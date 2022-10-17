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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 27.
Утсиктенс
2:1
Конец матча
Хальмстад
0'
1:0
12' Гол в свои ворота
Бенгтссон Андреас
2:0
25' Гол
Бом Карл
64' Желтая карточка
Erik Westermark
2:1
65' Пенальти
Карим Садат
66' Желтая карточка
Nsima Peter
73' Желтая карточка
Милованович Вилльям
80' Красная карточка
Йоханссон Александр
89' Желтая карточка
Allan Mohideen
90' Желтая карточка
Lucas Hedlund
90' Вторая желтая карточка
Lucas Hedlund
90'+9
30
Mikica
Georgievski
2
Wilhelm
Nilsson
13
Erik
Gunnarsson2
6
Erik
Westermark
5
Jakob
Hedenquist
22
Predrag
Randjelovic
II
4
Allan
Mohideen
18
Милованович
Вилльям
8
Бьорквист
Маркус
7
Бом
Карл
19
Nsima
Peter
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
3
Бернтссон
Александер
21
Бенгтссон
Андреас
15
Карлссон
Каспер
8
Сведберг
Джонатан
6
Алланссон
Йоэль
16
Ахльстранд
Эрик
30
Йоханссон
Александр
II
10
Карим
Садат
Утсиктенс
3-5-2
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Утсиктенс
Хальмстад

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бом Карл 6 (1) 0.22
Albin Skoglund 4 0.15
Nsima Peter 4 0.15
Lucas Hedlund 4 0.15
Allan Mohideen 3 0.11
Jakob Hedenquist 3 0.11
Брандт Йеспер 2 0.07
Erik Westermark 2 0.07
Бьорквист Маркус 2 0.07
Jonathan Quintero 1 0.04
Боувин Маттиас 1 0.04
Diocounda Gory 1 0.04
Wilhelm Nilsson 1 0.04
Милованович Вилльям 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Александр II 16 0.59
Боман Микаэль 7 0.26
Баффо Джозеф 7 (5) 0.26
Карим Садат 5 (1) 0.19
Алланссон Йоэль 5 0.19
Кроон Самуэль 3 0.11
Офосу-Айе Фил 2 0.07
Дальстрём Виллиам 2 0.07
Сведберг Джонатан 2 0.07
Юханссон Андреас 2 0.07
Викстрём Эмиль 1 0.04
Ахльстранд Эрик 1 0.04
Бернтссон Александер 1 0.04
Нильссон Малькольм 1 0.04
Боаки Томас 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Лундевалль Симон 0 0
Albin Ahlstrand 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бом Карл 11 0
Lucas Hedlund 8 1
Брандт Йеспер 7 1
Wilhelm Nilsson 8 0
Nsima Peter 6 1
Милованович Вилльям 7 0
Allan Mohideen 7 0
Albin Skoglund 6 0
Аньебо Марвин 2 2
Erik Westermark 5 0
Predrag Randjelovic II 4 0
Jakob Hedenquist 4 0
Бьорквист Маркус 3 0
Diocounda Gory 3 0
Jonathan Quintero 1 1
Айрам Сет 2 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0
Mikica Georgievski 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 8 0
Дальстрём Виллиам 5 0
Офосу-Айе Фил 4 0
Боаки Томас 3 0
Сведберг Джонатан 3 0
Ахльстранд Эрик 3 0
Карлссон Каспер 3 0
Йоханссон Александр II 1 1
Юханссон Андреас 2 0
Карим Садат 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Taulant Parallangaj 0 1
Ульссон Маркус 1 0
Боман Микаэль 1 0
Алланссон Йоэль 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Бернтссон Александер 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
28
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
13%
3
11%
1-15
6
40%
3
11%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
2
13%
3
11%
61-75
3
20%
13
46%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
16%
2
13%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
2
11%
5
31%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
6
32%
2
13%
76-90

Забито

20
28
5 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
1
5%
4
14%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
2
10%
5
18%
31-45
7
35%
6
21%
46-60
5
25%
4
14%
61-75
3
15%
8
29%
76-90

Пропущено

22
14
12 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
9%
0
0%
1-15
4
18%
1
7%
16-30
6
27%
2
14%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
3
14%
4
29%
61-75
6
27%
5
36%
76-90

Забито

35
56
13 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 36
11 Забивали первыми 18
6 Не забивали 2
3
9%
7
13%
1-15
8
23%
4
7%
16-30
2
6%
9
16%
31-45
9
26%
8
14%
46-60
7
20%
7
13%
61-75
6
17%
21
38%
76-90

Пропущено

41
30
21 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 19
5
12%
2
7%
1-15
8
20%
3
10%
16-30
8
20%
7
23%
31-45
3
7%
4
13%
46-60
5
12%
7
23%
61-75
12
29%
29%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Далкурд - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1
Браге - Утсиктенс 1:2 Вестра Фрёлунда - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Эребру 1:2 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Норрбю 1:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эребру - Утсиктенс 2:0 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Утсиктенс - Сковде АИК 1:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Ландскруна 2:2
Хальмстад
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Эстер 2:0 Норрбю - Хальмстад 3:0
Хальмстад - Сковде АИК 3:2 Хускварна - Хальмстад 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Вестерос 1:1 Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Хальмстад - Далкурд 3:1 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Браге - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хеккен - Хальмстад 2:0 Вестерос - Хальмстад 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 27 16 5 6 56 - 36 53
2. Хальмстад 27 16 4 7 56 - 30 52
3. Эстер 27 13 8 6 45 - 30 47
4. Треллеборг 27 12 6 9 44 - 45 42
5. Браге 26 11 8 7 42 - 34 41
6. Сковде АИК 26 11 8 7 37 - 33 41
7. Ландскруна 27 10 9 8 35 - 39 39
8. Сирианска Эскильстуна 27 11 3 13 45 - 43 36
9. Утсиктенс 27 10 5 12 36 - 40 35
10. Эребру 27 10 4 13 30 - 35 34
11. Йёнчёпинг 27 8 8 11 36 - 44 32
12. Эргрюте 27 7 10 10 39 - 39 31
13. Вестерос 27 7 10 10 42 - 48 31
14. Норрбю 27 7 7 13 30 - 44 28
15. Далкурд 27 7 4 16 29 - 47 25
16. Эстерсунд 27 5 9 13 26 - 41 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 13 10 2 1 33 - 13 32
2. Хальмстад 13 9 1 3 28 - 14 28
3. Ландскруна 13 7 4 2 23 - 18 25
4. Эстер 13 7 3 3 24 - 16 24
5. Треллеборг 14 7 3 4 22 - 20 24
6. Сирианска Эскильстуна 14 7 1 6 27 - 20 22
7. Сковде АИК 13 5 5 3 18 - 13 20
8. Эребру 14 6 2 6 18 - 18 20
9. Норрбю 14 5 5 4 15 - 15 20
10. Браге 13 5 3 5 19 - 15 18
11. Вестерос 13 4 6 3 25 - 23 18
12. Утсиктенс 14 4 5 5 17 - 17 17
13. Далкурд 14 5 1 8 18 - 21 16
14. Эргрюте 14 3 6 5 21 - 17 15
15. Йёнчёпинг 13 4 2 7 20 - 26 14
16. Эстерсунд 13 3 5 5 15 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 14 7 3 4 28 - 16 24
2. Эстер 14 6 5 3 21 - 14 23
3. Браге 13 6 5 2 23 - 19 23
4. Сковде АИК 13 6 3 4 19 - 20 21
5. Броммапойкарна 14 6 3 5 23 - 23 21
6. Йёнчёпинг 14 4 6 4 16 - 18 18
7. Треллеборг 13 5 3 5 22 - 25 18
8. Утсиктенс 13 6 0 7 19 - 23 18
9. Эргрюте 13 4 4 5 18 - 22 16
10. Сирианска Эскильстуна 13 4 2 7 18 - 23 14
11. Ландскруна 14 3 5 6 12 - 21 14
12. Эребру 13 4 2 7 12 - 17 14
13. Вестерос 14 3 4 7 17 - 25 13
14. Эстерсунд 14 2 4 8 11 - 22 10
15. Далкурд 13 2 3 8 11 - 26 9
16. Норрбю 13 2 2 9 15 - 29 8
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 23 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 16
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 12 (10)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Треллеборг Амин Симон 1 12
Утсиктенс Бом Карл 11
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 9
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 9
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    98'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 98'
    Lucas Hedlund получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    97'
    Lucas Hedlund получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Бом Карл уходит с поля. Jonathan Quintero выходит вместо него
  • 89'
    Карим Садат уходит с поля. Villiam Dahlstroem выходит вместо него
  • Желтая карточка
    89'
    Allan Mohideen получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Бом Карл бьет в цель!
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Бенгтссон Андреас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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