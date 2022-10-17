Тур: 13. Стадион: ДжиЮСК Парк. Зрители: 5167 Главный судья: Aydin Uslu
3:3
Конец матча
0'
1:0
3' ГолЙоргенсен Себастьян Винтер
1:1
8' ГолХег Даниэль
2:1
16' Гол в свои воротаКопплин Бьорн
21' Желтая карточкаЙонсен Лассер Берг
40' Желтая карточкаБабаян Эдгар
3:1
42' ГолЙоргенсен Себастьян Винтер
59' Желтая карточкаКаалунд Ларсен Мадс
3:2
65' ГолЭгхо Марвин
3:3
90' ГолКамара Аль-Хаджи
90'+6
Ход матча
3'
8'
1:1
16'
2:1
40'
42'
65'
3:2
90'
3:3
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 7
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
29
Энгель
Лукас
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Энгель ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
-
11 Бабаян ЭдгарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
-
-
41 Jeppe Kudsk
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Силькеборг
Раннерс
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
33 матча
39.4%
12.1%
48.5%
13 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
24.2%
33.3%
42.5%
8 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
9 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хелениус Никлас
|5
|0.38
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|4
|0.31
|Адамсен Тонни
|4
|0.31
|Валлис Николай
|3
|0.23
|Клинг Андерс
|1
|0.08
|Сонне Оливер
|1
|0.08
|Сальквист Тобиас
|1
|0.08
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0.08
|Энгель Лукас
|0
|0
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|0
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|5 (1)
|0.38
|Hugo Andersson2
|3
|0.23
|Бундгаард Филип
|3
|0.23
|Хег Даниэль
|2
|0.15
|Бабаян Эдгар
|2
|0.15
|Копплин Бьорн
|1
|0.08
|Андерссон Адам
|1
|0.08
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0.08
|Кехинде Тосин
|1
|0.08
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.08
|Гравес Симон
|1
|0.08
|Анкерсен Якоб
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|4
|0
|Клинг Андерс
|3
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Феликс Йоэль
|2
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|2
|0
|Ларсен Николай
|1
|0
|Бринк Марк
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Энгель Лукас
|1
|0
|Сонне Оливер
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабаян Эдгар
|3
|0
|Лауэнборг Фредерик
|3
|0
|Кехинде Тосин
|3
|0
|Эгхо Марвин
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Копплин Бьорн
|1
|0
|Анкерсен Якоб
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Энггаард Мэдс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
13
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
2
20%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
11%
4
44%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
18%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
4
36%
2
20%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
3
43%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Забито
21
23
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
4
19%
3
13%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
5
24%
2
9%
31-45
4
19%
5
22%
46-60
1
5%
5
22%
61-75
6
29%
6
26%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
3
17%
4
25%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
22%
4
25%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
4
22%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ФКСБ - Силькеборг 0:5 Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - ФКСБ 5:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1
Нествед - Силькеборг 0:3 Раннерс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2
Раннерс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Раннерс - Брондбю 2:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Силькеборг 3:2 Брондбю - Раннерс 2:2
Люнгбю - Раннерс 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Раннерс - Виборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|2.
|Раннерс
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|3.
|Виборг
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|4.
|Силькеборг
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|21
|5.
|Митьюлланд
|13
|5
|5
|3
|22 - 19
|20
|6.
|Копенгаген
|13
|5
|2
|6
|20 - 19
|17
|7.
|Орхус
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|8.
|Брондбю
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|9.
|Оденсе
|13
|4
|4
|5
|14 - 19
|16
|10.
|Хорсенс
|13
|4
|3
|6
|11 - 14
|15
|11.
|Ольборг
|13
|3
|5
|5
|12 - 15
|14
|12.
|Люнгбю
|13
|0
|5
|8
|12 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Нордшелланн
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|3.
|Раннерс
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|4.
|Силькеборг
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|5.
|Хорсенс
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|Копенгаген
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|Орхус
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Брондбю
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|9.
|Митьюлланд
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|10.
|Оденсе
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|11.
|Ольборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|3
|4
|6 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|3
|3
|0
|15 - 8
|12
|2.
|Нордшелланн
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Раннерс
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|4.
|Оденсе
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|5.
|Силькеборг
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|6.
|Копенгаген
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|7.
|Ольборг
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|8.
|Брондбю
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|9.
|Орхус
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|10.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|Хорсенс
|7
|1
|1
|5
|4 - 8
|4
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|10 (1)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|7 (1)
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (2)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Орхус
|Поульсен Николай
|5
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|1 3
|Виборг
|Ибрагим Саид
|4
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|4