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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Факел
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 57
Факел 56.1% (32)
X 31.6% (18)
Торпедо Москва 12.3% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Торпедо Москва
3.85
3.40
4.02
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Факел
Торпедо Москва

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
166.7%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ВДЗЦ
1:1
ВДЗЦ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 3 0.3
Гонгадзе Георгий 2 (1) 0.2
Дашаев Аслан 2 0.2
Акбашев Роман 2 0.2
Морозов Евгений 2 0.2
Альшин Ильнур 1 0.1
Квеквескири Ираклий 1 0.1
Шляков Евгений 0 0
Божин Сергей 0 0
Аппаев Хызыр 0 0
Дмитриев Олег 0 0
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 1 0.1
Шапич Стефан 1 0.1
Померко Алексей 1 (1) 0.1
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Смольников Игорь 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 3 0
Акбашев Роман 3 0
Божин Сергей 3 0
Мендель Андрей 3 0
Ивахнов Матвей 1 1
Аппаев Хызыр 2 0
Магаль Руслан 2 0
Дмитриев Олег 2 0
Гонгадзе Георгий 2 0
Суслов Кирилл 1 0
Шаваев Алихан 1 0
Черов Василий 1 0
Калинин Игорь 1 0
Максимов Максим 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 4 0
Кутепов Илья 2 1
Лебеденко Игорь 3 0
Енин Иван 3 0
Эркинов Хожимат 3 0
Померко Алексей 2 0
Бабурин Егор 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Темников Иван 1 0
Ле Таллек Дамьен Венсан Дени 1 0
Смольников Игорь 1 0
Нетфуллин Равиль 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Шапич Стефан 1 0
Турищев Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
31%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
6
46%
2
15%
61-75
2
15%
3
23%
76-90

Забито

14
3
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 7
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
2
67%
16-30
2
14%
1
33%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

19
23
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
5%
1
4%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
8
35%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
6
32%
5
22%
61-75
4
21%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Факел - Крылья Советов 0:1 Сочи - Факел 1:1 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Локомотив Москва 2:0
Пари НН - Факел 3:1 Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1 Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Урал - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Урал - Торпедо Москва 2:0
Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 8 2 0 29 - 3 26
2. Ростов Заявка 10 6 4 0 19 - 12 22
3. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 21 - 9 20
4. Краснодар Заявка 10 6 2 2 21 - 14 20
5. Спартак Москва Заявка 10 6 1 3 22 - 11 19
6. Сочи Заявка 10 5 2 3 17 - 16 17
7. Динамо Москва Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
8. Ахмат Заявка 10 4 2 4 15 - 16 14
9. Оренбург Заявка 10 4 0 6 14 - 26 12
10. Пари НН Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
11. Крылья Советов Заявка 10 2 4 4 10 - 14 10
12. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
13. Химки Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8
14. Факел Заявка 10 1 5 4 13 - 20 8
15. Урал Заявка 10 1 1 8 5 - 19 4
16. Торпедо Москва Заявка 10 1 1 8 5 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Сочи Заявка 5 4 1 0 11 - 5 13
6. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
7. Спартак Москва Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
8. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
11. Ахмат Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Факел Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Химки Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Урал Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
2. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 13 - 8 10
3. Ахмат Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
4. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5. Крылья Советов Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
6. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
9. ЦСКА Москва Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
10. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
12. Локомотив Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
14. Химки Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
15. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
16. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 8 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 13 (1)
Зенит Малком Филипе 6 (4)
Ростов Комличенко Николай 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Оренбург Сиваков Михаил 5
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2022, осталось 2 дня 2 часа 22 минуты.



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    • Прогнозы 57
    Факел 56.1% (32)
    X 31.6% (18)
    Торпедо Москва 12.3% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Торпедо Москва
    3.85
    3.40
    4.02
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Факел - Торпедо Москва

    Исход игры
    Факел
    56.1% (32)
    Ничья
    31.6% (18)
    Торпедо Москва
    12.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.43% (26)
    Меньше
    53.57% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (36)
    Нет
    35.71% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Факел
    33.3% (19)
    1:0 Факел
    19.3% (11)
    1:1 Ничья
    17.5% (10)
    2:2 Ничья
    8.8% (5)
    0:1 Торпедо Москва
    7% (4)
    2:0 Факел
    3.5% (2)
    1:2 Торпедо Москва
    3.5% (2)
    0:0 Ничья
    3.5% (2)
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    Факел
    Торпедо Москва
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