Тур: 27.
2:1
Конец матча
0'
1:0
45' ГолАмин Симон
64' Желтая карточкаАмин Симон
79' Желтая карточкаСегер Давид
90' Желтая карточкаАмин Симон
90' Вторая желтая карточкаАмин Симон
1:1
90' ГолБьорндал Эрик
90' Желтая карточкаКристенсен Каспер
2:1
90' ГолДхайни Мухаммед-Али
91' Желтая карточкаБркич Харис
90'+7
Ход матча
45'
1:0
64'
79'
90'
90'
90'
90'
91'
17
Йенссон
Исак
26
Бркич
Харис
21
Амин
Симон
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
30 Abel Ogwuche
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хамад ИлоанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Треллеборг
Эребру
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
12 матчей
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Николас
|11 (1)
|0.41
|Оффия Генри
|10
|0.37
|Амин Симон
|4
|0.15
|Бркич Харис
|3 (1)
|0.11
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0.11
|Йенссон Исак
|3
|0.11
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.11
|Саид Мохаммед
|1
|0.04
|Бедварссон Бедвар
|1
|0.04
|Модиг Йеспер
|1
|0.04
|Халльберг Херман
|1
|0.04
|Блумберг Юхан
|0
|0
|Тидеман Антон
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамад Илоан
|6 (2)
|0.22
|Миллескуг Ноэль
|4
|0.15
|Бьорндал Эрик
|4
|0.15
|Ясин Ахмед
|3
|0.11
|Тиль Венсан
|2
|0.07
|Андрессон Аксель
|2
|0.07
|Ларссон Джейк
|2
|0.07
|Валкер Кевин
|1
|0.04
|Бьёрнквист Даниэль
|1
|0.04
|Густавссон Даниэль
|1
|0.04
|Christian Moses
|1
|0.04
|Экани Виктор
|1
|0.04
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.04
|Моро Насиру
|1
|0.04
|Samuel Dahl
|0
|0
|Эскелинен Виллиам
|0
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|0
|0
|Сегер Давид
|0
|0
|Olatomi Olaniyan
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амин Симон
|12
|1
|Бркич Харис
|6
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|5
|0
|Блумберг Юхан
|4
|0
|Модиг Йеспер
|4
|0
|Вийтикко Микко
|3
|0
|Мортенсен Николас
|3
|0
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Йенссон Исак
|2
|0
|Оффия Генри
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|1
|Тидеман Антон
|1
|0
|Халльберг Херман
|1
|0
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|Кристенсен Каспер
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сегер Давид
|7
|0
|Андрессон Аксель
|5
|0
|Ларссон Джейк
|3
|1
|Моро Насиру
|3
|1
|Ясин Ахмед
|4
|0
|Бьорндал Эрик
|4
|0
|Валкер Кевин
|3
|0
|Хамад Илоан
|3
|0
|Густавссон Даниэль
|2
|0
|Экани Виктор
|2
|0
|Вальгейрссон Вальгейр
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Samuel Dahl
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|0
|1
|Али Хусейн
|1
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Christian Moses
|1
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Кустович Кевин
|1
|0
|Olatomi Olaniyan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
13
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
2
8%
4
31%
1-15
5
21%
2
15%
16-30
5
21%
3
23%
31-45
6
25%
1
8%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
4
17%
3
23%
76-90
Пропущено
18
16
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
11%
7
44%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
8
44%
2
13%
76-90
Забито
21
18
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
1
5%
2
11%
1-15
5
24%
4
22%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
5
24%
3
17%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
5
24%
6
33%
76-90
Пропущено
26
18
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
5
19%
2
11%
1-15
1
4%
5
28%
16-30
5
19%
4
22%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
6
23%
5
28%
76-90
Забито
45
31
21 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 13
4 Не забивали 8
3
7%
6
19%
1-15
10
22%
6
19%
16-30
8
18%
3
10%
31-45
11
24%
4
13%
46-60
4
9%
2
6%
61-75
9
20%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
44
34
17 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 19
7
16%
9
26%
1-15
3
7%
7
21%
16-30
7
16%
5
15%
31-45
5
11%
5
15%
46-60
8
18%
1
3%
61-75
14
32%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Браге - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Эргрюте 2:1
Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Гаусиод - Треллеборг 0:2 Ландскруна - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Далкурд 4:2 Вестерос - Треллеборг 4:4 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Норрбю - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Сковде АИК 2:1 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Эребру - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Норрбю 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Мальмё - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1
Эребру
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эребру - Далкурд 1:3 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1 Эребру - Вестерос 5:2 Эстерсунд - Эребру 2:0
Эребру - Норрбю 0:0 Васалунд - Эребру 0:1 Утсиктенс - Эребру 1:2 Эребру - Сковде АИК 0:1 Эстер - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 0:1 Броммапойкарна - Эребру 2:1 Эребру - Браге 1:3 Эребру - Утсиктенс 2:0 Далкурд - Эребру 0:2 Эребру - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Эребру 2:0 Ландскруна - Эребру 2:1 АИК - Эребру 3:2 Эребру - Броммапойкарна 0:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|27
|16
|5
|6
|56 - 36
|53
|2.
|Хальмстад
|27
|16
|4
|7
|56 - 30
|52
|3.
|Эстер
|27
|13
|8
|6
|45 - 30
|47
|4.
|Треллеборг
|27
|12
|6
|9
|44 - 45
|42
|5.
|Браге
|26
|11
|8
|7
|42 - 34
|41
|6.
|Сковде АИК
|26
|11
|8
|7
|37 - 33
|41
|7.
|Ландскруна
|27
|10
|9
|8
|35 - 39
|39
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|27
|11
|3
|13
|45 - 43
|36
|9.
|Утсиктенс
|27
|10
|5
|12
|36 - 40
|35
|10.
|Эребру
|27
|10
|4
|13
|30 - 35
|34
|11.
|Йёнчёпинг
|27
|8
|8
|11
|36 - 44
|32
|12.
|Эргрюте
|27
|7
|10
|10
|39 - 39
|31
|13.
|Вестерос
|27
|7
|10
|10
|42 - 48
|31
|14.
|Норрбю
|27
|7
|7
|13
|30 - 44
|28
|15.
|Далкурд
|27
|7
|4
|16
|29 - 47
|25
|16.
|Эстерсунд
|27
|5
|9
|13
|26 - 41
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|13
|10
|2
|1
|33 - 13
|32
|2.
|Хальмстад
|13
|9
|1
|3
|28 - 14
|28
|3.
|Ландскруна
|13
|7
|4
|2
|23 - 18
|25
|4.
|Эстер
|13
|7
|3
|3
|24 - 16
|24
|5.
|Треллеборг
|14
|7
|3
|4
|22 - 20
|24
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|14
|7
|1
|6
|27 - 20
|22
|7.
|Сковде АИК
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|8.
|Эребру
|14
|6
|2
|6
|18 - 18
|20
|9.
|Норрбю
|14
|5
|5
|4
|15 - 15
|20
|10.
|Браге
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|11.
|Вестерос
|13
|4
|6
|3
|25 - 23
|18
|12.
|Утсиктенс
|14
|4
|5
|5
|17 - 17
|17
|13.
|Далкурд
|14
|5
|1
|8
|18 - 21
|16
|14.
|Эргрюте
|14
|3
|6
|5
|21 - 17
|15
|15.
|Йёнчёпинг
|13
|4
|2
|7
|20 - 26
|14
|16.
|Эстерсунд
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|14
|7
|3
|4
|28 - 16
|24
|2.
|Эстер
|14
|6
|5
|3
|21 - 14
|23
|3.
|Браге
|13
|6
|5
|2
|23 - 19
|23
|4.
|Сковде АИК
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|5.
|Броммапойкарна
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|6.
|Йёнчёпинг
|14
|4
|6
|4
|16 - 18
|18
|7.
|Треллеборг
|13
|5
|3
|5
|22 - 25
|18
|8.
|Утсиктенс
|13
|6
|0
|7
|19 - 23
|18
|9.
|Эргрюте
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|11.
|Ландскруна
|14
|3
|5
|6
|12 - 21
|14
|12.
|Эребру
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|13.
|Вестерос
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|14.
|Эстерсунд
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|15.
|Далкурд
|13
|2
|3
|8
|11 - 26
|9
|16.
|Норрбю
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|23 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|16
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|12 (10)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Треллеборг
|Амин Симон
|1 12
|Утсиктенс
|Бом Карл
|11
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 9
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 9
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 8