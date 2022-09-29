Тур: 11. Стадион: Ахмат-Арена.
Позже
История личных встреч
Ахмат
Динамо Москва
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
29 матчей
24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
17.2%
58.6%
24.2%
5 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|3
|0.3
|Трошечкин Александр
|2
|0.2
|Бериша Бернард
|2
|0.2
|Тимофеев Артём
|2
|0.2
|Журавлёв Юрий
|1
|0.1
|Швец Антон
|1
|0.1
|Садулаев Лечи
|1
|0.1
|Ильин Владимир
|1
|0.1
|Агаларов Гамид
|1
|0.1
|Харин Евгений
|1
|0.1
|Олейников Иван
|0
|0
|Тодорович Дарко
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.4
|Тюкавин Константин
|3
|0.3
|Грулёв Вячеслав
|2
|0.2
|Фомин Даниил
|2 (2)
|0.2
|Макаров Денис
|2
|0.2
|Захарян Арсен
|1
|0.1
|Фернандес Роберто
|1
|0.1
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|Моро Никола
|0
|0
|Гагнидзе Лука
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швец Антон
|5
|0
|Конате Мохамед II
|2
|1
|Трошечкин Александр
|3
|0
|Нижич Зоран
|2
|0
|Бериша Бернард
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Быстров Марат
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Тимофеев Артём
|1
|0
|Агаларов Гамид
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Садулаев Лечи
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Роберто
|3
|2
|Захарян Арсен
|3
|1
|Скопинцев Дмитрий
|3
|0
|Гагнидзе Лука
|3
|0
|Моро Никола
|1
|1
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Макаров Денис
|2
|0
|Карапузов Владислав
|2
|0
|Сазонов Саба
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Лаксальт Диего
|1
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
43%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
30%
4
50%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
3
20%
1
7%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
5
33%
6
40%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
4
25%
3
25%
61-75
3
19%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ахмат - Ростов 3:1 Урал - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Пари НН 1:3
Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Оренбург 3:1 Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0
Динамо Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Зенит 0:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Сочи - Динамо Москва 2:1
Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 3
|26
|2.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|19 - 12
|22
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 9
|20
|4.
|Краснодар
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 14
|20
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 11
|19
|6.
|Сочи
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 16
|17
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|9.
|Оренбург
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|14 - 26
|12
|10.
|Пари НН
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
|14.
|Факел
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 20
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|4
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|3.
|Ростов
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|8.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|10.
|Пари НН
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|11.
|Ахмат
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Факел
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 8
|10
|3.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|4.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|6.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Пари НН
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|10.
|Сочи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Оренбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 21
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
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- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|8 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (2)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|13 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|6 (4)
|Ростов
|Комличенко Николай
|7 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|Спартак Москва
|Рыбус Мацей
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат - Динамо Москва
Исход игры
Ахмат
14% (8)
Ничья
43.9% (25)
Динамо Москва
42.1% (24)
Тотал 2.5
Больше
39.62% (21)
Меньше
60.38% (32)
Обе команды забьют
Да
83.02% (44)
Нет
16.98% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (23)
1:2 Динамо Москва
26.3% (15)
2:1 Ахмат
7% (4)
1:0 Ахмат
7% (4)
0:1 Динамо Москва
5.3% (3)
0:2 Динамо Москва
3.5% (2)
2:2 Ничья
3.5% (2)
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