ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ПЕЛЛЕГРИНИ!!! Пеллегрини с одиннадцатиметровой отметки пробил в левый верхний угол. Аудеро угадал направление удара, но мяч достать не смог.

Камара слева продвинулся вперёд, но навес к штрафной площади на Абрахама не решился делать. Передачу Мохамед сделал на свою половину поля.

"Сампдория" покатала мяч на чужой половине поля. На ударную позицию никому выйти не удалось.

Вильяр слева на вираже не смог уйти от Белотти.

Ауджелло от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.

Залевский справа навесил к воротам, где Феррари опередил вверху игроков "Ромы" и выбил мяч из штрафной площади.

7' Ди Бельо отправился смотреть повтор. Мяч попал в руку одному из защитников "Сампдории" в штрафной площади. Феррари это был.

6' Постепенно "Рома" переместила игру к штрафной площади хозяев. На ударную позицию никто не выходит.

5' Пеллегрини по центру прорвался к штрафной площади хозяев, но Колли сумел вынести мяч в аут.

4' Белотти на правом фланге не смог переиграть Вильяра. Пока всё проходит даже без попыток нанести удар в сторону ворот.

3' Джуричич исполнил первый угловой удар в матче. Подача получилась очень слабой, и соперники мяч перехватили.

2' "Сампдория" играет в синих футболках и белых трусах, "Рома" - в бордовой форме.