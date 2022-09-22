Второй тайм в нашем поединке стартовал. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

В перерыве в составе обеих команд произошли замены. Будем определяться и ориентироваться, кто же вышел на поле сразу после 15-минутной паузы.

Ничего на поле не меняется. Активнее сейчас действует коллектив из Таджикистана, который стремится сравнять счет на табло.

Еще один удар от Джурабоева - мяч полетел намного выше цели. Добраться до мяча никому из партнеров в этой ситуации не удалось, чтобы подкорректировать полет сферы.

Не бегает сейчас вперед Тринидад и Тобаго. Коллектив хозяев охраняет тот результат, который был добыт в середине игрового отрезка.

Угловой удар заработали футболисты сборной Таджикистана. Подача с правого края не увенчалась ничем опасным. Мяч полетел в сторону от рамки.

И все! Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут поединка счет на табло - 1:0. Впереди Тринидад и Тобаго!

Джонс получил удар по ногам в районе центрального круга. Судейский корпус пока не реагирует на эти эпизоды и карточки не показывает. Матч носит товарищеский статус все-таки.

Поудер оказался на левом фланге в офсайде. Четко сработала в этой ситуации судейская бригада, которая зафиксировала положение "вне игры".

Угловой удар на левом краю заработали футболисты сборной Таджикистана. Ждем, какой получится эта подача. Может быть опасно, честно говоря.

Джозеф играет сейчас головой в сторону от рамки. Угловой снова номинальные гости разыграли, и все тот же Джозеф вновь страхует свой коллектив.

В итоге еще один корнер разыграл Таджикистан. Подача с правого края прилетела на ближнюю штангу. Там сориентировался Бато, разрядивший обстановку.

Не дошло дело до удара сейчас. Джозеф перед чужой штрафной оказался, но направил мяч значительно выше цели. Было у него время подумать перед тем, как произвести удар, но получилось неудачно.

Джурабоев! Набежал он к линии штрафной и произвел выстрел по рамке соперника, но мяч не лег на ногу ему и ушел значительно левее мишени.

Заканчивается основное время первого тайма. Действует коллектив из Таджикистана в атаке, пытаясь что-то придумать впереди. Но пока оппонент уверенно держится.

29' Полчаса соперники провели в нашей встрече. Гол уже забит, и это хорошо, но Таджикистан будет делать все, чтобы отыграться и попытаться выйти вперед.

27' Поудер! Снова он на ударной позиции оказался, но с 11-ти метров умудрился пробить точно по позиции кипера, сыгравшего в рамке.

26' Пытался еще на "ленточке" спасти свою команду игрок Таджикистана, играя в отчаянном подкате, но мяч все равно перевалился за линию ворот.

25' ГОЛ! ГАРСИЯ! 1:0!

Открывают счет номинальные хозяева! Вывалился 7-й номер хозяев на свидание с голкипером, сумел он прокинуть мяч мимо него направил его прямиком в рамку.

24' Медики вышли на поле, чтобы помочь игроку. Все с ним уже в порядке. Может он продолжить поединок. Середина первого тайма у нас идет тем временем.

22' Филлип получил какое-то повреждение. Сидит сейчас голкипер сборной Тринидад и Тобаго на газоне. Судя по всему, реагируя на удар соперника в предыдущем эпизоде, он неудачно сгруппировался и ударился головой.

21' МОМЕНТИЩЕ! Турсунов! Нанес он удар по воротам соперника, будучи левее от ворот! Мяч полетел рядом с дальней стойкой, едва не оказавшись в сетке. Было крайне опасно!

20' Сегодня арбитр в редких случаях вступает в игру. Да ему, в принципе, и не нужно этого делать, ведь довольно академично в первом тайме действуют противники.

18' Виллиамсу досталось по ногам в районе центрального круга. Желтой карточки снова у рефери не нашлось для футболиста Тринидад и Тобаго.