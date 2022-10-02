Спасибо за внимание! Михаил Белобородов для Вас работал. До новых встреч!

Разбит нос у Кожемякина, так что об умышленном затягивании времени здесь речь не идёт.

Торпедовцы уже вынуждены затягивать время на последних минутах матча. Разумеется, оказавшись в меньшинстве, они стали уже согласны с итоговой ничьей в этой встрече.

С дальней дистанции последовал удар по воротам Бабурина, который не очень уверенно, но всё-таки справился с угрозой.

С правого фланга прострельная передача прошла в центр штрафной площади на Турищева, который в касание пробивал с левой ноги, но попал в одного из защитника.

Перешли, наконец, хозяева на чужую половину поля. Квеквескири пробивал по воротам из-за пределов штрафной площади, но Бабурин сумел совершить спасение.

Шапич на правом фланге обороны наступил на ахилл Аппаеву, за что получил вторую жёлтую карточку и отправился на досрочный отдых.

Снова было опасно после подачи углового "Факела" на левом фланге, но атака хозяев поля закончилась всё-таки фиксацией фола в атаке.

В чужой штрафной площади воронежцы нарушили правила против Кожемякина, которому теперь требуется медицинская помощь.

Акбашев протащил мяч на правый край штрафной площади, откуда выполнял мягкий навес на дальнюю штангу, но мяч всё-таки по слишком высокой траектории полетел, вылетев за пределы поля.

Кожемякин выполнял навес с правого фланга на дальний край штрафной площади, но там никого из его партнёров по команде не оказалось.

Двойная замена в составе "Торпедо": вместо Давида Караева и Игоря Лебеденко на поле вышли Мухаммад Султонов и Максим Турищев.

Начинает чувствоваться усталость у обеих команд. В заключительной фазе матча на первый план могут выйти морально-волевые качества. Сможет ли кто-то добиться победы?

Эркинов ринулся в дриблинг, но потерял мяч, после чего прямой ногой сыграл в кость Менделю, за что получил жёлтую карточку.

Теперь уже против самого Эркинова жёстко сыграли в подкате, но, по мнению судьи, без нарушения правил. Хожимат очень недоволен отсутствием свистка.

Угловой гости заработали на левом фланге. Подача последовала в район 11-метровой отметки, откуда нанести удар по воротам никому не удалось.

Кожемякин падал в чужой штрафной площади а развёл руками, но на него судьи не обратили никакого внимания, так как уверены, что повода для пенальти в этом эпизоде нет.

"Факелу" уже давненько не удаётся перейти на чужую половину поля. Торпедовцы стараются агрессивно играть, не желая мириться с ничейным результатом в этой встрече.

Одна замена произошла в перерыве в составе московского "Торпедо": вместо Ивана Енина на поле вышел Марио Чурич.

Торпедовцы активно стремятся действовать на первых минутах второго тайма. С поражением москвичам сегодня мириться никак нельзя, иначе шансы на выживание существенно снизятся.

Николай Савичев угрюмым выглядит в своём кресле. Сенсационно удалось выиграть его команде в прошлом туре у ЦСКА, но вот в Воронеже есть проблемы.

Аппаев протащил мяч в контратаку по левому флангу, откуда пытался выполнить прострельную передачу в центр, но она была заблокирована - мяч срикошетил на угловой.

Не возникло опасности на этот раз у ворот Бабурина после подачи углового. Защитники гостей отбили мяч, а после повторного заброса судьи зафиксировали положение "вне игры".

После прострела с правого фланга в упор пробивал Эркинов, но Свинов каким-то чудом совершил спасение. Однако "автозаводцам" расстраиваться не пришлось, так как судьи постфактум зафиксировали офсайд.

"Факел" не особо стремится в атаку во втором тайме, предпочитая подолгу пасоваться поперёк поля в центральной зоне и на своей половине поля. В первом тайме хозяева подобным образом не действовали.

Роганович остро пасовал на левый край штрафной площади на Эркинова, но против последнего в чистом подкате сумел сработать защитник, отбив мяч в аут.

Комбинационная игра не идёт у воронежцев, особенно после пересечения центральной линии. Местной публике, разумеется, такое положение дел не нравится.

После подачи с правого фланга от Смольникова Свинов уверенно сыграл на выходе, но после в этого на вратаря налетел Роганович, который заслуженно получил за такие действия жёлтую карточку.

С левого фланга диагональная подача следовала в штрафную площадку в направлении Гонгадзе, но последнему немного не хватило роста, чтобы добраться до игрового снаряда.

Савич в середине поля грубовато отмахнулся от соперника, за что получил жёлтую карточку. По предупреждениям счёт стал уже 0:3 в этом матче.

Калинин после подачи с правого фланга пробивал с полулёта с 14 метров правой ногой, но очень плохо получилось - мяч улетел в небеса.

"Факел, Факел!" - снова дружно начали скандировать тысячи болельщиков на "Центральном стадионе профсоюзов". Хотели бы они увидеть и третий мяч в воротах гостей из Москвы.

С фланга следовала подача в штрафную площадку хозяев поля, но там очень уверенно на выходе сработал Свинов.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Игорь Смольников!!! После удара из-за пределов штрафной площади "зажглась свечка" в штрафной площади "Факела", где защитники не сумели разобраться, и в возникшей неразберихе Смольников с левой ноги двинул мяч в ворота с 8 метров.

"Торпедо" стремится идти вперёд. Ничья "автозаводцев" в этой встрече не устроит, так как в таком случае они останутся единоличными аутсайдерами чемпионата.

Смольникова воронежская публика начала освистывать. Небольшую провокацию для болельщиков он устроил после своего гола, так что его сразу "полюбили" фанаты "Факела".

"Факелу" снова надо перестраиваться на атакующую тактику. Не сработала тактика воронежцев игры вторым номером - не очень умеет команда Дмитрия Пятибратова это делать.

Морозов на правый край штрафной площади продрался, откуда пробивал со средней дистанции с левой ноги, но выстрел был блокирован одним из соперников.

Кстати, после гола "Торпедо" в составе "Факела" произошла замена: вместо Георгия Гонгадзе на поле вышел Максим Максимов.

Угловой с правого фланга подали воронежцы, но борьбу на "втором этаже" выиграли торпедовские защитники, отбившие мяч на безопасное расстояние.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! В первой 45-минутке "Факел" сумел одержать волевую победу. Но впереди у нас ещё полматча.

45' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Сергей Божин!!!

Угловой на левом фланге заработали хозяева, стараниями Аппаева. Подача от флажка последовала от Акбашева на дальний край вратарской площади, откуда Божин сумел сильно пробить головой под перекладину.

45' 2 минуты компенсировано.

44' Акбашев ворвался на правый край штрафной площади соперника, но сделал что-то неудачное. Даже непонятно, хотел ли он бить по воротам, или простреливать в район дальней штанги.

43' Очень шумно стало на "Центральном стадионе профсоюзов". Теперь уже "Факел" ловит кураж и активно идёт вперёд, стараясь развить свой успех.

42' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Хызыр Аппаев!!!

Есть первый гол Аппаева в РПЛ! После подачи с правого фланга Хызыр головой мощно пробил с линии вратарской площади, не оставив никаких шансов Бабурину на спасение ворот.

41' Савич пострадал в борьбе с соперником в середине поля. Освистывает его публика, считая, что парень просто симулирует.

40' После подачи Калинина с левого фланга защитники гостей выбили мяч. Квеквескири сыграл на подборе, но нанёс поспешный удар с левой ноги - мяч улетел намного мимо и выше створа ворот.

39' Провели гости контратаку, создав суматоху у чужих владений, но после серии скидок и рикошетов никто из "автозаводцев" момента для удара по воротам так и не нашёл.

38' Болельщики на трибунах усилили шумовую поддержку, призывая своих любимцев к максимальной агрессии в атакующих действиях.

37' Калинин с левого фланга прострелил в штрафную площадку на Аппаева, но того вытеснили в сторону, не позволив нанести удар по воротам. Атака "Факела" вторым темпом не получилась опасной.

36' Торпедовцы снова решили отойти всем составом на свою половину поля. Москвичам очень важно сохранить преимущество в счёте до свистка на перерыв.

35' Гонгадзе пробивал на исполнение под перекладину, но практически по центру ворот мяч летел, поэтому Бабурин спокойно успел переместиться и намертво поймать мяч в руки.

34' Перешли к чужой штрафной площади хозяева, вступили в прессинг, отобрали мяч, после чего Гонгадзе заработал штрафной удар в 25 метрах от чужих ворот.

33' Совсем ничего не получается в эти минуты у "Факела". Гости же заработали штрафной удар на правом фланге. Подача следовала на дальнюю штангу, но там фол был зафиксирован со стороны атакующих.

32' С левого фланга новая подача следовала в штрафную площадку, но защитникам воронежцев удалось вынести мяч к центральному кругу.

31' Торпедовцы на кураже продолжают атаковать. "Факел" немного потрясён произошедшим, поэтому в данные минуты вынужден играть на отбой.

30' Караев получил повреждение в борьбе с Сусловым. Но ничего серьёзного - боль скоро ушла, так что парень сумеет продолжить эту встречу.

29' Лебеденко не стал праздновать забитый гол, так как он раньше выступал в "Факеле". Но публика всё равно освистала его и торпедовцев, будучи недовольной пропущенным голом любимой команды.

28' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Игорь Лебеденко!!!

Прострельная передача с левого фланга прошла в центр - мяч благодаря рикошету от защитника пришёл к Лебеденко, который метров с 12 с левой ноги мастерски пробил в правый нижний угол.

27' С правого фланга диагональная подача теперь влетала в штрафную площадку гостей, но Шапич выше всех выпрыгнул у линии вратарской площади, перепрыгнув даже руки Бабурина.

26' С правого фланга прострельная передача прошла в центр штрафной площади на Акбашева, но тот не сумел аккуратно обработать мяч, из-за чего игровой снаряд отскочил в руки Бабурину.

25' Аппаев разгонял контратаку хозяев поля по левому флангу, но Гонгадзе поторопился с рывком, из-за чего забрался в очевидный офсайд.

24' Лебеденко с правого фланга забрасывал по диагонали мяч в штрафную площадку в направлении Караева, но защитники "Факела" уверенно отработали на своих позициях.

23' 59 на 41 - таково преимущество на данную минуту по владению мячом в процентном соотношении. Новую атаку хозяева проводили с забросом из глубины поля, но Аппаев забрался в положение "вне игры".

22' Калинин немного вспылил после нарушения против него в середине поля, но Кирилл Левников продолжает только словами гасить страсти, разгорающиеся на поле.

21' Калинин продрался на левый край штрафной площади, откуда без помех пробивал по воротам гостей, но получилось практически прямо в Бабурина, который парировал мяч в поле.

20' Акбашев выполнял навес на дальнюю штангу, но Бабурин там успешно сыграл на выходе, намертво забрав мяч в руки. Попытался вратарь начать быструю контратаку своей команды, но ничем интересным она не закончилась.

19' Получил повреждение Аппаев по итогам прошлого эпизода - оказывается ему медицинская помощь. Кирилл Левников в итоге показал жёлтую карточку нарушившему правила Шапичу.

18' Аппаев заработал штрафной удар на левом фланге атаки, недалеко от линии штрафной площади. Угол слишком острый, поэтому вряд ли мы увидим прямой удар по воротам.

17' Приближается к экватору первая половина нашего матча. Пока что мы не видели ещё по-настоящему опасных моментов. Но настрой футболистов обеих команд мне нравится - всё самое интересное будет впереди.

16' Калинин по левому флангу протащил мяч вперёд, но подача была отбита защитниками "Торпедо". Акбашев с подбора пробивал издали, но очень неточно получилось.

15' Болельщики "Факела" начали запускать волну. Смотрится очень неплохо. Эта процедура в Воронеже поставлена на поток, так что всё получается практически с первого раза.

14' Торпедовцы решили включить высокий командный прессинг. "Факел", дабы не рисковать, не стал пасоваться поперёк поля, просто выбив мяч далеко вперёд в борьбу.

13' Снова с левого края следовал навес в штрафную площадку, на который теперь выскакивал Аппаев, но немного не добрался к мячу нападающий, продолжающий мечтать забить свой дебютный гол в Премьер-лиге.

12' После подачи с левого фланга Шляков пытался сыграть на замыкании, но не добрался до мяча. Пытался Евгений выпрашивать пенальти, считая, что против него нарушал правила опекун, но судьи так не посчитали.

11' Длинный заброс вперёд следовал по центральной оси на забегание Гонгадзе, но Бабурин выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч в аут.

10' Квеквескири жёстко сыграл в середине поля, нарушив правила. При этом сам Ираклий опасно приземлялся на газон, но успел грамотно сгруппироваться, благодаря чему не получил травму.

9' Небольшие страсти на поле возникли после жёсткого стыка в середине поля Менделя и Енина, но конфликт всё-таки не разгорелся на полную, поэтому арбитру не пришлось никого наказывать предупреждениями.

8' Букмекеры перед матчем считали "Факел" фаворитом этого поединка. Чистая победа хозяев поля оценивалась вероятностью 50%.

7' Велик процент брака в комбинационных действиях у обеих команд, но это нас не удивляет, ведь в поединках аутсайдеров такая картина достаточно частая.

6' Снова левым краем вперёд стремились гости, но теперь уже обостряющая передача в штрафную площадку получилась слишком сильной, поэтому Свинову мяч достался без какой-либо борьбы.

5' Пытались первую контратаку левым флангом провести торпедовцы, но Эркинов не успел к мячу - Суслов спокойно отпасовал снаряд в штрафную площадку на Свинова.

4' Сами "автозаводцы" не пытаются активно прессинговать на чужой половине поля, поэтому особого сумбура на стартовых минутах встречи не наблюдается.

3' "Факел" на правах хозяев поля старается играть агрессивно первым номером. Торпедовцы готовы к подобному развитию событий, поэтому не допускает признаков паники под таким прессингом.

2' Не аншлаг сегодня на "Центральном стадионе профсоюзов", но всё равно болельщиков достаточно много. В Воронеже в день футбола всегда царит великолепная праздничная атмосфера.