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РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 63
Пари НН 9.5% (6)
X 12.7% (8)
Спартак Москва 77.8% (49)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Спартак Москва
5.40
5.10
3.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Пари НН
Спартак Москва

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 5 0.5
Калинский Николай 4 (4) 0.4
Жоао Фелисио Мендеш 2 0.2
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.2
Стоцкий Дмитрий 1 0.1
Кротов Вячеслав 1 0.1
Гоцук Кирилл 1 0.1
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 8 0.8
Соболев Александр Сергеевич 4 0.4
Зобнин Роман 2 0.2
Мозес Виктор 2 0.2
Мартинс Кристофер 1 0.1
Рыбус Мацей 1 0.1
Игнатов Михаил 1 0.1
Зиньковский Антон 1 0.1
Денисов Даниил 1 0.1
Пруцев Данил 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 3 1
Майга Мамаду 4 0
Шарипов Альберт 3 0
Агапов Илья 3 0
Калинский Николай 2 0
Кротов Вячеслав 2 0
Рыбчинский Дмитрий 2 0
Александров Виктор 2 0
Жоао Фелисио Мендеш 2 0
Юлдошев Иброгимхалил 2 0
Стоцкий Дмитрий 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Кобесов Давид 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 5 0
Рыбус Мацей 3 1
Промес Куинси 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Зобнин Роман 1 0
Селихов Александр 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Маслов Павел 1 0
Литвинов Руслан 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
12
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
3
30%
5
42%
76-90

Пропущено

11
9
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
3
33%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
50%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
3
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

16
21
2 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
0
0%
2
10%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
8
50%
1
5%
61-75
5
31%
7
33%
76-90

Пропущено

18
12
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
3
25%
16-30
4
22%
2
17%
31-45
3
17%
6
50%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Краснодар - Пари НН 2:0 Пари НН - Оренбург 0:2 Пари НН - Химки 1:1 Ахмат - Пари НН 1:3
Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1
Спартак Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спартак Москва - Зенит 3:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Ростов - Спартак Москва 4:2
Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 8 2 0 29 - 3 26
2. Ростов Заявка 10 6 4 0 19 - 12 22
3. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 21 - 9 20
4. Краснодар Заявка 10 6 2 2 21 - 14 20
5. Спартак Москва Заявка 10 6 1 3 22 - 11 19
6. Сочи Заявка 10 5 2 3 17 - 16 17
7. Динамо Москва Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
8. Ахмат Заявка 10 4 2 4 15 - 16 14
9. Оренбург Заявка 10 4 0 6 14 - 26 12
10. Пари НН Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
11. Крылья Советов Заявка 10 2 4 4 10 - 14 10
12. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
13. Химки Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8
14. Факел Заявка 10 1 5 4 13 - 20 8
15. Урал Заявка 10 1 1 8 5 - 19 4
16. Торпедо Москва Заявка 10 1 1 8 5 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Сочи Заявка 5 4 1 0 11 - 5 13
6. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
7. Спартак Москва Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
8. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
11. Ахмат Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Факел Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Химки Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Урал Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
2. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 13 - 8 10
3. Ахмат Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
4. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5. Крылья Советов Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
6. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
9. ЦСКА Москва Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
10. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
12. Локомотив Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
14. Химки Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
15. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
16. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 8 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 13 (1)
Зенит Малком Филипе 6 (4)
Ростов Комличенко Николай 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Оренбург Сиваков Михаил 5
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2022, осталось 2 дня 7 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 63
    Пари НН 9.5% (6)
    X 12.7% (8)
    Спартак Москва 77.8% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    Спартак Москва
    5.40
    5.10
    3.75
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Пари НН - Спартак Москва

    Исход игры
    Пари НН
    9.5% (6)
    Ничья
    12.7% (8)
    Спартак Москва
    77.8% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.04% (35)
    Меньше
    33.96% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    71.7% (38)
    Нет
    28.3% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    38.1% (24)
    0:1 Спартак Москва
    11.1% (7)
    0:2 Спартак Москва
    9.5% (6)
    1:1 Ничья
    7.9% (5)
    1:3 Спартак Москва
    6.3% (4)
    2:1 Пари НН
    4.8% (3)
    0:3 Спартак Москва
    3.2% (2)
    2:2 Ничья
    3.2% (2)
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    Пари НН
    Спартак Москва
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