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РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 155
Пари НН 7.1% (11)
X 12.9% (20)
Спартак Москва 80% (124)
-1
выиграет Спартак Москва, со счетом 1:3
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Спартак Москва
6.90
6.00
3.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гойло
Никита
5
Масоэро
Лукас
Габриэль
24
Гоцук
Кирилл
86
Агапов
Илья
89
Стоцкий
Дмитрий
10
Жоао
Фелисио
Мендеш
8
Майга
Мамаду
17
Набиуллин
Эльмир
14
Михайлов
Ярослав
93
Сулейманов
Тимур
94
Рыбчинский
Дмитрий
57
Селихов
Александр
97
Денисов
Даниил
32
Мевля
Миха
14
Джикия
Георгий
82
Хлусевич
Даниил
25
Пруцев
Данил
18
Умяров
Наиль
47
Зобнин
Роман
17
Зиньковский
Антон
11
Николсон
Шамар
10
Промес
Куинси
Пари НН
3-4-3
Спартак Москва
4-3-3

История личных встреч

Пари НН
Спартак Москва

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 5 0.5
Калинский Николай 4 (4) 0.4
Жоао Фелисио Мендеш 2 0.2
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.2
Стоцкий Дмитрий 1 0.1
Кротов Вячеслав 1 0.1
Гоцук Кирилл 1 0.1
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 8 0.8
Соболев Александр Сергеевич 4 0.4
Зобнин Роман 2 0.2
Мозес Виктор 2 0.2
Мартинс Кристофер 1 0.1
Рыбус Мацей 1 0.1
Игнатов Михаил 1 0.1
Зиньковский Антон 1 0.1
Денисов Даниил 1 0.1
Пруцев Данил 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 3 1
Майга Мамаду 4 0
Шарипов Альберт 3 0
Агапов Илья 3 0
Калинский Николай 2 0
Кротов Вячеслав 2 0
Рыбчинский Дмитрий 2 0
Александров Виктор 2 0
Жоао Фелисио Мендеш 2 0
Юлдошев Иброгимхалил 2 0
Стоцкий Дмитрий 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Кобесов Давид 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 5 0
Рыбус Мацей 3 1
Промес Куинси 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Зобнин Роман 1 0
Селихов Александр 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Маслов Павел 1 0
Литвинов Руслан 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
12
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
3
30%
5
42%
76-90

Пропущено

11
9
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
3
33%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
50%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
3
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

16
21
2 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
0
0%
2
10%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
8
50%
1
5%
61-75
5
31%
7
33%
76-90

Пропущено

18
12
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
3
25%
16-30
4
22%
2
17%
31-45
3
17%
6
50%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Краснодар - Пари НН 2:0 Пари НН - Оренбург 0:2 Пари НН - Химки 1:1 Ахмат - Пари НН 1:3
Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1
Спартак Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спартак Москва - Зенит 3:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Ростов - Спартак Москва 4:2
Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 2 0 32 - 4 29
2. ЦСКА Москва Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
3. Ростов Заявка 11 6 4 1 20 - 15 22
4. Краснодар Заявка 10 6 2 2 21 - 14 20
5. Спартак Москва Заявка 10 6 1 3 22 - 11 19
6. Сочи Заявка 11 5 2 4 18 - 20 17
7. Динамо Москва Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
8. Оренбург Заявка 11 5 0 6 18 - 27 15
9. Ахмат Заявка 10 4 2 4 15 - 16 14
10. Пари НН Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
11. Крылья Советов Заявка 10 2 4 4 10 - 14 10
12. Факел Заявка 11 1 6 4 15 - 22 9
13. Локомотив Москва Заявка 11 2 3 6 15 - 22 9
14. Химки Заявка 11 2 2 7 12 - 21 8
15. Урал Заявка 11 2 1 8 9 - 21 7
16. Торпедо Москва Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Сочи Заявка 5 4 1 0 11 - 5 13
6. Оренбург Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
7. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Спартак Москва Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
9. Факел Заявка 5 1 3 1 8 - 9 6
10. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
11. Химки Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
12. Пари НН Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
13. Ахмат Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Урал Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
2. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 13 - 8 10
3. Ахмат Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
4. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
5. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Крылья Советов Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
7. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
10. Урал Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
12. Локомотив Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
14. Химки Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
15. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 8 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 13 (1)
Зенит Малком Филипе 7 (5)
Ростов Комличенко Николай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Оренбург Сиваков Михаил 5
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток прозвучал. Матч начался. С центра поля разыграли игроки "Пари НН".
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Пари НН - Спартак Москва

Исход игры
Пари НН
7.4% (12)
Ничья
12.3% (20)
Спартак Москва
80.4% (131)
Тотал 2.5
Больше
69.17% (83)
Меньше
30.83% (37)
Обе команды забьют
Да
76.67% (92)
Нет
23.33% (28)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
38% (62)
0:2 Спартак Москва
8% (13)
1:1 Ничья
7.4% (12)
0:1 Спартак Москва
7.4% (12)
1:3 Спартак Москва
6.7% (11)
2:2 Ничья
3.1% (5)
0:3 Спартак Москва
1.8% (3)
2:1 Пари НН
1.2% (2)
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