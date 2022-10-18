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Германия: Кубок
2022-2023

Тур: 2. Стадион: .
Любек
0:3
Конец матча
Майнц
0'
9' Желтая карточка
Фюльжени Анжело
0:1
16' Гол
Хак Александер
28' Желтая карточка
Аарон Мартин
38' Желтая карточка
Tommy Grupe
0:2
43' Гол
Ингвартсен Маркус
0:3
88' Гол
Баркок Аймен
90'+3

Ход матча

9'
 
Фюльжени Анжело
16'
0:1
Хак Александер
(Онисиво Карим)
28'
 
Аарон Мартин
38'
Tommy Grupe
 
43'
0:2
Ингвартсен Маркус
(Баррейро Леандро)
59'
Tarik Gozusirin
Пулидо Мануэль
 
59'
Хови Киммо
Jannik Loehden
 
61'
 
Баркок Аймен
Ингвартсен Маркус
71'
 
Кор Доминик
Стах Антон
72'
 
Бобциен Бен
Онисиво Карим
73'
Marvin Thiel
Morten Ruediger
 
80'
 
Тауэр Никлас
Да Коста Данни
81'
Vjekoslav Taritas
Marius Hauptmann
 
81'
Mattis Daube
Robin Kolle
 
88'
0:3
Баркок Аймен
(Фюльжени Анжело)

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 10
  • 4 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 118
Любек 2.5% (3)
X 5.1% (6)
Майнц 92.4% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
19
Florian
Kirschke
2
Robin
Kolle
17
Tommy
Grupe
30
Jannik
Loehden
33
Niklas
Kastenhofer
31
Боланд
Мирко
8
Florian
Egerer
7
Marius
Hauptmann
24
Morten
Ruediger
10
Пулидо
Мануэль
11
Felix
Drinkuth
1
Дамен
Финн
20
Фернандес
Эдимилсон
19
Каси
Антони
42
Хак
Александер
21
Да
Коста
Данни
8
Баррейро
Леандро
6
Стах
Антон
3
Аарон
Мартин
9
Онисиво
Карим
11
Ингвартсен
Маркус
10
Фюльжени
Анжело
Любек
4-2-3-1
Майнц
3-4-3

История личных встреч

Любек
Майнц

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Любек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tarik Gozusirin 1 0.5
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 2 (1) 1
Кор Доминик 1 0.5
Хак Александер 1 0.5
Баркок Аймен 1 0.5
Бюргзорг Делано 1 0.5
Онисиво Карим 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Баррейро Леандро 0 0

Карточки

Любек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tommy Grupe 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аарон Мартин 1 0
Фюльжени Анжело 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
2
33%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
2
33%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Любек
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Любек - Шварц-Вайсс Реден 4:0 Тевтония Оттензен - Любек 0:2 Любек - Дельменхорст 3:1 Любек - Санкт-Паули-2 1:1
Гамбург-2 - Любек 1:1 Любек - Вердер-2 2:1 Феникс Любек - Любек 0:4 Любек - Хольштайн Киль-2 2:1 Боруссия Хильдесхайм - Любек 0:0 Любек - Ганновер 96-2 4:1 Бремер - Любек 1:3 Любек - Киккерс Эмден 3:0 Любек - Ганза 1:0 Любек - Лукенвальде 0:0 Атлетик Берлин - Любек 4:4 Гамбург-2 - Любек 3:3 Вердер-2 - Любек 0:1 Любек - Ганновер 96-2 3:1 Любек - Боруссия Хильдесхайм 5:0 Дельменхорст - Любек 1:1
Майнц
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вердер - Майнц 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Майнц 2:1 Майнц - Карлсруэ 2:5
Майнц - Герта 1:1 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия М - Майнц 0:1 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Падерборн Пирингер Марвин 4
РБ Лейпциг Вернер Тимо 3
Карлсруэ Шлойзенер Фабиан 3
Боруссия М Тюрам Маркус 3
РБ Лейпциг Андре Силва 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Паули Салиакас Манолис 1
Штуттгарт Антон Вальдемар 1
Байройт Гройсс Александер 1
Вальдхоф Шнаттерер Марк 1
Майнц Аарон Мартин 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    88'
    Г О О О О Л - Баркок Аймен бьет в цель!
  • 81'
    Robin Kolle уходит с поля. Mattis Daube выходит вместо него
  • 81'
    Marius Hauptmann уходит с поля. Vjekoslav Taritas выходит вместо него
  • 80'
    Да Коста Данни уходит с поля. Никлас Тауэр выходит вместо него
  • 73'
    Morten Ruediger уходит с поля. Marvin Thiel выходит вместо него
  • 72'
    Онисиво Карим уходит с поля. Бобциен Бен выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Ингвартсен Маркус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Tommy Grupe получил желтую карточку от судьи
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    Прогнозы 118
    Любек 2.5% (3)
    X 5.1% (6)
    Майнц 92.4% (109)
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    Прогнозы на матч Любек 0:3 Майнц

    Исход игры
    Любек
    2.5% (3)
    Ничья
    5.1% (6)
    Майнц
    92.4% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.48% (69)
    Меньше
    40.52% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (58)
    Нет
    50% (58)
    Популярный счёт
    1:2 Майнц
    34.7% (41)
    0:2 Майнц
    24.6% (29)
    0:3 Майнц
    11% (13)
    0:1 Майнц
    11% (13)
    1:3 Майнц
    7.6% (9)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    0:4 Майнц
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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