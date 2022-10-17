Тур: 26. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 14011
0'
0:1
46' ГолТелин Исаак
1:1
70' ГолНорлин Густаф
74' Желтая карточкаЮханссон Карл
2:1
83' ГолЮханссон Карл
88' Желтая карточкаКнудсен Йонас
90' Желтая карточкаАйеш Хосам
90'+6
Ход матча
46'
70'
74'
83'
2:1
88'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
17
Вендт
Оскар
21
Терн
Симон
31
Ларссон
Хуго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Сорга ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Alai Ghasem
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Далин ЮханВратарь
-
23 Халуш МатейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
-
18 Галль РоменНападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
История личных встреч
Гётеборг
Мальмё
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед
33 матча
24.2%
24.2%
51.6%
8 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
21.2%
33.3%
45.5%
7 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
24.2%
33.3%
42.5%
8 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|11
|0.42
|Норлин Густаф
|8
|0.31
|Якоб Кевин
|4
|0.15
|Терн Симон
|2
|0.08
|Айеш Хосам
|2
|0.08
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.08
|Яллоу Александр
|1
|0.04
|Саломонссон Эмиль
|1
|0.04
|Hussein Carneil
|1
|0.04
|Свенссон Густаф
|1
|0.04
|Johan Bangsbo
|1
|0.04
|Юханссон Карл II
|1
|0.04
|Сорга Эрик
|1
|0.04
|Сана Тобиас
|0
|0
|Марковик Эман
|0
|0
|Вендт Оскар
|0
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|0
|0
|Salaou Hachimou
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|11
|0.42
|Бирманчевич Велько
|5
|0.19
|Сейдиу Патриот
|4
|0.15
|Зейдан Мустафа
|3
|0.12
|Тойвонен Ола
|3
|0.12
|Кристиансен Андерс
|2 (1)
|0.08
|Бергет Йо Инге
|2 (1)
|0.08
|Абубакари Малик
|2
|0.08
|Пенья Серхио
|1
|0.04
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.04
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Нильсен Лассе
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Нанаси Себастьян
|0
|0
|Буя Турай Мохамед
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханссон Карл II
|7
|0
|Берг Маркус
|4
|1
|Терн Симон
|5
|0
|Эрикссон Себастьян
|5
|0
|Айеш Хосам
|5
|0
|Вендт Оскар
|4
|0
|Свенссон Густаф
|3
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|3
|0
|Яллоу Александр
|3
|0
|Вильхельмссон Оскар
|3
|0
|Хан Уорнер
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Salaou Hachimou
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|6
|0
|Хаджикадунич Деннис
|6
|0
|Ольссон Мартин
|4
|0
|Тойвонен Ола
|4
|0
|Нильсен Лассе
|3
|0
|Бергет Йо Инге
|3
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Кнудсен Йонас
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Беихмо Феликс
|2
|0
|Нанаси Себастьян
|2
|0
|Сейдиу Патриот
|2
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
15
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 9
14 Не забивали 15
1
6%
4
27%
1-15
3
17%
3
20%
16-30
7
39%
2
13%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
3
17%
1
7%
76-90
Пропущено
14
15
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
4
27%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
3
21%
4
27%
61-75
4
29%
3
20%
76-90
Забито
20
22
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
2
10%
1
5%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
6
30%
9
41%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
6
30%
6
27%
76-90
Пропущено
15
7
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
13%
1
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
40%
1
14%
31-45
3
20%
2
29%
46-60
3
20%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
38
37
20 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 18
5 Не забивали 4
3
8%
5
14%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
13
34%
11
30%
30%
31-45
4
11%
4
11%
46-60
5
13%
6
16%
61-75
9
24%
7
19%
76-90
Пропущено
29
22
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 14
2
7%
3
14%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
9
31%
5
23%
31-45
6
21%
4
18%
46-60
6
21%
6
27%
61-75
4
14%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Хельсинборг 1:3
Мьельбю - Гётеборг 1:4 Торнс - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Сириус 2:0 Кальмар - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 3:1
Мальмё
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Унион Берлин - Мальмё 1:0 Мальмё - Вернаму 0:0 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Хаммарбю 0:0
Хельсинборг - Мальмё 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Мальмё - Брага 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|26
|15
|9
|2
|58 - 32
|54
|2.
|Хаммарбю
|26
|14
|7
|5
|52 - 22
|49
|3.
|Юргорден
|26
|14
|6
|6
|47 - 22
|48
|4.
|Кальмар
|26
|14
|5
|7
|34 - 21
|47
|5.
|АИК
|26
|13
|8
|5
|42 - 31
|47
|6.
|Мальмё
|26
|12
|6
|8
|34 - 25
|42
|7.
|Гётеборг
|26
|12
|3
|11
|36 - 31
|39
|8.
|Эльфсборг
|26
|9
|10
|7
|46 - 34
|37
|9.
|Мьельбю
|26
|8
|10
|8
|25 - 29
|34
|10.
|Вернаму
|26
|8
|8
|10
|30 - 41
|32
|11.
|Сириус
|26
|8
|6
|12
|25 - 36
|30
|12.
|Норрчёпинг
|26
|7
|8
|11
|34 - 37
|29
|13.
|Варберг БоИС
|26
|7
|7
|12
|25 - 43
|28
|14.
|Дегерфорс
|26
|5
|8
|13
|25 - 45
|23
|15.
|Хельсинборг
|26
|4
|5
|17
|21 - 43
|17
|16.
|Сундсвалль
|26
|4
|2
|20
|25 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|13
|10
|1
|2
|34 - 10
|31
|2.
|Кальмар
|13
|9
|2
|2
|15 - 5
|29
|3.
|АИК
|13
|8
|4
|1
|20 - 8
|28
|4.
|Хаммарбю
|13
|8
|4
|1
|32 - 10
|28
|5.
|Хеккен
|13
|8
|3
|2
|33 - 17
|27
|6.
|Мальмё
|13
|8
|3
|2
|21 - 8
|27
|7.
|Эльфсборг
|13
|6
|5
|2
|28 - 18
|23
|8.
|Гётеборг
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|9.
|Вернаму
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|10.
|Сириус
|13
|6
|1
|6
|15 - 14
|19
|11.
|Мьельбю
|13
|4
|6
|3
|16 - 17
|18
|12.
|Варберг БоИС
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|13.
|Дегерфорс
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|14.
|Норрчёпинг
|13
|4
|4
|5
|22 - 19
|16
|15.
|Сундсвалль
|13
|4
|0
|9
|17 - 33
|12
|16.
|Хельсинборг
|13
|2
|3
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|13
|7
|6
|0
|25 - 15
|27
|2.
|Хаммарбю
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|3.
|АИК
|13
|5
|4
|4
|22 - 23
|19
|4.
|Кальмар
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|5.
|Гётеборг
|13
|6
|0
|7
|18 - 17
|18
|6.
|Юргорден
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|7.
|Мьельбю
|13
|4
|4
|5
|9 - 12
|16
|8.
|Мальмё
|13
|4
|3
|6
|13 - 17
|15
|9.
|Эльфсборг
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|10.
|Норрчёпинг
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|11.
|Вернаму
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|12.
|Сириус
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|Варберг БоИС
|13
|3
|2
|8
|12 - 26
|11
|14.
|Хельсинборг
|13
|2
|2
|9
|13 - 25
|8
|15.
|Дегерфорс
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|16.
|Сундсвалль
|13
|0
|2
|11
|8 - 34
|2
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|20
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (2)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|9
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 7
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|8