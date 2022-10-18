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Италия: Кубок
2022-2023

Дженоа
1:0
Конец матча
СПАЛ
0'
11' Желтая карточка
Дзанеллато Никколо
1:0
45' Пенальти
Гудмундссон Альберт
53' Желтая карточка
Альмичи Альберто
78' Желтая карточка
Хефти Сильван
79' Желтая карточка
Пушкаш Георге
90'+4

Ход матча

11'
 
Дзанеллато Никколо
45'
Гудмундссон Альберт
1:0
46'
 
Рабби Симоне
Тунёв Георгий
53'
 
Альмичи Альберто
58'
Ялчын Гювен
Портанова Маноло
 
58'
Пушкаш Георге
Йебоа Келвин
 
61'
 
Вальцания Лука
Дзанеллато Никколо
61'
 
Фьордализо Алессандро
Дикманн Лоренцо
65'
Туре Абдулайе
Morten Frendrup
 
65'
Циборра Леннарт
Паяч Марко
 
75'
 
Финотто Маттиа
Мончини Габриэле
78'
Хефти Сильван
 
79'
Пушкаш Георге
 
84'
 
Майстро Фабио
Мурджа Алессандро
86'
Араму Маттиа
Гудмундссон Альберт
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 119
Дженоа 90.8% (108)
X 8.4% (10)
СПАЛ 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Шемпер
Адриан
36
Хефти
Сильван
13
Бани
Маттиа
14
Фольякко
Алессандро
93
Паяч
Марко
32
Morten
Frendrup
47
Бадель
Милан
24
Ягелло
Филип
90
Портанова
Маноло
11
Гудмундссон
Альберт
21
Йебоа
Келвин
22
Тиам
Демба
29
Альмичи
Альберто
27
Педа
Патрик
4
Далле
Мура
Кристиан
24
Дикманн
Лоренцо
21
Селия
Раффаэле
23
Мурджа
Алессандро
5
Эспозито
Сальваторе
40
Тунёв
Георгий
10
Дзанеллато
Никколо
9
Мончини
Габриэле
Дженоа
4-2-3-1
СПАЛ
3-4-2-1

История личных встреч

Дженоа
СПАЛ

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 3 (1) 1.5
Кода Массимо 1 (1) 0.5
СПАЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дикманн Лоренцо 1 0.5
Matteo Arena 1 0.5

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пушкаш Георге 1 0
Хефти Сильван 1 0
СПАЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альмичи Альберто 1 0
Дзанеллато Никколо 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3
Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4
СПАЛ
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Читтаделла - СПАЛ 0:0 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Комо - СПАЛ 3:3
СПАЛ - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Понтедера 1:0 Кремонезе - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Виртус Верона 3:1 Беневенто - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 1:0 СПАЛ - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2:2

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 6
ФералпиСало Силигарди Лука 3
Палермо Брунори Маттео 3
Дженоа Гудмундссон Альберт 4
Читтаделла Тункара Мамаду 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Фараони Марко 1
СПАЛ Альмичи Альберто 1
Дженоа Пушкаш Георге 1
Дженоа Хефти Сильван 1
СПАЛ Дзанеллато Никколо 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Гудмундссон Альберт из команды Дженоа забивает с точки!
    • Желтая карточка
      11'
      Дзанеллато Никколо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 119
    Дженоа 90.8% (108)
    X 8.4% (10)
    СПАЛ 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Дженоа 1:0 СПАЛ

    Исход игры
    Дженоа
    90.8% (108)
    Ничья
    8.4% (10)
    СПАЛ
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.9% (42)
    Меньше
    64.1% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    41.03% (48)
    Нет
    58.97% (69)
    Популярный счёт
    1:0 Дженоа
    37.8% (45)
    2:1 Дженоа
    29.4% (35)
    2:0 Дженоа
    19.3% (23)
    1:1 Ничья
    5.9% (7)
    3:1 Дженоа
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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