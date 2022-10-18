0'
11' Желтая карточкаДзанеллато Никколо
1:0
45' ПенальтиГудмундссон Альберт
53' Желтая карточкаАльмичи Альберто
78' Желтая карточкаХефти Сильван
79' Желтая карточкаПушкаш Георге
90'+4
Ход матча
45'
53'
78'
79'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 0
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
13
Бани
Маттиа
93
Паяч
Марко
47
Бадель
Милан
24
Ягелло
Филип
21
Йебоа
Келвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
-
93 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Йебоа КелвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Водишек РокВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Ялчын ГювенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Абу АюбПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рабби СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Раути НиколаНападающий
-
-
20 Matteo Prati
-
-
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
История личных встреч
Дженоа
СПАЛ
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|3 (1)
|1.5
|Кода Массимо
|1 (1)
|0.5
СПАЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.5
|Matteo Arena
|1
|0.5
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пушкаш Георге
|1
|0
|Хефти Сильван
|1
|0
СПАЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Дзанеллато Никколо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3
Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4
СПАЛ
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Читтаделла - СПАЛ 0:0 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Комо - СПАЛ 3:3
СПАЛ - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Понтедера 1:0 Кремонезе - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Виртус Верона 3:1 Беневенто - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 1:0 СПАЛ - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2:2
|Бари
|Walid Cheddira
|6
|ФералпиСало
|Силигарди Лука
|3
|Палермо
|Брунори Маттео
|3
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|4
|Читтаделла
|Тункара Мамаду
|2
|Верона
|Фараони Марко
|1
|СПАЛ
|Альмичи Альберто
|1
|Дженоа
|Пушкаш Георге
|1
|Дженоа
|Хефти Сильван
|1
|СПАЛ
|Дзанеллато Никколо
|1
Прогнозы на матч Дженоа 1:0 СПАЛ
Исход игры
Дженоа
90.8% (108)
Ничья
8.4% (10)
СПАЛ
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (42)
Меньше
64.1% (75)
Обе команды забьют
Да
41.03% (48)
Нет
58.97% (69)
Популярный счёт
1:0 Дженоа
37.8% (45)
2:1 Дженоа
29.4% (35)
2:0 Дженоа
19.3% (23)
1:1 Ничья
5.9% (7)
3:1 Дженоа
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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