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Тур: 1.
Тринидад и Тобаго
FIFA #101
1:0
Второй тайм
Таджикистан
FIFA #114
Прогнозы 118
Тринидад и Тобаго 49.2% (58)
X 23.7% (28)
Таджикистан 27.1% (32)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
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Лучшие коэффициенты
Тринидад и Тобаго
Ничья
Таджикистан
3.70
5.20
3.81
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Тринидад и Тобаго
Таджикистан

Результаты последних матчей

Тринидад и Тобаго
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тринидад и Тобаго - Сент-Винсент и Гренадины 4:1 Сент-Винсент и Гренадины - Тринидад и Тобаго 0:2 Тринидад и Тобаго - Багамские Острова 1:0 Никарагуа - Тринидад и Тобаго 2:1
Тринидад и Тобаго - Гайана 1:1 Тринидад и Тобаго - Барбадос 9:0 Боливия - Тринидад и Тобаго 5:0 Гватемала - Тринидад и Тобаго 1:1 Тринидад и Тобаго - Сальвадор 0:2 Мексика - Тринидад и Тобаго 0:0 Тринидад и Тобаго - Французская Гвиана 1:1 Тринидад и Тобаго - Монтсеррат 6:1 Тринидад и Тобаго - Сент-Китс и Невис 2:0 Багамские Острова - Тринидад и Тобаго 0:0 Пуэрто-Рико - Тринидад и Тобаго 1:1 Тринидад и Тобаго - Гайана 3:0 США - Тринидад и Тобаго 7:0 Гондурас - Тринидад и Тобаго 4:0 Тринидад и Тобаго - Эквадор 0:3 Тринидад и Тобаго - Ангилья 15:0
Таджикистан
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0
Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Уганда - Таджикистан 1:1 Казахстан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Мьянма 4:0 Япония - Таджикистан 4:1 Ирак - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Монголия 3:0 Иордания - Таджикистан 0:1 Иордания - Таджикистан 2:0 ОАЭ - Таджикистан 3:2 Бахрейн - Таджикистан 1:0 Узбекистан - Таджикистан 2:1 Кыргызстан - Таджикистан 1:1 Мьянма - Таджикистан 4:3 Малайзия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Япония 0:3
  • Второй тайм
  • 48'
    Ничего на поле не меняется. Активнее сейчас действует коллектив из Таджикистана, который стремится сравнять счет на табло.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе обеих команд произошли замены. Будем определяться и ориентироваться, кто же вышел на поле сразу после 15-минутной паузы.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в нашем поединке стартовал. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    И все! Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут поединка счет на табло - 1:0. Впереди Тринидад и Тобаго!
  • Угловой
    44'
    Угловой удар заработали футболисты сборной Таджикистана. Подача с правого края не увенчалась ничем опасным. Мяч полетел в сторону от рамки.
  • 42'
    Не бегает сейчас вперед Тринидад и Тобаго. Коллектив хозяев охраняет тот результат, который был добыт в середине игрового отрезка.
  • 41'
    Еще один удар от Джурабоева - мяч полетел намного выше цели. Добраться до мяча никому из партнеров в этой ситуации не удалось, чтобы подкорректировать полет сферы.
  • 39'
    Заканчивается основное время первого тайма. Действует коллектив из Таджикистана в атаке, пытаясь что-то придумать впереди. Но пока оппонент уверенно держится.
  • Опасный момент
    38'
    Джурабоев! Набежал он к линии штрафной и произвел выстрел по рамке соперника, но мяч не лег на ногу ему и ушел значительно левее мишени.
  • 37'
    Не дошло дело до удара сейчас. Джозеф перед чужой штрафной оказался, но направил мяч значительно выше цели. Было у него время подумать перед тем, как произвести удар, но получилось неудачно.
  • 35'
    В итоге еще один корнер разыграл Таджикистан. Подача с правого края прилетела на ближнюю штангу. Там сориентировался Бато, разрядивший обстановку.
  • Угловой
    34'
    Джозеф играет сейчас головой в сторону от рамки. Угловой снова номинальные гости разыграли, и все тот же Джозеф вновь страхует свой коллектив.
  • Угловой
    33'
    Угловой удар на левом краю заработали футболисты сборной Таджикистана. Ждем, какой получится эта подача. Может быть опасно, честно говоря.
  • Офсайд
    31'
    Поудер оказался на левом фланге в офсайде. Четко сработала в этой ситуации судейская бригада, которая зафиксировала положение "вне игры".
  • Фол, нарушение
    30'
    Джонс получил удар по ногам в районе центрального круга. Судейский корпус пока не реагирует на эти эпизоды и карточки не показывает. Матч носит товарищеский статус все-таки.
  • Бонусы букмекеров
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    • 29'
      Полчаса соперники провели в нашей встрече. Гол уже забит, и это хорошо, но Таджикистан будет делать все, чтобы отыграться и попытаться выйти вперед.
    • Опасный момент
      27'
      Поудер! Снова он на ударной позиции оказался, но с 11-ти метров умудрился пробить точно по позиции кипера, сыгравшего в рамке.
    • 26'
      Пытался еще на "ленточке" спасти свою команду игрок Таджикистана, играя в отчаянном подкате, но мяч все равно перевалился за линию ворот.
    • Описание гола
      25'
      ГОЛ! ГАРСИЯ! 1:0!
      Открывают счет номинальные хозяева! Вывалился 7-й номер хозяев на свидание с голкипером, сумел он прокинуть мяч мимо него  направил его прямиком в рамку. 
    • 24'
      Медики вышли на поле, чтобы помочь игроку. Все с ним уже в порядке. Может он продолжить поединок. Середина первого тайма у нас идет тем временем.
    • Травма, повреждение
      22'
      Филлип получил какое-то повреждение. Сидит сейчас голкипер сборной Тринидад и Тобаго на газоне. Судя по всему, реагируя на удар соперника в предыдущем эпизоде, он неудачно сгруппировался и ударился головой.
    • Опасный момент
      21'
      МОМЕНТИЩЕ! Турсунов! Нанес он удар по воротам соперника, будучи левее от ворот! Мяч полетел рядом с дальней стойкой, едва не оказавшись в сетке. Было крайне опасно!
    • 20'
      Сегодня арбитр в редких случаях вступает в игру. Да ему, в принципе, и не нужно этого делать, ведь довольно академично в первом тайме действуют противники.
    • Фол, нарушение
      18'
      Виллиамсу досталось по ногам в районе центрального круга. Желтой карточки снова у рефери не нашлось для футболиста Тринидад и Тобаго.
    • 17'
      Поудер снова продрался к воротам соперника. Нанес он удар по рамке противника, но сфера полетела значительно выше цели. Досталась она одному из защитников.
    • Опасный момент
      16'
      Поудер! Ничего себе! Прострельный пас с правого края прошел в центр штрафной, откуда 17-й номер номинальных хозяев нанес удар по воротам соперника. Защитник успел подставить и в сумасшедшей ситуации спас свой коллектив от пропущенного мяча.
    • 14'
      Ничего о регламентированном количестве замен я не видел, друзья. Так что в этом поединке, по сути, мы можем заметить, как наставники поменяют практически все основные составы.
    • Фол, нарушение
      13'
      Обри в подкате снес соперника на газон. Желтой карточки футболист не получил. Было опасно, но можно игру продолжать.
    • Фол, нарушение
      12'
      Эргашев совершил первый в матче фол. Желтой карточки не получил за свои деяния футболист, хотя нарушение правил было и впрямь опасное.
    • 10'
      Первая десятиминутка миновала. Пока стоит отметить тот факт, что соперники присматриваются друг к другу. Никто не летит вперед, и не оголяет тылы.
    • 9'
      Турсунов получил мяч на левом фланге, однако не смог сохранить его в игре. За пределы поля сфера выкатилась в этой ситуации. Снаряд достался принимающей стороне.
    • 8'
      Обри выполнял прострельный пас в штрафную сборной Таджикистана, но приезжий коллектив спокойно отбился от этого наступления, нейтрализовав угрозу.
    • 6'
      Сегодня игроки Тринидад и Тобаго предстали на поле в красно-синих цветах, а футболисты Таджикистана - в белом обмундировании. Ворота номинальных хозяев в первом тайме справа по ТВ-картинке, а рамках гостей - слева.
    • 5'
      Джалилов подрабатывал мяч себе на ход. Наносил далее удар по рамке соперника игрок сборной Таджикистана, и сфера пошла выше цели.
    • 4'
      Спокойно мяч хозяева поля перекатывают. До ударов дело не доходит. Будет ли в нашем матче забитый гол? Скоро мы с вами об этом узнаем.
    • 2'
      Встреча между сборными Тринидад и Тобаго и Таджикистаном - полуфинал Кубка Короля Таиланда - товарищеского турнира, устроенного между четырьмя командами, участвующими в нем. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках очередного товарищеского поединка сойдутся лицом к лицу игроки Тринидад и Тобаго и Таджикистана.

      Для вас текстовую трансляцию проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    Прогнозы 118
    Тринидад и Тобаго 49.2% (58)
    X 23.7% (28)
    Таджикистан 27.1% (32)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тринидад и Тобаго
    Ничья
    Таджикистан
    3.70
    5.20
    3.81
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Где смотреть матч Тринидад и Тобаго 1:0 Таджикистан онлайн

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    Прогнозы на матч Тринидад и Тобаго 1:0 Таджикистан

    Исход игры
    Тринидад и Тобаго
    50% (60)
    Ничья
    23.3% (28)
    Таджикистан
    26.7% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.2% (38)
    Меньше
    67.8% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    51.69% (61)
    Нет
    48.31% (57)
    Популярный счёт
    1:0 Тринидад и Тобаго
    25% (30)
    1:1 Ничья
    19.2% (23)
    2:1 Тринидад и Тобаго
    16.7% (20)
    0:1 Таджикистан
    10.8% (13)
    1:2 Таджикистан
    10% (12)
    2:0 Тринидад и Тобаго
    5.8% (7)
    0:2 Таджикистан
    3.3% (4)
    3:1 Тринидад и Тобаго
    2.5% (3)
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    Таджикистан
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