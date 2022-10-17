  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Массими Лука
Лечче
1:1
Конец матча
Фиорентина
0'
15' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
27' Желтая карточка
Куаме Кристиан
38' Undefined phrase: football_event_
Кабрал Артур
40' Желтая карточка
Блен Алексис
1:0
43' Гол
Сисей Ассан
1:1
48' Гол
Куаме Кристиан
50' Желтая карточка
Терраччиано Пьетро
58' Желтая карточка
Стрефецца Габриэль
60' Желтая карточка
Юмтити Самуэль
88' Желтая карточка
Мартинес Лукас
90' Желтая карточка
Галло Антонино
90' Вторая желтая карточка
Галло Антонино
90' Желтая карточка
Итальяно Виченцо
90'+7
Удаление Антонино Галло (видео)....
1:1. Гол Кристиана Куаме (видео)...
1:0. Гол Ассана Сисея (видео). Ч...
Гол Артура Кабрала отменен из-за...

Ход матча

7'
 
Кабрал Артур
Йович Лука
15'
 
Мандрагора Роландо
27'
 
Куаме Кристиан
38'
 
Кабрал Артур
40'
Блен Алексис
 
43'
Сисей Ассан
(Гонсалес Джоан)
1:0
48'
1:1
Куаме Кристиан
(Кабрал Артур)
50'
 
Терраччиано Пьетро
58'
Стрефецца Габриэль
 
59'
 
Дункан Альфред
Мандрагора Роландо
59'
 
Миленкович Никола
Роша Игор
60'
Юмтити Самуэль
 
69'
Бистрович Кристиян
Аскилдсен Кристоффер
 
74'
Ди Франческо Федерико
Банда Ламек
 
83'
 
Иконе Жонатан
Куаме Кристиан
88'
 
Мартинес Лукас
89'
Гендрей Валентин
Юмтити Самуэль
 
89'
Хельгасон Торир
Гонсалес Джоан
 
90'
Уден Реми
Стрефецца Габриэль
 
90'
Галло Антонино
 
90'
Галло Антонино
 
90'
 
Итальяно Виченцо

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 8
  • 4 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 133
Лечче 7.5% (10)
X 33.1% (44)
Фиорентина 59.4% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
6
Баскиротто
Федерико
5
Понграчич
Марин
93
Юмтити
Самуэль
25
Галло
Антонино
7
Аскилдсен
Кристоффер
29
Блен
Алексис
16
Гонсалес
Джоан
27
Стрефецца
Габриэль
77
Сисей
Ассан
22
Банда
Ламек
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
28
Мартинес
Лукас
II
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
38
Мандрагора
Роландо
72
Барак
Антонин
22
Гонсалес
Николас
7
Йович
Лука
99
Куаме
Кристиан
Лечче
4-3-3
Фиорентина
4-3-3

История личных встреч

Лечче
Фиорентина

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:3
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 4 (1) 0.4
Сисей Ассан 3 0.3
Гонсалес Джоан 1 0.1
Коломбо Лоренцо 1 0.1
Юлманд Мортен 0 0
Юмтити Самуэль 0 0
Ди Франческо Федерико 0 0
Галло Антонино 0 0
Банда Ламек 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаме Кристиан 2 0.2
Мандрагора Роландо 1 0.1
Бонавентура Джакомо 1 0.1
Йович Лука 1 0.1
Мартинес Лукас II 1 0.1
Гонсалес Николас 1 0.1
Иконе Жонатан 1 0.1
Соттиль Рикардо 0 0
Сапонара Риккардо 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Журковски Шимон 0 0
Кабрал Артур 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 3 1
Гонсалес Джоан 3 0
Галло Антонино 1 1
Юмтити Самуэль 2 0
Ди Франческо Федерико 2 0
Блен Алексис 2 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Гендрей Валентин 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Банда Ламек 2 0
Фальконе Владимиро 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Баскиротто Федерико 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 5 0
Роша Игор II 3 1
Мандрагора Роландо 3 0
Бонавентура Джакомо 2 0
Мартинес Лукас II 2 0
Куаме Кристиан 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Соттиль Рикардо 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Йович Лука 1 0
Барак Антонин 1 0
Додо Домилсон 1 0
Мале Юссеф 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Кабрал Артур 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
2
40%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
6
60%
1
13%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Пропущено

11
12
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
18%
2
17%
1-15
3
27%
3
25%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
9%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Новара - Лечче 1:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - НибионноОггионо 2:0 Лечче - Кремонезе 1:1
Альбинолеффе - Лечче 1:1 Лечче - Мантуя 3:0 Лечче - Про Сесто 0:2 Салернитана - Лечче 1:2 Виченца Виртус - Лечче 4:0 Лечче - Монца 1:1 Лечче - Перджолеттезе 2:0 Торино - Лечче 1:0 Виртус Верона - Лечче 2:2 Наполи - Лечче 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Сассуоло - Лечче 1:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Fanfulla - Лечче 2:4 Лечче - Про Верчелли 1:2 Лечче - Читтаделла 2:3
Фиорентина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фиорентина - Хартс 5:1 Фиорентина - Лацио 0:4 Хартс - Фиорентина 0:3 Аталанта - Фиорентина 1:0
Фиорентина - Верона 2:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Болонья - Фиорентина 2:1 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 10 8 2 0 25 - 9 26
2. Аталанта Заявка 10 7 3 0 16 - 6 24
3. Милан Заявка 10 7 2 1 20 - 10 23
4. Рома Заявка 10 7 1 2 13 - 9 22
5. Лацио Заявка 10 6 3 1 21 - 5 21
6. Удинезе Заявка 10 6 3 1 19 - 10 21
7. Интер Милан Заявка 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Ювентус Заявка 10 4 4 2 13 - 7 16
9. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
10. Эмполи Заявка 10 2 5 3 9 - 11 11
11. Торино Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
12. Монца Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
13. Фиорентина Заявка 10 2 4 4 8 - 12 10
14. Салернитана Заявка 10 2 4 4 12 - 16 10
15. Специя Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
16. Лечче Заявка 10 1 5 4 9 - 12 8
17. Болонья Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
18. Верона Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
19. Кремонезе Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
20. Сампдория Заявка 10 0 3 7 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Лацио Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
3. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
4. Интер Милан Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
5. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
6. Аталанта Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
7. Удинезе Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
9. Специя Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
10. Фиорентина Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
11. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Салернитана Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
13. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Лечче Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
18. Верона Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Милан Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
5. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
6. Лацио Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
7. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
8. Эмполи Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Монца Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Лечче Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
17. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Болонья Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя Заявка 5 0 0 5 0 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (3)
Рома Дибала Пауло 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Сассуоло Феррари Джанмарко 5
Удинезе Бекао Родриго 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Команда Лечче играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Лечче: 40%, Фиорентина: 60%.
  • 96'
    Сисей Ассан из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Желтая карточка
    95'
    Рефери не любит споров - именно за это Vincenzo Italiano сейчас получил желтую
  • 95'
    В РАЗДЕВАЛКУ! - Галло Антонино получает вторую желтую за то, что тянет соперника за майку
  • Фол, нарушение
    95'
    Галло Антонино из команды Лечче заходит слишком далеко, он валит Иконе Жонатан.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Игра приостановлена из-за неполадок со светом.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 133
    Лечче 7.5% (10)
    X 33.1% (44)
    Фиорентина 59.4% (79)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Лечче 1:1 Фиорентина онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Лечче 1:1 Фиорентина

    Исход игры
    Лечче
    7.5% (10)
    Ничья
    33.1% (44)
    Фиорентина
    59.4% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.72% (57)
    Меньше
    53.28% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    78.69% (96)
    Нет
    21.31% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    35.3% (47)
    1:1 Ничья
    30.1% (40)
    0:1 Фиорентина
    11.3% (15)
    0:2 Фиорентина
    3.8% (5)
    1:3 Фиорентина
    3.8% (5)
    1:0 Лечче
    3% (4)
    2:1 Лечче
    2.3% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     