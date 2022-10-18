Тур: 2. Стадион: Carl Benz Stadion.
Ход матча
10'
32'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
18
Жанс
Лоран
28
Гиамера
Ян
17
Кастроп
Йенс
23
Дуа
Квадво
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Таз БерканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Зом ПаскальНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Christian Neidhart
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Дуа КвадвоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Шуранов ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Bryang Kayo
-
Главный тренер: Вайнцирль Маркус
Бомбардиры внутри турнира
Вальдхоф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гайс Йоханнес
|1
|0.5
|Валентини Энрико
|1
|0.5
Карточки
Вальдхоф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Векессер Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вальдхоф
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фрайбург-2 - Вальдхоф 3:2 Вальдхоф - Саарбрюккен 1:0 Оснабрюк - Вальдхоф 5:0 Вальдхоф - Веен Висбаден 1:0
Ингольштадт - Вальдхоф 1:0 Вальдхоф - Байройт 2:1 Эльвeрсберг - Вальдхоф 1:0 Вальдхоф - Боруссия-2 Д 2:1 Меппен - Вальдхоф 6:2 Вальдхоф - Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ферль - Вальдхоф 2:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Вальдхоф - Виктория Кёльн 3:1 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:1 Арминия Людвигсхафен - Вальдхоф 1:5 Арау - Вальдхоф 0:2 Вальдхоф - Хафельзе 7:0 Веен Висбаден - Вальдхоф 1:1 Вальдхоф - Дуйсбург 3:1 Оснабрюк - Вальдхоф 1:2
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:3 Карлсруэ - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3
Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Арминия 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Ян - Нюрнберг 0:0 Каан-Маринборн - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Швайнфурт 2:1 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Тироль - Нюрнберг 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0
Будет доступно позже.
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|4
|РБ Лейпциг
|Вернер Тимо
|3
|Карлсруэ
|Шлойзенер Фабиан
|3
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|3
|РБ Лейпциг
|Андре Силва
|2 (1)
|Санкт-Паули
|Салиакас Манолис
|1
|Штуттгарт
|Антон Вальдемар
|1
|Байройт
|Гройсс Александер
|1
|Майнц
|Аарон Мартин
|1
|Вальдхоф
|Ридель Юлиан
|1
Прогнозы на матч Вальдхоф 0:0 Нюрнберг
Исход игры
Вальдхоф
11.8% (14)
Ничья
13.4% (16)
Нюрнберг
74.8% (89)
Тотал 2.5
Больше
52.59% (61)
Меньше
47.41% (55)
Обе команды забьют
Да
61.21% (71)
Нет
38.79% (45)
Популярный счёт
1:2 Нюрнберг
37.8% (45)
0:1 Нюрнберг
20.2% (24)
1:1 Ничья
10.9% (13)
0:2 Нюрнберг
9.2% (11)
1:0 Вальдхоф
5.9% (7)
2:1 Вальдхоф
5% (6)
1:3 Нюрнберг
3.4% (4)
0:3 Нюрнберг
2.5% (3)
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