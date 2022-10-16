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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Остенде
0:1
Первый тайм: 13'
Унион Сент-Жиллуаз
0'
0:1
12' Гол
Ванзейр Данте

Ход матча

12'
0:1
Ванзейр Данте
Лучшие коэффициенты
Остенде
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
4.70
4.08
1.80
Все Коэффициенты
28
Юбер
Гийом
5
Кателарис
Фанос
3
Медли
Зех
2
Урогиде
Осазе
27
Капон
Брехт
8
Макгихан
Кэмерон
23
Амаде
Альфонс
7
Матам
Тео
Ндика
68
Амброз
Тьерри
9
Хорнби
Фрэйзер
18
Сакамото
Тацухиро
49
Морис
Антони
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
16
Бёрджесс
Кристиан
59
Кандусс
Исмаэль
94
Лапуссен
Лоик
11
Саймон
Адингра
4
Родригес
Хосе
8
Амани
Жан
20
Линен
Сенне
13
Ванзейр
Данте
7
Бонифасе
Виктор
Остенде
3-4-3
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Остенде
Унион Сент-Жиллуаз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
1:7
ТМК
1:2
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Давид 3 0.25
Бэтцнер Ник 2 0.17
Амброз Тьерри 2 (1) 0.17
Хорнби Фрэйзер 2 0.17
Д'Хасе Робби 1 0.08
Медли Зех 1 0.08
Матам Тео Ндика 1 0.08
Сакамото Тацухиро 0 0
Боонен Инди 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Адингра 4 0.33
Теума Тедди 3 (2) 0.25
Ванзейр Данте 3 0.25
Бонифасе Виктор 2 0.17
Эккерт Айенса Деннис 2 (1) 0.17
Ван дер Хейден Сибе 1 0.08
Лапуссен Лоик 1 0.08
Бёрджесс Кристиан 1 0.08
Сайкс Росс 1 0.08
Кандусс Исмаэль 1 0.08
Ниукоп Барт 0 0
Франсуа Гийом 0 0
Родригес Хосе 0 0

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Кенни 5 0
Альбанезе Алессандро 1 2
Амброз Тьерри 4 0
Медли Зех 3 0
Урогиде Осазе 3 0
Кателарис Фанос 1 1
Амаде Альфонс 2 0
Атанга Давид 0 1
Макгихан Кэмерон 1 0
Гейе Махтар 1 0
Сакамото Тацухиро 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Andy Musayev 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 4 0
Амани Жан 2 1
Ван дер Хейден Сибе 3 0
Линен Сенне 3 0
Бёрджесс Кристиан 2 0
Теума Тедди 2 0
Франсуа Гийом 0 1
Эль Аззоузи Уссама 0 1
Родригес Хосе 1 0
Морис Антони 1 0
Сайкс Росс 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Виктор Боне 1 0
Кандусс Исмаэль 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Саймон Адингра 1 0
Зиани Илис 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
13
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
2
40%
3
23%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
4
57%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
14%
3
38%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

12
21
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 0
3
25%
6
29%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
4
33%
2
10%
76-90

Пропущено

16
13
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
0
0%
3
23%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
19%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Остенде
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Остенде - Генк 1:2 Валансьен - Остенде 0:1 Серкль Брюгге - Остенде 2:2
Остенде - Эйпен 1:0 Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Гент 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4 Торхаут - Остенде 1:3
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3
Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 12 10 1 1 27 - 11 31
2. Антверпен 12 10 0 2 24 - 11 30
3. Брюгге 12 8 1 3 23 - 12 25
4. Унион Сент-Жиллуаз 1:0 12 8 1 3 20 - 15 25
5. Стандард 12 7 1 4 19 - 15 22
6. Гент 12 6 2 4 23 - 14 20
7. АХ Лёвен 12 6 2 4 21 - 19 20
8. Вестерло 12 6 1 5 22 - 20 19
9. Андерлехт 12 5 1 6 19 - 13 16
10. Сент-Трейден 12 4 4 4 12 - 12 16
11. Шарлеруа 12 5 0 7 17 - 19 15
12. Серкль Брюгге 12 3 3 6 15 - 21 12
13. Остенде 0:1 12 3 2 7 12 - 17 11
14. Серен Юнайтед 12 3 2 7 13 - 21 11
15. Мехелен 12 3 2 7 17 - 24 11
16. Кортрейк 12 3 1 8 10 - 21 10
17. Эйпен 12 3 0 9 10 - 25 9
18. Зульте-Варегем 12 2 2 8 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Генк 6 5 1 0 12 - 5 16
3. Вестерло 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Стандард 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Брюгге 6 4 1 1 13 - 6 13
6. Унион Сент-Жиллуаз 1:0 5 4 0 1 8 - 5 12
7. Гент 6 3 1 2 12 - 8 10
8. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
9. АХ Лёвен 6 3 0 3 7 - 10 9
10. Серкль Брюгге 6 2 3 1 9 - 6 9
11. Мехелен 6 2 1 3 11 - 12 7
12. Сент-Трейден 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Остенде 0:1 6 2 0 4 5 - 8 6
14. Шарлеруа 6 2 0 4 9 - 12 6
15. Кортрейк 6 1 1 4 4 - 11 4
16. Эйпен 6 1 0 5 4 - 12 3
17. Зульте-Варегем 6 1 0 5 7 - 18 3
18. Серен Юнайтед 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 6 5 0 1 15 - 6 15
2. Унион Сент-Жиллуаз 1:0 7 4 1 2 12 - 10 13
3. Брюгге 6 4 0 2 10 - 6 12
4. Антверпен 6 4 0 2 8 - 6 12
5. АХ Лёвен 6 3 2 1 14 - 9 11
6. Гент 6 3 1 2 11 - 6 10
7. Серен Юнайтед 7 3 1 3 12 - 12 10
8. Шарлеруа 6 3 0 3 8 - 7 9
9. Стандард 5 3 0 2 7 - 8 9
10. Сент-Трейден 6 2 3 1 5 - 3 9
11. Андерлехт 5 2 0 3 8 - 6 6
12. Кортрейк 6 2 0 4 6 - 10 6
13. Эйпен 6 2 0 4 6 - 13 6
14. Вестерло 6 2 0 4 10 - 14 6
15. Остенде 0:1 6 1 2 3 7 - 9 5
16. Зульте-Варегем 6 1 2 3 5 - 8 5
17. Мехелен 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Серкль Брюгге 6 1 0 5 6 - 15 3
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 6 (1)
Серен Юнайтед Муандилмаджи Мариус 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 4
Генк Артеага Херардо 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Ванзейр Данте бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Остенде
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
4.70
4.08
1.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Остенде 0:1 Унион Сент-Жиллуаз онлайн

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