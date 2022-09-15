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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Зенит
 
Позже
Ростов
Прогнозы 77
Зенит 76.6% (59)
X 13% (10)
Ростов 10.4% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Ростов
10.50
6.20
9.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Зенит
Ростов

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

28 матчей

60.7%
21.4%
17.9%
17 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
18 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:1
ПЛ
1:0
КПП
0:5
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:5
ПЛ
0:2
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 6 0.6
Мостовой Андрей 5 0.5
Валле да Силва Маркус Вендел 5 0.5
Сергеев Иван 4 0.4
Кузяев Далер 2 (1) 0.2
Мантуан Густаво 2 0.2
Родригес Парисе Леонел Клаудио Луиз 1 0.1
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.1
Родригао де Соуза 1 0.1
Ловрен Деян 1 0.1
Кассьерра Матео 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Ерохин Александр 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Адамов Арсен 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 6 (1) 0.6
Полоз Дмитрий 6 (4) 0.6
Уткин Даниил 3 0.3
Глебов Данил 1 0.1
Байрамян Хорен 1 0.1
Мельников Степан 1 0.1
Осипенко Максим 1 (1) 0.1
Миронов Алексей 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сутормин Алексей 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Родригао де Соуза 1 0
Ловрен Деян 1 0
Барриос Вильмар 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Кузяев Далер 1 0
Малком Филипе 1 0
Валле да Силва Маркус Вендел 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 2 1
Полоз Дмитрий 3 0
Уткин Даниил 3 0
Миронов Алексей 3 0
Мелёхин Виктор 1 1
Чернов Евгений 2 0
Комличенко Николай 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Байрамян Хорен 1 0
Осипенко Максим 1 0
Голенков Егор 1 0
Сильянов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
8
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
16%
2
25%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
1
13%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
2
11%
2
25%
61-75
7
37%
2
25%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
5
56%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

28
19
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
3
11%
3
16%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
4
14%
4
21%
31-45
6
21%
3
16%
46-60
3
11%
4
21%
61-75
8
29%
4
21%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
1
25%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Спартак Москва - Зенит 3:0 Динамо Москва - Зенит 0:2 Крылья Советов - Зенит 2:0 Зенит - Оренбург 8:0
Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1
Ростов
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ахмат - Ростов 3:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 3:1 Ростов - Спартак Москва 4:2
Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 8 2 0 29 - 3 26
2. Ростов Заявка 10 6 4 0 19 - 12 22
3. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 21 - 9 20
4. Краснодар Заявка 10 6 2 2 21 - 14 20
5. Спартак Москва Заявка 10 6 1 3 22 - 11 19
6. Сочи Заявка 10 5 2 3 17 - 16 17
7. Динамо Москва Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
8. Ахмат Заявка 10 4 2 4 15 - 16 14
9. Оренбург Заявка 10 4 0 6 14 - 26 12
10. Пари НН Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
11. Крылья Советов Заявка 10 2 4 4 10 - 14 10
12. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
13. Химки Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8
14. Факел Заявка 10 1 5 4 13 - 20 8
15. Урал Заявка 10 1 1 8 5 - 19 4
16. Торпедо Москва Заявка 10 1 1 8 5 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Сочи Заявка 5 4 1 0 11 - 5 13
6. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
7. Спартак Москва Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
8. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
11. Ахмат Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Факел Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Химки Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Урал Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
2. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 13 - 8 10
3. Ахмат Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
4. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5. Крылья Советов Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
6. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
9. ЦСКА Москва Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
10. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
12. Локомотив Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
14. Химки Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
15. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
16. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 8 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 13 (1)
Зенит Малком Филипе 6 (4)
Ростов Комличенко Николай 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Оренбург Сиваков Михаил 5
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2022, осталось 2 дня 4 часа 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 77
    Зенит 76.6% (59)
    X 13% (10)
    Ростов 10.4% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Ростов
    10.50
    6.20
    9.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Зенит - Ростов

    Исход игры
    Зенит
    76.6% (59)
    Ничья
    13% (10)
    Ростов
    10.4% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.19% (44)
    Меньше
    22.81% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (42)
    Нет
    26.32% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    28.6% (22)
    2:0 Зенит
    11.7% (9)
    3:1 Зенит
    10.4% (8)
    2:2 Ничья
    6.5% (5)
    1:0 Зенит
    3.9% (3)
    3:0 Зенит
    2.6% (2)
    1:2 Ростов
    2.6% (2)
    3:2 Зенит
    2.6% (2)
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    Зенит
    Ростов
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