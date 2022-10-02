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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Факел
2:2
Второй тайм: 90+'
Торпедо Москва
0'
16' Желтая карточка
Шапич Стефан
0:1
28' Гол
Лебеденко Игорь
1:1
41' Гол
Аппаев Хызыр
2:1
44' Гол
Божин Сергей
55' Желтая карточка
Роганович Боян
60' Желтая карточка
Савич Игор
2:2
64' Гол
Смольников Игорь
75' Желтая карточка
Эркинов Хожимат
83' Желтая карточка
83' Вторая желтая карточка
Шапич Стефан
2:2. Гол Игоря Смольникова (виде...
2:1. Гол Сергея Божина (видео). ...
1:1. Гол Хызыра Аппаева (видео)....
0:1. Гол Игоря Лебеденко (видео)...
Калинин едва не открывает счет в...

Ход матча

16'
 
Шапич Стефан
28'
0:1
Лебеденко Игорь
41'
Аппаев Хызыр
(Шляков Евгений)
1:1
44'
Божин Сергей
(Акбашев Роман)
2:1
46'
 
Чурич Марио
Енин Иван
55'
 
Роганович Боян
60'
 
Савич Игор
64'
2:2
Смольников Игорь
(Эркинов Хожимат)
67'
Максимов Максим
Гонгадзе Георгий
 
67'
Магаль Руслан
Шляков Евгений
 
72'
 
Турищев Максим
Лебеденко Игорь
73'
 
Султонов Мухаммад
Караев Давид
75'
 
Эркинов Хожимат
83'
Дмитриев Олег
Мендель Андрей
 
83'
 
83'
 
Шапич Стефан
85'
 
Ле Таллек Дамьен Венсан Дени
Эркинов Хожимат
90'
 
Прошкин Егор
Кожемякин Олег
Прогнозы 140
Факел 64.3% (90)
X 26.4% (37)
Торпедо Москва 9.3% (13)
-1
выиграет Торпедо Москва
ТОрпедо будет побеждать и выходить в лидеры РПЛ по любому
Олег Чижиков #
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Торпедо Москва
4.40
3.56
8.57
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Свинов
Илья
85
Морозов
Евгений
47
Божин
Сергей
15
Суслов
Кирилл
5
Шляков
Евгений
13
Калинин
Игорь
18
Мендель
Андрей
33
Квеквескири
Ираклий
7
Акбашев
Роман
21
Гонгадзе
Георгий
14
Аппаев
Хызыр
12
Бабурин
Егор
13
Шапич
Стефан
4
Кожемякин
Олег
3
Кутепов
Илья
28
Смольников
Игорь
90
Роганович
Боян
24
Савич
Игор
35
Енин
Иван
18
Караев
Давид
22
Эркинов
Хожимат
10
Лебеденко
Игорь
Факел
3-4-1-2
Торпедо Москва
3-4-2-1

История личных встреч

Факел
Торпедо Москва

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
166.7%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ВДЗЦ
1:1
ВДЗЦ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 3 0.27
Гонгадзе Георгий 2 (1) 0.18
Акбашев Роман 2 0.18
Дашаев Аслан 2 0.18
Морозов Евгений 2 0.18
Альшин Ильнур 1 0.09
Божин Сергей 1 0.09
Аппаев Хызыр 1 0.09
Квеквескири Ираклий 1 0.09
Шляков Евгений 0 0
Дмитриев Олег 0 0
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смольников Игорь 1 0.09
Лебеденко Игорь 1 0.09
Караев Давид 1 0.09
Шапич Стефан 1 0.09
Померко Алексей 1 (1) 0.09
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Эркинов Хожимат 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 3 0
Акбашев Роман 3 0
Божин Сергей 3 0
Мендель Андрей 3 0
Ивахнов Матвей 1 1
Аппаев Хызыр 2 0
Магаль Руслан 2 0
Дмитриев Олег 2 0
Гонгадзе Георгий 2 0
Суслов Кирилл 1 0
Шаваев Алихан 1 0
Черов Василий 1 0
Калинин Игорь 1 0
Максимов Максим 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 4 0
Эркинов Хожимат 4 0
Кутепов Илья 2 1
Шапич Стефан 2 1
Лебеденко Игорь 3 0
Енин Иван 3 0
Померко Алексей 2 0
Бабурин Егор 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Темников Иван 1 0
Ле Таллек Дамьен Венсан Дени 1 0
Смольников Игорь 1 0
Нетфуллин Равиль 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Роганович Боян 1 0
Турищев Максим 1 0
Савич Игор 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
31%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
6
46%
2
15%
61-75
2
15%
3
23%
76-90

Забито

14
3
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 7
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
2
67%
16-30
2
14%
1
33%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

19
23
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
5%
1
4%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
8
35%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
6
32%
5
22%
61-75
4
21%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Факел - Крылья Советов 0:1 Сочи - Факел 1:1 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Локомотив Москва 2:0
Пари НН - Факел 3:1 Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1 Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Урал - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Урал - Торпедо Москва 2:0
Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 8 2 0 29 - 3 26
2. ЦСКА Москва Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
3. Ростов Заявка 10 6 4 0 19 - 12 22
4. Краснодар Заявка 10 6 2 2 21 - 14 20
5. Спартак Москва Заявка 10 6 1 3 22 - 11 19
6. Сочи Заявка 11 5 2 4 18 - 20 17
7. Динамо Москва Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
8. Оренбург Заявка 11 5 0 6 18 - 27 15
9. Ахмат Заявка 10 4 2 4 15 - 16 14
10. Пари НН Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
11. Крылья Советов Заявка 10 2 4 4 10 - 14 10
12. Факел 2:2 Заявка 11 1 6 4 15 - 22 9
13. Локомотив Москва Заявка 11 2 3 6 15 - 22 9
14. Химки Заявка 11 2 2 7 12 - 21 8
15. Урал Заявка 11 2 1 8 9 - 21 7
16. Торпедо Москва 2:2 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Сочи Заявка 5 4 1 0 11 - 5 13
6. Оренбург Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
7. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Спартак Москва Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
9. Факел 2:2 Заявка 5 1 3 1 8 - 9 6
10. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
11. Химки Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
12. Пари НН Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
13. Ахмат Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Урал Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
15. Торпедо Москва 2:2 Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
2. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 13 - 8 10
3. Ахмат Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
4. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Крылья Советов Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
7. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
10. Урал Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
12. Локомотив Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
14. Химки Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
15. Факел 2:2 Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
16. Торпедо Москва 2:2 Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 8 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 13 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (1)
Зенит Малком Филипе 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Оренбург Сиваков Михаил 5
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Весь список
  • После матча
  • Спасибо за внимание! Михаил Белобородов для Вас работал. До новых встреч!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Матч окончен! "Факел" и "Торпедо" разошлись боевой ничьей - 2:2.
  • Опасный момент
    90'
    С дальней дистанции последовал удар по воротам Бабурина, который не очень уверенно, но всё-таки справился с угрозой.
  • 90'
    Торпедовцы уже вынуждены затягивать время на последних минутах матча. Разумеется, оказавшись в меньшинстве, они стали уже согласны с итоговой ничьей в этой встрече.
  • Замена
    90'
    Последняя замена в составе "Торпедо": вместо Олега Кожемякина на поле вышел Егор Прошкин.
  • 90'
    6 минут компенсировано.
  • Травма, повреждение
    89'
    Разбит нос у Кожемякина, так что об умышленном затягивании времени здесь речь не идёт.
  • Травма, повреждение
    88'
    В чужой штрафной площади воронежцы нарушили правила против Кожемякина, которому теперь требуется медицинская помощь.
  • Угловой
    87'
    Снова было опасно после подачи углового "Факела" на левом фланге, но атака хозяев поля закончилась всё-таки фиксацией фола в атаке.
  • Замена
    86'
    Четвёртая замена в составе "Торпедо": вместо Хожимата Эркинова на поле вышел Дамьен ле Таллек.
  • Штанга
    85'
    ОПАСНО! Со стандарта последовала подача на дальний край вратарской площади, откуда головой пробивал Максимов - перекладина спасла ворота "Торпедо"!
  • Жёлтая и сразу красная
    84'
    Шапич на правом фланге обороны наступил на ахилл Аппаеву, за что получил вторую жёлтую карточку и отправился на досрочный отдых.
  • Замена
    83'
    Последняя замена в составе "Факела": вместо Андрея Менделя на поле вышел Олег Дмитриев.
  • 82'
    Перешли, наконец, хозяева на чужую половину поля. Квеквескири пробивал по воротам из-за пределов штрафной площади, но Бабурин сумел совершить спасение.
  • 81'
    С правого фланга прострельная передача прошла в центр штрафной площади на Турищева, который в касание пробивал с левой ноги, но попал в одного из защитника.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 80'
      "Факелу" уже давненько не удаётся перейти на чужую половину поля. Торпедовцы стараются агрессивно играть, не желая мириться с ничейным результатом в этой встрече.
    • Судья
      79'
      Кожемякин падал в чужой штрафной площади а развёл руками, но на него судьи не обратили никакого внимания, так как уверены, что повода для пенальти в этом эпизоде нет.
    • Угловой
      78'
      Угловой гости заработали на левом фланге. Подача последовала в район 11-метровой отметки, откуда нанести удар по воротам никому не удалось.
    • Судья
      77'
      Теперь уже против самого Эркинова жёстко сыграли в подкате, но, по мнению судьи, без нарушения правил. Хожимат очень недоволен отсутствием свистка.
    • Желтая карточка
      76'
      Эркинов ринулся в дриблинг, но потерял мяч, после чего прямой ногой сыграл в кость Менделю, за что получил жёлтую карточку.
    • 75'
      Начинает чувствоваться усталость у обеих команд. В заключительной фазе матча на первый план могут выйти морально-волевые качества. Сможет ли кто-то добиться победы?
    • Замена
      74'
      Двойная замена в составе "Торпедо": вместо Давида Караева и Игоря Лебеденко на поле вышли Мухаммад Султонов и Максим Турищев.
    • 73'
      Кожемякин выполнял навес с правого фланга на дальний край штрафной площади, но там никого из его партнёров по команде не оказалось.
    • Замена
      72'
      Вторая замена в составе "Факела": вместо Евгения Шлякова на поле вышел Станислав Магаль.
    • 71'
      Акбашев протащил мяч на правый край штрафной площади, откуда выполнял мягкий навес на дальнюю штангу, но мяч всё-таки по слишком высокой траектории полетел, вылетев за пределы поля.
    • Угловой
      70'
      Угловой с правого фланга подали воронежцы, но борьбу на "втором этаже" выиграли торпедовские защитники, отбившие мяч на безопасное расстояние.
    • Замена
      69'
      Кстати, после гола "Торпедо" в составе "Факела" произошла замена: вместо Георгия Гонгадзе на поле вышел Максим Максимов.
    • 68'
      Морозов на правый край штрафной площади продрался, откуда пробивал со средней дистанции с левой ноги, но выстрел был блокирован одним из соперников.
    • 67'
      "Факелу" снова надо перестраиваться на атакующую тактику. Не сработала тактика воронежцев игры вторым номером - не очень умеет команда Дмитрия Пятибратова это делать.
    • 66'
      Смольникова воронежская публика начала освистывать. Небольшую провокацию для болельщиков он устроил после своего гола, так что его сразу "полюбили" фанаты "Факела".
    • 65'
      "Торпедо" стремится идти вперёд. Ничья "автозаводцев" в этой встрече не устроит, так как в таком случае они останутся единоличными аутсайдерами чемпионата.
    • Описание гола
      64'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Игорь Смольников!!!
      После удара из-за пределов штрафной площади "зажглась свечка" в штрафной площади "Факела", где защитники не сумели разобраться, и в возникшей неразберихе Смольников с левой ноги двинул мяч в ворота с 8 метров.
    • 63'
      С фланга следовала подача в штрафную площадку хозяев поля, но там очень уверенно на выходе сработал Свинов.
    • 62'
      "Факел, Факел!" - снова дружно начали скандировать тысячи болельщиков на "Центральном стадионе профсоюзов". Хотели бы они увидеть и третий мяч в воротах гостей из Москвы.
    • 61'
      Калинин после подачи с правого фланга пробивал с полулёта с 14 метров правой ногой, но очень плохо получилось - мяч улетел в небеса.
    • 60'
      Савич в середине поля грубовато отмахнулся от соперника, за что получил жёлтую карточку. По предупреждениям счёт стал уже 0:3 в этом матче.
    • 59'
      С левого фланга диагональная подача следовала в штрафную площадку в направлении Гонгадзе, но последнему немного не хватило роста, чтобы добраться до игрового снаряда.
    • Желтая карточка
      56'
      После подачи с правого фланга от Смольникова Свинов уверенно сыграл на выходе, но после в этого на вратаря налетел Роганович, который заслуженно получил за такие действия жёлтую карточку.
    • 55'
      Комбинационная игра не идёт у воронежцев, особенно после пересечения центральной линии. Местной публике, разумеется, такое положение дел не нравится.
    • 54'
      Роганович остро пасовал на левый край штрафной площади на Эркинова, но против последнего в чистом подкате сумел сработать защитник, отбив мяч в аут.
    • 53'
      "Факел" не особо стремится в атаку во втором тайме, предпочитая подолгу пасоваться поперёк поля в центральной зоне и на своей половине поля. В первом тайме хозяева подобным образом не действовали.
    • Офсайд
      52'
      После прострела с правого фланга в упор пробивал Эркинов, но Свинов каким-то чудом совершил спасение. Однако "автозаводцам" расстраиваться не пришлось, так как судьи постфактум зафиксировали офсайд.
    • Офсайд
      51'
      Не возникло опасности на этот раз у ворот Бабурина после подачи углового. Защитники гостей отбили мяч, а после повторного заброса судьи зафиксировали положение "вне игры".
    • Угловой
      50'
      Аппаев протащил мяч в контратаку по левому флангу, откуда пытался выполнить прострельную передачу в центр, но она была заблокирована - мяч срикошетил на угловой.
    • 49'
      Николай Савичев угрюмым выглядит в своём кресле. Сенсационно удалось выиграть его команде в прошлом туре у ЦСКА, но вот в Воронеже есть проблемы.
    • 48'
      Торпедовцы активно стремятся действовать на первых минутах второго тайма. С поражением москвичам сегодня мириться никак нельзя, иначе шансы на выживание существенно снизятся.
    • Замена
      47'
      Одна замена произошла в перерыве в составе московского "Торпедо": вместо Ивана Енина на поле вышел Марио Чурич.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! В первой 45-минутке "Факел" сумел одержать волевую победу. Но впереди у нас ещё полматча.
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Сергей Божин!!!
      Угловой на левом фланге заработали хозяева, стараниями Аппаева. Подача от флажка последовала от Акбашева на дальний край вратарской площади, откуда Божин сумел сильно пробить головой под перекладину.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты компенсировано.
    • 44'
      Акбашев ворвался на правый край штрафной площади соперника, но сделал что-то неудачное. Даже непонятно, хотел ли он бить по воротам, или простреливать в район дальней штанги.
    • 43'
      Очень шумно стало на "Центральном стадионе профсоюзов". Теперь уже "Факел" ловит кураж и активно идёт вперёд, стараясь развить свой успех.
    • Описание гола
      42'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Хызыр Аппаев!!!
      Есть первый гол Аппаева в РПЛ! После подачи с правого фланга Хызыр головой мощно пробил с линии вратарской площади, не оставив никаких шансов Бабурину на спасение ворот.
    • Травма, повреждение
      41'
      Савич пострадал в борьбе с соперником в середине поля. Освистывает его публика, считая, что парень просто симулирует.
    • 40'
      После подачи Калинина с левого фланга защитники гостей выбили мяч. Квеквескири сыграл на подборе, но нанёс поспешный удар с левой ноги - мяч улетел намного мимо и выше створа ворот.
    • 39'
      Провели гости контратаку, создав суматоху у чужих владений, но после серии скидок и рикошетов никто из "автозаводцев" момента для удара по воротам так и не нашёл.
    • 38'
      Болельщики на трибунах усилили шумовую поддержку, призывая своих любимцев к максимальной агрессии в атакующих действиях.
    • 37'
      Калинин с левого фланга прострелил в штрафную площадку на Аппаева, но того вытеснили в сторону, не позволив нанести удар по воротам. Атака "Факела" вторым темпом не получилась опасной.
    • 36'
      Торпедовцы снова решили отойти всем составом на свою половину поля. Москвичам очень важно сохранить преимущество в счёте до свистка на перерыв.
    • Опасный момент
      35'
      Гонгадзе пробивал на исполнение под перекладину, но практически по центру ворот мяч летел, поэтому Бабурин спокойно успел переместиться и намертво поймать мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      34'
      Перешли к чужой штрафной площади хозяева, вступили в прессинг, отобрали мяч, после чего Гонгадзе заработал штрафной удар в 25 метрах от чужих ворот.
    • 33'
      Совсем ничего не получается в эти минуты у "Факела". Гости же заработали штрафной удар на правом фланге. Подача следовала на дальнюю штангу, но там фол был зафиксирован со стороны атакующих.
    • 32'
      С левого фланга новая подача следовала в штрафную площадку, но защитникам воронежцев удалось вынести мяч к центральному кругу.
    • 31'
      Торпедовцы на кураже продолжают атаковать. "Факел" немного потрясён произошедшим, поэтому в данные минуты вынужден играть на отбой.
    • Травма, повреждение
      30'
      Караев получил повреждение в борьбе с Сусловым. Но ничего серьёзного - боль скоро ушла, так что парень сумеет продолжить эту встречу.
    • 29'
      Лебеденко не стал праздновать забитый гол, так как он раньше выступал в "Факеле". Но публика всё равно освистала его и торпедовцев, будучи недовольной пропущенным голом любимой команды.
    • Описание гола
      28'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Игорь Лебеденко!!!
      Прострельная передача с левого фланга прошла в центр - мяч благодаря рикошету от защитника пришёл к Лебеденко, который метров с 12 с левой ноги мастерски пробил в правый нижний угол.
    • 27'
      С правого фланга диагональная подача теперь влетала в штрафную площадку гостей, но Шапич выше всех выпрыгнул у линии вратарской площади, перепрыгнув даже руки Бабурина.
    • 26'
      С правого фланга прострельная передача прошла в центр штрафной площади на Акбашева, но тот не сумел аккуратно обработать мяч, из-за чего игровой снаряд отскочил в руки Бабурину.
    • Офсайд
      25'
      Аппаев разгонял контратаку хозяев поля по левому флангу, но Гонгадзе поторопился с рывком, из-за чего забрался в очевидный офсайд.
    • 24'
      Лебеденко с правого фланга забрасывал по диагонали мяч в штрафную площадку в направлении Караева, но защитники "Факела" уверенно отработали на своих позициях.
    • Офсайд
      23'
      59 на 41 - таково преимущество на данную минуту по владению мячом в процентном соотношении. Новую атаку хозяева проводили с забросом из глубины поля, но Аппаев забрался в положение "вне игры".
    • Фол, нарушение
      22'
      Калинин немного вспылил после нарушения против него в середине поля, но Кирилл Левников продолжает только словами гасить страсти, разгорающиеся на поле.
    • Опасный момент
      21'
      Калинин продрался на левый край штрафной площади, откуда без помех пробивал по воротам гостей, но получилось практически прямо в Бабурина, который парировал мяч в поле.
    • 20'
      Акбашев выполнял навес на дальнюю штангу, но Бабурин там успешно сыграл на выходе, намертво забрав мяч в руки. Попытался вратарь начать быструю контратаку своей команды, но ничем интересным она не закончилась.
    • Желтая карточка
      19'
      Получил повреждение Аппаев по итогам прошлого эпизода - оказывается ему медицинская помощь. Кирилл Левников в итоге показал жёлтую карточку нарушившему правила Шапичу.
    • Фол, нарушение
      18'
      Аппаев заработал штрафной удар на левом фланге атаки, недалеко от линии штрафной площади. Угол слишком острый, поэтому вряд ли мы увидим прямой удар по воротам.
    • 17'
      Приближается к экватору первая половина нашего матча. Пока что мы не видели ещё по-настоящему опасных моментов. Но настрой футболистов обеих команд мне нравится - всё самое интересное будет впереди.
    • 16'
      Калинин по левому флангу протащил мяч вперёд, но подача была отбита защитниками "Торпедо". Акбашев с подбора пробивал издали, но очень неточно получилось.
    • 15'
      Болельщики "Факела" начали запускать волну. Смотрится очень неплохо. Эта процедура в Воронеже поставлена на поток, так что всё получается практически с первого раза.
    • 14'
      Торпедовцы решили включить высокий командный прессинг. "Факел", дабы не рисковать, не стал пасоваться поперёк поля, просто выбив мяч далеко вперёд в борьбу.
    • 13'
      Снова с левого края следовал навес в штрафную площадку, на который теперь выскакивал Аппаев, но немного не добрался к мячу нападающий, продолжающий мечтать забить свой дебютный гол в Премьер-лиге.
    • Опасный момент
      12'
      После подачи с левого фланга Шляков пытался сыграть на замыкании, но не добрался до мяча. Пытался Евгений выпрашивать пенальти, считая, что против него нарушал правила опекун, но судьи так не посчитали.
    • 11'
      Длинный заброс вперёд следовал по центральной оси на забегание Гонгадзе, но Бабурин выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч в аут.
    • Фол, нарушение
      10'
      Квеквескири жёстко сыграл в середине поля, нарушив правила. При этом сам Ираклий опасно приземлялся на газон, но успел грамотно сгруппироваться, благодаря чему не получил травму.
    • Фол, нарушение
      9'
      Небольшие страсти на поле возникли после жёсткого стыка в середине поля Менделя и Енина, но конфликт всё-таки не разгорелся на полную, поэтому арбитру не пришлось никого наказывать предупреждениями.
    • 8'
      Букмекеры перед матчем считали "Факел" фаворитом этого поединка. Чистая победа хозяев поля оценивалась вероятностью 50%.
    • 7'
      Велик процент брака в комбинационных действиях у обеих команд, но это нас не удивляет, ведь в поединках аутсайдеров такая картина достаточно частая.
    • 6'
      Снова левым краем вперёд стремились гости, но теперь уже обостряющая передача в штрафную площадку получилась слишком сильной, поэтому Свинову мяч достался без какой-либо борьбы.
    • 5'
      Пытались первую контратаку левым флангом провести торпедовцы, но Эркинов не успел к мячу - Суслов спокойно отпасовал снаряд в штрафную площадку на Свинова.
    • 4'
      Сами "автозаводцы" не пытаются активно прессинговать на чужой половине поля, поэтому особого сумбура на стартовых минутах встречи не наблюдается.
    • 3'
      "Факел" на правах хозяев поля старается играть агрессивно первым номером. Торпедовцы готовы к подобному развитию событий, поэтому не допускает признаков паники под таким прессингом.
    • 2'
      Не аншлаг сегодня на "Центральном стадионе профсоюзов", но всё равно болельщиков достаточно много. В Воронеже в день футбола всегда царит великолепная праздничная атмосфера.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Божин Сергей бьет в цель!
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Аппаев Хызыр бьет в цель!
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Лебеденко Игорь бьет в цель!
    • Желтая карточка
      16'
      Шапич Стефан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Факел 2:2 Торпедо Москва

    Исход игры
    Факел
    64.3% (90)
    Ничья
    26.4% (37)
    Торпедо Москва
    9.3% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (50)
    Меньше
    58.33% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    60.83% (73)
    Нет
    39.17% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Факел
    27.9% (39)
    1:0 Факел
    22.9% (32)
    1:1 Ничья
    17.1% (24)
    2:0 Факел
    4.3% (6)
    2:2 Ничья
    4.3% (6)
    0:1 Торпедо Москва
    2.9% (4)
    1:2 Торпедо Москва
    2.9% (4)
    0:0 Ничья
    2.1% (3)
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