Тур: 2. Стадион: Lohmuhle Stadion.
0'
9' Желтая карточкаФюльжени Анжело
0:1
16' ГолХак Александер
28' Желтая карточкаАарон Мартин
38' Желтая карточкаTommy Grupe
0:2
43' ГолИнгвартсен Маркус
0:3
88' ГолБаркок Аймен
90'+3
Ход матча
16'
0:1
28'
38'
43'
88'
0:3
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 10
-
4 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
17
Tommy
Grupe
31
Боланд
Мирко
19
Каси
Антони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Tommy GrupeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Боланд МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Marvin ThielЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Mattis Daube
-
-
-
-
Главный тренер: Lukas Pfeiffer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Тауэр НикласЗащитник
-
31 Кор ДоминикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Шабани ЭниссПолузащитник
-
38 Бобциен БенНападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
История личных встреч
Любек
Майнц
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Любек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tarik Gozusirin
|1
|0.5
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|2 (1)
|1
|Кор Доминик
|1
|0.5
|Хак Александер
|1
|0.5
|Баркок Аймен
|1
|0.5
|Бюргзорг Делано
|1
|0.5
|Онисиво Карим
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Баррейро Леандро
|0
|0
Карточки
Любек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tommy Grupe
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аарон Мартин
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
2
33%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
2
33%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Любек
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Любек - Шварц-Вайсс Реден 4:0 Тевтония Оттензен - Любек 0:2 Любек - Дельменхорст 3:1 Любек - Санкт-Паули-2 1:1
Гамбург-2 - Любек 1:1 Любек - Вердер-2 2:1 Феникс Любек - Любек 0:4 Любек - Хольштайн Киль-2 2:1 Боруссия Хильдесхайм - Любек 0:0 Любек - Ганновер 96-2 4:1 Бремер - Любек 1:3 Любек - Киккерс Эмден 3:0 Любек - Ганза 1:0 Любек - Лукенвальде 0:0 Атлетик Берлин - Любек 4:4 Гамбург-2 - Любек 3:3 Вердер-2 - Любек 0:1 Любек - Ганновер 96-2 3:1 Любек - Боруссия Хильдесхайм 5:0 Дельменхорст - Любек 1:1
Майнц
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вердер - Майнц 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Майнц 2:1 Майнц - Карлсруэ 2:5
Майнц - Герта 1:1 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия М - Майнц 0:1 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0
Будет доступно позже.
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|4
|РБ Лейпциг
|Вернер Тимо
|3
|Карлсруэ
|Шлойзенер Фабиан
|3
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|3
|РБ Лейпциг
|Андре Силва
|2 (1)
|Санкт-Паули
|Салиакас Манолис
|1
|Штуттгарт
|Антон Вальдемар
|1
|Байройт
|Гройсс Александер
|1
|Вальдхоф
|Шнаттерер Марк
|1
|Майнц
|Аарон Мартин
|1
Прогнозы на матч Любек 0:3 Майнц
Исход игры
Любек
2.5% (3)
Ничья
5.1% (6)
Майнц
92.4% (109)
Тотал 2.5
Больше
59.48% (69)
Меньше
40.52% (47)
Обе команды забьют
Да
50% (58)
Нет
50% (58)
Популярный счёт
1:2 Майнц
34.7% (41)
0:2 Майнц
24.6% (29)
0:3 Майнц
11% (13)
0:1 Майнц
11% (13)
1:3 Майнц
7.6% (9)
1:1 Ничья
3.4% (4)
0:4 Майнц
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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