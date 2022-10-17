Тур: 27.
0'
1:0
12' Гол в свои воротаБенгтссон Андреас
2:0
25' ГолБом Карл
64' Желтая карточкаErik Westermark
2:1
65' ПенальтиКарим Садат
66' Желтая карточкаNsima Peter
73' Желтая карточкаМилованович Вилльям
80' Красная карточкаЙоханссон Александр
89' Желтая карточкаAllan Mohideen
90' Желтая карточкаLucas Hedlund
90' Вторая желтая карточкаLucas Hedlund
90'+9
Ход матча
12'
25'
2:0
64'
65'
2:1
66'
89'
90'
90'
7
Бом
Карл
19
Nsima
Peter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бом КарлНападающий
-
19 Nsima PeterНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Айрам СетНападающий
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Карим СадатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Утсиктенс
Хальмстад
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бом Карл
|6 (1)
|0.22
|Albin Skoglund
|4
|0.15
|Nsima Peter
|4
|0.15
|Lucas Hedlund
|4
|0.15
|Allan Mohideen
|3
|0.11
|Jakob Hedenquist
|3
|0.11
|Брандт Йеспер
|2
|0.07
|Erik Westermark
|2
|0.07
|Бьорквист Маркус
|2
|0.07
|Jonathan Quintero
|1
|0.04
|Боувин Маттиас
|1
|0.04
|Diocounda Gory
|1
|0.04
|Wilhelm Nilsson
|1
|0.04
|Милованович Вилльям
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Александр II
|16
|0.59
|Боман Микаэль
|7
|0.26
|Баффо Джозеф
|7 (5)
|0.26
|Карим Садат
|5 (1)
|0.19
|Алланссон Йоэль
|5
|0.19
|Кроон Самуэль
|3
|0.11
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.07
|Дальстрём Виллиам
|2
|0.07
|Сведберг Джонатан
|2
|0.07
|Юханссон Андреас
|2
|0.07
|Викстрём Эмиль
|1
|0.04
|Ахльстранд Эрик
|1
|0.04
|Бернтссон Александер
|1
|0.04
|Нильссон Малькольм
|1
|0.04
|Боаки Томас
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
|Albin Ahlstrand
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бом Карл
|11
|0
|Lucas Hedlund
|8
|1
|Брандт Йеспер
|7
|1
|Wilhelm Nilsson
|8
|0
|Nsima Peter
|6
|1
|Милованович Вилльям
|7
|0
|Allan Mohideen
|7
|0
|Albin Skoglund
|6
|0
|Аньебо Марвин
|2
|2
|Erik Westermark
|5
|0
|Predrag Randjelovic II
|4
|0
|Jakob Hedenquist
|4
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Diocounda Gory
|3
|0
|Jonathan Quintero
|1
|1
|Айрам Сет
|2
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
|Mikica Georgievski
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|8
|0
|Дальстрём Виллиам
|5
|0
|Офосу-Айе Фил
|4
|0
|Боаки Томас
|3
|0
|Сведберг Джонатан
|3
|0
|Ахльстранд Эрик
|3
|0
|Карлссон Каспер
|3
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|1
|Юханссон Андреас
|2
|0
|Карим Садат
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Taulant Parallangaj
|0
|1
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Боман Микаэль
|1
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
28
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
13%
3
11%
1-15
6
40%
3
11%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
2
13%
3
11%
61-75
3
20%
13
46%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
16%
2
13%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
2
11%
5
31%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
6
32%
2
13%
76-90
Забито
20
28
5 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
1
5%
4
14%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
2
10%
5
18%
31-45
7
35%
6
21%
46-60
5
25%
4
14%
61-75
3
15%
8
29%
76-90
Пропущено
22
14
12 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
9%
0
0%
1-15
4
18%
1
7%
16-30
6
27%
2
14%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
3
14%
4
29%
61-75
6
27%
5
36%
76-90
Забито
35
56
13 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 36
11 Забивали первыми 18
6 Не забивали 2
3
9%
7
13%
1-15
8
23%
4
7%
16-30
2
6%
9
16%
31-45
9
26%
8
14%
46-60
7
20%
7
13%
61-75
6
17%
21
38%
76-90
Пропущено
41
30
21 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 19
5
12%
2
7%
1-15
8
20%
3
10%
16-30
8
20%
7
23%
31-45
3
7%
4
13%
46-60
5
12%
7
23%
61-75
12
29%
29%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Далкурд - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1
Браге - Утсиктенс 1:2 Вестра Фрёлунда - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Эребру 1:2 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Норрбю 1:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эребру - Утсиктенс 2:0 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Утсиктенс - Сковде АИК 1:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Ландскруна 2:2
Хальмстад
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Эстер 2:0 Норрбю - Хальмстад 3:0
Хальмстад - Сковде АИК 3:2 Хускварна - Хальмстад 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Вестерос 1:1 Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Хальмстад - Далкурд 3:1 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Браге - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хеккен - Хальмстад 2:0 Вестерос - Хальмстад 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|27
|16
|5
|6
|56 - 36
|53
|2.
|Хальмстад
|27
|16
|4
|7
|56 - 30
|52
|3.
|Эстер
|27
|13
|8
|6
|45 - 30
|47
|4.
|Треллеборг
|27
|12
|6
|9
|44 - 45
|42
|5.
|Браге
|26
|11
|8
|7
|42 - 34
|41
|6.
|Сковде АИК
|26
|11
|8
|7
|37 - 33
|41
|7.
|Ландскруна
|27
|10
|9
|8
|35 - 39
|39
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|27
|11
|3
|13
|45 - 43
|36
|9.
|Утсиктенс
|27
|10
|5
|12
|36 - 40
|35
|10.
|Эребру
|27
|10
|4
|13
|30 - 35
|34
|11.
|Йёнчёпинг
|27
|8
|8
|11
|36 - 44
|32
|12.
|Эргрюте
|27
|7
|10
|10
|39 - 39
|31
|13.
|Вестерос
|27
|7
|10
|10
|42 - 48
|31
|14.
|Норрбю
|27
|7
|7
|13
|30 - 44
|28
|15.
|Далкурд
|27
|7
|4
|16
|29 - 47
|25
|16.
|Эстерсунд
|27
|5
|9
|13
|26 - 41
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|13
|10
|2
|1
|33 - 13
|32
|2.
|Хальмстад
|13
|9
|1
|3
|28 - 14
|28
|3.
|Ландскруна
|13
|7
|4
|2
|23 - 18
|25
|4.
|Эстер
|13
|7
|3
|3
|24 - 16
|24
|5.
|Треллеборг
|14
|7
|3
|4
|22 - 20
|24
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|14
|7
|1
|6
|27 - 20
|22
|7.
|Сковде АИК
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|8.
|Эребру
|14
|6
|2
|6
|18 - 18
|20
|9.
|Норрбю
|14
|5
|5
|4
|15 - 15
|20
|10.
|Браге
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|11.
|Вестерос
|13
|4
|6
|3
|25 - 23
|18
|12.
|Утсиктенс
|14
|4
|5
|5
|17 - 17
|17
|13.
|Далкурд
|14
|5
|1
|8
|18 - 21
|16
|14.
|Эргрюте
|14
|3
|6
|5
|21 - 17
|15
|15.
|Йёнчёпинг
|13
|4
|2
|7
|20 - 26
|14
|16.
|Эстерсунд
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|14
|7
|3
|4
|28 - 16
|24
|2.
|Эстер
|14
|6
|5
|3
|21 - 14
|23
|3.
|Браге
|13
|6
|5
|2
|23 - 19
|23
|4.
|Сковде АИК
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|5.
|Броммапойкарна
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|6.
|Йёнчёпинг
|14
|4
|6
|4
|16 - 18
|18
|7.
|Треллеборг
|13
|5
|3
|5
|22 - 25
|18
|8.
|Утсиктенс
|13
|6
|0
|7
|19 - 23
|18
|9.
|Эргрюте
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|11.
|Ландскруна
|14
|3
|5
|6
|12 - 21
|14
|12.
|Эребру
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|13.
|Вестерос
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|14.
|Эстерсунд
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|15.
|Далкурд
|13
|2
|3
|8
|11 - 26
|9
|16.
|Норрбю
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|23 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|16
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|12 (10)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Треллеборг
|Амин Симон
|1 12
|Утсиктенс
|Бом Карл
|11
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 9
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 9
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 8