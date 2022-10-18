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Германия: Кубок
2022-2023

Тур: 2. Стадион: .
Любек
0:1
Первый тайм: 41'
Майнц
0'
9' Желтая карточка
Фюльжени Анжело
0:1
16' Гол
Хак Александер
28' Желтая карточка
Аарон Мартин
39' Желтая карточка

Ход матча

9'
 
Фюльжени Анжело
16'
0:1
Хак Александер
(Онисиво Карим)
28'
 
Аарон Мартин
39'
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 117
Любек 2.6% (3)
X 5.1% (6)
Майнц 92.3% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Любек
Ничья
Майнц
8.30
8.63
1.49
Все Коэффициенты
19
Florian
Kirschke
2
Robin
Kolle
17
Tommy
Grupe
30
Jannik
Loehden
33
Niklas
Kastenhofer
31
Боланд
Мирко
8
Florian
Egerer
7
Marius
Hauptmann
24
Morten
Ruediger
10
Пулидо
Мануэль
11
Felix
Drinkuth
1
Дамен
Финн
20
Фернандес
Эдимилсон
19
Каси
Антони
42
Хак
Александер
21
Да
Коста
Данни
8
Баррейро
Леандро
6
Стах
Антон
3
Аарон
Мартин
9
Онисиво
Карим
11
Ингвартсен
Маркус
10
Фюльжени
Анжело
Любек
4-2-3-1
Майнц
3-4-3

История личных встреч

Любек
Майнц

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Любек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tarik Gozusirin 1 0.5
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кор Доминик 1 0.5
Хак Александер 1 0.5
Бюргзорг Делано 1 0.5
Ингвартсен Маркус 1 (1) 0.5
Онисиво Карим 0 0

Карточки

Любек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аарон Мартин 1 0
Фюльжени Анжело 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Любек
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Любек - Шварц-Вайсс Реден 4:0 Тевтония Оттензен - Любек 0:2 Любек - Дельменхорст 3:1 Любек - Санкт-Паули-2 1:1
Гамбург-2 - Любек 1:1 Любек - Вердер-2 2:1 Феникс Любек - Любек 0:4 Любек - Хольштайн Киль-2 2:1 Боруссия Хильдесхайм - Любек 0:0 Любек - Ганновер 96-2 4:1 Бремер - Любек 1:3 Любек - Киккерс Эмден 3:0 Любек - Ганза 1:0 Любек - Лукенвальде 0:0 Атлетик Берлин - Любек 4:4 Гамбург-2 - Любек 3:3 Вердер-2 - Любек 0:1 Любек - Ганновер 96-2 3:1 Любек - Боруссия Хильдесхайм 5:0 Дельменхорст - Любек 1:1
Майнц
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вердер - Майнц 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Майнц 2:1 Майнц - Карлсруэ 2:5
Майнц - Герта 1:1 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия М - Майнц 0:1 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Падерборн Пирингер Марвин 4
РБ Лейпциг Вернер Тимо 3
Карлсруэ Шлойзенер Фабиан 3
Боруссия М Тюрам Маркус 3
РБ Лейпциг Андре Силва 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Паули Салиакас Манолис 1
Штуттгарт Антон Вальдемар 1
Байройт Гройсс Александер 1
Майнц Аарон Мартин 1
Вальдхоф Ридель Юлиан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    39'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Аарон Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Хак Александер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Фюльжени Анжело получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lohmuhle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 117
Любек 2.6% (3)
X 5.1% (6)
Майнц 92.3% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Любек
Ничья
Майнц
8.30
8.63
1.49
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Любек 0:1 Майнц онлайн

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Прогнозы на матч Любек 0:1 Майнц

Исход игры
Любек
2.6% (3)
Ничья
5.1% (6)
Майнц
92.3% (108)
Тотал 2.5
Больше
59.13% (68)
Меньше
40.87% (47)
Обе команды забьют
Да
50.43% (58)
Нет
49.57% (57)
Популярный счёт
1:2 Майнц
35% (41)
0:2 Майнц
24.8% (29)
0:3 Майнц
11.1% (13)
0:1 Майнц
11.1% (13)
1:3 Майнц
7.7% (9)
1:1 Ничья
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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