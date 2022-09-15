Тур: 11. Стадион: Нижний Новгород.
Позже
История личных встреч
Пари НН
Спартак Москва
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|5
|0.5
|Калинский Николай
|4 (4)
|0.4
|Жоао Фелисио Мендеш
|2
|0.2
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0.2
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.1
|Кротов Вячеслав
|1
|0.1
|Гоцук Кирилл
|1
|0.1
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Куинси
|8
|0.8
|Соболев Александр Сергеевич
|4
|0.4
|Зобнин Роман
|2
|0.2
|Мозес Виктор
|2
|0.2
|Мартинс Кристофер
|1
|0.1
|Рыбус Мацей
|1
|0.1
|Игнатов Михаил
|1
|0.1
|Зиньковский Антон
|1
|0.1
|Денисов Даниил
|1
|0.1
|Пруцев Данил
|0
|0
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Джикия Георгий
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|3
|1
|Майга Мамаду
|4
|0
|Шарипов Альберт
|3
|0
|Агапов Илья
|3
|0
|Калинский Николай
|2
|0
|Кротов Вячеслав
|2
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|Александров Виктор
|2
|0
|Жоао Фелисио Мендеш
|2
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|0
|Рыбус Мацей
|3
|1
|Промес Куинси
|3
|0
|Хлусевич Даниил
|3
|0
|Зобнин Роман
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Маслов Павел
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
12
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
3
30%
5
42%
76-90
Пропущено
11
9
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
3
33%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
50%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
3
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
16
21
2 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
0
0%
2
10%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
8
50%
1
5%
61-75
5
31%
7
33%
76-90
Пропущено
18
12
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
3
25%
16-30
4
22%
2
17%
31-45
3
17%
6
50%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Краснодар - Пари НН 2:0 Пари НН - Оренбург 0:2 Пари НН - Химки 1:1 Ахмат - Пари НН 1:3
Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1
Спартак Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спартак Москва - Зенит 3:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Ростов - Спартак Москва 4:2
Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 3
|26
|2.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|19 - 12
|22
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 9
|20
|4.
|Краснодар
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 14
|20
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 11
|19
|6.
|Сочи
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 16
|17
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|9.
|Оренбург
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|14 - 26
|12
|10.
|Пари НН
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
|14.
|Факел
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 20
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|4
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|3.
|Ростов
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|8.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|10.
|Пари НН
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|11.
|Ахмат
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Факел
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 8
|10
|3.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|4.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|6.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Пари НН
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|10.
|Сочи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Оренбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 21
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|8 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (2)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|13 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|6 (4)
|Ростов
|Комличенко Николай
|7 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|Спартак Москва
|Рыбус Мацей
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Пари НН - Спартак Москва
Исход игры
Пари НН
9.5% (6)
Ничья
12.7% (8)
Спартак Москва
77.8% (49)
Тотал 2.5
Больше
66.04% (35)
Меньше
33.96% (18)
Обе команды забьют
Да
71.7% (38)
Нет
28.3% (15)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
38.1% (24)
0:1 Спартак Москва
11.1% (7)
0:2 Спартак Москва
9.5% (6)
1:1 Ничья
7.9% (5)
1:3 Спартак Москва
6.3% (4)
2:1 Пари НН
4.8% (3)
0:3 Спартак Москва
3.2% (2)
2:2 Ничья
3.2% (2)
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