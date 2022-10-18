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Италия: Кубок
2022-2023

Дженоа
0:0
Первый тайм: 40'
СПАЛ
0'
11' Желтая карточка
Дзанеллато Никколо

Ход матча

11'
 
Дзанеллато Никколо

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогнозы 119
Дженоа 90.8% (108)
X 8.4% (10)
СПАЛ 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
СПАЛ
1.60
7.30
8.55
Все Коэффициенты
1
Шемпер
Адриан
36
Хефти
Сильван
13
Бани
Маттиа
14
Фольякко
Алессандро
93
Паяч
Марко
32
Morten
Frendrup
47
Бадель
Милан
24
Ягелло
Филип
90
Портанова
Маноло
11
Гудмундссон
Альберт
21
Йебоа
Келвин
22
Тиам
Демба
29
Альмичи
Альберто
27
Педа
Патрик
4
Далле
Мура
Кристиан
24
Дикманн
Лоренцо
21
Селия
Раффаэле
23
Мурджа
Алессандро
5
Эспозито
Сальваторе
40
Тунёв
Георгий
10
Дзанеллато
Никколо
9
Мончини
Габриэле
Дженоа
4-2-3-1
СПАЛ
3-4-2-1

История личных встреч

Дженоа
СПАЛ

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 2 1
Кода Массимо 1 (1) 0.5
СПАЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дикманн Лоренцо 1 0.5
Matteo Arena 1 0.5

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
СПАЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанеллато Никколо 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3
Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4
СПАЛ
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Читтаделла - СПАЛ 0:0 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Комо - СПАЛ 3:3
СПАЛ - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Понтедера 1:0 Кремонезе - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Виртус Верона 3:1 Беневенто - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 1:0 СПАЛ - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2:2

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 6
ФералпиСало Силигарди Лука 3
Палермо Брунори Маттео 3
Читтаделла Тункара Мамаду 2
Дженоа Гудмундссон Альберт 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Фараони Марко 1
СПАЛ Дзанеллато Никколо 1
Весь список
Прогнозы 119
Дженоа 90.8% (108)
X 8.4% (10)
СПАЛ 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
СПАЛ
1.60
7.30
8.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дженоа 0:0 СПАЛ онлайн

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Прогнозы на матч Дженоа 0:0 СПАЛ

Исход игры
Дженоа
90.8% (108)
Ничья
8.4% (10)
СПАЛ
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (42)
Меньше
64.1% (75)
Обе команды забьют
Да
41.03% (48)
Нет
58.97% (69)
Популярный счёт
1:0 Дженоа
37.8% (45)
2:1 Дженоа
29.4% (35)
2:0 Дженоа
19.3% (23)
1:1 Ничья
5.9% (7)
3:1 Дженоа
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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