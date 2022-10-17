Тур: 27.
1:0
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаAlex Douglas
1:0
41' ГолХейер Мелкер
87' Желтая карточкаCamil Jebara
90' Желтая карточкаТкач Александр
90'+6
Ход матча
31'
41'
1:0
87'
90'
16
Jesper
Strid
15
Эгнелль
Адам
20
Camil
Jebara
10
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper StridПолузащитник
-
15 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Camil JebaraНападающий
- Нападающий
-
10 Хейер МелкерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бликст ЯкобПолузащитник
-
14 Перссон ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Max LarssonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
-
22 Павлик МихалПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Ландскруна
Вестерос
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олссон Линус
|6
|0.22
|Перссон Эрик
|5
|0.19
|Ousmane Diawara
|5
|0.19
|Эгнелль Адам
|4
|0.15
|Оттоссон Филип
|3
|0.11
|Camil Jebara
|3
|0.11
|Рапп Йохан
|2
|0.07
|Хейер Мелкер
|2
|0.07
|Дзабич Робин
|2
|0.07
|Jesper Strid
|1
|0.04
|Edvin Dahlqvist
|1
|0.04
|Viktor Ekblom
|1
|0.04
|Бликст Якоб
|0
|0
|Ткач Александр
|0
|0
|Линнер Альбин
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|21 (2)
|0.78
|Йоханссон Саймон
|8
|0.3
|Dusan Jajic
|2
|0.07
|Гефверт Симон
|1
|0.04
|Daniel Ask
|1
|0.04
|Эдлунд Олле
|1
|0.04
|Max Larsson
|1
|0.04
|Рибейро Педро III
|1 (1)
|0.04
|Проделль Виктор
|1
|0.04
|Нсабиумва Фредерик
|1
|0.04
|Herman Magnusson
|1
|0.04
|Адольфссон Йеспер
|1 (1)
|0.04
|Троне Филип
|0
|0
|Гамбош Мартин
|0
|0
|Mohammed Yousef
|0
|0
|Ског Эмиль
|0
|0
|Alex Douglas
|0
|0
|Раск Теодор
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Hedenquist
|6
|2
|Philip Andersson I
|6
|1
|Хейер Мелкер
|5
|1
|Оттоссон Филип
|4
|1
|Ousmane Diawara
|4
|1
|Camil Jebara
|4
|0
|Каддура Амр
|3
|0
|Ткач Александр
|3
|0
|Перссон Эрик
|3
|0
|Эгнелль Адам
|3
|0
|Бликст Якоб
|2
|0
|Edvin Dahlqvist
|2
|0
|Йонссон Мелкер
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Линдман Эмиль
|1
|0
|Линнер Альбин
|1
|0
|Вихльстранд Виктор
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейро Педро III
|5
|0
|Alex Douglas
|3
|1
|Daniel Ask
|3
|1
|Dusan Jajic
|4
|0
|Раск Теодор
|4
|0
|Max Larsson
|4
|0
|Гефверт Симон
|3
|0
|Йоханссон Саймон
|2
|0
|Фагерстрём Антон
|2
|0
|Viktor Granath
|2
|0
|Ahmad Faqa
|2
|0
|Троне Филип
|1
|0
|Ског Эмиль
|1
|0
|Павлик Михал
|1
|0
|Эдлунд Олле
|1
|0
|Гамбош Мартин
|1
|0
|Miguel Sandberg
|1
|0
|Mohammed Yousef
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
16
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
1
4%
2
13%
1-15
4
17%
5
31%
16-30
5
22%
4
25%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
5
22%
2
13%
76-90
Пропущено
18
26
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
0
0%
2
8%
1-15
5
28%
3
12%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
3
17%
3
12%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
7
39%
10
38%
76-90
Забито
14
25
5 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
14%
4
16%
1-15
2
14%
5
20%
16-30
1
7%
5
20%
31-45
4
29%
1
4%
46-60
3
21%
2
8%
61-75
2
14%
8
32%
76-90
Пропущено
19
23
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 13
4
21%
3
13%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
3
16%
4
17%
31-45
1
5%
6
26%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
7
37%
7
30%
76-90
Забито
37
41
15 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 15
6 Не забивали 5
3
8%
6
15%
1-15
6
16%
10
24%
16-30
6
16%
9
22%
31-45
8
22%
4
10%
46-60
7
19%
2
5%
61-75
7
19%
10
24%
76-90
Пропущено
37
49
16 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 25
4
11%
5
10%
1-15
8
22%
4
8%
16-30
4
11%
9
18%
31-45
4
11%
9
18%
46-60
3
8%
5
10%
61-75
14
38%
17
35%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эстер - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Далкурд 3:1 Ландскруна - Норрбю 3:2 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0
Эргрюте - Ландскруна 0:1 Эстерлен - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Треллеборг 2:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сковде АИК 0:1 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2
Вестерос
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Вестерос - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Эребру - Вестерос 5:2 Вестерос - Сковде АИК 4:1
Эстерсунд - Вестерос 2:2 Карлштад - Вестерос 1:3 Вестерос - Эргрюте 1:1 Хальмстад - Вестерос 1:1 Вестерос - Треллеборг 4:4 Вестерос - Броммапойкарна 0:1 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эргрюте - Вестерос 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|27
|16
|5
|6
|56 - 36
|53
|2.
|Хальмстад
|27
|16
|4
|7
|56 - 30
|52
|3.
|Эстер
|27
|13
|8
|6
|45 - 30
|47
|4.
|Треллеборг
|27
|12
|6
|9
|44 - 45
|42
|5.
|Браге
|26
|11
|8
|7
|42 - 34
|41
|6.
|Сковде АИК
|26
|11
|8
|7
|37 - 33
|41
|7.
|Ландскруна
|27
|10
|9
|8
|35 - 39
|39
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|27
|11
|3
|13
|45 - 43
|36
|9.
|Утсиктенс
|27
|10
|5
|12
|36 - 40
|35
|10.
|Эребру
|27
|10
|4
|13
|30 - 35
|34
|11.
|Йёнчёпинг
|27
|8
|8
|11
|36 - 44
|32
|12.
|Эргрюте
|27
|7
|10
|10
|39 - 39
|31
|13.
|Вестерос
|27
|7
|10
|10
|42 - 48
|31
|14.
|Норрбю
|27
|7
|7
|13
|30 - 44
|28
|15.
|Далкурд
|27
|7
|4
|16
|29 - 47
|25
|16.
|Эстерсунд
|27
|5
|9
|13
|26 - 41
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|13
|10
|2
|1
|33 - 13
|32
|2.
|Хальмстад
|13
|9
|1
|3
|28 - 14
|28
|3.
|Ландскруна
|13
|7
|4
|2
|23 - 18
|25
|4.
|Эстер
|13
|7
|3
|3
|24 - 16
|24
|5.
|Треллеборг
|14
|7
|3
|4
|22 - 20
|24
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|14
|7
|1
|6
|27 - 20
|22
|7.
|Сковде АИК
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|8.
|Эребру
|14
|6
|2
|6
|18 - 18
|20
|9.
|Норрбю
|14
|5
|5
|4
|15 - 15
|20
|10.
|Браге
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|11.
|Вестерос
|13
|4
|6
|3
|25 - 23
|18
|12.
|Утсиктенс
|14
|4
|5
|5
|17 - 17
|17
|13.
|Далкурд
|14
|5
|1
|8
|18 - 21
|16
|14.
|Эргрюте
|14
|3
|6
|5
|21 - 17
|15
|15.
|Йёнчёпинг
|13
|4
|2
|7
|20 - 26
|14
|16.
|Эстерсунд
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|14
|7
|3
|4
|28 - 16
|24
|2.
|Эстер
|14
|6
|5
|3
|21 - 14
|23
|3.
|Браге
|13
|6
|5
|2
|23 - 19
|23
|4.
|Сковде АИК
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|5.
|Броммапойкарна
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|6.
|Йёнчёпинг
|14
|4
|6
|4
|16 - 18
|18
|7.
|Треллеборг
|13
|5
|3
|5
|22 - 25
|18
|8.
|Утсиктенс
|13
|6
|0
|7
|19 - 23
|18
|9.
|Эргрюте
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|11.
|Ландскруна
|14
|3
|5
|6
|12 - 21
|14
|12.
|Эребру
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|13.
|Вестерос
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|14.
|Эстерсунд
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|15.
|Далкурд
|13
|2
|3
|8
|11 - 26
|9
|16.
|Норрбю
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
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- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|23 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|16
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|12 (10)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Треллеборг
|Амин Симон
|1 12
|Утсиктенс
|Бом Карл
|11
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 9
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 9
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 8