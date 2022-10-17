Тур: 10. Стадион: Виа дель Маре. Главный судья: Массими Лука
1:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаМандрагора Роландо
27' Желтая карточкаКуаме Кристиан
38' Undefined phrase: football_event_Кабрал Артур
40' Желтая карточкаБлен Алексис
1:0
43' ГолСисей Ассан
1:1
48' ГолКуаме Кристиан
50' Желтая карточкаТерраччиано Пьетро
58' Желтая карточкаСтрефецца Габриэль
60' Желтая карточкаЮмтити Самуэль
88' Желтая карточкаМартинес Лукас
90' Желтая карточкаГалло Антонино
90' Вторая желтая карточкаГалло Антонино
90' Желтая карточкаИтальяно Виченцо
90'+7
Бонусы букмекеров
Ход матча
27'
38'
40'
43'
1:0
48'
1:1
60'
88'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 8
-
4 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
29
Блен
Алексис
77
Сисей
Ассан
22
Банда
Ламек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Сисей АссанНападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Уден РемиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лечче
Фиорентина
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|4 (1)
|0.4
|Сисей Ассан
|3
|0.3
|Гонсалес Джоан
|1
|0.1
|Коломбо Лоренцо
|1
|0.1
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Юмтити Самуэль
|0
|0
|Ди Франческо Федерико
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Банда Ламек
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаме Кристиан
|2
|0.2
|Мандрагора Роландо
|1
|0.1
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.1
|Йович Лука
|1
|0.1
|Мартинес Лукас II
|1
|0.1
|Гонсалес Николас
|1
|0.1
|Иконе Жонатан
|1
|0.1
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Сапонара Риккардо
|0
|0
|Венути Лоренцо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
|Кабрал Артур
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|3
|1
|Гонсалес Джоан
|3
|0
|Галло Антонино
|1
|1
|Юмтити Самуэль
|2
|0
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Блен Алексис
|2
|0
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|Гендрей Валентин
|2
|0
|Коломбо Лоренцо
|2
|0
|Банда Ламек
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|5
|0
|Роша Игор II
|3
|1
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Бонавентура Джакомо
|2
|0
|Мартинес Лукас II
|2
|0
|Куаме Кристиан
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Барак Антонин
|1
|0
|Додо Домилсон
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
2
40%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
6
60%
1
13%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Пропущено
11
12
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
18%
2
17%
1-15
3
27%
3
25%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
9%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Новара - Лечче 1:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - НибионноОггионо 2:0 Лечче - Кремонезе 1:1
Альбинолеффе - Лечче 1:1 Лечче - Мантуя 3:0 Лечче - Про Сесто 0:2 Салернитана - Лечче 1:2 Виченца Виртус - Лечче 4:0 Лечче - Монца 1:1 Лечче - Перджолеттезе 2:0 Торино - Лечче 1:0 Виртус Верона - Лечче 2:2 Наполи - Лечче 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Сассуоло - Лечче 1:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Fanfulla - Лечче 2:4 Лечче - Про Верчелли 1:2 Лечче - Читтаделла 2:3
Фиорентина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фиорентина - Хартс 5:1 Фиорентина - Лацио 0:4 Хартс - Фиорентина 0:3 Аталанта - Фиорентина 1:0
Фиорентина - Верона 2:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Болонья - Фиорентина 2:1 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|25 - 9
|26
|2.
|Аталанта
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|16 - 6
|24
|3.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 10
|23
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|13 - 9
|22
|5.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 5
|21
|6.
|Удинезе
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 10
|21
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Ювентус
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 7
|16
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|10.
|Эмполи
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 11
|11
|11.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|12.
|Монца
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 12
|10
|14.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|15.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|16.
|Лечче
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 12
|8
|17.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
|20.
|Сампдория
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|5.
|Ювентус
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|7.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|8.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|9.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|12.
|Салернитана
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|13.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|14.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|17.
|Лечче
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 7
|13
|4.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|5.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|6.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 1
|8
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|8.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Монца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Лечче
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 12
|0
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|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|7 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (3)
|Рома
|Дибала Пауло
|6 (2)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|5
|Удинезе
|Бекао Родриго
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лечче 1:1 Фиорентина
Исход игры
Лечче
7.5% (10)
Ничья
33.1% (44)
Фиорентина
59.4% (79)
Тотал 2.5
Больше
46.72% (57)
Меньше
53.28% (65)
Обе команды забьют
Да
78.69% (96)
Нет
21.31% (26)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
35.3% (47)
1:1 Ничья
30.1% (40)
0:1 Фиорентина
11.3% (15)
0:2 Фиорентина
3.8% (5)
1:3 Фиорентина
3.8% (5)
1:0 Лечче
3% (4)
2:1 Лечче
2.3% (3)
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