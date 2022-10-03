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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Крылья Советов
0:0
Первый тайм: 2'
Краснодар
0'
Прогнозы 169
Крылья Советов 18.9% (32)
X 35.5% (60)
Краснодар 45.6% (77)
0
выиграет Крылья Советов, со счетом 2:1
Крылатые
Крон #
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Краснодар
3.85
3.72
4.10
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Крылья Советов
Краснодар

История личных встреч

Крылья Советов
Краснодар

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

22 матча

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ТМК
1:0
ПЛ
4:2
ТМК
2:1
ПЛ
1:0
К
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
К
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 4 0.4
Ежов Роман 2 0.2
Коваленко Александр 1 0.1
Якуба Денис 1 0.1
Пиняев Сергей 1 0.1
Шитов Владислав 1 0.1
Бейл Гленн 0 0
Горшков Юрий 0 0
Соколов Артём 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 8 (3) 0.8
Олусегун Олакунле 3 0.3
Кордоба Джон 2 0.2
Рамирес Кристиан 2 0.2
Ионов Алексей 2 0.2
Кривцов Никита 1 0.1
Ахметов Ильзат 1 0.1
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.1
Кутовой Максим 1 0.1
Баньяц Михайло 0 0
Фортеш Башиеза Жоау Педру 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдатенков Александр 3 0
Ежов Роман 3 0
Евгеньев Роман 2 0
Коваленко Александр 1 0
Зотов Георгий 1 0
Бейл Гленн 1 0
Гапонов Илья 1 0
Глушенков Максим 1 0
Ломаев Иван 1 0
Витюгов Максим 1 0
Горшков Юрий 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ионов Алексей 3 0
Кривцов Никита 3 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Баньяц Михайло 2 0
Черников Александр 0 1
Да Силва Панталеао Кайо Фернандо 1 0
Кордоба Джон 1 0
Рамирес Кристиан 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Фортеш Башиеза Жоау Педру 1 0
Олусегун Олакунле 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
2
100%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
2
22%
4
29%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
1
11%
4
29%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
4
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Забито

11
23
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
9%
1
4%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
1
9%
4
17%
31-45
2
18%
8
35%
46-60
5
45%
2
9%
61-75
1
9%
5
22%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
5
38%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
3
23%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Факел - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 2:0 Химки - Крылья Советов 0:0
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1
Краснодар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Краснодар - Пари НН 2:0 Краснодар - Химки 3:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1
Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 2 0 32 - 4 29
2. ЦСКА Москва Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
3. Ростов Заявка 11 6 4 1 20 - 15 22
4. Спартак Москва Заявка 11 7 1 3 24 - 12 22
5. Краснодар 0:0 Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
6. Сочи Заявка 11 5 2 4 18 - 20 17
7. Ахмат Заявка 11 5 2 4 17 - 17 17
8. Динамо Москва Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
9. Оренбург Заявка 11 5 0 6 18 - 27 15
10. Пари НН Заявка 11 3 3 5 17 - 20 12
11. Крылья Советов 0:0 Заявка 11 2 5 4 10 - 14 11
12. Факел Заявка 11 1 6 4 15 - 22 9
13. Локомотив Москва Заявка 11 2 3 6 15 - 22 9
14. Химки Заявка 11 2 2 7 12 - 21 8
15. Урал Заявка 11 2 1 8 9 - 21 7
16. Торпедо Москва Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Краснодар 0:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Сочи Заявка 5 4 1 0 11 - 5 13
6. Оренбург Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
7. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Спартак Москва Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 5 1 3 1 8 - 9 6
11. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
12. Химки Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
13. Пари НН Заявка 6 1 2 3 11 - 13 5
14. Урал Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16. Крылья Советов 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3. Ахмат Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
4. Краснодар 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
6. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
7. Крылья Советов 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
8. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Динамо Москва Заявка 5 1 2 2 9 - 9 5
10. Урал Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
12. Локомотив Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
14. Химки Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
15. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 10 (4)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 13 (1)
Зенит Малком Филипе 7 (5)
Ростов Комличенко Николай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Оренбург Сиваков Михаил 5
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Крылья Советов 0:0 Краснодар

Исход игры
Крылья Советов
18.9% (32)
Ничья
35.5% (60)
Краснодар
45.6% (77)
Тотал 2.5
Больше
56.56% (69)
Меньше
43.44% (53)
Обе команды забьют
Да
93.44% (114)
Нет
6.56% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.6% (45)
1:2 Краснодар
26.6% (45)
2:1 Крылья Советов
6.5% (11)
2:2 Ничья
3.6% (6)
2:3 Краснодар
2.4% (4)
0:1 Краснодар
2.4% (4)
1:0 Крылья Советов
1.8% (3)
1:3 Краснодар
1.8% (3)
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Крылья Советов
Краснодар
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