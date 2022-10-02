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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 136
Ахмат 22.8% (31)
X 43.4% (59)
Динамо Москва 33.8% (46)
-1
выиграет Ахмат, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Динамо Москва
2.70
3.60
3.35
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
88
Шелия
Гиорги
40
Уциев
Ризван
96
Быстров
Марат
23
Швец
Антон
8
Богосавац
Мирослав
11
Садулаев
Лечи
18
Камилов
Владислав
21
Олейников
Иван
94
Тимофеев
Артём
7
Бериша
Бернард
13
Конате
Мохамед
II
1
Шунин
Антон
2
Даса
Элазар
18
Маричаль
Перес
Николас
15
Сазонов
Саба
93
Лаксальт
Диего
47
Захарян
Арсен
17
Норманн
Матиас
74
Фомин
Даниил
20
Грулёв
Вячеслав
10
Смолов
Фёдор
13
Нгамалё
Николас
Ахмат
4-5-1
Динамо Москва
4-3-3

История личных встреч

Ахмат
Динамо Москва

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

29 матчей

24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.2%
58.6%
24.2%
5 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМК
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 3 0.3
Трошечкин Александр 2 0.2
Бериша Бернард 2 0.2
Тимофеев Артём 2 0.2
Журавлёв Юрий 1 0.1
Швец Антон 1 0.1
Садулаев Лечи 1 0.1
Ильин Владимир 1 0.1
Агаларов Гамид 1 0.1
Харин Евгений 1 0.1
Олейников Иван 0 0
Тодорович Дарко 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 4 (2) 0.4
Тюкавин Константин 3 0.3
Грулёв Вячеслав 2 0.2
Фомин Даниил 2 (2) 0.2
Макаров Денис 2 0.2
Захарян Арсен 1 0.1
Фернандес Роберто 1 0.1
Паршивлюк Сергей 0 0
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 5 0
Конате Мохамед II 2 1
Трошечкин Александр 3 0
Нижич Зоран 2 0
Бериша Бернард 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Быстров Марат 2 0
Опарин Михаил 0 1
Шелия Гиорги 1 0
Тимофеев Артём 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Садулаев Лечи 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 3 2
Захарян Арсен 3 1
Скопинцев Дмитрий 3 0
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Фомин Даниил 2 0
Макаров Денис 2 0
Карапузов Владислав 2 0
Сазонов Саба 2 0
Шунин Антон 1 0
Лаксальт Диего 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
43%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
30%
4
50%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

15
15
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
3
20%
1
7%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
5
33%
6
40%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
4
25%
3
25%
61-75
3
19%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ахмат - Ростов 3:1 Урал - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Пари НН 1:3
Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Оренбург 3:1 Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0
Динамо Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Зенит 0:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Сочи - Динамо Москва 2:1
Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 2 0 32 - 4 29
2. ЦСКА Москва Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
3. Ростов Заявка 11 6 4 1 20 - 15 22
4. Краснодар Заявка 10 6 2 2 21 - 14 20
5. Спартак Москва Заявка 10 6 1 3 22 - 11 19
6. Сочи Заявка 11 5 2 4 18 - 20 17
7. Динамо Москва Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
8. Оренбург Заявка 11 5 0 6 18 - 27 15
9. Ахмат Заявка 10 4 2 4 15 - 16 14
10. Пари НН Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
11. Крылья Советов Заявка 10 2 4 4 10 - 14 10
12. Факел Заявка 11 1 6 4 15 - 22 9
13. Локомотив Москва Заявка 11 2 3 6 15 - 22 9
14. Химки Заявка 11 2 2 7 12 - 21 8
15. Урал Заявка 11 2 1 8 9 - 21 7
16. Торпедо Москва Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Сочи Заявка 5 4 1 0 11 - 5 13
6. Оренбург Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
7. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Спартак Москва Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
9. Факел Заявка 5 1 3 1 8 - 9 6
10. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
11. Химки Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
12. Пари НН Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
13. Ахмат Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Урал Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
2. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 13 - 8 10
3. Ахмат Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
4. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
5. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Крылья Советов Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
7. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
10. Урал Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
12. Локомотив Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
14. Химки Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
15. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 8 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 13 (1)
Зенит Малком Филипе 7 (5)
Ростов Комличенко Николай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Оренбург Сиваков Михаил 5
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Ахмат - Динамо Москва

Исход игры
Ахмат
22.5% (31)
Ничья
43.5% (60)
Динамо Москва
34.1% (47)
Тотал 2.5
Больше
45% (54)
Меньше
55% (66)
Обе команды забьют
Да
88.33% (106)
Нет
11.67% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.4% (53)
1:2 Динамо Москва
20.3% (28)
2:1 Ахмат
13.8% (19)
1:0 Ахмат
5.1% (7)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:1 Динамо Москва
2.9% (4)
0:2 Динамо Москва
1.4% (2)
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