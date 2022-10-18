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Германия: Кубок
2022-2023

Тур: 2. Стадион: .
Вальдхоф
0:0
Первый тайм: 41'
Нюрнберг
0'
10' Желтая карточка
Векессер Эрик
32' Желтая карточка
Ридель Юлиан

Ход матча

10'
 
Векессер Эрик
32'
Ридель Юлиан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 119
Вальдхоф 11.8% (14)
X 13.4% (16)
Нюрнберг 74.8% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вальдхоф
Ничья
Нюрнберг
3.45
3.60
2.32
Все Коэффициенты
1
Беренс
Мортен
18
Жанс
Лоран
27
Gerrit
Gohlke
5
Marcel
Seegert
21
Россипаль
Александер
8
Fridolin
Wagner
3
Ридель
Юлиан
2
Соммер
Никлас
9
Бан
Бентли
16
Дерфлер
Йоханнес
11
Мартинович
Доминик
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
16
Шиндлер
Кристофер
4
Лоуренс
Джеймс
13
Векессер
Эрик
17
Кастроп
Йенс
5
Гайс
Йоханнес
6
Темпельман
Лино
10
Дели
Матс
Мёллер
23
Дуа
Квадво
18
Винтцаймер
Мануэль
Вальдхоф
4-2-3-1
Нюрнберг
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Вальдхоф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гайс Йоханнес 1 0.5
Валентини Энрико 1 0.5

Карточки

Вальдхоф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Векессер Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вальдхоф
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фрайбург-2 - Вальдхоф 3:2 Вальдхоф - Саарбрюккен 1:0 Оснабрюк - Вальдхоф 5:0 Вальдхоф - Веен Висбаден 1:0
Ингольштадт - Вальдхоф 1:0 Вальдхоф - Байройт 2:1 Эльвeрсберг - Вальдхоф 1:0 Вальдхоф - Боруссия-2 Д 2:1 Меппен - Вальдхоф 6:2 Вальдхоф - Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ферль - Вальдхоф 2:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Вальдхоф - Виктория Кёльн 3:1 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:1 Арминия Людвигсхафен - Вальдхоф 1:5 Арау - Вальдхоф 0:2 Вальдхоф - Хафельзе 7:0 Веен Висбаден - Вальдхоф 1:1 Вальдхоф - Дуйсбург 3:1 Оснабрюк - Вальдхоф 1:2
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:3 Карлсруэ - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3
Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Арминия 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Ян - Нюрнберг 0:0 Каан-Маринборн - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Швайнфурт 2:1 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Тироль - Нюрнберг 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Падерборн Пирингер Марвин 4
РБ Лейпциг Вернер Тимо 3
Карлсруэ Шлойзенер Фабиан 3
Боруссия М Тюрам Маркус 3
РБ Лейпциг Андре Силва 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Паули Салиакас Манолис 1
Штуттгарт Антон Вальдемар 1
Байройт Гройсс Александер 1
Майнц Аарон Мартин 1
Вальдхоф Ридель Юлиан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    32'
    Ридель Юлиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Векессер Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carl Benz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 119
Вальдхоф 11.8% (14)
X 13.4% (16)
Нюрнберг 74.8% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вальдхоф
Ничья
Нюрнберг
3.45
3.60
2.32
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вальдхоф 0:0 Нюрнберг онлайн

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Прогнозы на матч Вальдхоф 0:0 Нюрнберг

Исход игры
Вальдхоф
11.8% (14)
Ничья
13.4% (16)
Нюрнберг
74.8% (89)
Тотал 2.5
Больше
52.59% (61)
Меньше
47.41% (55)
Обе команды забьют
Да
61.21% (71)
Нет
38.79% (45)
Популярный счёт
1:2 Нюрнберг
37.8% (45)
0:1 Нюрнберг
20.2% (24)
1:1 Ничья
10.9% (13)
0:2 Нюрнберг
9.2% (11)
1:0 Вальдхоф
5.9% (7)
2:1 Вальдхоф
5% (6)
1:3 Нюрнберг
3.4% (4)
0:3 Нюрнберг
2.5% (3)
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