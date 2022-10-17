Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Силькеборг играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Куск Каспер пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

46' Удар от ворот произведет Силькеборг

45' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

45' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

43' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Силькеборг будет все-таки засчитан.

43' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

42' Г О О О О Л - Йоргенсен Себастьян Винтер забивает с левой ноги!

42' Куск Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Бабаян Эдгар получил желтую карточку от судьи

40' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Силькеборг

37' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Гравес Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Сальквист Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

33' Удар от ворот произведет Силькеборг

33' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

32' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Силькеборг

30' Хег Даниэль нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

30' Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' ШТАНГА! Пробил головой Бабаян Эдгар прямо в каркас ворот!

29' Хорошую попытку сделал Бабаян Эдгар . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Анкерсен Якоб из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Удар от ворот произведет Силькеборг

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Бринк Марк получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Бринк Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Одей Стивен не смог попасть в створ ударом издали

25' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Силькеборг

18' Бабаян Эдгар решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

16' Г О О О О Л - Копплин Бьорн уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

16' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Удар от ворот произведет Раннерс

14' Анкерсен Якоб из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Удар от ворот произведет Силькеборг

13' Анкерсен Якоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

11' Лауэнборг Фредерик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Раннерс

9' Оооо... вот это был удар! Хелениус Никлас должен был забить с этой позиции.

9' Энгель Лукас из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

9' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Раннерс будет все-таки засчитан.

8' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

8' Педерсен Миккель из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

6' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Тордарсон Стефан-Тейтюр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Команда Силькеборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Г О О О О Л - Йоргенсен Себастьян Винтер забивает ударом с правой ноги!

3' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Раннерс начинает с центра поля