Тур: 10. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Ди Бельо Марко
История личных встреч
Сампдория
Рома
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
71.4%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
32 матча
25%
25%
50%
8 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
15.6%
50%
34.4%
5 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.1%
25%
46.9%
9 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричич Филип
|2
|0.22
|Капуто Франческо
|1
|0.11
|Габбьядини Маноло
|1
|0.11
|Сабири Абдельхамид
|1
|0.11
|Ринкон Томас
|0
|0
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
|Лерис Мехди
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|5 (1)
|0.56
|Смоллинг Крис
|3
|0.33
|Абрахам Тэмми
|2
|0.22
|Кристанте Бриан
|1
|0.11
|Ибаньес Рожер
|1
|0.11
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лерис Мехди
|4
|0
|Джуричич Филип
|3
|0
|Верре Валерио
|3
|0
|Феррари Алекс
|3
|0
|Марко Джампаоло
|1
|1
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Сабири Абдельхамид
|2
|0
|Ринкон Томас
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозе Моуринью
|1
|1
|Смоллинг Крис
|2
|0
|Манчини Джанлука
|2
|0
|Челик Мехмет
|2
|0
|Матич Неманья
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Кристанте Бриан
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Ибаньес Рожер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
2
29%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
5
42%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
15
9
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
20%
2
22%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
3
20%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Болонья - Сампдория 1:1 Сампдория - Монца 0:3 Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2
Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0
Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бетис - Рома 1:1 Рома - Лечче 2:1 Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2
Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 7
|23
|2.
|Аталанта
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|14 - 5
|21
|3.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 5
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|5.
|Удинезе
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|6.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 9
|19
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Ювентус
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|11.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|12.
|Салернитана
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|14.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 17
|8
|15.
|Эмполи
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|16.
|Лечче
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 11
|7
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Ювентус
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|4.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|5.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|6.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|8.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|12.
|Салернитана
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|13.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|14.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|16.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|4.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 1
|8
|6.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|8.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Лечче
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|14.
|Ювентус
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|16.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|18.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 12
|0
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|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Рома
|Дибала Пауло
|6 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6 (1)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 3
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сампдория - Рома
Исход игры
Сампдория
7.7% (4)
Ничья
9.6% (5)
Рома
82.7% (43)
Тотал 2.5
Больше
58% (29)
Меньше
42% (21)
Обе команды забьют
Да
68% (34)
Нет
32% (16)
Популярный счёт
1:2 Рома
48.1% (25)
0:1 Рома
17.3% (9)
1:1 Ничья
9.6% (5)
0:2 Рома
9.6% (5)
2:1 Сампдория
3.8% (2)
1:0 Сампдория
3.8% (2)
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