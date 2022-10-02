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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Зенит
 
Позже
Ростов
Прогнозы 175
Зенит 75.4% (132)
X 14.3% (25)
Ростов 10.3% (18)
+1
выиграет Зенит, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Ростов
13.50
6.90
5.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
6
Ловрен
Деян
55
Родригао
де
Соуза
3
Дуглас
Сантос
11
Клаудиньо
5
Барриос
Вильмар
8
Вендел
Маркус
10
Малком
Филипе
30
Кассьерра
Матео
17
Мостовой
Андрей
30
Песьяков
Сергей
45
Сильянов
Александр
92
Мелёхин
Виктор
55
Осипенко
Максим
28
Чернов
Евгений
88
Щетинин
Кирилл
15
Глебов
Данил
47
Уткин
Даниил
19
Байрамян
Хорен
27
Комличенко
Николай
7
Полоз
Дмитрий
Зенит
4-3-3
Ростов
4-3-3

История личных встреч

Зенит
Ростов

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

28 матчей

60.7%
21.4%
17.9%
17 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
18 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:1
ПЛ
1:0
КПП
0:5
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:5
ПЛ
0:2
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 6 0.6
Мостовой Андрей 5 0.5
Вендел Маркус 5 0.5
Сергеев Иван 4 0.4
Кузяев Далер 2 (1) 0.2
Мантуан Густаво 2 0.2
Клаудиньо 1 0.1
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.1
Родригао де Соуза 1 0.1
Ловрен Деян 1 0.1
Кассьерра Матео 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Ерохин Александр 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Адамов Арсен 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 6 (1) 0.6
Полоз Дмитрий 6 (4) 0.6
Уткин Даниил 3 0.3
Глебов Данил 1 0.1
Байрамян Хорен 1 0.1
Мельников Степан 1 0.1
Осипенко Максим 1 (1) 0.1
Миронов Алексей 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сутормин Алексей 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Родригао де Соуза 1 0
Ловрен Деян 1 0
Барриос Вильмар 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Кузяев Далер 1 0
Малком Филипе 1 0
Вендел Маркус 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 2 1
Полоз Дмитрий 3 0
Уткин Даниил 3 0
Миронов Алексей 3 0
Мелёхин Виктор 1 1
Чернов Евгений 2 0
Комличенко Николай 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Байрамян Хорен 1 0
Осипенко Максим 1 0
Голенков Егор 1 0
Сильянов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
8
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
16%
2
25%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
1
13%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
2
11%
2
25%
61-75
7
37%
2
25%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
5
56%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

28
19
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
3
11%
3
16%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
4
14%
4
21%
31-45
6
21%
3
16%
46-60
3
11%
4
21%
61-75
8
29%
4
21%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
1
25%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Спартак Москва - Зенит 3:0 Динамо Москва - Зенит 0:2 Крылья Советов - Зенит 2:0 Зенит - Оренбург 8:0
Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1
Ростов
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ахмат - Ростов 3:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 3:1 Ростов - Спартак Москва 4:2
Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 8 2 0 29 - 3 26
2. ЦСКА Москва Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
3. Ростов Заявка 10 6 4 0 19 - 12 22
4. Краснодар Заявка 10 6 2 2 21 - 14 20
5. Спартак Москва Заявка 10 6 1 3 22 - 11 19
6. Сочи Заявка 11 5 2 4 18 - 20 17
7. Динамо Москва Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
8. Оренбург Заявка 11 5 0 6 18 - 27 15
9. Ахмат Заявка 10 4 2 4 15 - 16 14
10. Пари НН Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
11. Крылья Советов Заявка 10 2 4 4 10 - 14 10
12. Факел Заявка 11 1 6 4 15 - 22 9
13. Локомотив Москва Заявка 11 2 3 6 15 - 22 9
14. Химки Заявка 11 2 2 7 12 - 21 8
15. Урал Заявка 11 2 1 8 9 - 21 7
16. Торпедо Москва Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Сочи Заявка 5 4 1 0 11 - 5 13
6. Оренбург Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
7. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Спартак Москва Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
9. Факел Заявка 5 1 3 1 8 - 9 6
10. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
11. Химки Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
12. Пари НН Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
13. Ахмат Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Урал Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
2. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 13 - 8 10
3. Ахмат Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
4. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Крылья Советов Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
7. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
10. Урал Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
12. Локомотив Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
14. Химки Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
15. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 8 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 13 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (1)
Зенит Малком Филипе 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Оренбург Сиваков Михаил 5
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция центрального матча 11-го тура Российской премьер-лиги, в котором петербургский "Зенит" сыграет дома с "Ростовом".
    Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
Прогнозы 175
Зенит 75.4% (132)
X 14.3% (25)
Ростов 10.3% (18)
+1
выиграет Зенит, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Ростов
13.50
6.90
5.80
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Зенит - Ростов

Исход игры
Зенит
75.1% (130)
Ничья
14.5% (25)
Ростов
10.4% (18)
Тотал 2.5
Больше
74.38% (90)
Меньше
25.62% (31)
Обе команды забьют
Да
75.21% (91)
Нет
24.79% (30)
Популярный счёт
2:1 Зенит
27.2% (47)
2:0 Зенит
13.9% (24)
3:1 Зенит
12.7% (22)
2:2 Ничья
5.2% (9)
1:1 Ничья
2.3% (4)
1:0 Зенит
1.7% (3)
1:2 Ростов
1.7% (3)
3:2 Зенит
1.7% (3)
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