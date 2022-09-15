Тур: 11. Стадион: Газпром Арена.
История личных встреч
Зенит
Ростов
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
28 матчей
60.7%
21.4%
17.9%
17 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
64.3%
14.3%
21.4%
18 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малком Филипе
|6
|0.6
|Мостовой Андрей
|5
|0.5
|Валле да Силва Маркус Вендел
|5
|0.5
|Сергеев Иван
|4
|0.4
|Кузяев Далер
|2 (1)
|0.2
|Мантуан Густаво
|2
|0.2
|Родригес Парисе Леонел Клаудио Луиз
|1
|0.1
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.1
|Родригао де Соуза
|1
|0.1
|Ловрен Деян
|1
|0.1
|Кассьерра Матео
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Ерохин Александр
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|6 (1)
|0.6
|Полоз Дмитрий
|6 (4)
|0.6
|Уткин Даниил
|3
|0.3
|Глебов Данил
|1
|0.1
|Байрамян Хорен
|1
|0.1
|Мельников Степан
|1
|0.1
|Осипенко Максим
|1 (1)
|0.1
|Миронов Алексей
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Одоевский Даниил
|0
|1
|Родригао де Соуза
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Барриос Вильмар
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Кузяев Далер
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Валле да Силва Маркус Вендел
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|2
|1
|Полоз Дмитрий
|3
|0
|Уткин Даниил
|3
|0
|Миронов Алексей
|3
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|1
|Чернов Евгений
|2
|0
|Комличенко Николай
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Сильянов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
8
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
16%
2
25%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
1
13%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
2
11%
2
25%
61-75
7
37%
2
25%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
5
56%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
2
18%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
28
19
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
3
11%
3
16%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
4
14%
4
21%
31-45
6
21%
3
16%
46-60
3
11%
4
21%
61-75
8
29%
4
21%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
1
25%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Спартак Москва - Зенит 3:0 Динамо Москва - Зенит 0:2 Крылья Советов - Зенит 2:0 Зенит - Оренбург 8:0
Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1
Ростов
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ахмат - Ростов 3:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 3:1 Ростов - Спартак Москва 4:2
Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 3
|26
|2.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|19 - 12
|22
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 9
|20
|4.
|Краснодар
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 14
|20
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 11
|19
|6.
|Сочи
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 16
|17
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|9.
|Оренбург
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|14 - 26
|12
|10.
|Пари НН
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
|14.
|Факел
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 20
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|4
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|3.
|Ростов
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|8.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|10.
|Пари НН
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|11.
|Ахмат
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Факел
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 8
|10
|3.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|4.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|6.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Пари НН
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|10.
|Сочи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Оренбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 21
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|8 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (2)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|13 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|6 (4)
|Ростов
|Комличенко Николай
|7 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|Спартак Москва
|Рыбус Мацей
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит - Ростов
Исход игры
Зенит
76.6% (59)
Ничья
13% (10)
Ростов
10.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
77.19% (44)
Меньше
22.81% (13)
Обе команды забьют
Да
73.68% (42)
Нет
26.32% (15)
Популярный счёт
2:1 Зенит
28.6% (22)
2:0 Зенит
11.7% (9)
3:1 Зенит
10.4% (8)
2:2 Ничья
6.5% (5)
1:0 Зенит
3.9% (3)
3:0 Зенит
2.6% (2)
1:2 Ростов
2.6% (2)
3:2 Зенит
2.6% (2)
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