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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 27.
Ландскруна
1:0
Конец матча
Вестерос
0'
31' Желтая карточка
Alex Douglas
1:0
41' Гол
Хейер Мелкер
87' Желтая карточка
Camil Jebara
90' Желтая карточка
Ткач Александр
90'+6
1
Каддура
Амр
2
Рапп
Йохан
6
Philip
Andersson
I
4
Вихльстранд
Виктор
16
Jesper
Strid
15
Эгнелль
Адам
18
Оттоссон
Филип
5
Edvin
Dahlqvist
20
Camil
Jebara
11
Ousmane
Diawara
10
Хейер
Мелкер
1
Фагерстрём
Антон
3
Alex
Douglas
18
Нсабиумва
Фредерик
2
Herman
Magnusson
11
Гефверт
Симон
31
Max
Larsson
20
Гамбош
Мартин
7
Рибейро
Педро
III
15
Эдлунд
Олле
6
Йоханссон
Саймон
14
Viktor
Granath
Ландскруна
3-4-3
Вестерос
3-5-2

История личных встреч

Ландскруна
Вестерос

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

С
3:0
С
1:0
С
3:1
С
3:3
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олссон Линус 6 0.22
Перссон Эрик 5 0.19
Ousmane Diawara 5 0.19
Эгнелль Адам 4 0.15
Оттоссон Филип 3 0.11
Camil Jebara 3 0.11
Рапп Йохан 2 0.07
Хейер Мелкер 2 0.07
Дзабич Робин 2 0.07
Jesper Strid 1 0.04
Edvin Dahlqvist 1 0.04
Viktor Ekblom 1 0.04
Бликст Якоб 0 0
Ткач Александр 0 0
Линнер Альбин 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 21 (2) 0.78
Йоханссон Саймон 8 0.3
Dusan Jajic 2 0.07
Гефверт Симон 1 0.04
Daniel Ask 1 0.04
Эдлунд Олле 1 0.04
Max Larsson 1 0.04
Рибейро Педро III 1 (1) 0.04
Проделль Виктор 1 0.04
Нсабиумва Фредерик 1 0.04
Herman Magnusson 1 0.04
Адольфссон Йеспер 1 (1) 0.04
Троне Филип 0 0
Гамбош Мартин 0 0
Mohammed Yousef 0 0
Ског Эмиль 0 0
Alex Douglas 0 0
Раск Теодор 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Hedenquist 6 2
Philip Andersson I 6 1
Хейер Мелкер 5 1
Оттоссон Филип 4 1
Ousmane Diawara 4 1
Camil Jebara 4 0
Каддура Амр 3 0
Ткач Александр 3 0
Перссон Эрик 3 0
Эгнелль Адам 3 0
Бликст Якоб 2 0
Edvin Dahlqvist 2 0
Йонссон Мелкер 2 0
Дзабич Робин 2 0
Jesper Strid 2 0
Линдман Эмиль 1 0
Линнер Альбин 1 0
Вихльстранд Виктор 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Педро III 5 0
Alex Douglas 3 1
Daniel Ask 3 1
Dusan Jajic 4 0
Раск Теодор 4 0
Max Larsson 4 0
Гефверт Симон 3 0
Йоханссон Саймон 2 0
Фагерстрём Антон 2 0
Viktor Granath 2 0
Ahmad Faqa 2 0
Троне Филип 1 0
Ског Эмиль 1 0
Павлик Михал 1 0
Эдлунд Олле 1 0
Гамбош Мартин 1 0
Miguel Sandberg 1 0
Mohammed Yousef 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
16
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
1
4%
2
13%
1-15
4
17%
5
31%
16-30
5
22%
4
25%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
5
22%
2
13%
76-90

Пропущено

18
26
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
0
0%
2
8%
1-15
5
28%
3
12%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
3
17%
3
12%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
7
39%
10
38%
76-90

Забито

14
25
5 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
14%
4
16%
1-15
2
14%
5
20%
16-30
1
7%
5
20%
31-45
4
29%
1
4%
46-60
3
21%
2
8%
61-75
2
14%
8
32%
76-90

Пропущено

19
23
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 13
4
21%
3
13%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
3
16%
4
17%
31-45
1
5%
6
26%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
7
37%
7
30%
76-90

Забито

37
41
15 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 15
6 Не забивали 5
3
8%
6
15%
1-15
6
16%
10
24%
16-30
6
16%
9
22%
31-45
8
22%
4
10%
46-60
7
19%
2
5%
61-75
7
19%
10
24%
76-90

Пропущено

37
49
16 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 25
4
11%
5
10%
1-15
8
22%
4
8%
16-30
4
11%
9
18%
31-45
4
11%
9
18%
46-60
3
8%
5
10%
61-75
14
38%
17
35%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эстер - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Далкурд 3:1 Ландскруна - Норрбю 3:2 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0
Эргрюте - Ландскруна 0:1 Эстерлен - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Треллеборг 2:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сковде АИК 0:1 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2
Вестерос
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Вестерос - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Эребру - Вестерос 5:2 Вестерос - Сковде АИК 4:1
Эстерсунд - Вестерос 2:2 Карлштад - Вестерос 1:3 Вестерос - Эргрюте 1:1 Хальмстад - Вестерос 1:1 Вестерос - Треллеборг 4:4 Вестерос - Броммапойкарна 0:1 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эргрюте - Вестерос 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 27 16 5 6 56 - 36 53
2. Хальмстад 27 16 4 7 56 - 30 52
3. Эстер 27 13 8 6 45 - 30 47
4. Треллеборг 27 12 6 9 44 - 45 42
5. Браге 26 11 8 7 42 - 34 41
6. Сковде АИК 26 11 8 7 37 - 33 41
7. Ландскруна 27 10 9 8 35 - 39 39
8. Сирианска Эскильстуна 27 11 3 13 45 - 43 36
9. Утсиктенс 27 10 5 12 36 - 40 35
10. Эребру 27 10 4 13 30 - 35 34
11. Йёнчёпинг 27 8 8 11 36 - 44 32
12. Эргрюте 27 7 10 10 39 - 39 31
13. Вестерос 27 7 10 10 42 - 48 31
14. Норрбю 27 7 7 13 30 - 44 28
15. Далкурд 27 7 4 16 29 - 47 25
16. Эстерсунд 27 5 9 13 26 - 41 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 13 10 2 1 33 - 13 32
2. Хальмстад 13 9 1 3 28 - 14 28
3. Ландскруна 13 7 4 2 23 - 18 25
4. Эстер 13 7 3 3 24 - 16 24
5. Треллеборг 14 7 3 4 22 - 20 24
6. Сирианска Эскильстуна 14 7 1 6 27 - 20 22
7. Сковде АИК 13 5 5 3 18 - 13 20
8. Эребру 14 6 2 6 18 - 18 20
9. Норрбю 14 5 5 4 15 - 15 20
10. Браге 13 5 3 5 19 - 15 18
11. Вестерос 13 4 6 3 25 - 23 18
12. Утсиктенс 14 4 5 5 17 - 17 17
13. Далкурд 14 5 1 8 18 - 21 16
14. Эргрюте 14 3 6 5 21 - 17 15
15. Йёнчёпинг 13 4 2 7 20 - 26 14
16. Эстерсунд 13 3 5 5 15 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 14 7 3 4 28 - 16 24
2. Эстер 14 6 5 3 21 - 14 23
3. Браге 13 6 5 2 23 - 19 23
4. Сковде АИК 13 6 3 4 19 - 20 21
5. Броммапойкарна 14 6 3 5 23 - 23 21
6. Йёнчёпинг 14 4 6 4 16 - 18 18
7. Треллеборг 13 5 3 5 22 - 25 18
8. Утсиктенс 13 6 0 7 19 - 23 18
9. Эргрюте 13 4 4 5 18 - 22 16
10. Сирианска Эскильстуна 13 4 2 7 18 - 23 14
11. Ландскруна 14 3 5 6 12 - 21 14
12. Эребру 13 4 2 7 12 - 17 14
13. Вестерос 14 3 4 7 17 - 25 13
14. Эстерсунд 14 2 4 8 11 - 22 10
15. Далкурд 13 2 3 8 11 - 26 9
16. Норрбю 13 2 2 9 15 - 29 8
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 23 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 16
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 12 (10)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Треллеборг Амин Симон 1 12
Утсиктенс Бом Карл 11
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 9
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 9
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Хейер Мелкер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Alex Douglas получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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