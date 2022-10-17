Рефери не любит споров - именно за это Vincenzo Italiano сейчас получил желтую

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Удар от ворот произведет Фиорентина

90' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

87' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Бираги Кристиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Бираги Кристиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Удар от ворот произведет Лечче

84' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Удар от ворот произведет Лечче

81' Бираги Кристиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Бираги Кристиано навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Гонсалес Николас пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

80' Куаме Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Удар от ворот произведет Фиорентина

79' Удар от ворот произведет Фиорентина

79' Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Фиорентина

77' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Понграчич Марин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Гонсалес Джоан из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Матч возобновлен

74' Тактическая замена. Ламек Банда уходит с поля и его заменяет Ди Франческо Федерико

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Куаме Кристиан пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

72' Игра в одни ворота сейчас. Фиорентина доминирует и владеет мячом

72' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Мартинес Лукас II пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

71' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

70' Бираги Кристиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Лечче

67' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Матч возобновлен

66' Стрефецца Габриэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

65' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Бираги Кристиано пробил со штрафного прямо в стенку

60' Юмтити Самуэль получил желтую карточку от судьи

60' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Стрефецца Габриэль получил желтую карточку от судьи

57' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Матч возобновлен

54' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

53' Ламек Банда наказан за толчок Додо Домилсон

53' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Фиорентина

52' Оооо... вот это был удар! Сисей Ассан должен был забить с этой позиции.

52' Стрефецца Габриэль из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Аскилдсен Кристоффер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Судье надоело, что Терраччиано Пьетро тянет время и он наказал его горчичником

48' Кабрал Артур из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Удар от ворот произведет Фиорентина

47' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.