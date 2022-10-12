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Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Сампдория
 
Позже
Рома
Прогнозы 52
Сампдория 7.7% (4)
X 9.6% (5)
Рома 82.7% (43)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Рома
5.59
3.92
5.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Сампдория
Рома

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
71.4%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

32 матча

25%
25%
50%
8 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

15.6%
50%
34.4%
5 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.1%
25%
46.9%
9 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
4:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
3:2
К
4:0
СA
3:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:0
СA
3:0
К
1:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
2:2
СA
2:0
СA
0:3
К
1:0
К
1:1
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричич Филип 2 0.22
Капуто Франческо 1 0.11
Габбьядини Маноло 1 0.11
Сабири Абдельхамид 1 0.11
Ринкон Томас 0 0
Ауджелло Томмазо 0 0
Лерис Мехди 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 5 (1) 0.56
Смоллинг Крис 3 0.33
Абрахам Тэмми 2 0.22
Кристанте Бриан 1 0.11
Ибаньес Рожер 1 0.11
Пеллегрини Лоренцо 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерис Мехди 4 0
Джуричич Филип 3 0
Верре Валерио 3 0
Феррари Алекс 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Сабири Абдельхамид 2 0
Ринкон Томас 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Колли Омар 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозе Моуринью 1 1
Смоллинг Крис 2 0
Манчини Джанлука 2 0
Челик Мехмет 2 0
Матич Неманья 1 0
Дибала Пауло 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Ибаньес Рожер 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
2
29%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
5
42%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

15
9
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
20%
2
22%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
3
20%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Болонья - Сампдория 1:1 Сампдория - Монца 0:3 Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2
Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0
Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бетис - Рома 1:1 Рома - Лечче 2:1 Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2
Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 9 7 2 0 22 - 7 23
2. Аталанта Заявка 9 6 3 0 14 - 5 21
3. Лацио Заявка 9 6 2 1 21 - 5 20
4. Милан Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
5. Удинезе Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
6. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 9 19
7. Интер Милан Заявка 9 5 0 4 16 - 14 15
8. Ювентус Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Торино Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
11. Монца Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
12. Салернитана Заявка 9 2 4 3 12 - 14 10
13. Фиорентина Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
14. Специя Заявка 9 2 2 5 7 - 17 8
15. Эмполи Заявка 9 1 5 3 8 - 11 8
16. Лечче Заявка 9 1 4 4 8 - 11 7
17. Болонья Заявка 9 1 4 4 8 - 14 7
18. Верона Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
19. Кремонезе Заявка 9 0 3 6 7 - 19 3
20. Сампдория Заявка 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
3. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
4. Удинезе Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
5. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
6. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
7. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
8. Аталанта Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
10. Фиорентина Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
11. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Салернитана Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
13. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Торино Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
16. Верона Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Эмполи Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Удинезе Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
5. Лацио Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
6. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
8. Эмполи Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Монца Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
12. Лечче Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
13. Салернитана Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
15. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
16. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Болонья Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
20. Специя Заявка 5 0 0 5 0 - 12 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Рома Дибала Пауло 6 (2)
Ювентус Влахович Душан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Фиорентина Роша Игор II 1 3
Верона Чеккерини Федерико 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2022, осталось 2 дня 10 часов 16 минут.

    Главный судья: Ди Бельо Марко

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Сампдория 7.7% (4)
    X 9.6% (5)
    Рома 82.7% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сампдория
    Ничья
    Рома
    5.59
    3.92
    5.40
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Сампдория - Рома

    Исход игры
    Сампдория
    7.7% (4)
    Ничья
    9.6% (5)
    Рома
    82.7% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    58% (29)
    Меньше
    42% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    68% (34)
    Нет
    32% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    48.1% (25)
    0:1 Рома
    17.3% (9)
    1:1 Ничья
    9.6% (5)
    0:2 Рома
    9.6% (5)
    2:1 Сампдория
    3.8% (2)
    1:0 Сампдория
    3.8% (2)
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    Сампдория
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