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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 5167 Главный судья: Aydin Uslu
Силькеборг
3:3
Конец матча
Раннерс
0'
1:0
3' Гол
Йоргенсен Себастьян Винтер
1:1
8' Гол
Хег Даниэль
2:1
16' Гол в свои ворота
Копплин Бьорн
21' Желтая карточка
Йонсен Лассер Берг
40' Желтая карточка
Бабаян Эдгар
3:1
42' Гол
Йоргенсен Себастьян Винтер
59' Желтая карточка
Каалунд Ларсен Мадс
3:2
65' Гол
Эгхо Марвин
3:3
90' Гол
Камара Аль-Хаджи
90'+6
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
4
Феликс
Йоэль
29
Энгель
Лукас
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
7
Куск
Каспер
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
11
Хелениус
Никлас
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
3
Хег
Даниэль
2
Гравес
Симон
15
Копплин
Бьорн
14
Лауэнборг
Фредерик
6
Йонсен
Лассер
Берг
12
Педерсен
Миккель
9
Анкерсен
Якоб
90
Одей
Стивен
11
Бабаян
Эдгар
Силькеборг
4-3-2-1
Раннерс
4-3-3

История личных встреч

Силькеборг
Раннерс

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

33 матча

39.4%
12.1%
48.5%
13 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

24.2%
33.3%
42.5%
8 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
9 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

СД
3:2
СДЧГ
1:0
СДЧГ
1:2
СД
2:1
ТМК
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
1:4
К
1:3
ТМК
2:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:2
К
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
0:1
ТМС
4:2
К
1:2
СЛ
2:2
СЛ
4:0
СЛ
1:1
ТМС
1:0
СЛ
1:3
СЛ
0:2
СЛ
1:2
ТМС
3:0
ТМС
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хелениус Никлас 5 0.38
Йоргенсен Себастьян Винтер 4 0.31
Адамсен Тонни 4 0.31
Валлис Николай 3 0.23
Клинг Андерс 1 0.08
Сонне Оливер 1 0.08
Сальквист Тобиас 1 0.08
Тенгстедт Сёрен 1 0.08
Энгель Лукас 0 0
Карстенсен Расмус 0 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 0 0
Каалунд Ларсен Мадс 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 5 (1) 0.38
Hugo Andersson2 3 0.23
Бундгаард Филип 3 0.23
Хег Даниэль 2 0.15
Бабаян Эдгар 2 0.15
Копплин Бьорн 1 0.08
Андерссон Адам 1 0.08
Камара Аль-Хаджи 1 0.08
Кехинде Тосин 1 0.08
Лауэнборг Фредерик 1 0.08
Гравес Симон 1 0.08
Анкерсен Якоб 0 0
Педерсен Миккель 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 4 0
Клинг Андерс 3 0
Сальквист Тобиас 2 0
Феликс Йоэль 2 0
Каалунд Ларсен Мадс 2 0
Ларсен Николай 1 0
Бринк Марк 1 0
Валлис Николай 1 0
Энгель Лукас 1 0
Сонне Оливер 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабаян Эдгар 3 0
Лауэнборг Фредерик 3 0
Кехинде Тосин 3 0
Эгхо Марвин 2 0
Гравес Симон 2 0
Йонсен Лассер Берг 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Копплин Бьорн 1 0
Анкерсен Якоб 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Камара Аль-Хаджи 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Энггаард Мэдс 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
13
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
2
20%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
11%
4
44%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
18%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
4
36%
2
20%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
3
43%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Забито

21
23
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
4
19%
3
13%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
5
24%
2
9%
31-45
4
19%
5
22%
46-60
1
5%
5
22%
61-75
6
29%
6
26%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
3
17%
4
25%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
22%
4
25%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
4
22%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ФКСБ - Силькеборг 0:5 Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - ФКСБ 5:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1
Нествед - Силькеборг 0:3 Раннерс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2
Раннерс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Раннерс - Брондбю 2:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Силькеборг 3:2 Брондбю - Раннерс 2:2
Люнгбю - Раннерс 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Раннерс - Виборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 13 7 4 2 20 - 12 25
2. Раннерс 13 6 5 2 22 - 17 23
3. Виборг 13 6 4 3 17 - 13 22
4. Силькеборг 13 6 3 4 22 - 17 21
5. Митьюлланд 13 5 5 3 22 - 19 20
6. Копенгаген 13 5 2 6 20 - 19 17
7. Орхус 13 5 2 6 15 - 13 17
8. Брондбю 13 4 4 5 17 - 21 16
9. Оденсе 13 4 4 5 14 - 19 16
10. Хорсенс 13 4 3 6 11 - 14 15
11. Ольборг 13 3 5 5 12 - 15 14
12. Люнгбю 13 0 5 8 12 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Раннерс 6 4 1 1 10 - 7 13
4. Силькеборг 6 4 1 1 12 - 7 13
5. Хорсенс 6 3 2 1 7 - 6 11
6. Копенгаген 6 3 1 2 8 - 6 10
7. Орхус 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Брондбю 7 2 3 2 10 - 11 9
9. Митьюлланд 7 2 2 3 7 - 11 8
10. Оденсе 7 2 1 4 7 - 13 7
11. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
12. Люнгбю 7 0 3 4 6 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 3 3 0 15 - 8 12
2. Нордшелланн 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Раннерс 7 2 4 1 12 - 10 10
4. Оденсе 6 2 3 1 7 - 6 9
5. Силькеборг 7 2 2 3 10 - 10 8
6. Копенгаген 7 2 1 4 12 - 13 7
7. Ольборг 7 2 1 4 7 - 9 7
8. Брондбю 6 2 1 3 7 - 10 7
9. Орхус 7 2 1 4 6 - 7 7
10. Виборг 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Хорсенс 7 1 1 5 4 - 8 4
12. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 10 2
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 10 (1)
Митьюлланд Дрейер Андерс 7 (1)
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (2)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Нордшелланн Ernest Nuamah 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      91'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 90'
      Контроль мяча: Силькеборг: 51%, Раннерс: 49%.
    • Офсайд
      90'
      Камара Аль-Хаджи из команды Раннерс в офсайде
    • 90'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Гояни Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 89'
      Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 89'
      Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 88'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 88'
      Матч возобновлен
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