да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|5
|0.5
|Калинский Николай
|4 (4)
|0.4
|Жоао Фелисио Мендеш
|2
|0.2
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0.2
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.1
|Кротов Вячеслав
|1
|0.1
|Гоцук Кирилл
|1
|0.1
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Куинси
|8
|0.8
|Соболев Александр Сергеевич
|4
|0.4
|Зобнин Роман
|2
|0.2
|Мозес Виктор
|2
|0.2
|Мартинс Кристофер
|1
|0.1
|Рыбус Мацей
|1
|0.1
|Игнатов Михаил
|1
|0.1
|Зиньковский Антон
|1
|0.1
|Денисов Даниил
|1
|0.1
|Пруцев Данил
|0
|0
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Джикия Георгий
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|3
|1
|Майга Мамаду
|4
|0
|Шарипов Альберт
|3
|0
|Агапов Илья
|3
|0
|Калинский Николай
|2
|0
|Кротов Вячеслав
|2
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|Александров Виктор
|2
|0
|Жоао Фелисио Мендеш
|2
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|0
|Рыбус Мацей
|3
|1
|Промес Куинси
|3
|0
|Хлусевич Даниил
|3
|0
|Зобнин Роман
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Маслов Павел
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|32 - 4
|29
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 15
|22
|4.
|Краснодар
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 14
|20
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 11
|19
|6.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 20
|17
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|Оренбург
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|18 - 27
|15
|9.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|10.
|Пари НН
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|12.
|Факел
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|15 - 22
|9
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 22
|9
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 21
|7
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|3.
|Ростов
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|6.
|Оренбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|9.
|Факел
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 11
|6
|11.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|12.
|Пари НН
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|13.
|Ахмат
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 8
|10
|3.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|4.
|Ростов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|7.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|Пари НН
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|10.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|11.
|Сочи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Оренбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 21
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|15.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|8 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (2)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|13 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|7 (5)
|Ростов
|Комличенко Николай
|8 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|Спартак Москва
|Рыбус Мацей
|1 3