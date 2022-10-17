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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Сампдория
0:1
Первый тайм: 15'
Рома
0'
0:1
9' Пенальти
Пеллегрини Лоренцо

Ход матча

9'
0:1
Пеллегрини Лоренцо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 145
Сампдория 4.8% (7)
X 9% (13)
Рома 86.2% (125)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Рома
5.40
7.10
5.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
37
Лерис
Мехди
8
Ринкон
Томас
4
Вильяр
Гонсало
7
Джуричич
Филип
23
Габбьядини
Маноло
10
Капуто
Франческо
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
59
Залевски
Никола
92
Эль-Шаарави
Стефан
20
Камара
Мохамед
III
4
Кристанте
Бриан
7
Пеллегрини
Лоренцо
11
Белотти
Андреа
9
Абрахам
Тэмми
Сампдория
4-4-2
Рома
3-4-1-2

История личных встреч

Сампдория
Рома

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
71.4%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

32 матча

25%
25%
50%
8 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

15.6%
50%
34.4%
5 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.1%
25%
46.9%
9 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
4:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
3:2
К
4:0
СA
3:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:0
СA
3:0
К
1:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
2:2
СA
2:0
СA
0:3
К
1:0
К
1:1
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричич Филип 2 0.2
Капуто Франческо 1 0.1
Габбьядини Маноло 1 0.1
Сабири Абдельхамид 1 0.1
Ринкон Томас 0 0
Ауджелло Томмазо 0 0
Лерис Мехди 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 5 (1) 0.5
Смоллинг Крис 3 0.3
Абрахам Тэмми 2 0.2
Пеллегрини Лоренцо 1 (1) 0.1
Кристанте Бриан 1 0.1
Ибаньес Рожер 1 0.1
Спинаццола Леонардо 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерис Мехди 4 0
Джуричич Филип 3 0
Верре Валерио 3 0
Феррари Алекс 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Сабири Абдельхамид 2 0
Ринкон Томас 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Колли Омар 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозе Моуринью 1 1
Смоллинг Крис 2 0
Манчини Джанлука 2 0
Челик Мехмет 2 0
Матич Неманья 1 0
Дибала Пауло 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Ибаньес Рожер 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
2
29%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
5
42%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

15
9
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
20%
2
22%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
3
20%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Болонья - Сампдория 1:1 Сампдория - Монца 0:3 Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2
Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0
Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бетис - Рома 1:1 Рома - Лечче 2:1 Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2
Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 10 8 2 0 25 - 9 26
2. Аталанта Заявка 10 7 3 0 16 - 6 24
3. Милан Заявка 10 7 2 1 20 - 10 23
4. Рома 1:0 Заявка 10 7 1 2 13 - 9 22
5. Лацио Заявка 10 6 3 1 21 - 5 21
6. Удинезе Заявка 10 6 3 1 19 - 10 21
7. Интер Милан Заявка 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Ювентус Заявка 10 4 4 2 13 - 7 16
9. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
10. Эмполи Заявка 10 2 5 3 9 - 11 11
11. Торино Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
12. Монца Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
13. Салернитана Заявка 10 2 4 4 12 - 16 10
14. Фиорентина Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
15. Специя Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
16. Лечче Заявка 9 1 4 4 8 - 11 7
17. Болонья Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
18. Верона Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
19. Кремонезе Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
20. Сампдория 0:1 Заявка 10 0 3 7 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Лацио Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
3. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
4. Интер Милан Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
5. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
6. Аталанта Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
7. Удинезе Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8. Рома 1:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
9. Специя Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
10. Фиорентина Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
11. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Салернитана Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
13. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Верона Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Сампдория 0:1 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома 1:0 Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Милан Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
5. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
6. Лацио Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
7. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
8. Эмполи Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Монца Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Лечче Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
18. Сампдория 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Болонья Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя Заявка 5 0 0 5 0 - 12 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (3)
Рома Дибала Пауло 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Сассуоло Феррари Джанмарко 5
Удинезе Бекао Родриго 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Залевский справа навесил к воротам, где Феррари опередил вверху игроков "Ромы" и выбил мяч из штрафной площади.
  • Угловой
    14'
    Ауджелло от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
  • 13'
    Вильяр слева на вираже не смог уйти от Белотти.
  • 12'
    "Сампдория" покатала мяч на чужой половине поля. На ударную позицию никому выйти не удалось.
  • 11'
    Камара слева продвинулся вперёд, но навес к штрафной площади на Абрахама не решился делать. Передачу Мохамед сделал на свою половину поля.
  • Пенальти
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ПЕЛЛЕГРИНИ!!! Пеллегрини с одиннадцатиметровой отметки пробил в левый верхний угол. Аудеро угадал направление удара, но мяч достать не смог.
  • Пенальти!
    8'
    После просмотра повтора Ди Бельо назначил пенальти.
  • Видеоповтор
    7'
    Ди Бельо отправился смотреть повтор. Мяч попал в руку одному из защитников "Сампдории" в штрафной площади. Феррари это был.
  • 6'
    Постепенно "Рома" переместила игру к штрафной площади хозяев. На ударную позицию никто не выходит.
  • 5'
    Пеллегрини по центру прорвался к штрафной площади хозяев, но Колли сумел вынести мяч в аут.
  • 4'
    Белотти на правом фланге не смог переиграть Вильяра. Пока всё проходит даже без попыток нанести удар в сторону ворот.
  • Угловой
    3'
    Джуричич исполнил первый угловой удар в матче. Подача получилась очень слабой, и соперники мяч перехватили.
  • 2'
    "Сампдория" играет в синих футболках и белых трусах, "Рома" - в бордовой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Луиджи Феррарис"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча десятого тура Итальянской Серии А, в котором сыграют «Сампдория» и «Рома». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
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    Прогнозы на матч Сампдория 0:1 Рома

    Исход игры
    Сампдория
    4.8% (7)
    Ничья
    9% (13)
    Рома
    86.2% (125)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.02% (72)
    Меньше
    40.98% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    64.75% (79)
    Нет
    35.25% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    42.8% (62)
    0:1 Рома
    17.2% (25)
    0:2 Рома
    10.3% (15)
    1:1 Ничья
    4.8% (7)
    1:3 Рома
    4.1% (6)
    2:1 Сампдория
    2.1% (3)
    1:0 Сампдория
    2.1% (3)
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    Сампдория
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