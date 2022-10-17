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Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 14011
Гётеборг
2:1
Конец матча
Мальмё
0'
0:1
46' Гол
Телин Исаак
1:1
70' Гол
Норлин Густаф
74' Желтая карточка
Юханссон Карл
2:1
83' Гол
Юханссон Карл
88' Желтая карточка
Кнудсен Йонас
90' Желтая карточка
Айеш Хосам
90'+6

Ход матча

46'
0:1
Телин Исаак
(Кристиансен Андерс)
63'
 
Рикс Сёрен
Буя Турай Мохамед
68'
Марковик Эман
Hussein Carneil
 
70'
Норлин Густаф
(Саломонссон Эмиль)
1:1
74'
Юханссон Карл
 
77'
 
Ракип Эрдаль
Ларссон Хуго
77'
 
Тойвонен Ола
Зейдан Мустафа
83'
Юханссон Карл
(Вендт Оскар)
2:1
86'
Айеш Хосам
Эрикссон Себастьян
 
88'
 
Кнудсен Йонас
90'
Сорга Эрик
Норлин Густаф
 
90'
Айеш Хосам
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
99
Дальберг
Понтус
2
Саломонссон
Эмиль
4
Юханссон
Карл
II
20
Johan
Bangsbo
17
Вендт
Оскар
21
Терн
Симон
13
Свенссон
Густаф
7
Эрикссон
Себастьян
19
Hussein
Carneil
9
Берг
Маркус
14
Норлин
Густаф
30
Диавара
Исмаэль
14
Беихмо
Феликс
21
Хаджикадунич
Деннис
6
Левицки
Оскар
3
Кнудсен
Йонас
20
Зейдан
Мустафа
31
Ларссон
Хуго
10
Кристиансен
Андерс
33
Буя
Турай
Мохамед
9
Телин
Исаак
36
Сейдиу
Патриот
Гётеборг
4-3-3
Мальмё
4-3-3

История личных встреч

Гётеборг
Мальмё

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

33 матча

24.2%
24.2%
51.6%
8 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

21.2%
33.3%
45.5%
7 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

24.2%
33.3%
42.5%
8 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

А
1:0
А
0:2
А
2:3
ТМК
2:1
А
3:1
А
0:3
К
2:1
А
1:0
А
0:0
А
0:3
А
1:2
К
1:0
А
2:2
А
1:1
А
3:1
А
0:3
А
2:1
А
0:1
А
2:2
А
0:3
С
3:2
А
3:1
А
1:1
А
1:2
А
2:2
А
0:0
А
0:2
А
2:1
А
0:2
А
0:1
А
2:0
А
2:0
А
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 11 0.42
Норлин Густаф 8 0.31
Якоб Кевин 4 0.15
Терн Симон 2 0.08
Айеш Хосам 2 0.08
Вильхельмссон Оскар 2 0.08
Яллоу Александр 1 0.04
Саломонссон Эмиль 1 0.04
Hussein Carneil 1 0.04
Свенссон Густаф 1 0.04
Johan Bangsbo 1 0.04
Юханссон Карл II 1 0.04
Сорга Эрик 1 0.04
Сана Тобиас 0 0
Марковик Эман 0 0
Вендт Оскар 0 0
Бьярсмюр Маттиас 0 0
Salaou Hachimou 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 11 0.42
Бирманчевич Велько 5 0.19
Сейдиу Патриот 4 0.15
Зейдан Мустафа 3 0.12
Тойвонен Ола 3 0.12
Кристиансен Андерс 2 (1) 0.08
Бергет Йо Инге 2 (1) 0.08
Абубакари Малик 2 0.08
Пенья Серхио 1 0.04
Хаджикадунич Деннис 1 0.04
Ларссон Эрик 0 0
Нильсен Лассе 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Нанаси Себастьян 0 0
Буя Турай Мохамед 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Карл II 7 0
Берг Маркус 4 1
Терн Симон 5 0
Эрикссон Себастьян 5 0
Айеш Хосам 5 0
Вендт Оскар 4 0
Свенссон Густаф 3 0
Бьярсмюр Маттиас 3 0
Яллоу Александр 3 0
Вильхельмссон Оскар 3 0
Хан Уорнер 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Норлин Густаф 2 0
Сана Тобиас 1 0
Salaou Hachimou 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 6 0
Хаджикадунич Деннис 6 0
Ольссон Мартин 4 0
Тойвонен Ола 4 0
Нильсен Лассе 3 0
Бергет Йо Инге 3 0
Кристиансен Андерс 2 0
Кнудсен Йонас 2 0
Телин Исаак 2 0
Беихмо Феликс 2 0
Нанаси Себастьян 2 0
Сейдиу Патриот 2 0
Пенья Серхио 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Бирманчевич Велько 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
15
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 9
14 Не забивали 15
1
6%
4
27%
1-15
3
17%
3
20%
16-30
7
39%
2
13%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
3
17%
1
7%
76-90

Пропущено

14
15
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
4
27%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
3
21%
4
27%
61-75
4
29%
3
20%
76-90

Забито

20
22
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
2
10%
1
5%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
6
30%
9
41%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
6
30%
6
27%
76-90

Пропущено

15
7
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
13%
1
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
40%
1
14%
31-45
3
20%
2
29%
46-60
3
20%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

38
37
20 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 18
5 Не забивали 4
3
8%
5
14%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
13
34%
11
30%
30%
31-45
4
11%
4
11%
46-60
5
13%
6
16%
61-75
9
24%
7
19%
76-90

Пропущено

29
22
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 14
2
7%
3
14%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
9
31%
5
23%
31-45
6
21%
4
18%
46-60
6
21%
6
27%
61-75
4
14%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Хельсинборг 1:3
Мьельбю - Гётеборг 1:4 Торнс - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Сириус 2:0 Кальмар - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 3:1
Мальмё
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Унион Берлин - Мальмё 1:0 Мальмё - Вернаму 0:0 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Хаммарбю 0:0
Хельсинборг - Мальмё 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Мальмё - Брага 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 26 15 9 2 58 - 32 54
2. Хаммарбю 26 14 7 5 52 - 22 49
3. Юргорден 26 14 6 6 47 - 22 48
4. Кальмар 26 14 5 7 34 - 21 47
5. АИК 26 13 8 5 42 - 31 47
6. Мальмё 26 12 6 8 34 - 25 42
7. Гётеборг 26 12 3 11 36 - 31 39
8. Эльфсборг 26 9 10 7 46 - 34 37
9. Мьельбю 26 8 10 8 25 - 29 34
10. Вернаму 26 8 8 10 30 - 41 32
11. Сириус 26 8 6 12 25 - 36 30
12. Норрчёпинг 26 7 8 11 34 - 37 29
13. Варберг БоИС 26 7 7 12 25 - 43 28
14. Дегерфорс 26 5 8 13 25 - 45 23
15. Хельсинборг 26 4 5 17 21 - 43 17
16. Сундсвалль 26 4 2 20 25 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 13 10 1 2 34 - 10 31
2. Кальмар 13 9 2 2 15 - 5 29
3. АИК 13 8 4 1 20 - 8 28
4. Хаммарбю 13 8 4 1 32 - 10 28
5. Хеккен 13 8 3 2 33 - 17 27
6. Мальмё 13 8 3 2 21 - 8 27
7. Эльфсборг 13 6 5 2 28 - 18 23
8. Гётеборг 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Вернаму 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Сириус 13 6 1 6 15 - 14 19
11. Мьельбю 13 4 6 3 16 - 17 18
12. Варберг БоИС 13 4 5 4 13 - 17 17
13. Дегерфорс 13 4 5 4 14 - 17 17
14. Норрчёпинг 13 4 4 5 22 - 19 16
15. Сундсвалль 13 4 0 9 17 - 33 12
16. Хельсинборг 13 2 3 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 13 7 6 0 25 - 15 27
2. Хаммарбю 13 6 3 4 20 - 12 21
3. АИК 13 5 4 4 22 - 23 19
4. Кальмар 13 5 3 5 19 - 16 18
5. Гётеборг 13 6 0 7 18 - 17 18
6. Юргорден 13 4 5 4 13 - 12 17
7. Мьельбю 13 4 4 5 9 - 12 16
8. Мальмё 13 4 3 6 13 - 17 15
9. Эльфсборг 13 3 5 5 18 - 16 14
10. Норрчёпинг 13 3 4 6 12 - 18 13
11. Вернаму 13 3 3 7 15 - 28 12
12. Сириус 13 2 5 6 10 - 22 11
13. Варберг БоИС 13 3 2 8 12 - 26 11
14. Хельсинборг 13 2 2 9 13 - 25 8
15. Дегерфорс 13 1 3 9 11 - 28 6
16. Сундсвалль 13 0 2 11 8 - 34 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 20
Гётеборг Берг Маркус 11 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Мальмё Телин Исаак 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 9
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 7
Эльфсборг Рёмер Андре 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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