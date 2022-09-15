Тур: 11. Стадион: Солидарность Арена.
Позже
История личных встреч
Крылья Советов
Краснодар
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
22 матча
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|4
|0.4
|Ежов Роман
|2
|0.2
|Коваленко Александр
|1
|0.1
|Якуба Денис
|1
|0.1
|Пиняев Сергей
|1
|0.1
|Шитов Владислав
|1
|0.1
|Бейл Гленн
|0
|0
|Горшков Юрий
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|8 (3)
|0.8
|Олусегун Олакунле Джуниор
|3
|0.3
|Кордоба Джон
|2
|0.2
|Рамирес Кристиан
|2
|0.2
|Ионов Алексей
|2
|0.2
|Кривцов Никита
|1
|0.1
|Ахметов Ильзат
|1
|0.1
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.1
|Кутовой Максим
|1
|0.1
|Баньяц Михайло
|0
|0
|Фортеш Башиеза Жоау Педру
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солдатенков Александр
|3
|0
|Ежов Роман
|3
|0
|Евгеньев Роман
|2
|0
|Коваленко Александр
|1
|0
|Зотов Георгий
|1
|0
|Бейл Гленн
|1
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Ломаев Иван
|1
|0
|Витюгов Максим
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ионов Алексей
|3
|0
|Кривцов Никита
|3
|0
|Сафонов Матвей
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Баньяц Михайло
|2
|0
|Черников Александр
|0
|1
|Да Силва Панталеао Кайо Фернандо
|1
|0
|Кордоба Джон
|1
|0
|Рамирес Кристиан
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0
|Фортеш Башиеза Жоау Педру
|1
|0
|Олусегун Олакунле Джуниор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
2
100%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
2
22%
4
29%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
1
11%
4
29%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
4
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Забито
11
23
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
9%
1
4%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
1
9%
4
17%
31-45
2
18%
8
35%
46-60
5
45%
2
9%
61-75
1
9%
5
22%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
5
38%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
3
23%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Факел - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 2:0 Химки - Крылья Советов 0:0
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1
Краснодар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Краснодар - Пари НН 2:0 Краснодар - Химки 3:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1
Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 3
|26
|2.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|19 - 12
|22
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 9
|20
|4.
|Краснодар
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 14
|20
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 11
|19
|6.
|Сочи
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 16
|17
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|9.
|Оренбург
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|14 - 26
|12
|10.
|Пари НН
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
|14.
|Факел
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 20
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|4
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|3.
|Ростов
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|8.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|10.
|Пари НН
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|11.
|Ахмат
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Факел
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 8
|10
|3.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|4.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|6.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Пари НН
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|10.
|Сочи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Оренбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 21
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|8 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (2)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|13 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|6 (4)
|Ростов
|Комличенко Николай
|7 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|Спартак Москва
|Рыбус Мацей
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Крылья Советов - Краснодар
Исход игры
Крылья Советов
14.1% (9)
Ничья
29.7% (19)
Краснодар
56.3% (36)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (40)
Меньше
33.33% (20)
Обе команды забьют
Да
93.33% (56)
Нет
6.67% (4)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
46.9% (30)
1:1 Ничья
25% (16)
2:1 Крылья Советов
9.4% (6)
2:2 Ничья
4.7% (3)
0:1 Краснодар
3.1% (2)
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