент-Трейден
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|11.
|Шарлеруа
|12
|5
|0
|7
|17 - 19
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|13.
|Остенде
|0:1
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|14.
|Серен Юнайтед
|12
|3
|2
|7
|13 - 21
|11
|15.
|Мехелен
|12
|3
|2
|7
|17 - 24
|11
|16.
|Кортрейк
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|17.
|Эйпен
|12
|3
|0
|9
|10 - 25
|9
|18.
|Зульте-Варегем
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Генк
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Вестерло
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1:0
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|7.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|8.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|9.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|11.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|12.
|Сент-Трейден
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Остенде
|0:1
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|14.
|Шарлеруа
|6
|2
|0
|4
|9 - 12
|6
|15.
|Кортрейк
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|16.
|Эйпен
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|0
|5
|7 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|15 - 6
|15
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1:0
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|3.
|Брюгге
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|4.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|АХ Лёвен
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|6.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|7.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|8.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|9.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|11.
|Андерлехт
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|12.
|Кортрейк
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|13.
|Эйпен
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|14.
|Вестерло
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|15.
|Остенде
|0:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Мехелен
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Серкль Брюгге
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|6 (1)
|Серен Юнайтед
|Муандилмаджи Мариус
|9 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 4
|Генк
|Артеага Херардо
|5