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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 27.
Треллеборг
2:1
Конец матча
Эребру
0'
1:0
45' Гол
Амин Симон
64' Желтая карточка
Амин Симон
79' Желтая карточка
Сегер Давид
90' Желтая карточка
Амин Симон
90' Вторая желтая карточка
Амин Симон
1:1
90' Гол
Бьорндал Эрик
90' Желтая карточка
Кристенсен Каспер
2:1
90' Гол
Дхайни Мухаммед-Али
91' Желтая карточка
Бркич Харис
90'+7
1
Кристенсен
Каспер
17
Йенссон
Исак
20
Дхайни
Мухаммед-Али
5
Тидеман
Антон
2
Бьеркен
Фритьоф
26
Бркич
Харис
21
Амин
Симон
23
Бедварссон
Бедвар
24
Хёрберг
Феликс
18
Оффия
Генри
10
Саид
Мохаммед
17
Стриндхольм
Даниэль
2
Бьёрнквист
Даниэль
15
Бергмарк
Никлас
6
Хьертстранд
Бенджамин
30
Samuel
Dahl
27
Вальгейрссон
Вальгейр
16
Сегер
Давид
77
Кустович
Кевин
11
Хамад
Илоан
7
Ясин
Ахмед
48
Миллескуг
Ноэль
Треллеборг
3-4-3
Эребру
4-3-3

История личных встреч

Треллеборг
Эребру

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

12 матчей

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:2
К
0:1
А
4:0
А
1:2
А
1:1
А
4:2
А
1:0
А
2:0
А
1:1
А
0:1
А
3:3
А
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Николас 11 (1) 0.41
Оффия Генри 10 0.37
Амин Симон 4 0.15
Бркич Харис 3 (1) 0.11
Бьеркен Фритьоф 3 0.11
Йенссон Исак 3 0.11
Дхайни Мухаммед-Али 3 0.11
Саид Мохаммед 1 0.04
Бедварссон Бедвар 1 0.04
Модиг Йеспер 1 0.04
Халльберг Херман 1 0.04
Блумберг Юхан 0 0
Тидеман Антон 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамад Илоан 6 (2) 0.22
Миллескуг Ноэль 4 0.15
Бьорндал Эрик 4 0.15
Ясин Ахмед 3 0.11
Тиль Венсан 2 0.07
Андрессон Аксель 2 0.07
Ларссон Джейк 2 0.07
Валкер Кевин 1 0.04
Бьёрнквист Даниэль 1 0.04
Густавссон Даниэль 1 0.04
Christian Moses 1 0.04
Экани Виктор 1 0.04
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.04
Моро Насиру 1 0.04
Samuel Dahl 0 0
Эскелинен Виллиам 0 0
Хьертстранд Бенджамин 0 0
Сегер Давид 0 0
Olatomi Olaniyan 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амин Симон 12 1
Бркич Харис 6 0
Дхайни Мухаммед-Али 5 0
Блумберг Юхан 4 0
Модиг Йеспер 4 0
Вийтикко Микко 3 0
Мортенсен Николас 3 0
Бьеркен Фритьоф 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Йенссон Исак 2 0
Оффия Генри 2 0
Othmane Salama 2 0
Хёрберг Феликс 0 1
Тидеман Антон 1 0
Халльберг Херман 1 0
Бедварссон Бедвар 1 0
Кристенсен Каспер 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сегер Давид 7 0
Андрессон Аксель 5 0
Ларссон Джейк 3 1
Моро Насиру 3 1
Ясин Ахмед 4 0
Бьорндал Эрик 4 0
Валкер Кевин 3 0
Хамад Илоан 3 0
Густавссон Даниэль 2 0
Экани Виктор 2 0
Вальгейрссон Вальгейр 2 0
Lucas Shlimon 2 0
Samuel Dahl 2 0
Миллескуг Ноэль 2 0
Бергмарк Никлас 0 1
Али Хусейн 1 0
Эскелинен Виллиам 1 0
Christian Moses 1 0
Хьертстранд Бенджамин 1 0
Тиль Венсан 1 0
Кустович Кевин 1 0
Olatomi Olaniyan 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
13
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
2
8%
4
31%
1-15
5
21%
2
15%
16-30
5
21%
3
23%
31-45
6
25%
1
8%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
4
17%
3
23%
76-90

Пропущено

18
16
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
11%
7
44%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
8
44%
2
13%
76-90

Забито

21
18
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
1
5%
2
11%
1-15
5
24%
4
22%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
5
24%
3
17%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
5
24%
6
33%
76-90

Пропущено

26
18
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
5
19%
2
11%
1-15
1
4%
5
28%
16-30
5
19%
4
22%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
6
23%
5
28%
76-90

Забито

45
31
21 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 13
4 Не забивали 8
3
7%
6
19%
1-15
10
22%
6
19%
16-30
8
18%
3
10%
31-45
11
24%
4
13%
46-60
4
9%
2
6%
61-75
9
20%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

44
34
17 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 19
7
16%
9
26%
1-15
3
7%
7
21%
16-30
7
16%
5
15%
31-45
5
11%
5
15%
46-60
8
18%
1
3%
61-75
14
32%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Браге - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Эргрюте 2:1
Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Гаусиод - Треллеборг 0:2 Ландскруна - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Далкурд 4:2 Вестерос - Треллеборг 4:4 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Норрбю - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Сковде АИК 2:1 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Эребру - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Норрбю 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Мальмё - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1
Эребру
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эребру - Далкурд 1:3 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1 Эребру - Вестерос 5:2 Эстерсунд - Эребру 2:0
Эребру - Норрбю 0:0 Васалунд - Эребру 0:1 Утсиктенс - Эребру 1:2 Эребру - Сковде АИК 0:1 Эстер - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 0:1 Броммапойкарна - Эребру 2:1 Эребру - Браге 1:3 Эребру - Утсиктенс 2:0 Далкурд - Эребру 0:2 Эребру - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Эребру 2:0 Ландскруна - Эребру 2:1 АИК - Эребру 3:2 Эребру - Броммапойкарна 0:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 27 16 5 6 56 - 36 53
2. Хальмстад 27 16 4 7 56 - 30 52
3. Эстер 27 13 8 6 45 - 30 47
4. Треллеборг 27 12 6 9 44 - 45 42
5. Браге 26 11 8 7 42 - 34 41
6. Сковде АИК 26 11 8 7 37 - 33 41
7. Ландскруна 27 10 9 8 35 - 39 39
8. Сирианска Эскильстуна 27 11 3 13 45 - 43 36
9. Утсиктенс 27 10 5 12 36 - 40 35
10. Эребру 27 10 4 13 30 - 35 34
11. Йёнчёпинг 27 8 8 11 36 - 44 32
12. Эргрюте 27 7 10 10 39 - 39 31
13. Вестерос 27 7 10 10 42 - 48 31
14. Норрбю 27 7 7 13 30 - 44 28
15. Далкурд 27 7 4 16 29 - 47 25
16. Эстерсунд 27 5 9 13 26 - 41 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 13 10 2 1 33 - 13 32
2. Хальмстад 13 9 1 3 28 - 14 28
3. Ландскруна 13 7 4 2 23 - 18 25
4. Эстер 13 7 3 3 24 - 16 24
5. Треллеборг 14 7 3 4 22 - 20 24
6. Сирианска Эскильстуна 14 7 1 6 27 - 20 22
7. Сковде АИК 13 5 5 3 18 - 13 20
8. Эребру 14 6 2 6 18 - 18 20
9. Норрбю 14 5 5 4 15 - 15 20
10. Браге 13 5 3 5 19 - 15 18
11. Вестерос 13 4 6 3 25 - 23 18
12. Утсиктенс 14 4 5 5 17 - 17 17
13. Далкурд 14 5 1 8 18 - 21 16
14. Эргрюте 14 3 6 5 21 - 17 15
15. Йёнчёпинг 13 4 2 7 20 - 26 14
16. Эстерсунд 13 3 5 5 15 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 14 7 3 4 28 - 16 24
2. Эстер 14 6 5 3 21 - 14 23
3. Браге 13 6 5 2 23 - 19 23
4. Сковде АИК 13 6 3 4 19 - 20 21
5. Броммапойкарна 14 6 3 5 23 - 23 21
6. Йёнчёпинг 14 4 6 4 16 - 18 18
7. Треллеборг 13 5 3 5 22 - 25 18
8. Утсиктенс 13 6 0 7 19 - 23 18
9. Эргрюте 13 4 4 5 18 - 22 16
10. Сирианска Эскильстуна 13 4 2 7 18 - 23 14
11. Ландскруна 14 3 5 6 12 - 21 14
12. Эребру 13 4 2 7 12 - 17 14
13. Вестерос 14 3 4 7 17 - 25 13
14. Эстерсунд 14 2 4 8 11 - 22 10
15. Далкурд 13 2 3 8 11 - 26 9
16. Норрбю 13 2 2 9 15 - 29 8
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 23 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 16
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 12 (10)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Треллеборг Амин Симон 1 12
Утсиктенс Бом Карл 11
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 9
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 9
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 8
Весь список
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