Полчаса соперники провели в нашей встрече. Гол уже забит, и это хорошо, но Таджикистан будет делать все, чтобы отыграться и попытаться выйти вперед.
27'
Поудер! Снова он на ударной позиции оказался, но с 11-ти метров умудрился пробить точно по позиции кипера, сыгравшего в рамке.
26'
Пытался еще на "ленточке" спасти свою команду игрок Таджикистана, играя в отчаянном подкате, но мяч все равно перевалился за линию ворот.
25'
ГОЛ! ГАРСИЯ! 1:0!
Открывают счет номинальные хозяева! Вывалился 7-й номер хозяев на свидание с голкипером, сумел он прокинуть мяч мимо него направил его прямиком в рамку.
24'
Медики вышли на поле, чтобы помочь игроку. Все с ним уже в порядке. Может он продолжить поединок. Середина первого тайма у нас идет тем временем.
22'
Филлип получил какое-то повреждение. Сидит сейчас голкипер сборной Тринидад и Тобаго на газоне. Судя по всему, реагируя на удар соперника в предыдущем эпизоде, он неудачно сгруппировался и ударился головой.
21'
МОМЕНТИЩЕ! Турсунов! Нанес он удар по воротам соперника, будучи левее от ворот! Мяч полетел рядом с дальней стойкой, едва не оказавшись в сетке. Было крайне опасно!
20'
Сегодня арбитр в редких случаях вступает в игру. Да ему, в принципе, и не нужно этого делать, ведь довольно академично в первом тайме действуют противники.
18'
Виллиамсу досталось по ногам в районе центрального круга. Желтой карточки снова у рефери не нашлось для футболиста Тринидад и Тобаго.
17'
Поудер снова продрался к воротам соперника. Нанес он удар по рамке противника, но сфера полетела значительно выше цели. Досталась она одному из защитников.
16'
Поудер! Ничего себе! Прострельный пас с правого края прошел в центр штрафной, откуда 17-й номер номинальных хозяев нанес удар по воротам соперника. Защитник успел подставить и в сумасшедшей ситуации спас свой коллектив от пропущенного мяча.
14'
Ничего о регламентированном количестве замен я не видел, друзья. Так что в этом поединке, по сути, мы можем заметить, как наставники поменяют практически все основные составы.
13'
Обри в подкате снес соперника на газон. Желтой карточки футболист не получил. Было опасно, но можно игру продолжать.
12'
Эргашев совершил первый в матче фол. Желтой карточки не получил за свои деяния футболист, хотя нарушение правил было и впрямь опасное.
10'
Первая десятиминутка миновала. Пока стоит отметить тот факт, что соперники присматриваются друг к другу. Никто не летит вперед, и не оголяет тылы.
9'
Турсунов получил мяч на левом фланге, однако не смог сохранить его в игре. За пределы поля сфера выкатилась в этой ситуации. Снаряд достался принимающей стороне.
8'
Обри выполнял прострельный пас в штрафную сборной Таджикистана, но приезжий коллектив спокойно отбился от этого наступления, нейтрализовав угрозу.
6'
Сегодня игроки Тринидад и Тобаго предстали на поле в красно-синих цветах, а футболисты Таджикистана - в белом обмундировании. Ворота номинальных хозяев в первом тайме справа по ТВ-картинке, а рамках гостей - слева.
5'
Джалилов подрабатывал мяч себе на ход. Наносил далее удар по рамке соперника игрок сборной Таджикистана, и сфера пошла выше цели.
4'
Спокойно мяч хозяева поля перекатывают. До ударов дело не доходит. Будет ли в нашем матче забитый гол? Скоро мы с вами об этом узнаем.
2'
Встреча между сборными Тринидад и Тобаго и Таджикистаном - полуфинал Кубка Короля Таиланда - товарищеского турнира, устроенного между четырьмя командами, участвующими в нем.
1'
Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Удачи соперникам, поехали!
До матча
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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках очередного товарищеского поединка сойдутся лицом к лицу игроки Тринидад и Тобаго и Таджикистана.
Для вас текстовую трансляцию проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!