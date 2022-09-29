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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 57
Ахмат 14% (8)
X 43.9% (25)
Динамо Москва 42.1% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Динамо Москва
2.70
3.60
3.35
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ахмат
Динамо Москва

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

29 матчей

24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.2%
58.6%
24.2%
5 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМК
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 3 0.3
Трошечкин Александр 2 0.2
Бериша Бернард 2 0.2
Тимофеев Артём 2 0.2
Журавлёв Юрий 1 0.1
Швец Антон 1 0.1
Садулаев Лечи 1 0.1
Ильин Владимир 1 0.1
Агаларов Гамид 1 0.1
Харин Евгений 1 0.1
Олейников Иван 0 0
Тодорович Дарко 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 4 (2) 0.4
Тюкавин Константин 3 0.3
Грулёв Вячеслав 2 0.2
Фомин Даниил 2 (2) 0.2
Макаров Денис 2 0.2
Захарян Арсен 1 0.1
Фернандес Роберто 1 0.1
Паршивлюк Сергей 0 0
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 5 0
Конате Мохамед II 2 1
Трошечкин Александр 3 0
Нижич Зоран 2 0
Бериша Бернард 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Быстров Марат 2 0
Опарин Михаил 0 1
Шелия Гиорги 1 0
Тимофеев Артём 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Садулаев Лечи 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 3 2
Захарян Арсен 3 1
Скопинцев Дмитрий 3 0
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Фомин Даниил 2 0
Макаров Денис 2 0
Карапузов Владислав 2 0
Сазонов Саба 2 0
Шунин Антон 1 0
Лаксальт Диего 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
43%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
30%
4
50%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

15
15
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
3
20%
1
7%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
5
33%
6
40%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
4
25%
3
25%
61-75
3
19%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ахмат - Ростов 3:1 Урал - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Пари НН 1:3
Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Оренбург 3:1 Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0
Динамо Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Зенит 0:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Сочи - Динамо Москва 2:1
Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 8 2 0 29 - 3 26
2. Ростов Заявка 10 6 4 0 19 - 12 22
3. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 21 - 9 20
4. Краснодар Заявка 10 6 2 2 21 - 14 20
5. Спартак Москва Заявка 10 6 1 3 22 - 11 19
6. Сочи Заявка 10 5 2 3 17 - 16 17
7. Динамо Москва Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
8. Ахмат Заявка 10 4 2 4 15 - 16 14
9. Оренбург Заявка 10 4 0 6 14 - 26 12
10. Пари НН Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
11. Крылья Советов Заявка 10 2 4 4 10 - 14 10
12. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
13. Химки Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8
14. Факел Заявка 10 1 5 4 13 - 20 8
15. Урал Заявка 10 1 1 8 5 - 19 4
16. Торпедо Москва Заявка 10 1 1 8 5 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Сочи Заявка 5 4 1 0 11 - 5 13
6. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
7. Спартак Москва Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
8. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
11. Ахмат Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Факел Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Химки Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Урал Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
2. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 13 - 8 10
3. Ахмат Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
4. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5. Крылья Советов Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
6. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
9. ЦСКА Москва Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
10. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
12. Локомотив Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
14. Химки Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
15. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
16. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 8 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 13 (1)
Зенит Малком Филипе 6 (4)
Ростов Комличенко Николай 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Оренбург Сиваков Михаил 5
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2022, осталось 2 дня 7 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Ахмат 14% (8)
    X 43.9% (25)
    Динамо Москва 42.1% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Динамо Москва
    2.70
    3.60
    3.35
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Ахмат - Динамо Москва

    Исход игры
    Ахмат
    14% (8)
    Ничья
    43.9% (25)
    Динамо Москва
    42.1% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.62% (21)
    Меньше
    60.38% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    83.02% (44)
    Нет
    16.98% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.4% (23)
    1:2 Динамо Москва
    26.3% (15)
    2:1 Ахмат
    7% (4)
    1:0 Ахмат
    7% (4)
    0:1 Динамо Москва
    5.3% (3)
    0:2 Динамо Москва
    3.5% (2)
    2:2 Ничья
    3.5% (2)
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    Динамо Москва
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